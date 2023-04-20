Переселенцы. С. Иванов
Из истории освоения Сибири
Первоначальное освоение Сибири выразилось в быстром продвижении русских землепроходцев к Тихому океану и строительстве опорных пунктов (острогов). Казне требовались средства. Также в царстве имелось значительное количество пассионарных (буйных) групп населения, мобильных и воинственных.
В частности, казаки, которые постепенно теряли волю и включались в систему «государевой службы». Часть казаков была рада уйти за «Камень», подальше от государевой руки. Также активную роль в освоении Сибири сыграло посадское и черносошное население Русского Севера (бывшей Новгородской земли), традиционно связанное с Уралом. В дальнейшем усиливается приток населения с Поволжья, западных и южных областей России.
На первом этапе освоения Сибири беглые, «вольные», «воровские» люди сыграли важную роль, но не главную. Они были ударным ядром дружин Ермака, отряда Ерофея Хабарова. Вольные казаки первыми проникали в новые, неведомые земли, первыми строили остроги, начинали хозяйственно осваивать регион. Они построили и отстояли Албазинский острог, вольных людей было много на звериных и рыбных промыслах в Мангазее, в Якутии. В дальнейшем, особенно со времён царя Петра I, который максимально «закрутил гайки» в державе, роль вольнонародной колонизации сильно снизилась.
Сами первопроходцы не могли бы быстро продвигаться и осваивать Сибирь, если бы за ними не стояло государство. Людские и материальные ресурсы державы обеспечили быстрый рывок к Тихому океану. Гарнизоны острогов и деревни вокруг них пополнялись за счёт служилых людей и вербовки. Первыми переселенцами в Сибирь стали служилые казаки, стрельцы, пушкари и прочие служилые люди, которые направлялись сюда по царскому указу. Вместе со служилыми людьми шли команды вспомогательных людей – плотники, кузнецы, различные мастеровые, священники и т. д.
Ещё одной частью переселенцев стали ссыльные. Уже во время царствования последнего из династии Рюриковичей царя Федора, сына Ивана Грозного, в 1593 году за Урал в город Пелым было сослано несколько жителей города Углича. Они шли по делу царевича Дмитрия. С этого времени Сибирь стала местом ссылки, пребывания и поселения преступников. За Уральский хребет отправляли провинившихся казаков с Дона и Днепра, поляков, «литву» – подданных Речи Посполитой, попавших в русский плен или перешедших на русскую службу.
Также в Сибирь направляли «по прибору» – набранных в армию посадских жителей, крестьян. Постепенно на службу стали набирать местных сибирских татар и других туземцев. С 1640-х годов начался и естественный прирост населения городков-острогов, мужчины брали в жены местных жительниц, создавали семьи.
В Сибири нужны были не только воины, служилые люди, но и те, кто создадут продовольственную базу, организуют различные промыслы. Поэтому государство стало переселять в Сибирь и крестьян. Они получали от казны приличные «подъемные». К примеру, в 1590 году переселявшимся за Урал крестьянам Усольского уезда государство выдавало по 25 руб. на семью, еще по 110 руб. добавляли земские власти.
Часть первых переселенцев составляли беглые частновладельческие крестьяне, а также участники различных восстаний и бунтов. Сибирское крестьянство пополнялось и за счёт маргинальных групп: бывших казаков, стрельцов, солдат пр., которые стали «бунтовщиками», «колодниками», «ворами», «изменниками», «крамольниками» и т. д. За Урал уходили и староверы.
В итоге крестьяне попадали в Сибирь тремя способами:
1) перевод крестьян по «указу», когда отобранных местными властями крестьян вместе с семьями «переводили» в Сибирь;
2) «по прибору», за счёт вербовки добровольцев, которые хотели переселиться в новые места;
3) беглый элемент.
