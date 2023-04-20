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Ещё старше «шестьдесятдвойки: в зону спецоперации поехали танки Т-54

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Ещё старше «шестьдесятдвойки: в зону спецоперации поехали танки Т-54

Всё, что касается российской бронетанковой техники в зоне специальной военной операции на Украине, стало действительно животрепещущей темой. Многие помнят, с какой интенсивностью велись споры о вводимых в строй танках Т-62М и их модифицированных вариантах. Впрочем, они и поныне утихать не собираются, однако, похоже, акцент внимания в скором времени полностью сместится на старших собратьев этих машин.


Да, речь про Т-54/55. Их передислокацию заметили сравнительно недавно – в сети полно фотографий одного или, возможно, нескольких эшелонов с этими танками, двигающимися где-то на просторах нашей страны. Причём объяснений этому явлению было множество вплоть до самых наивных, что их на «катки» едут разбирать для других машин.

Но ларчик просто открывался: занесла их путь-дорожка немного дальше заводских корпусов, где танки разбираются не ремонтниками, а пробившими броню снарядами.

Пара слов про танк в Запорожье


Настроения нашей – отечественной – широкой общественности вполне понятны, поэтому мнения о появлении этих старых машин на фронте с большой долей вероятности будут крайне полярны друг другу. Однако выводы, какими бы очевидными они не казались, делать пока рано – даже многие западные ресурсы в этом плане осторожничают.

Всё, что имеется на данный момент, это одна фотография и видео (скриншот) из телеграм-каналов, на которых запечатлён один и тот же Т-54. Поэтому говорить о том, в каком количестве и, что самое главное, в каком качестве эти танки приехали в Запорожскую область, преждевременно.


Последнее, то есть про качество, особенно важно в том плане, что за минувшие месяцы появилось на самом деле пугающее количество рассуждений и даже заявлений о том, что старые танки – это и не танки вовсе, а САУ, и применяются они исключительно для ведения огня с закрытых позиций, а с противником и вовсе не соприкасаются. Здесь можно сказать только одно: они и в атаку ходят, и в активной обороне участвуют. Поэтому принижать подвиг наших танкистов, проливающих кровь и работающих на старых и менее защищённых машинах, не стоит.

Ни дальность ведения огня, ни приборы наведения из танка самоходку не сделают ни при каких обстоятельствах, поэтому все эпизоды подобного применения машин – меры вынужденные, когда ничего другого под рукой нет, и в условиях позиционного «бодания». Учитывая жёсткость по части номенклатуры техники в войсках, никто с откровенно безумной идеей в стиле «давайте арт.дивизионы из танков сделаем – старые же» не выступит.

Так что Т-54/55, если они действительно в каком-то товарном количестве на фронт поедут, с большой долей вероятности и будут в первую очередь использоваться как танки, а потом уже всё остальное. Пусть и в обороне.

Танк действительно старый


Как ни крути, но спорить с тем утверждением, что Т-54 является действительно старым танком, нельзя. Да, за годы производства эта машина претерпела ряд изменений и выпускалась в нескольких модификациях – на фотографиях из Запорожской области запечатлён Т-54Б, принятый на вооружение в 1956 году. Однако формально данный танк, как платформа без привязки к модернизациям, ещё Сталина застать успел.

При этом есть вероятность, что в зоне специальной военной операции появятся и Т-55, которые значительно отличаются от своих предшественников по двигателю, наличию противоатомной защиты, внутреннему оборудованию, пулемётам и проч. Однако радикальных различий по боевым свойствам у них практически нет, поэтому проще их в нашем случае объединить и поговорить о двух сразу. Особенно про их броню и вооружение, которые во многом являются определяющими факторами – остальные аспекты здесь уже затрагивались не раз.

В первую очередь, конечно, нужно затронуть тему бронирования Т-54/55, которое играет одну из первостепенных ролей в любом конфликте, и уж тем более в специальной военной операции.

Танк Т-54Б
Танк Т-54Б

А его по нынешним меркам практически нет.

