Украинское зерно останется дома

Источник: fbm.ru
Великолепная пятерка
Сразу несколько европейских стран заявили об отказе от поставок украинского зерна. Не просто сказали: «Нам не надо», а полностью заблокировали ввоз. Причем не сразу – это был рассчитанный по шагам процесс. Первоначально Польша, Болгария, Венгрия, Румыния и Словакия обратились к Еврокомиссии с просьбой выкупить у них скопившиеся продукты с Украины. Этот больно бьет по собственным сельхозпроизводителям, который не могут конкурировать с восточным соседом.
Как это контрастирует с недавними заявлениями Зеленского о скором размытии экономических границ с Польшей. В ходе последнего визита в Варшаву много риторики было уделено именно этой теме. А поляки между тем готовились к совсем другим вариантам. Еврокомиссия ожидаемо не отреагировала и не стала выкупать украинское зерно у бунтующих восточных европейцев. Причин здесь несколько.
Во-первых, по зерновой сделке пшеницы в Европу ввезли столько, что излишки просто негде хранить. Об этом, к слову, не так давно говорил Владимир Путин, когда указывал на несправедливые пропорции вывоза зерна с Украины – только мизерная часть досталась по-настоящему страждущим государствам Африки. Европа объясняла диспропорцию желанием накормить миллионы беженцев, пришедших с востока.
Почему европейцы должны кормить понаехавших украинцев? Пусть это делают оставшиеся на родине. Отсюда и низкие закупочные цены, и отсутствие пошлин на ввоз. Это касается не только зерна, но и других продуктов – семечек, яиц, мяса птицы, сахара, яблок, ягод, муки, меда и макарон. На какой-то момент действительно показалось, что Европа готова принять Украину в Евросоюз. По крайней мере, в деле свободных продаж продуктов питания.
Вторая причина отказа Еврокомиссии от выкупа зерна кроется не в жадности еврокомиссаров – найти несколько сотен миллионов евро не проблема на фоне многомиллиардных поставок оружия киевскому режиму. Западные европейцы решили, пусть и опосредованно, дать сигнал Киеву о новом этапе взаимоотношений.
Польские фермеры протестуют. Источник: ridus.ru
Зерна в Старом Свете достаточно, пора использовать его в качестве политического оружия. И пресловутые «гуманитарные соображения», к которым апеллировали Польша, Болгария, Венгрия, Румыния и Словакия, оказались неинтересны.
Впрочем, справедливости ради Еврокомиссия все-таки выделила 56 млн евро Польше, Румынии и Болгарии на покрытие ущерба от дешевого украинского зерна. Случилось это в конце марта, но совершенно не удовлетворило просителей. Делать нечего – Польша, Венгрия и Словакия закрыли границы для украинских продуктов. Причем жестче всех поступили поляки, запретив даже транзит сельхозпродукции на запад по «маршрутам солидарности». Румыны и болгары пока думают. Брожения и в голландском парламенте – местные законотворцы заговорили об уничтожении собственных фермеров в угоду украинских.
Удивительные кульбиты вытворяет европейская логика. Сначала вводятся санкции против российских удобрений, отчего дорожает собственное сельское хозяйство, но расплачиваться за это приходится украинцам.
Расплата за затишье на фронтах
Давно стабилизировавшаяся ситуация на фронтах, похоже, устраивает только Кремль. В Европе и США, как могут, подталкивают Зеленского к наступлению. Пока не получается. Мешает раскисший грунт, погода, отсутствие зелени на деревьях и даже провокационные слив из американских спецслужб.
Кто-то считает, что Польшу, Венгрию и Словакию вынуждают ввести продуктовое эмбарго собственные сельхозпроизводители. Дескать, выйдут на улицу, устроят революцию. Как с непослушными гражданами умеют справляться в Европе, мы знаем на примере подавления уличного протеста во Франции. Здесь не собственных фермеров решили удовлетворить, а наказать команду Зеленского за нерасторопность на фронтах. Пока временно – до 30 июня.
Если до этого периода не состоится перелом на фронтах, запрет может стать бессрочным. А дальше последуют новые шаги. Оптимизмом наполняться пока рано, но, похоже, Запад немного переоценил свои силы в деле сдерживания России силой натовского оружия и украинской живой силы.
Как можно обниматься, говорить о вечной дружбе и любви, и тут же ввести полный запрет на экспорт продукции из страны столь любимого поляками Зеленского? Варшава запросто способна исполнить и не такое. А заодно прощупать почву на предмет аннексии западной части Украины. Представитель российского МИДа Мария Захарова метко прокомментировала событие:
«Так сказать, иуды к Пасхе подавились зерном».
Впрочем, и здесь есть варианты.
Не исключено, что страны Восточной Европы решились на «дружественный» к Украине шаг без оглядки на мнение Еврокомиссии. На словах европейских регулятор раскритиковал действия стран за зерновой запрет. Не для того мы вас в Евросоюз принимали, чтобы вы самостоятельность проявляли. Польша давно претендовала на роль регионального лидера, и демонстрация независимого мнения сейчас в самый раз.
Застывший фронт не оправдывает ожидания руководства – миллиарды и танки текут рекой, но ничего фактически не происходит. ВСУ только отодвигают из Бахмута на запад. Для острастки польские власти инициировали уголовное дело о мошенничестве с поставками зерна. По предварительным данным, украинцы продавали техническое, то есть кормовое зерно, нескольким производителям продуктов питания. Объемы немаленькие – более 1 000 тонн зерна.
Источник: utmagazine.ru
Всем украинцам давно стоило бы понять – никто их страну в Евросоюзе не ждет. Это не планировалось ни до 24 февраля прошлого года, ни после, ни тем более в обозримом будущем. Украина даже в лучшие свои годы ничего, кроме продуктов питания, не могла предложить европейцам. А это не самый критичный ресурс для сытой и благополучной Европы.
И происходящее сейчас лишний раз демонстрирует этот тезис – как только рынок насытился пшеницей, про всякие «маршруты солидарности» забыли. Когда придет время, Европа совершенно аналогичным способом забудет про свои обещания «вместе до конца» и «мы не позволим победить России на поле боя».
Европейцы такие же болельщики, как и все, кто поддерживает киевский режим. Играют хорошо на поле – получайте поддержку, нет – расхлебывайте проблемы сами. Украинцев нехотя, но заставят выполнять зерновую сделку, и зерно пойдет в бедные страны Африки. Иначе оно просто сгниет на Украине. Только вот платить африканцы за пшеницу будут еще совсем по другим ценникам.
Удивительно, но европейские демарши добились сразу двух замечательных последствий – снижения объемов валютной выручки и соблюдения условий зерновой сделки. Такие уступки России в Старом Свете давно не случались.