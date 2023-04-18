Politico: Власти США прорабатывают возможность ограничить доступ КНР к американским инвестициям

Мы должны быть уверенны, что поступаем разумно, для чего и будем проводить консультации в этом направлении с нашими союзниками и промышленностью. Лишь после завершения всей работы, мы сможем перейти к обычным процедурам указа в соответствии со всеми необходимыми правилами

Администрация президента США Джо Байдена прорабатывает возможность ограничить доступ КНР к американским инвестициям с целью сдерживания технологического и военного развития этой страны. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.По данным издания, Вашингтон может объявить о своих действиях уже к концу этого месяца. К предполагаемым ограничениям собеседники американской медиа-организации причисляют требования, выдвигаемые отечественным компаниям со стороны американского правительства по поводу его извещения в случае привлечения новых инвестиций в экономику Китая. Также власти Соединённых Штатов намерены наложить запрет на заключение некоторых сделок между американскими и китайскими технологическими компаниями, особенно в том, что касается уязвимых секторов (он будет распространяться на закупку Пекином микрочипов, в том числе).Вот как цитирует издание слова одного из высокопоставленных сотрудников администрации американского лидера:Необходимость введения рестрикций с тем, чтобы воспрепятствовать Пекину развивать высокие технологии, Вашингтон связывает с действиями китайских властей, которые, по его мнению, представляют угрозу нацбезопасности страны.На фоне торговой войны между двумя странами, Штаты ещё в конце октября прошлого года запретили поставки в Китай ряда микросхем, использующихся в работе искусственного интеллекта (ИИ) и суперкомпьютеров, без соответствующей на то лицензии от Министерства торговли США.В то же время, согласно информации, имеющейся в распоряжении агентства Bloomberg, данные ограничения, наверняка, затронут и разработки передовых технологий, которые могут способствовать укреплению военного и разведывательного потенциала КНР.Тем временем, Пекин уже ответил зеркальными мерами на американские ограничения, запретив своим предпринимателям сотрудничать с крупнейшими в США компаниями по производству оружия , среди которых – Lockheed Martin. Данное решение со стороны китайского руководства стало ответной мерой на осуществление вышеуказанными военно-промышленными корпорациями экспорта вооружений Тайваню.