Разумеется, никакой комбинированной брони – исключительно гомогенная сталь. Её максимальная толщина в лобовой части корпуса находится на уровне 100 миллиметров (или до 200 мм с учётом угла наклона бронелистов). Что же касается других проекций корпуса, то в бортах толщина стального массива варьируется от 60 до 80 мм, а в корме – до 45 мм.

Башня же, как наиболее подверженная обстрелу часть танка, по лобовой части имеет схожие показатели – до 200 мм, а также до 160 миллиметров стали в бортовых частях и до 60–65 мм в корме.

В те времена, когда танки Т-54/55 ещё были актуальны, такой брони вполне хватало если не от всего спектра угроз, то от их большинства уж точно. Но в данном случае всё, от чего она может гарантированно защитить, это: пули всех калибров, снаряды мелкокалиберной артиллерии и осколки. Так что все танковые снаряды, ракетные комплексы и даже противотанковые гранатомёты, имеющиеся в ВСУ, для машины представляют серьёзную опасность. Поэтому использовать танк для прямого боестолкновения с противником, имеющим в наличии тяжёлые противотанковые средства, крайне нежелательно.

Танк Т-54 в разрезе. Можно наблюдать толщины бронирования
Танк Т-54 в разрезе. Можно наблюдать толщины бронирования

К вооружению машины, а именно к его основному калибру в лице 100-мм нарезной пушки Д-10Т2С, вопросы тоже есть. Впрочем, какие могут быть вопросы к орудию, базовая версия которого была создана в годы Великой Отечественной войны...

Да, пушка имеет двухплоскостную стабилизацию, поэтому попадать по целям танк может и в движении, хотя результат формально составляет 50 на 50. Да и ствол, опять же, нарезной, поэтому на дальних дистанциях стрельбы точность будет повыше, чем у гладкоствольных орудий, хотя подобные сравнения сами по себе ужасны – докатились, сопоставляем те характеристики, о которых ранее толком и не задумывались.

Но вот из снарядов внушительную силу могут продемонстрировать только осколочно-фугасные: под два килограмма взрывчатки в сочетании с толстостенным стальным корпусом могут показать кузькину мать не только лёгкой бронетехнике, но и пехоте противника. Конечно, не с таким же эффектом, как 125-мм ОФС, но всё же.

Но с бронебойной частью боекомплекта дела не очень.

Из самого «свежего» – принятого на вооружение до конца семидесятых годов – в боекомплекте танков серии Т-54/55, если брать отечественную номенклатуру, можно найти только оперённые бронебойные подкалиберные снаряды 3БМ25 «Изомер» с вольфрамовым сердечником, а также две вариации кумулятивных снарядов – 3БК17 и 3БК17М.

Оперённый бронебойный подкалиберный снаряд 3БМ25 «Изомер» для 100-мм нарезного орудия Т-54/55
Оперённый бронебойный подкалиберный снаряд 3БМ25 «Изомер» для 100-мм нарезного орудия Т-54/55

Подкалиберный снаряд с этим интересным названием пробивал плиту из броневой стали толщиной 150 миллиметров под углом 60 градусов от вертикали (300 мм приведённой брони) с расстояния двух километров. А вот его кумулятивные собратья били броню толщиной в пределах 3–4 калибров соответственно.

На поражении чего этого хватит в нынешних условиях?

В основном только на лёгкую технику, включая боевые машины пехоты и бронетранспортёры, как советского, так и западного образца, а также колёсные «танки» французского производства. Но если говорить про танки без кавычек, то наиболее уязвимыми для 100-мм орудий могут быть разве что переданные Украине словенские M-55S, тогда как остальные поразить можно будет исключительно в ослабленные проекции – борта и корму.

Однако нужно понимать, что пушка и снаряды – это далеко не все важные составляющие для поражения целей. Тут не меньшее значение имеет и прицельный комплекс танка, который хоть у Т-54Б, хоть у Т-55 для нынешнего времени оставляет желать лучшего.

Никаких средств автоматизации подготовки выстрела у данных машин нет, поэтому на такие «блага» цивилизации, как баллистический вычислитель, лазерный дальномер и уж тем более автомат сопровождения целей рассчитывать не приходится.

