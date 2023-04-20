Ещё старше «шестьдесятдвойки: в зону спецоперации поехали танки Т-54

Всё, что касается российской бронетанковой техники в зоне специальной военной операции на Украине, стало действительно животрепещущей темой. Многие помнят, с какой интенсивностью велись споры о вводимых в строй танках Т-62М и их модифицированных вариантах. Впрочем, они и поныне утихать не собираются, однако, похоже, акцент внимания в скором времени полностью сместится на старших собратьев этих машин.
Да, речь про Т-54/55. Их передислокацию заметили сравнительно недавно – в сети полно фотографий одного или, возможно, нескольких эшелонов с этими танками, двигающимися где-то на просторах нашей страны. Причём объяснений этому явлению было множество вплоть до самых наивных, что их на «катки» едут разбирать для других машин.
Но ларчик просто открывался: занесла их путь-дорожка немного дальше заводских корпусов, где танки разбираются не ремонтниками, а пробившими броню снарядами.
Пара слов про танк в Запорожье
Настроения нашей – отечественной – широкой общественности вполне понятны, поэтому мнения о появлении этих старых машин на фронте с большой долей вероятности будут крайне полярны друг другу. Однако выводы, какими бы очевидными они не казались, делать пока рано – даже многие западные ресурсы в этом плане осторожничают.
Всё, что имеется на данный момент, это одна фотография и видео (скриншот) из телеграм-каналов, на которых запечатлён один и тот же Т-54. Поэтому говорить о том, в каком количестве и, что самое главное, в каком качестве эти танки приехали в Запорожскую область, преждевременно.
Последнее, то есть про качество, особенно важно в том плане, что за минувшие месяцы появилось на самом деле пугающее количество рассуждений и даже заявлений о том, что старые танки – это и не танки вовсе, а САУ, и применяются они исключительно для ведения огня с закрытых позиций, а с противником и вовсе не соприкасаются. Здесь можно сказать только одно: они и в атаку ходят, и в активной обороне участвуют. Поэтому принижать подвиг наших танкистов, проливающих кровь и работающих на старых и менее защищённых машинах, не стоит.
Ни дальность ведения огня, ни приборы наведения из танка самоходку не сделают ни при каких обстоятельствах, поэтому все эпизоды подобного применения машин – меры вынужденные, когда ничего другого под рукой нет, и в условиях позиционного «бодания». Учитывая жёсткость по части номенклатуры техники в войсках, никто с откровенно безумной идеей в стиле «давайте арт.дивизионы из танков сделаем – старые же» не выступит.
Так что Т-54/55, если они действительно в каком-то товарном количестве на фронт поедут, с большой долей вероятности и будут в первую очередь использоваться как танки, а потом уже всё остальное. Пусть и в обороне.
Танк действительно старый
Как ни крути, но спорить с тем утверждением, что Т-54 является действительно старым танком, нельзя. Да, за годы производства эта машина претерпела ряд изменений и выпускалась в нескольких модификациях – на фотографиях из Запорожской области запечатлён Т-54Б, принятый на вооружение в 1956 году. Однако формально данный танк, как платформа без привязки к модернизациям, ещё Сталина застать успел.
При этом есть вероятность, что в зоне специальной военной операции появятся и Т-55, которые значительно отличаются от своих предшественников по двигателю, наличию противоатомной защиты, внутреннему оборудованию, пулемётам и проч. Однако радикальных различий по боевым свойствам у них практически нет, поэтому проще их в нашем случае объединить и поговорить о двух сразу. Особенно про их броню и вооружение, которые во многом являются определяющими факторами – остальные аспекты здесь уже затрагивались не раз.
В первую очередь, конечно, нужно затронуть тему бронирования Т-54/55, которое играет одну из первостепенных ролей в любом конфликте, и уж тем более в специальной военной операции.
Танк Т-54Б
А его по нынешним меркам практически нет.
Разумеется, никакой комбинированной брони – исключительно гомогенная сталь. Её максимальная толщина в лобовой части корпуса находится на уровне 100 миллиметров (или до 200 мм с учётом угла наклона бронелистов). Что же касается других проекций корпуса, то в бортах толщина стального массива варьируется от 60 до 80 мм, а в корме – до 45 мм.
