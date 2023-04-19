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Броневики Otokar Cobra II для Украины

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Броневики Otokar Cobra II для Украины
Броневик Cobra II в трехдверном корпусе. Фото Otokar



С начала прошлого года Украина регулярно получала от иностранных государств бронеавтомобили разных моделей. На днях стало известно об очередной поставке техники этого класса. Через территорию третьей страны к украинским формированиям доставлена партия броневиков Cobra II производства турецкой компании Otokar. В ближайшее время они могут появиться в зоне боевых действий.

Военный груз


Турция и Украина достаточно давно и взаимовыгодно сотрудничают в военно-технической сфере, и с прошлого года идет взаимодействие в области бронетехники. В августе турецкая компания BMC поставила украинским формированиям 50 бронеавтомобилей Kirpi. Теперь стало известно о передаче новой партии техники иного типа.

13-14 апреля в сети появилась пара любопытных видеороликов, снятых неизвестными операторами на территории Румынии. Как сообщается, одну из записей сделали на вокзале г. Бакэу на востоке страны; для второго географическая привязка отсутствует.

Оба видео показывали движущийся железнодорожный эшелон с платформами, на которых были размещены два десятка броневиков Otokar Cobra II турецкого производства. Качество видео и ракурсы не позволяют понять, снят ли в двух роликах один и тот же поезд, или это разные эшелоны. Утверждается, что состав (или составы) двигался в направлении румыно-украинской границы.


Эшелон с броневиками на территории Румынии. Кадр из видео от Telegram / "Поддубный"

Следует отметить, что ранее Турция и Украина не сообщали о каких-либо контрактах на поставку бронетехники, в т.ч. новой версии «Кобры». Тем не менее, такое соглашение появилось, и теперь его выполняют. Поставка проведена без лишней огласки, но скрыть ее полностью не удалось – неизвестные операторы из Румынии заметили перевозку техники и сделали ее достоянием общественности.

По всей видимости, эшелон с броневиками Cobra II уже прибыл на территорию Украины, а его груз передан украинским вооруженным формированиям. Теперь некоторое время уйдет на освоение полученной техники, после чего она должна будет появиться в зоне боевых действий.

Пока речь идет, как минимум, о 20 броневиках турецкого производства. Однако нельзя исключать, что в двух роликах показаны разные эшелоны, и фактическое количество бронеавтомобилей выше. Также возможны поставки новых партий. Впрочем, учитывая разные факторы, вплоть до стоимости техники, можно ожидать, что поставки ограничатся 20 известными машинами.

С улучшенной защитой


Еще в середине девяностых годов турецкая компания Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. представила бронеавтомобиль Cobra. Он имел противопульную и противоосколочную защиту, отличался высокими характеристиками подвижности и мог нести стрелковое или гранатометное вооружение. Броневик оказался достаточно удачным и закупался более чем 20 странами.


Платформы с броневиками. Кадр из видео от Telegram / "Поддубный"

В ходе массовой эксплуатации и боевого применения проявились недостатки первой «Кобры». В первую очередь, возникли претензии к уровню защиты. Броневой корпус выдерживал далеко не любой обстрел и не защищал даже от взрывных устройств малой массы. В связи с этим появилась необходимость глубокой модернизации существующей конструкции или разработки нового броневика.

В 2013 г. компания Otokar представила новый бронеавтомобиль класса MRAP под обозначением Cobra II. Он сохранил некоторые черты предшественника, но основные элементы конструкции и агрегаты были переработаны или заменены. За счет этого удалось значительно повысить ключевые характеристики и перевести машину в класс «защищенных от мин и засад».

С 2014-15 гг. «Кобра-2» производится серийно в интересах разных заказчиков. Первые партии такой техники изготовили для армии Турции и неназванного государства. В дальнейшем «Отокар» получала новые заказы от турецких и иностранных военных. До недавнего времени было известно о шести странах-эксплуатантах. Теперь этот список пополнила Украина.

Технические особенности


С точки зрения общей архитектуры, Cobra II мало отличается от базового образца. Это двухосный полноприводный автомобиль с броневым корпусом. Он способен перевозить людей или грузы, а также нести вооружение для огневой поддержки десанта. При этом он рассматривается в первую очередь как защищенный транспорт, но не как полноценная боевая машина.


