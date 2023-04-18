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Politico: Власти США прорабатывают возможность ограничить доступ КНР к американским инвестициям

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Politico: Власти США прорабатывают возможность ограничить доступ КНР к американским инвестициям

Администрация президента США Джо Байдена прорабатывает возможность ограничить доступ КНР к американским инвестициям с целью сдерживания технологического и военного развития этой страны. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.


По данным издания, Вашингтон может объявить о своих действиях уже к концу этого месяца. К предполагаемым ограничениям собеседники американской медиа-организации причисляют требования, выдвигаемые отечественным компаниям со стороны американского правительства по поводу его извещения в случае привлечения новых инвестиций в экономику Китая. Также власти Соединённых Штатов намерены наложить запрет на заключение некоторых сделок между американскими и китайскими технологическими компаниями, особенно в том, что касается уязвимых секторов (он будет распространяться на закупку Пекином микрочипов, в том числе).

Вот как цитирует издание слова одного из высокопоставленных сотрудников администрации американского лидера:

Мы должны быть уверенны, что поступаем разумно, для чего и будем проводить консультации в этом направлении с нашими союзниками и промышленностью. Лишь после завершения всей работы, мы сможем перейти к обычным процедурам указа в соответствии со всеми необходимыми правилами

Необходимость введения рестрикций с тем, чтобы воспрепятствовать Пекину развивать высокие технологии, Вашингтон связывает с действиями китайских властей, которые, по его мнению, представляют угрозу нацбезопасности страны.

На фоне торговой войны между двумя странами, Штаты ещё в конце октября прошлого года запретили поставки в Китай ряда микросхем, использующихся в работе искусственного интеллекта (ИИ) и суперкомпьютеров, без соответствующей на то лицензии от Министерства торговли США.

В то же время, согласно информации, имеющейся в распоряжении агентства Bloomberg, данные ограничения, наверняка, затронут и разработки передовых технологий, которые могут способствовать укреплению военного и разведывательного потенциала КНР.

Тем временем, Пекин уже ответил зеркальными мерами на американские ограничения, запретив своим предпринимателям сотрудничать с крупнейшими в США компаниями по производству оружия, среди которых – Lockheed Martin. Данное решение со стороны китайского руководства стало ответной мерой на осуществление вышеуказанными военно-промышленными корпорациями экспорта вооружений Тайваню.
Использованы фотографии:
https://www.whitehouse.gov/
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13 комментариев
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  1. al3x
    al3x Сегодня, 20:56
    +4
    Интересная движуха намечается. Уже на миллиарды китайцев глаз положили? А если Китай вдруг захочет избавиться от казначейских облигаций сша, которых он без малого имеет на 850млрд, как отреагирует полосатые? Пошлют китайцев или сами утрутся и заткнутся?
    1. михаилл
      михаилл Сегодня, 22:01
      +3
      Цитата: al3x
      Пошлют китайцев?

      Есть бородатый анекдот на эту тему:
      —Кацман, вы мне должны сто рублей ещё с лета. Когда вы, наконец, собираетесь мне их вернуть?
      — Так, дайте-ка я посмотрю в своей записной книжке… Ага, сосед с пятого — вычеркнут, сосед с третьего этажа — вычеркнут, а вы — есть. Вот видите, всё правильно: сто рублей. Всё в порядке, не беспокойтесь.
      — Да, но когда же я получу свой долг?
      — Не волнуйтесь, всему свой черёд.
      Через пару месяцев:
      — Кацман, наконец-то! И долго же мне ждать своих денег?!
      — Так, обождите секундочку… Посмотрим: с пятого — вычеркнут, с третьего — вычеркнут, с седьмого этажа тоже вычеркнут, а вы — есть. Вот видите, вы — есть. У меня так и записано — сто рублей! Чего же вы горячитесь?
      — Да плевать я хотел на ваши записи, Кацман! Гоните деньги!
      — Знаете, что я вам скажу? Если вы будете мне грубить, я ведь вас тоже вычеркну!
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 22:08
      +1
      Цитата: al3x
      А если Китай вдруг захочет избавиться от казначейских облигаций сша, которых он без малого имеет на 850млрд

      Тогда все американские кризисы, начиная с Великой депрессии, вместе взятые, покажутся детской шуткой.