Всё, что есть в распоряжении у наводчика – это оптический шарнирный прицел телескопической конструкции, который позволяет вести огонь из пушки и спаренного с ней пулемёта в дневных условиях. Причём в большинстве случаев за счёт выработанных навыков по определению упреждения и дальности до цели, хоть и соответствующие шкалы и марки на оптике имеются.

Для ночных условий никакого тепловизора нет – исключительно прицел на электронно-оптическом преобразователе (ЭОП) с активной подсветкой от инфракрасного прожектора «Луна» (Л-2), установленного на правой «скуле» башни и кинематически связанного с пушкой. Причём дальность обнаружения и идентификации целей в таком режиме по факту не превышает одного километра.

Основной серийный вариант Т-55. Машина финской армии
Основной серийный вариант Т-55. Машина финской армии

У командира танка положение схожее: либо оптический прибор наблюдения и целеуказания с заменой его на «ночник» ТКН-1 в ночных условиях с тем же ЭОП и подсветкой от своего прожектора, либо в зависимости от модификации машины комбинированный дневной/ночной прибор ТКН-3. Так что на звание самого «зоркого» танка эти машины не тянут, от слова совсем. Да и отсутствие каких бы то ни было средств автоматизации подготовки выстрела серьёзно ограничивают огневые возможности Т-54/55.

Совсем не годен?


То, что было сказано по поводу Т-54/55 в контексте их бронирования, вооружения и прицельного комплекса – это не насмешки в стиле «привезли старика на фронт» и не принижение боевых качеств тех подразделений, в которые эти танки поступят, если поступят вообще.

Всё написанное – лишь констатация фактов, с которыми придётся считаться в случае их боевого применения, выстраивая соответствующую тактику использования. И предупреждая вопросы о том, что были же Т-55М и его вариации, которые обладали автоматической системой управления огнём, лучшей защитой за счёт применения «реактивной брони» или броневых накладок по типу Т-62М, а также другими повышенными характеристиками.

Танк Т-55АМ. Видны броневые накладки на лбу башни и корпуса по типу Т-62М, а также корпус приёмо-передатчика лазерного дальномера над пушкой и проч.
Танк Т-55АМ. Видны броневые накладки на лбу башни и корпуса по типу Т-62М, а также корпус приёмо-передатчика лазерного дальномера над пушкой и проч.

Они были, да, похоже, сплыли. Благодаря политике прошлого министра обороны было отправлено в утиль очень много танков, в числе которых и ныне упомянутые модернизированные Т-55. Сейчас этих машин, которые можно без глубочайшего ремонта и доработки отправить на фронт, просто расконсервировав, нет. Иначе такое старьё в виде Т-54Б и, возможно, Т-55 с баз хранения бы не тащили. Да и мощностей заводов, которые могли бы заняться модернизацией данных танков, просто не хватит – все уже загружены под завязку.

Но неужели на Т-54/55 будут воевать, бросая их в атаку на тяжеловооружённого противника?

В нашем мире, конечно, случиться может всё, что угодно. Но объективных предпосылок к этому пока нет: эти танки по боевым возможностям даже с немодернизированными Т-62М в принципе сравнить нельзя. Не говоря уж о прошедших доработку – там, в конце концов, ни прицелы, ни орудия с бронёй полноценно воевать не позволят.

Кроме этого, у нас нет полномасштабного производства комплектных выстрелов (снарядов и зарядов) для танковых 100-мм нарезных пушек. Так что всё, чем пока могут довольствоваться «пятьдесятчетвёрки» и «пятьдесятпятки» – это оставшиеся на хранении боеприпасы на складах, включая флотские, которые имеют свойство кончаться. Поэтому заваливать этими старичками все фронты никто явно не собирается.

