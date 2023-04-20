

Переселенцы. С. Иванов

Из истории освоения Сибири



Якутский острог; фото 1902 года

Особенности колонизации

Усиление государственного контроля

Первоначальное освоение Сибири выразилось в быстром продвижении русских землепроходцев к Тихому океану и строительстве опорных пунктов (острогов). Казне требовались средства. Также в царстве имелось значительное количество пассионарных (буйных) групп населения, мобильных и воинственных.В частности, казаки, которые постепенно теряли волю и включались в систему «государевой службы». Часть казаков была рада уйти за «Камень», подальше от государевой руки. Также активную роль в освоении Сибири сыграло посадское и черносошное население Русского Севера (бывшей Новгородской земли), традиционно связанное с Уралом. В дальнейшем усиливается приток населения с Поволжья, западных и южных областей России.На первом этапе освоения Сибири беглые, «вольные», «воровские» люди сыграли важную роль, но не главную. Они были ударным ядром дружин Ермака, отряда Ерофея Хабарова. Вольные казаки первыми проникали в новые, неведомые земли, первыми строили остроги, начинали хозяйственно осваивать регион. Они построили и отстояли Албазинский острог, вольных людей было много на звериных и рыбных промыслах в Мангазее, в Якутии. В дальнейшем, особенно со времён царя Петра I, который максимально «закрутил гайки» в державе, роль вольнонародной колонизации сильно снизилась.Сами первопроходцы не могли бы быстро продвигаться и осваивать Сибирь, если бы за ними не стояло государство. Людские и материальные ресурсы державы обеспечили быстрый рывок к Тихому океану. Гарнизоны острогов и деревни вокруг них пополнялись за счёт служилых людей и вербовки. Первыми переселенцами в Сибирь стали служилые казаки, стрельцы, пушкари и прочие служилые люди, которые направлялись сюда по царскому указу. Вместе со служилыми людьми шли команды вспомогательных людей – плотники, кузнецы, различные мастеровые, священники и т. д.Ещё одной частью переселенцев стали ссыльные. Уже во время царствования последнего из династии Рюриковичей царя Федора, сына Ивана Грозного, в 1593 году за Урал в город Пелым было сослано несколько жителей города Углича. Они шли по делу царевича Дмитрия. С этого времени Сибирь стала местом ссылки, пребывания и поселения преступников. За Уральский хребет отправляли провинившихся казаков с Дона и Днепра, поляков, «литву» – подданных Речи Посполитой, попавших в русский плен или перешедших на русскую службу.Также в Сибирь направляли «по прибору» – набранных в армию посадских жителей, крестьян. Постепенно на службу стали набирать местных сибирских татар и других туземцев. С 1640-х годов начался и естественный прирост населения городков-острогов, мужчины брали в жены местных жительниц, создавали семьи.В Сибири нужны были не только воины, служилые люди, но и те, кто создадут продовольственную базу, организуют различные промыслы. Поэтому государство стало переселять в Сибирь и крестьян. Они получали от казны приличные «подъемные». К примеру, в 1590 году переселявшимся за Урал крестьянам Усольского уезда государство выдавало по 25 руб. на семью, еще по 110 руб. добавляли земские власти.Часть первых переселенцев составляли беглые частновладельческие крестьяне, а также участники различных восстаний и бунтов. Сибирское крестьянство пополнялось и за счёт маргинальных групп: бывших казаков, стрельцов, солдат пр., которые стали «бунтовщиками», «колодниками», «ворами», «изменниками», «крамольниками» и т. д. За Урал уходили и староверы.В итоге крестьяне попадали в Сибирь тремя способами:Особенностью русской колонизации, в отличие от, скажем, американской, была значительная материальная помощь переселенцам. Служилых людей и крестьян переселяли за счёт государства. Размер денежной помощи колебался от 25 до 135 рублей и более. Крестьяне освобождались от уплаты налогов на определенное «урочное» время, местные власти им помогали продовольствием, орудиями труда, скотом и т. д. Были и другие льготы и послабления. Ссуды были безвозмездными. Также казна в некоторых случаях оплачивала убытки в связи с военными действиями, набегами кочевников, выкупала пленников. Это позволило государству в довольно быстрые сроки сформировать самостоятельное сословие сибирского крестьянства и посадского населения.