      Ха! Смех придумался.
      Получить с Америки 850 лярдов всё равно шансов нет. Зато это почти американский оборонный бюджет. Вот бы в счёт долга американской армией годик порулить! Я б за год с американской армией сумел бы сделать больше, чем американцы Горбатая Собака со Свердловским Пьяницей с нашей армией за десять сотворили. У китайцев, думаю, тоже фантазии хватило бы. laughing
    3. rocket757
      rocket757 Сегодня, 22:12
      +1
      Палка о двух концах, а то и больше!
      Ещё, что б кому то сбагрить "неликвид", надо ещё найти того, кто его купит!!! Кстати вопрос, чем расплачиваются будут??? Какой дисконт затребуют и далее по списку.
      Ещё такой аспект... называть казначейские и прочие бумаги полосатиков, неликвид ом, наверно преждевременно. Они умеют изворачиватся и спихивать свои проблемы на всех других...
      В вдогонку... просто потерять такие вкусные рынки сбыта, как полосатию и их последышей/союзников, для Китая не есть гут, в данный момент, да и вообще.
      В общем, у палки, далеко не два конца и те кто поумнее, это понимают.
      1. al3x
        al3x Сегодня, 22:19
        +1
        Это понятно и даже не особо умным. Бадание первых экономик мира будет ощущаться везде повсеместно, трясти будет абсолютно всех и выстоять будет непросто даже тем, кто вроде как не при делах.
        1. rocket757
          rocket757 Сегодня, 22:37
          0
          Большие дяди играются в опасные игры.
          Вряд-ли это быстро закончится... хотя, бесконечно тянутся, то-же не будет.
    4. alexoff
      alexoff Сегодня, 22:20
      +2
      Так давно положили, Трамп еще в 2020 году обещал забрать все китайские деньги за ковид. Что китайцы еще не сбросили эти деньги и не обменяли на что-то более ценное - глупость китайского правительства. Если тебе угрожают - надо действовать на опережение
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:57
    +2
    Похоже а США ,нарисовался диагноз мания величия от старческой деменции.
  3. zenion
    zenion Сегодня, 21:18
    +2
    СШамериканцы не понимают что пилят суку на которой сидят. Если Китайцы перестанут снабжать СШатовцев товарами, то они будут ходить голые и босые, но с большими животами.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 22:13
      0
      К сожалению на том суку сидят не только они!
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 22:02
    +1
    Также власти Соединённых Штатов намерены наложить запрет на заключение некоторых сделок между американскими и китайскими технологическими компаниями, особенно в том, что касается уязвимых секторов (он будет распространяться на закупку Пекином микрочипов, в том числе).
    . Что можно сказать... про международную технологически кооперации, можно забыть! А вот специализация конкретных стран, на конкретных, высокотехнологичных производства, без допуска других в конкретную то важную сферу, будет теперь напрягать многих, кто не имеет подобного или отстаёт по факту.
    В общем, этопея с миркочипами и прочем, подобным, только начинается!!!
    Что будет в итоге, это вопрос???
    1. al3x
      al3x Сегодня, 22:14
      +1
      Если проводить параллели с Россией, то санкции тоже вводились порциями по разным секторам экономики и промышленности, выход из общих проектов, остановка торговых отношений, продавили всех своих шестёрок по всему миру соблюдать санкции, которые Минфин и минюст под надзором Госдепа разрабатывали, а в итоге скатились до откровенного грабежа нашей собственности и активов. Думаю, что подобную модель уже готовят и для Китая. Скоро ещё и Тайвань полыхнет. Этакий азиатский аналог СВО на Украине.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 22:33
        0
        Для полосатиков, разрыв экономических связей с Россией... они считают это приемлемым, тем более, они отыгрались на своих союзничках.
        Нам тоже с полосатиками, вроде как, хороводы не водить.
        А вот то, что они стремятся нас выдавить отовсюду, тема более неприятная, но, как оказалось, не столь катастрафичная, как бы им не хотелось.
        В общем, идёт большая игра и победитель, в ней, не столь очевиден, предопределен.