Эшелон проходит вокзал г. Бакэу. Подпись (рум.): "Утро на вокзале Бакэу ...в Сучаву" Кадр из видео от Telegram / Dambiev

Броневик получил защищенный корпус капотной компоновки с единым обитаемым объемом. Точный уровень баллистической и противоминной защиты не раскрывается. При этом сообщается о возможности дополнения собственной брони корпуса накладными модулями. Во всех случаях уровень защиты остается в пределах, заданных стандартом STANAG 4569. Обеспечивается защита от пуль разных калибров, осколков и взрывных устройств массой до нескольких килограммов – в зависимости от комплектации.

Предлагается два варианта корпуса – с тремя и пятью дверями и люком в крыше. Три двери позволяют разместить в машине девять человек: двое в первом ряду, один на втором и шестеро на сиденьях в корме. Пятидверный вариант позволяет увеличить число пассажиров до 11.

Под капотом размещается дизельный двигатель с турбонаддувом. Заказчику предлагается несколько моделей моторов мощностью от 360 до 400 л.с. Имеются автоматическая коробка передач и двухскоростная раздаточная коробка, соединенная с дифференциалами осей. Подвеска – независимая с пружинами и пневматическими амортизаторами. Колеса комплектуются вставками run-flat.

На верхнем люке броневика имеется турель с лобовым и задним щитками. На ней может устанавливаться пулемет нормального или крупного калибра либо автоматический гранатомет. Часть серийных машин вместо турели получила дистанционно управляемые боевые модули. Также предусмотрены дымовые гранатометы для стрельбы в переднюю полусферу. В бортах салона имеются амбразуры для использования личного оружия десанта.


Броневики поставлены в исходной комплектации, без навесной брони. Кадр из видео от Telegram / Dambiev

Общая длина броневика Cobra II не превышает 6,4 м при ширине 2,75 и высоте (по корпусу) 2,65 м. Усиление броневой защиты привело к резкому росту снаряженной массы – этот параметр достиг 18,5 т. Для сравнения, первая «Кобра» весила только 6,2 т. При всем этом, на шоссе машина развивает скорость до 110 км/ч, запас хода – 700 км. Броневик преодолевает различные препятствия. Водные преграды пересекаются по бродам не глубже 1 м.

Общие проблемы


Таким образом, украинские формирования в очередной раз получают бронетехнику иностранного производства. На этот раз, в отличие от ряда предыдущих эпизодов, речь идет о современных бронеавтомобилях, возможно, недавно сошедших с конвейера. Однако, несмотря на новизну, эта техника столкнется с рядом характерных проблем и вызовов. Они негативно скажутся на ее эксплуатации, а также могут привести к фатальному итогу.

В целом Otokar Cobra II является типичным современным MRAP-бронеавтомобилем. Это машина с высокими ходовыми характеристиками, способная защитить экипаж от обстрела и подрыва. Кроме того, имеется определенный потенциал для улучшений за счет установки дополнительной брони или замены вооружений.

Однако в контексте текущих боевых действий все преимущества «Кобры-2», от новизны до модульного бронирования, практически не имеют значения. К примеру, все преимущества может перевесить малое количество техники. Два десятка броневиков позволят переоснастить лишь несколько подразделений. При этом их придется эксплуатировать параллельно с техникой ряда других типов. В итоге украинские формирования получат транспорт, но его использование будет, как минимум, затруднено.


Голова состава. Кадр из видео от Telegram / Dambiev

Тактико-технические характеристики Otokar Cobra II показывают наличие дополнительных рисков. Так, высокая скорость и подвижность обеспечивается только на хорошей дороге. Бездорожье или пересеченная местность, не говоря уже об инженерных заграждениях, серьезно ухудшат подвижность броневика. Кроме того, ему будет трудно взаимодействовать с танками, БМП и другими боевыми машинами, конечно, если они будут рядом.

Как и другие MRAP, броневик «Кобра-2» защищен только от пуль и осколков. При этом он уязвим для противотанковых средств и малокалиберных артиллерийских снарядов. Противоминная защита способна спасти экипаж, однако машина в любом случае будет выведена из строя и не сможет полноценно участвовать в боях.

Предсказуемые перспективы


В целом речь идет об уже знакомом сценарии. Украина тем или иным способом смогла раздобыть за рубежом современные бронемашины и, по всей видимости, уже получила их. Теперь их передадут вооруженным формированиям и попытаются использовать в бою. Вероятно, турецкие броневики Cobra II станут одним из средств давно обещанного «контрнаступа».