Тем не менее, сложив несколько вводных – Запорожье, контрнаступление ВСУ и танки – можно догадаться, что Т-54/55 будут использованы в обороне на данном участке фронта. Закапывать их по башню, конечно, скорее всего, никто не будет, хотя чего только не случается на фронтах любых боевых действий. Но обилие окопов для бронетехники (по открытым данным) в эшелонированных линиях обороны очень грубо и «жирно» намекает на то, что машинки таки могут быть вполне активными и качественно усилят обороняемые участки, ведя огонь с этих позиций по врагу и своевременно меняя их.

Короче, не стареющая классика, в рамки которой старые Т-54/55 вполне вписываются и могут надавать по башке вражеской пехоте и даже лёгкой бронетехнике прямой наводкой или в пределах видимости – лишний пушечный ствол на условном опорном пункте, да ещё и прикрытый бронёй, всегда душу греет. Но пока это только догадки и не истина в последней инстанции – в общем, как говорят, будем посмотреть.
Автор:
Использованы фотографии:
dzen.ru / vk.com / vitalykuzmin.net / t.me/milinfolive
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88 комментариев
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  1. certero
    certero Сегодня, 06:11
    +25
    Комментировать можно только одним словом - писец.
    И не надо рассказывать про модернизированные т-55 который поступили к противнику там действительно модернизация настолько глубокая что это фактически новая машина.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 06:27
      +17
      Цитата: certero
      одним словом - писец.

      Это те 72% новой техники ! am
      1. Аэродромный
        Аэродромный Сегодня, 06:33
        +4
        Цитата: Uncle Lee
        Цитата: certero
        одним словом - писец.

        Это те 72% новой техники ! am

        вы не верите словам Путина ??? не скрепно...
        1. Monster_Fat
          Monster_Fat Сегодня, 09:17
          0
          не стареющая классика, в рамки которой старые Т-54/55 вполне вписываются и могут надавать по башке вражеской пехоте и даже лёгкой бронетехнике прямой наводкой или в пределах видимости – лишний пушечный ствол на условном опорном пункте, да ещё и прикрытый бронёй, всегда душу греет.

          Ну, а чо... обнадеживающе и скрепоносненько... Так победим! yes
      2. Stas157
        Stas157 Сегодня, 07:45
        +4
        Цитата: Uncle Lee
        Это те 72% новой техники !

        С учетом поступления свеженьких Т-54(55) процент обновлённой техники в войсках будет явно выше!

        Посчитали что воевать на Армате это избыточно и неправильно, а вот на Т-54 в самый раз!

        А тот кто пенял предкам на хреновые галоши, своих походу так и не сделал.
    2. Владимир_2У
      Владимир_2У Сегодня, 07:12
      -2
      Цитата: certero
      Комментировать можно только одним словом - писец.

      Комментировать это нужно такими словам:
      Всё, что имеется на данный момент, это одна фотография и видео (скриншот) из телеграм-каналов, на которых запечатлён один и тот же Т-54.

      И возраст этому фото минимум пара недель. Где более свежие доказательства "алярму"? Где массовые доказательства "алярму"? Их нет. Зато есть видео достаточно массовой закатки на модернизацию и Т-62 и Т-72.
      1. ЖЭК-Водогрей
        ЖЭК-Водогрей Сегодня, 07:19
        +2
        Цитата: Владимир_2У
        И возраст этому фото минимум пара недель. Где более свежие доказательства "алярму"?

        Т-54/55 вывозят с баз хранения, это видно и по снимкам со спутнегов. Это наследие Советского Союза хранится на нескольких базах.




        1. Владимир_2У
          Владимир_2У Сегодня, 07:38
          -6
          Цитата: ЖЭК-Водогрей
          Т-54/55 вывозят с баз хранения, это видно и по снимкам со спутнегов. Это наследие Советского Союза хранится на нескольких базах.