Якутский острог; фото 1902 года
Особенности колонизации
Особенностью русской колонизации, в отличие от, скажем, американской, была значительная материальная помощь переселенцам. Служилых людей и крестьян переселяли за счёт государства. Размер денежной помощи колебался от 25 до 135 рублей и более. Крестьяне освобождались от уплаты налогов на определенное «урочное» время, местные власти им помогали продовольствием, орудиями труда, скотом и т. д. Были и другие льготы и послабления. Ссуды были безвозмездными. Также казна в некоторых случаях оплачивала убытки в связи с военными действиями, набегами кочевников, выкупала пленников. Это позволило государству в довольно быстрые сроки сформировать самостоятельное сословие сибирского крестьянства и посадского населения.
Ещё одной особенностью переселения в Сибирь был тот факт, что его организовало государство. Так, освоение Америки Испанией и Англией было связано с относительным перенаселением этих стран, избыточностью сельского населения. В Англии шел жестокий процесс «огораживания», уничтоживший традиционную английскую деревню. Крестьян просто согнали с земли, часть загнали в мануфактуры, часть пополнила городское «дно», часть отправилась в колонии.
В Русском государстве такой плотности населения, как в Западной Европе, не было, это было связано с изначальной огромностью Русской земли. Поэтому перемещение населения в XVI–XIX столетиях было больше связано не с миграцией, вызванной перенаселённостью, нехваткой земли, а являлось мобилизацией населения для решения дела государственной важности. Это был отличительный признак Русского государства с древнейших времён – военно-государственные задачи стояли всегда на первом месте. Это был вопрос выживания. Русские двигались к своим естественным границам. На востоке это был Тихий океан.
Стоит также отметить, что на первом этапе ссыльные в Сибири сильно отличались от классических ссыльных образца XIX века. Эти люди получали чин, денежное и хлебное содержание, так же наделялись земельным участком, как и прочие служилые люди, казаки. Это было вызвано острой нехваткой людских ресурсов, слабостью материальной базы местных властей. Поэтому ссыльных, заключенных, которых держали в заключении, в Сибири было очень мало. Людей не хватало, а тут ещё надо содержать и кормить лишние рты.
Усиление государственного контроля
В XVIII веке резко сокращается приток вольного населения. Полиция перекрыла практически все каналы нелегального переселения. Дороги были под контролем, вольность местных сибирских властей была ограничена.
Теперь Сибирь заселяли в основном по «указу» и «прибору». «По указу» отправляли крепостных крестьян в зачёт рекрутской повинности, заселяли почтовые станции и ямы. Переселенцев направляли для обустройства и работы Московского почтового тракта, начала государственного железоделательного производства на Урале, Алтае и в Забайкалье. Одновременно шло заселение региона и «по прибору». В частности, в Забайкалье направляли староверов. Также увеличился естественный прирост населения региона.
Произошёл заметный рост репрессированных, направленных в Сибирь. При Петре I был создан сильный полицейский аппарат. Число заключенных выросло, многих направили в Сибирь. В 1753 году смертная казнь была заменена ссылкой в Сибирь. К концу XVIII века удельный вес ссыльных в населении Сибири стал более 4 %, а к 1833 году – вырос до 10,5 %.
В 1760 году стали принимать помещичьих, церковных, монастырских и государственных крестьян с зачётом их за рекруты. Крестьян, которых направляли в Сибирь вместо зачисления их в солдаты, на три года освобождали от налогов, а затем в правовом положении приравнивали к государственным крестьянам.
Продолжалась и политика заселения региона крестьянами и в дальнейшем. Министерство государственных имуществ, которое возглавил талантливый государственный деятель граф Киселев, 8 (20) апреля 1843 года издало указ об организации переселения в связи с освоением Сибири, регламентировавший переселение государственных крестьян европейских губерний за Урал.
Государство продолжало политику материального поощрения в деле переселения. Крестьянам-переселенцам выдавали безвозвратную денежную ссуду, помогали обзавестись орудиями труда, скотом, им предоставлялась 8-летняя льгота (освобождение) от податей и повинностей, с них даже слагали недоимки по прежнему местожительству.
Переселенцам отводили в местах поселения земельные участки по 15 десятин на душу, предоставлялись пособия и освобождение от рекрутской повинности на три очередных призыва. В 1845–1855 гг. возможностью переселения воспользовалось 90,6 тыс. крестьян. С этого момента доля ссыльных в населении Сибири стала сокращаться.