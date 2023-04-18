Генштаб ВСУ рассказал об атаках ВС РФ в районах Степного и Невельского в Донбассе

В течение минувшего дня российские вооруженные силы провели ряд атак в районах Невельского, Северного, Степного на Авдеевском направлении. Также имели место атаки и в сторону самой Авдеевки. Об этом сообщает в вечерней сводке генеральный штаб украинских вооруженных сил.По утверждению украинского командования, наиболее активные и ожесточенные бои в настоящее время по-прежнему происходят в Артемовске (Бахмуте) и Марьинке. Российские войска предприняли большое количество атак также на Красно-Лиманском направлении.Что касается остальных направлений, таких как Купянское, Шахтерское, Запорожское или Херсонское, то по версии украинского командования особых изменений здесь за сутки не произошло. Однако информация из российских источников свидетельствует об обратном.В пресс-службе командования группировки «Запад» ВС РФ сообщили, что на Купянском направлении была уничтожена диверсионно-разведывательная группа противника, укомплектованная боевиками 103-й отдельной бригады территориальной обороны.Кроме того, российским военным удалось предотвратить три ротации украинских формирований в районах Стельмаховки, Синьковки и Двуречной.По утверждению пресс-службы командования группировки, были уничтожены 2 миномета в районе Петровки и западнее Орлянского, гаубица Д-20 под Петропавловкой, а также укрытия противника в районе Новоселовского. Также из зенитного ракетного комплекса «Бук» был сбит беспилотный летательный аппарат ВСУ «Фурия», который упал в районе населенного пункта Тополи.