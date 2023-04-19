Броневики Otokar Cobra II для Украины



Броневик Cobra II в трехдверном корпусе. Фото Otokar

Военный груз



Эшелон с броневиками на территории Румынии. Кадр из видео от Telegram / "Поддубный"

С улучшенной защитой



Платформы с броневиками. Кадр из видео от Telegram / "Поддубный"

Технические особенности



Эшелон проходит вокзал г. Бакэу. Подпись (рум.): "Утро на вокзале Бакэу ...в Сучаву" Кадр из видео от Telegram / Dambiev



Броневики поставлены в исходной комплектации, без навесной брони. Кадр из видео от Telegram / Dambiev

Общие проблемы



Голова состава. Кадр из видео от Telegram / Dambiev

Предсказуемые перспективы