          Смешно, отличить Т-55 от Т-62, да даже Т-72 со спутника нереально. Но если вы будете настаивать что предпоследний снимок - спутниковый, то всё понятно с вами будет.
          А даже если и выводят, то с какими целями? Проектов даже не модернизации, а переделки старых танков полно!
      2. Сергей Дворников
        Сергей Дворников Сегодня, 08:32
        -3
        Что тут тебе непонятного!! Или ты считаешь что это война идёт по плану который ГШ предложил путину!! И что 12.12 2023 года в виду отсутствия у ВС РФ полевых кухонь Путин станет закупать их в Китае! Иди на войну и там сам все увидешь всю гениальность операции которую разработали тебе подобные умы!!
        1. Владимир_2У
          Владимир_2У Сегодня, 08:41
          +1
          Цитата: Сергей Дворников
          Что тут тебе непонятного!! Или ты считаешь что это война идёт по плану который ГШ предложил путину!! И что 12.12 2023 года в виду отсутствия у ВС РФ полевых кухонь Путин станет закупать их в Китае! Иди на войну и там сам все увидешь всю гениальность операции которую разработали тебе подобные умы!!

          Из твоего поста торчать свиные уши. А если мне придёт повестка и пойду. В отличие от таких как ты - розовоухих с щетинкой.
    3. Traktoris
      Traktoris Сегодня, 07:22
      -15
      Глупость Ваша это, а не писец.
      Вопрос, зачем жечь новые танки, если можно утилизировать старые?
      Танки пусть и старые будут воевать не "одни" в поле а в комплекте с новыми и тут работает правило, чем больше (в количестве) тем оно лучще.
      И последнее, о заводах, зачем их занимать "модернизацией" старья, если можно (и главное нужно) заставить их выпускать НОВЫЕ танки.
      1. Прокоп_Свинин
        Прокоп_Свинин Сегодня, 07:34
        +15
        А нет желания вместе утилизироваться? Хорошее дело - в качестве мобильной мишени отвлечешь на себя огонь противника, заставишь понервничать, потратить дорогие боеприпасы.
      2. Vincent Price
        Vincent Price Сегодня, 07:45
        +8
        А тебе, умнику напомнить, что в этих старых танках будут сидеть вполне новые люди? Может полезешь в него? Или сынуля? Хотя с такими рассуждениями лучше бы ты со всей семьей в нем под джавелином сидел.
    4. Таймень
      Таймень Сегодня, 08:00
      +1
      Есть ещё карамультуки и фузеи.Главное кирпичом не чистить, о чём генералов слёзно Левша просил.
    5. russianreactor
      russianreactor Сегодня, 09:15
      0
      Писец только у наших диванных паникеров

      Вчера читал аналитику по нашей обороне.

      Такие Т-55 на деле будут вести огонь через железобетонные парапеты, т.е. толстые бетонные плиты с абразурами. К одной из такой позиций танк выезжает из укрытия.

      Отработанная под Херсоном ещё схема

      За бетонной плитой Т-55 выйграет бой и Леопарда, т.к. Лео или Бредли не хватит бронебойности их оружия, чтобы после пробивания плиты пробить и сам Т-55

      Это хороши пример, какие трусливые и глупые у нас "патриоты" в массе и не понимают вообще как построена оборонительная система у нас
  2. Sancho_SP
    Sancho_SP Сегодня, 06:19
    0
    Вполне очевидно, что лучше хоть какой-то танк(сау/хз), чем никакого. Тысяча Т-72 - это хорошо. Но тысяча Т-72 + тысяча Т-55 - лучше.
    1. Прокоп_Свинин
      Прокоп_Свинин Сегодня, 06:41
      +17
      И кого туда посадить пушечным мясом? Может, дрессированные шимпанзе имеются?
      1. 75Сергей
        75Сергей Сегодня, 06:51
        -14
        Салоед, его как танк никто использовать не собирается, а как мобильная огневая точка - очень даже, да и защищённость куда лучше чем у ваших Бредли, да и разделяет оные под орех.
        1. Прокоп_Свинин
          Прокоп_Свинин Сегодня, 06:52
          +1
          Какой та вумный... как вутка. Все распланировал.
          1. Хибинский Пластун
            Хибинский Пластун Сегодня, 07:36
            -7
            Мое мнение. На Т55 сажать экипажем тех кто бросил свой Т72 илиТ90. Смотришь, как экипаж в припрыжку в тыл, а бандеры с коптера в открытый люк гранату и вилы танку. Вот такому экипажу в "награду" -Т55.
        2. Арбайтернегаст
          Арбайтернегаст Сегодня, 07:32
          +2
          54ка бредли разделает? Смешно... при наличии у бредли ПТРК...
        3. dnestr74
          dnestr74 Сегодня, 08:48
          +2
          Бредли засечет и уничтожит т-54 задолго до того , как тот поймет, что происходит.
    2. parma
      parma Сегодня, 07:47
      +2
      Видите ли
      Цитата: Sancho_SP
      Вполне очевидно, что лучше хоть какой-то танк(сау/хз), чем никакого. Тысяча Т-72 - это хорошо. Но тысяча Т-72 + тысяча Т-55 - лучше.