Башня же, как наиболее подверженная обстрелу часть танка, по лобовой части имеет схожие показатели – до 200 мм, а также до 160 миллиметров стали в бортовых частях и до 60–65 мм в корме.
В те времена, когда танки Т-54/55 ещё были актуальны, такой брони вполне хватало если не от всего спектра угроз, то от их большинства уж точно. Но в данном случае всё, от чего она может гарантированно защитить, это: пули всех калибров, снаряды мелкокалиберной артиллерии и осколки. Так что все танковые снаряды, ракетные комплексы и даже противотанковые гранатомёты, имеющиеся в ВСУ, для машины представляют серьёзную опасность. Поэтому использовать танк для прямого боестолкновения с противником, имеющим в наличии тяжёлые противотанковые средства, крайне нежелательно.
Танк Т-54 в разрезе. Можно наблюдать толщины бронирования
К вооружению машины, а именно к его основному калибру в лице 100-мм нарезной пушки Д-10Т2С, вопросы тоже есть. Впрочем, какие могут быть вопросы к орудию, базовая версия которого была создана в годы Великой Отечественной войны...
Да, пушка имеет двухплоскостную стабилизацию, поэтому попадать по целям танк может и в движении, хотя результат формально составляет 50 на 50. Да и ствол, опять же, нарезной, поэтому на дальних дистанциях стрельбы точность будет повыше, чем у гладкоствольных орудий, хотя подобные сравнения сами по себе ужасны – докатились, сопоставляем те характеристики, о которых ранее толком и не задумывались.
Но вот из снарядов внушительную силу могут продемонстрировать только осколочно-фугасные: под два килограмма взрывчатки в сочетании с толстостенным стальным корпусом могут показать кузькину мать не только лёгкой бронетехнике, но и пехоте противника. Конечно, не с таким же эффектом, как 125-мм ОФС, но всё же.
Но с бронебойной частью боекомплекта дела не очень.
Из самого «свежего» – принятого на вооружение до конца семидесятых годов – в боекомплекте танков серии Т-54/55, если брать отечественную номенклатуру, можно найти только оперённые бронебойные подкалиберные снаряды 3БМ25 «Изомер» с вольфрамовым сердечником, а также две вариации кумулятивных снарядов – 3БК17 и 3БК17М.
Оперённый бронебойный подкалиберный снаряд 3БМ25 «Изомер» для 100-мм нарезного орудия Т-54/55
Подкалиберный снаряд с этим интересным названием пробивал плиту из броневой стали толщиной 150 миллиметров под углом 60 градусов от вертикали (300 мм приведённой брони) с расстояния двух километров. А вот его кумулятивные собратья били броню толщиной в пределах 3–4 калибров соответственно.
На поражении чего этого хватит в нынешних условиях?
В основном только на лёгкую технику, включая боевые машины пехоты и бронетранспортёры, как советского, так и западного образца, а также колёсные «танки» французского производства. Но если говорить про танки без кавычек, то наиболее уязвимыми для 100-мм орудий могут быть разве что переданные Украине словенские M-55S, тогда как остальные поразить можно будет исключительно в ослабленные проекции – борта и корму.
Однако нужно понимать, что пушка и снаряды – это далеко не все важные составляющие для поражения целей. Тут не меньшее значение имеет и прицельный комплекс танка, который хоть у Т-54Б, хоть у Т-55 для нынешнего времени оставляет желать лучшего.
Никаких средств автоматизации подготовки выстрела у данных машин нет, поэтому на такие «блага» цивилизации, как баллистический вычислитель, лазерный дальномер и уж тем более автомат сопровождения целей рассчитывать не приходится.
Всё, что есть в распоряжении у наводчика – это оптический шарнирный прицел телескопической конструкции, который позволяет вести огонь из пушки и спаренного с ней пулемёта в дневных условиях. Причём в большинстве случаев за счёт выработанных навыков по определению упреждения и дальности до цели, хоть и соответствующие шкалы и марки на оптике имеются.