Ещё одной особенностью переселения в Сибирь был тот факт, что его организовало государство. Так, освоение Америки Испанией и Англией было связано с относительным перенаселением этих стран, избыточностью сельского населения. В Англии шел жестокий процесс «огораживания», уничтоживший традиционную английскую деревню. Крестьян просто согнали с земли, часть загнали в мануфактуры, часть пополнила городское «дно», часть отправилась в колонии.В Русском государстве такой плотности населения, как в Западной Европе, не было, это было связано с изначальной огромностью Русской земли. Поэтому перемещение населения в XVI–XIX столетиях было больше связано не с миграцией, вызванной перенаселённостью, нехваткой земли, а являлось мобилизацией населения для решения дела государственной важности. Это был отличительный признак Русского государства с древнейших времён – военно-государственные задачи стояли всегда на первом месте. Это был вопрос выживания. Русские двигались к своим естественным границам. На востоке это был Тихий океан.Стоит также отметить, что на первом этапе ссыльные в Сибири сильно отличались от классических ссыльных образца XIX века. Эти люди получали чин, денежное и хлебное содержание, так же наделялись земельным участком, как и прочие служилые люди, казаки. Это было вызвано острой нехваткой людских ресурсов, слабостью материальной базы местных властей. Поэтому ссыльных, заключенных, которых держали в заключении, в Сибири было очень мало. Людей не хватало, а тут ещё надо содержать и кормить лишние рты.В XVIII веке резко сокращается приток вольного населения. Полиция перекрыла практически все каналы нелегального переселения. Дороги были под контролем, вольность местных сибирских властей была ограничена.Теперь Сибирь заселяли в основном по «указу» и «прибору». «По указу» отправляли крепостных крестьян в зачёт рекрутской повинности, заселяли почтовые станции и ямы. Переселенцев направляли для обустройства и работы Московского почтового тракта, начала государственного железоделательного производства на Урале, Алтае и в Забайкалье. Одновременно шло заселение региона и «по прибору». В частности, в Забайкалье направляли староверов. Также увеличился естественный прирост населения региона.Произошёл заметный рост репрессированных, направленных в Сибирь. При Петре I был создан сильный полицейский аппарат. Число заключенных выросло, многих направили в Сибирь. В 1753 году смертная казнь была заменена ссылкой в Сибирь. К концу XVIII века удельный вес ссыльных в населении Сибири стал более 4 %, а к 1833 году – вырос до 10,5 %.В 1760 году стали принимать помещичьих, церковных, монастырских и государственных крестьян с зачётом их за рекруты. Крестьян, которых направляли в Сибирь вместо зачисления их в солдаты, на три года освобождали от налогов, а затем в правовом положении приравнивали к государственным крестьянам.Продолжалась и политика заселения региона крестьянами и в дальнейшем. Министерство государственных имуществ, которое возглавил талантливый государственный деятель граф Киселев, 8 (20) апреля 1843 года издало указ об организации переселения в связи с освоением Сибири, регламентировавший переселение государственных крестьян европейских губерний за Урал.Государство продолжало политику материального поощрения в деле переселения. Крестьянам-переселенцам выдавали безвозвратную денежную ссуду, помогали обзавестись орудиями труда, скотом, им предоставлялась 8-летняя льгота (освобождение) от податей и повинностей, с них даже слагали недоимки по прежнему местожительству.Переселенцам отводили в местах поселения земельные участки по 15 десятин на душу, предоставлялись пособия и освобождение от рекрутской повинности на три очередных призыва. В 1845–1855 гг. возможностью переселения воспользовалось 90,6 тыс. крестьян. С этого момента доля ссыльных в населении Сибири стала сокращаться.