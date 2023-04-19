Броневики Otokar Cobra II для Украины

Броневик Cobra II в трехдверном корпусе. Фото Otokar
С начала прошлого года Украина регулярно получала от иностранных государств бронеавтомобили разных моделей. На днях стало известно об очередной поставке техники этого класса. Через территорию третьей страны к украинским формированиям доставлена партия броневиков Cobra II производства турецкой компании Otokar. В ближайшее время они могут появиться в зоне боевых действий.
Военный груз
Турция и Украина достаточно давно и взаимовыгодно сотрудничают в военно-технической сфере, и с прошлого года идет взаимодействие в области бронетехники. В августе турецкая компания BMC поставила украинским формированиям 50 бронеавтомобилей Kirpi. Теперь стало известно о передаче новой партии техники иного типа.
13-14 апреля в сети появилась пара любопытных видеороликов, снятых неизвестными операторами на территории Румынии. Как сообщается, одну из записей сделали на вокзале г. Бакэу на востоке страны; для второго географическая привязка отсутствует.
Оба видео показывали движущийся железнодорожный эшелон с платформами, на которых были размещены два десятка броневиков Otokar Cobra II турецкого производства. Качество видео и ракурсы не позволяют понять, снят ли в двух роликах один и тот же поезд, или это разные эшелоны. Утверждается, что состав (или составы) двигался в направлении румыно-украинской границы.
Эшелон с броневиками на территории Румынии. Кадр из видео от Telegram / "Поддубный"
Следует отметить, что ранее Турция и Украина не сообщали о каких-либо контрактах на поставку бронетехники, в т.ч. новой версии «Кобры». Тем не менее, такое соглашение появилось, и теперь его выполняют. Поставка проведена без лишней огласки, но скрыть ее полностью не удалось – неизвестные операторы из Румынии заметили перевозку техники и сделали ее достоянием общественности.
По всей видимости, эшелон с броневиками Cobra II уже прибыл на территорию Украины, а его груз передан украинским вооруженным формированиям. Теперь некоторое время уйдет на освоение полученной техники, после чего она должна будет появиться в зоне боевых действий.
Пока речь идет, как минимум, о 20 броневиках турецкого производства. Однако нельзя исключать, что в двух роликах показаны разные эшелоны, и фактическое количество бронеавтомобилей выше. Также возможны поставки новых партий. Впрочем, учитывая разные факторы, вплоть до стоимости техники, можно ожидать, что поставки ограничатся 20 известными машинами.
С улучшенной защитой
Еще в середине девяностых годов турецкая компания Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. представила бронеавтомобиль Cobra. Он имел противопульную и противоосколочную защиту, отличался высокими характеристиками подвижности и мог нести стрелковое или гранатометное вооружение. Броневик оказался достаточно удачным и закупался более чем 20 странами.
Платформы с броневиками. Кадр из видео от Telegram / "Поддубный"
В ходе массовой эксплуатации и боевого применения проявились недостатки первой «Кобры». В первую очередь, возникли претензии к уровню защиты. Броневой корпус выдерживал далеко не любой обстрел и не защищал даже от взрывных устройств малой массы. В связи с этим появилась необходимость глубокой модернизации существующей конструкции или разработки нового броневика.
В 2013 г. компания Otokar представила новый бронеавтомобиль класса MRAP под обозначением Cobra II. Он сохранил некоторые черты предшественника, но основные элементы конструкции и агрегаты были переработаны или заменены. За счет этого удалось значительно повысить ключевые характеристики и перевести машину в класс «защищенных от мин и засад».
С 2014-15 гг. «Кобра-2» производится серийно в интересах разных заказчиков. Первые партии такой техники изготовили для армии Турции и неназванного государства. В дальнейшем «Отокар» получала новые заказы от турецких и иностранных военных. До недавнего времени было известно о шести странах-эксплуатантах. Теперь этот список пополнила Украина.
Технические особенности
С точки зрения общей архитектуры, Cobra II мало отличается от базового образца. Это двухосный полноприводный автомобиль с броневым корпусом. Он способен перевозить людей или грузы, а также нести вооружение для огневой поддержки десанта. При этом он рассматривается в первую очередь как защищенный транспорт, но не как полноценная боевая машина.
Эшелон проходит вокзал г. Бакэу. Подпись (рум.): "Утро на вокзале Бакэу ...в Сучаву" Кадр из видео от Telegram / Dambiev
Броневик получил защищенный корпус капотной компоновки с единым обитаемым объемом. Точный уровень баллистической и противоминной защиты не раскрывается. При этом сообщается о возможности дополнения собственной брони корпуса накладными модулями. Во всех случаях уровень защиты остается в пределах, заданных стандартом STANAG 4569. Обеспечивается защита от пуль разных калибров, осколков и взрывных устройств массой до нескольких килограммов – в зависимости от комплектации.