Для ночных условий никакого тепловизора нет – исключительно прицел на электронно-оптическом преобразователе (ЭОП) с активной подсветкой от инфракрасного прожектора «Луна» (Л-2), установленного на правой «скуле» башни и кинематически связанного с пушкой. Причём дальность обнаружения и идентификации целей в таком режиме по факту не превышает одного километра.
Основной серийный вариант Т-55. Машина финской армии
У командира танка положение схожее: либо оптический прибор наблюдения и целеуказания с заменой его на «ночник» ТКН-1 в ночных условиях с тем же ЭОП и подсветкой от своего прожектора, либо в зависимости от модификации машины комбинированный дневной/ночной прибор ТКН-3. Так что на звание самого «зоркого» танка эти машины не тянут, от слова совсем. Да и отсутствие каких бы то ни было средств автоматизации подготовки выстрела серьёзно ограничивают огневые возможности Т-54/55.
Совсем не годен?
То, что было сказано по поводу Т-54/55 в контексте их бронирования, вооружения и прицельного комплекса – это не насмешки в стиле «привезли старика на фронт» и не принижение боевых качеств тех подразделений, в которые эти танки поступят, если поступят вообще.
Всё написанное – лишь констатация фактов, с которыми придётся считаться в случае их боевого применения, выстраивая соответствующую тактику использования. И предупреждая вопросы о том, что были же Т-55М и его вариации, которые обладали автоматической системой управления огнём, лучшей защитой за счёт применения «реактивной брони» или броневых накладок по типу Т-62М, а также другими повышенными характеристиками.
Танк Т-55АМ. Видны броневые накладки на лбу башни и корпуса по типу Т-62М, а также корпус приёмо-передатчика лазерного дальномера над пушкой и проч.
Они были, да, похоже, сплыли. Благодаря политике прошлого министра обороны было отправлено в утиль очень много танков, в числе которых и ныне упомянутые модернизированные Т-55. Сейчас этих машин, которые можно без глубочайшего ремонта и доработки отправить на фронт, просто расконсервировав, нет. Иначе такое старьё в виде Т-54Б и, возможно, Т-55 с баз хранения бы не тащили. Да и мощностей заводов, которые могли бы заняться модернизацией данных танков, просто не хватит – все уже загружены под завязку.
Но неужели на Т-54/55 будут воевать, бросая их в атаку на тяжеловооружённого противника?
В нашем мире, конечно, случиться может всё, что угодно. Но объективных предпосылок к этому пока нет: эти танки по боевым возможностям даже с немодернизированными Т-62М в принципе сравнить нельзя. Не говоря уж о прошедших доработку – там, в конце концов, ни прицелы, ни орудия с бронёй полноценно воевать не позволят.
Кроме этого, у нас нет полномасштабного производства комплектных выстрелов (снарядов и зарядов) для танковых 100-мм нарезных пушек. Так что всё, чем пока могут довольствоваться «пятьдесятчетвёрки» и «пятьдесятпятки» – это оставшиеся на хранении боеприпасы на складах, включая флотские, которые имеют свойство кончаться. Поэтому заваливать этими старичками все фронты никто явно не собирается.
Тем не менее, сложив несколько вводных – Запорожье, контрнаступление ВСУ и танки – можно догадаться, что Т-54/55 будут использованы в обороне на данном участке фронта. Закапывать их по башню, конечно, скорее всего, никто не будет, хотя чего только не случается на фронтах любых боевых действий. Но обилие окопов для бронетехники (по открытым данным) в эшелонированных линиях обороны очень грубо и «жирно» намекает на то, что машинки таки могут быть вполне активными и качественно усилят обороняемые участки, ведя огонь с этих позиций по врагу и своевременно меняя их.
Короче, не стареющая классика, в рамки которой старые Т-54/55 вполне вписываются и могут надавать по башке вражеской пехоте и даже лёгкой бронетехнике прямой наводкой или в пределах видимости – лишний пушечный ствол на условном опорном пункте, да ещё и прикрытый бронёй, всегда душу греет. Но пока это только догадки и не истина в последней инстанции – в общем, как говорят, будем посмотреть.