Впрочем, в сложившейся ситуации реальная ценность импортных броневиков будет ограниченной. Киевскому режиму не приходится рассчитывать на то, что они повлияют на обстановку. При этом поставщик вновь оказывается в безусловно выгодном положении. Турецкая сторона нашла еще одного заказчика на свою технику, а украинские потери могут привести к появлению новых выгодных контрактов.
Автор:
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10 комментариев
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  1. Stas157
    Stas157 Сегодня, 06:57
    +2
    Вероятно, турецкие броневики Cobra II станут одним из средств давно обещанного «контрнаступа».

    Очередной нож в спину.
  2. Eug
    Eug Сегодня, 07:08
    +2
    А ведь если попытаться "надавить" на Турцию - пошлет куда подальше и гадостей намного больше сделает.... такое вот "партнерство". Не удивлюсь, если турки начнут выпускать снаряды для Украины - а чего, газ дешево из России, металлургическое сырье - из украинских портов (Николаев, Одесса) кораблями третьих стран (топить не будут и груз конфисковывать тоже)... как по мне - очень выгодный гешефт для турок.. опять же прогиб перед НАТО.
    1. AdAstra
      AdAstra Сегодня, 07:58
      -2
      Ну так это скажите спасибо одному геостратегу-шахматисту, что импортозамещались-импортозамещались и стали зависимой в этом плане от страны НАТО (!). Что стоит им только "бровьки нахмурить" сразу бежим и в зерновую сделку возвращаться и т.д. и т.п.
    2. Stas157
      Stas157 Сегодня, 08:17
      -1
      Цитата: Eug
      А ведь если попытаться "надавить" на Турцию - пошлет куда подальше и гадостей намного больше сделает....

      Мы в качестве ответных мер и оружие курдам не сможем поставить - уж в очень зависимом положении оказались от Турции. И благодаря чьей такой гениальной политике?

      Сколько бы ножичков в спину бы не втыкалось - ничто не могло разлучить тесную дружбу с Эрдоганом. Пропагандисты говорили, дескать, вот-вот и Эрдоган уйдет из прогнившего НАТО в наше дружное ОДКБ и нам надо поднажать и осыпать его завидными вещами (потоки, АЭС, С-400, 6 млн туристов...). Да теперь он нам как брат должен был стать после этого! Но этот "брат-втыкатель ножичков" решил, что нашу закадычную дружбу уже ничто не сможет разлучить: ни прямые поставки оружия тому кто с нами воюет, ни зерновые сделки.
      1. donavi49
        donavi49 Сегодня, 08:41
        +2
        Оружие каким Курдам? Их много и они далеко не всегда дружат между собой. Если заефратским, то оформлять оружие придется на американских КПП. laughing Они под американцами и никого особо к себе не пускают.

        Если Афринским, то поезд ушел года 4 назад. От них остались рожки да ножки. И да, остальные курды, включая заефратских, их тупо кинули в свое время.

        Да теперь он нам как брат


        Выборы не забывайте. Лидирующий кандидат (не Эрдоган) обещает вернуть Турцию в Европу, восстановить теплые связи с США и т.п.
        1. ColdWind
          ColdWind Сегодня, 08:45
          +1
          Можно еще Иракским, что бы курды Барзани лучше воевал вместе с турками против их врагов laughing
  3. Beaver
    Beaver Сегодня, 08:41
    +1
    Ума не приложу, куда в нем 12 тонн размазали? Для сравнения, бмп2 весит 14.7т. Кобра для 12 т имеет маловато колес - видимо, паркетнику более и не надо
    1. ColdWind
      ColdWind Сегодня, 08:50
      0
      Вы сравниваете машину 60ых годов и начала 20 века. Технологии шагнули далеко вперёд. БМП-2 устарел физически лет 30 назад. Производить их и воевать на них военное преступление.
  4. СергейАлександрович
    СергейАлександрович Сегодня, 08:59
    0
    На двухосных грузовиках, запасок должно быть две. А колеса на задней оси должны быть с возможностью установить шпильки и дополнить заднюю ось запасками, превратив колеса в двускатные. Иначе к таким броневикам появляются вопросы по проходимости. Не цепи же на колеса надевать для повышения проходимости.
  5. dfk-80
    dfk-80 Сегодня, 09:14
    0
    Предполагаю 18 тонн - это максимальный вес со всеми модулями. Это и так как перегруженный ЗиЛ (для сравнения). Если там сверху еще загрузить - он и по асфальту с трудом поедет. Ну и на фоне реально полезных на фронте ОБТ, арты, ракет - снарядов странное приобретение.
    Хотя как ни крути, это оружие. Для ближнего тыла, зачистки после наступа, снабжения ну и пропаганды - самое то.