      Отвечу вам, чем даже 1000 Т-72 + 100500 Т-55 ничем не лучше чем 1000 Т-72… есть такая старая как мир штука, называется ПГ-7В (есть версии новее, легче и опаснее) - самый первый кумулятивный выстрел для РПГ-7… 1961 год, 200 мм пробития, чего хватит для вот таких т-54/55 практически в любой проекции… Вы можете конечно ответить, что для выстрела из РПГ-7 нужно ещё подойти на расстояние выстрела и тд и тп… да, нужно ПГ доставить к танку, но подходить не обязательно… есть вот такие видео:

      Стоимость топлива в танке больше этого дрона, не говоря уже про экипаж в машине…
  3. Егор Адашев
    Егор Адашев Сегодня, 06:23
    -1
    запечатлён один и тот же Т-54. Поэтому говорить.., преждевременно.
    дык, автор, определись, преждевременно или время статьи на много букв?
    1. ЖЭК-Водогрей
      ЖЭК-Водогрей Сегодня, 06:39
      +4
      Эшелонами Т-54/55 идут в зону СВО судя по фотографиям в милитари пабликах. Настоящий сталинский танк. Танки Т-54/55 вооружены 100-мм пушкой Д-10Т в различных её вариантах. Это орудие работало ещё по немецким танкам Tiger и Panther во время битвы у озера Балатон в 1945-м, тогда оно устанавливалось на СУ-100.



      1. Владимир_2У
        Владимир_2У Сегодня, 08:37
        -3
        А что так, местность замазана, может потому что ни о каком СВО и речи нет?
        Цитата: ЖЭК-Водогрей
        Эшелонами Т-54/55 идут в зону СВО судя по фотографиям в милитари пабликах.
        И "милитари паблики" эти свинорылые? Да так оно и есть...
  4. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 06:27
    -9
    Ой, да ладно!
    Значит допустим МТ-12 и иже с ними буксируемое на позициях, это хорошо, а самоходное и мобильное, причём защищённое - плохо?!
    Где логика? ¯\_(ツ)_/¯
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 06:36
      +3
      Цитата: 75Сергей
      Значит допустим МТ-12 и иже с ними буксируемое на позициях, это хорошо, а самоходное и мобильное, причём защищённое - плохо?!

      небратья,вон,на "мотолыгу" "рапиру" присандалили,и ничего.лучше чем корабельные башни.

    2. Найк
      Найк Сегодня, 06:53
      0
      Сравнение не корректное как арифмометр и компьютер
  5. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 06:29
    +3
    Снаряды калибра 100 мм на складах должны иметься хотя бы на полгода СВО. На Курильских островах ПУЛАД только в 2010 году танка Т-55 заменила на более современные.



    1. Репеллент
      Репеллент Сегодня, 08:46
      0
      Цитата: ЖЭК-Водогрей
      Эшелонами Т-54/55 идут в зону СВО судя по фотографиям в милитари пабликах


      Погрузка краном, машина явно не на ходу. В зону СВО идет, говорите? Ну-ну yes

      Фото из пабликов, говорите?

      - машина не закреплена, практически. Про бруски между катков не надо, вижу... маловато будет
      - машина не укутана. Это новая мода при перевозках, наверное. Или брезент в дефиците
      - фон размыт, на всех фото. Где, что творится - непонятно.