Предлагается два варианта корпуса – с тремя и пятью дверями и люком в крыше. Три двери позволяют разместить в машине девять человек: двое в первом ряду, один на втором и шестеро на сиденьях в корме. Пятидверный вариант позволяет увеличить число пассажиров до 11.
Под капотом размещается дизельный двигатель с турбонаддувом. Заказчику предлагается несколько моделей моторов мощностью от 360 до 400 л.с. Имеются автоматическая коробка передач и двухскоростная раздаточная коробка, соединенная с дифференциалами осей. Подвеска – независимая с пружинами и пневматическими амортизаторами. Колеса комплектуются вставками run-flat.
На верхнем люке броневика имеется турель с лобовым и задним щитками. На ней может устанавливаться пулемет нормального или крупного калибра либо автоматический гранатомет. Часть серийных машин вместо турели получила дистанционно управляемые боевые модули. Также предусмотрены дымовые гранатометы для стрельбы в переднюю полусферу. В бортах салона имеются амбразуры для использования личного оружия десанта.
Броневики поставлены в исходной комплектации, без навесной брони. Кадр из видео от Telegram / Dambiev
Общая длина броневика Cobra II не превышает 6,4 м при ширине 2,75 и высоте (по корпусу) 2,65 м. Усиление броневой защиты привело к резкому росту снаряженной массы – этот параметр достиг 18,5 т. Для сравнения, первая «Кобра» весила только 6,2 т. При всем этом, на шоссе машина развивает скорость до 110 км/ч, запас хода – 700 км. Броневик преодолевает различные препятствия. Водные преграды пересекаются по бродам не глубже 1 м.
Общие проблемы
Таким образом, украинские формирования в очередной раз получают бронетехнику иностранного производства. На этот раз, в отличие от ряда предыдущих эпизодов, речь идет о современных бронеавтомобилях, возможно, недавно сошедших с конвейера. Однако, несмотря на новизну, эта техника столкнется с рядом характерных проблем и вызовов. Они негативно скажутся на ее эксплуатации, а также могут привести к фатальному итогу.
В целом Otokar Cobra II является типичным современным MRAP-бронеавтомобилем. Это машина с высокими ходовыми характеристиками, способная защитить экипаж от обстрела и подрыва. Кроме того, имеется определенный потенциал для улучшений за счет установки дополнительной брони или замены вооружений.
Однако в контексте текущих боевых действий все преимущества «Кобры-2», от новизны до модульного бронирования, практически не имеют значения. К примеру, все преимущества может перевесить малое количество техники. Два десятка броневиков позволят переоснастить лишь несколько подразделений. При этом их придется эксплуатировать параллельно с техникой ряда других типов. В итоге украинские формирования получат транспорт, но его использование будет, как минимум, затруднено.
Голова состава. Кадр из видео от Telegram / Dambiev
Тактико-технические характеристики Otokar Cobra II показывают наличие дополнительных рисков. Так, высокая скорость и подвижность обеспечивается только на хорошей дороге. Бездорожье или пересеченная местность, не говоря уже об инженерных заграждениях, серьезно ухудшат подвижность броневика. Кроме того, ему будет трудно взаимодействовать с танками, БМП и другими боевыми машинами, конечно, если они будут рядом.
Как и другие MRAP, броневик «Кобра-2» защищен только от пуль и осколков. При этом он уязвим для противотанковых средств и малокалиберных артиллерийских снарядов. Противоминная защита способна спасти экипаж, однако машина в любом случае будет выведена из строя и не сможет полноценно участвовать в боях.
Предсказуемые перспективы
В целом речь идет об уже знакомом сценарии. Украина тем или иным способом смогла раздобыть за рубежом современные бронемашины и, по всей видимости, уже получила их. Теперь их передадут вооруженным формированиям и попытаются использовать в бою. Вероятно, турецкие броневики Cobra II станут одним из средств давно обещанного «контрнаступа».
Впрочем, в сложившейся ситуации реальная ценность импортных броневиков будет ограниченной. Киевскому режиму не приходится рассчитывать на то, что они повлияют на обстановку. При этом поставщик вновь оказывается в безусловно выгодном положении. Турецкая сторона нашла еще одного заказчика на свою технику, а украинские потери могут привести к появлению новых выгодных контрактов.