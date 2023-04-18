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Пригожин о визите Зеленского в Авдеевку: В ответ могу только в Киев приехать, в Бахмуте никак с ним встретиться не можем

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Пригожин о визите Зеленского в Авдеевку: В ответ могу только в Киев приехать, в Бахмуте никак с ним встретиться не можем

Куратор ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал сегодняшние заявления президента Украины о том, что тот посетил Авдеевку. Этот город, находящийся к северу от Донецка, пока продолжает контролироваться ВСУ, однако ситуация такова, что для украинских войск остаётся всего пара автомобильных дорог для коммуникации с контролируемой киевским режимом вне города территорией. Российские войска сжимают полукольцо окружения.

Если верить Зеленскому, то посещал он Авдеевку сегодня. И в этом городе он произвёл награждение «особо отличившихся украинских военнослужащих».

Эти действия Зеленского выглядят как попытка ответа на посещение президентом России Владимиром Путиным Херсонской области и Луганской Народной Республики.

Евгения Пригожина журналисты издания Pravda.ru попросили дать комментарий в связи с заявлениями Зеленского о визите в пригород Донецка и рассказать о возможном ответе на поездку Зеленского.

Пригожин:

Что касается приезда Владимира Александровича (Зеленского) в Авдеевку, в ответ могу только в Киев приехать. В Бахмуте мы с ним никак встретиться не может. Молодец, наградил бойцов под Авдеевкой. Пускай перебрасывает к нам на Бахмут – ещё раз наградит посмертно. А так – уважуха…

Напомним, что ранее куратор ЧВК «Вагнер» приглашал Зеленского посетить Бахмут (Артёмовск) и забрать оттуда необстрелянных и неподготовленных юных солдат и мобилизованных военнослужащих предпенсионного возраста.
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10 комментариев
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  1. Авиатор_
    Авиатор_ Сегодня, 21:06
    +5
    Что касается приезда Владимира Александровича (Зеленского) в Авдеевку, в ответ могу только в Киев приехать. В Бахмуте мы с ним никак встретиться не может. Молодец, наградил бойцов под Авдеевкой. Пускай перебрасывает к нам на Бахмут – ещё раз наградит посмертно.
    Знатный пригожинский троллинг.
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 21:35
      +2
      Это не троллинг.
      А приглашение к диалогу.
      Пригожин лезет в большую политику. И Пригожин - реалист,
      благодаря своему бизнес-мутно-уголовному прошлому.
      У него нет мистических или геополитических завихрений.
      Мирный договор придется подписывать именно с Зеленским,
      нравится ли он кому-то, или не нравится.
      И Пригожин намекает ("визит в Киев"), что подпишет именно он.
      1. Репеллент
        Репеллент Сегодня, 21:37
        -2
        Цитата: voyaka uh
        Это не троллинг. А приглашение к диалогу

        И всё-то вашему брату какие-то гешефты мерещатся request laughing
      2. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 22:14
        +2
        Цитата: voyaka uh
        Мирный договор придется подписывать именно с Зеленским

        Если хозяева ему дадут до капитуляции дожить.
        Провал "контрнаступа" - и "скрипач становится не нужен - он только лишнее топливо жрёт".
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 21:11
    +3
    Всё таки Пригожин виртуоз троллинга. Браво! Такого человека не хватает России в руководстве информационной войной. yes
  3. Buyan
    Buyan Сегодня, 21:15
    +2
    Приехал... жалко, что уехал... бахнули бы, было бы сенсацией wassat
  4. zenion
    zenion Сегодня, 21:25
    +5
    Про особо отличившихся украинских военнослужащих показали в Израиле, как они опережали в убийстве евреев все немецкие части. Иногда немцы даже заставляли украинцев успокоится.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 22:27
      +1
      Цитата: zenion
      Иногда немцы даже заставляли украинцев успокоиться.

      Я из поколения внуков тех, кто воевал в Великой Отечественной. И на 20-серийный фильм, где вначале показывали Б.Ланкастера, а потом текст читал В.Лановой, нас из школы после уроков в кинотеатр водили.
      Я с раннего детства знал, что такое Хатынь и то, что сожгли её немцы.
      Кто её сжёг на самом деле - узнал в самом начале 2000-х. Хорошо, что хоть сейчас об этом официально сказали.

      Я это тому, что про РОА, например, и в советское время говорили. Власов и тогда, и сейчас предатель и собака.
      А почему про "Галичину" и прочих молчали? Не хотели ссорить "братские народы"? Так зато на Западе про то не забыли и вовремя Украине напомнили, что служить в СС, оказывается, "славная история побед Украины".
  5. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 22:11
    +1
    Ich hoffe von ganzem Herzen dass diese Bestie Zelenski lange
    genug lebt, damit er noch sein "Rendezvous" mit Prigogin
    erleben kann, bevor er öffentlich enthauptet und seine Gedärme
    je zur Hälfte ins EU-Hauptquartier nach Brüssel und nach
    Washington mit der Paketpost zugestellt werden...!!

    Noch lieber wäre mir allerdings eine "Zustellung" per Raketen...!!
  6. Галеон
    Галеон Сегодня, 22:15
    -1
    Ко всякой мрази у него уважуха.
    Текст короткий, да и хрен с ним.