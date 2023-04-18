Пригожин о визите Зеленского в Авдеевку: В ответ могу только в Киев приехать, в Бахмуте никак с ним встретиться не можем

Что касается приезда Владимира Александровича (Зеленского) в Авдеевку, в ответ могу только в Киев приехать. В Бахмуте мы с ним никак встретиться не может. Молодец, наградил бойцов под Авдеевкой. Пускай перебрасывает к нам на Бахмут – ещё раз наградит посмертно. А так – уважуха…

Куратор ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал сегодняшние заявления президента Украины о том, что тот посетил Авдеевку. Этот город, находящийся к северу от Донецка, пока продолжает контролироваться ВСУ, однако ситуация такова, что для украинских войск остаётся всего пара автомобильных дорог для коммуникации с контролируемой киевским режимом вне города территорией. Российские войска сжимают полукольцо окружения.Если верить Зеленскому, то посещал он Авдеевку сегодня. И в этом городе он произвёл награждение «особо отличившихся украинских военнослужащих».Эти действия Зеленского выглядят как попытка ответа на посещение президентом России Владимиром Путиным Херсонской области и Луганской Народной Республики.Евгения Пригожина журналисты издания Pravda.ru попросили дать комментарий в связи с заявлениями Зеленского о визите в пригород Донецка и рассказать о возможном ответе на поездку Зеленского.Пригожин:Напомним, что ранее куратор ЧВК «Вагнер» приглашал Зеленского посетить Бахмут (Артёмовск) и забрать оттуда необстрелянных и неподготовленных юных солдат и мобилизованных военнослужащих предпенсионного возраста.