      Я бы не рассматривал приведенные вами фото как бесспорное доказательство направления Т-54 "в зону СВО" wink
  6. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 06:33
    -2
    Бронированная противотанковая САУ с вращающейся башней и нарезной пушкой - почему нет?
    1. aybolyt678
      aybolyt678 Сегодня, 07:09
      -4
      Цитата: Pavel73
      с вращающейся башней и нарезной пушкой - почему нет?

      нарезная - значит скорость вылета снаряда относительно невысока. Бронепробитие страдает.
    2. DMFalke
      DMFalke Сегодня, 07:30
      +2
      Потому что использовать её будут командиры на местах именно как танк. Все наши диванные тактические и стратегические изыски разбиваются в хлам об реалии СВО.
    3. Наган
      Наган Сегодня, 08:00
      -3
      Цитата: Pavel73
      Бронированная противотанковая САУ с вращающейся башней и нарезной пушкой - почему нет?

      Противотанковая??? Ну только если против них попрут французские колесные вундервафли AMX-10 или укpo-шушпанцеры. А против реальных современных танков, что советских Т-64 и выше, что Leo или Challenger, пушчонка слабовата. Все-таки разные поколения и весовые категории.
      А вот против пехоты и сопутствующей брони, хоть БТР-60, хоть Bradley, самое то, особенно если корпус прикрыт окопом, а в башню еще попробуй попади чем-нить достаточно бронебойным.
      1. Pavel73
        Pavel73 Сегодня, 08:24
        +1
        И надо ещё не забывать, что во времена создания Т-54 и Т-55 не было ещё ни массовых дешёвых дронов, ни полевых контрбатарейных радаров, ни нормальных разведывательных спутников, дающих картинку в режиме реального времени. Всё это превращает даже старую нарезную пушку в очень грозное оружие. Может и не пробьёт она броню своевременно обнаруженного Абрамса, а вот обездвижить его - наверняка. А это уже полдела.
    4. bk0010
      bk0010 Сегодня, 09:09
      0
      Цитата: Pavel73
      Бронированная противотанковая САУ с вращающейся башней и нарезной пушкой - почему нет?
      Потому что по нынешним временам она не бронированная и не противотанковая.
  7. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 06:34
    -4
    Поэтому говорить о том, в каком количестве и, что самое главное, в каком качестве эти танки приехали в Запорожскую область, преждевременно.
    А был ли мальчик?
    1. DMFalke
      DMFalke Сегодня, 07:31
      +4
      laughing то же самое говорили о Т-62, а мальчик не только был, но и уже в зоне СВО.
  8. lukash66
    lukash66 Сегодня, 06:37
    -14
    Не надоело ещё одно и тоже талдычить изо дня в день? То с 62-ками два месяца каждый день нагнетали, теперь 54-ки в ход пошли. Эта "новость" проходила уже неделю назад. Больше не о чем калякать? Вброс сделан, ща опять понесётся - дно, днище, позорище.... Бубнить не мешки ворочать. Ваши конкретные предложения? Исключая висельницы и расстрельные команды на Рублёвке.)))) И вопрос для особо продвинутых: зачем устаревшая техника стоИт на хранении? Чего сразу не в мартен на переплавку? Посмотрите на те же штаты, на ЕС, там тоже полями за горизонт все это стоит и ждёт своего часа, чтобы напоследок тряхнуть стариной. Это именно моб. резерв, чтобы взять неподготовленного гражданина или отслужившего, к примеру, во времена Маршала Устинова, и хоть чем то вооружить. А не посылать его с СКС и двумя Ф1 на войну. Для второго эшелона вполне себе сойдёт.
    1. victor50
      victor50 Сегодня, 07:04
      +1
      Цитата: lukash66
      Бубнить не мешки ворочать

      Это Вы про 78% новой техники? Все правильно пишете, но... Где, например, Арматы? А как быть с "мобилизации не будет"? А Вы уже технику для мобилизованных определили? И, по-Вашему, мобилизуют людей, чтобы их по-быстрому уничтожили, раз Вы им любое старье готовы в помощь определить?
      1. lukash66
        lukash66 Сегодня, 07:15
        -4
        В первую очередь обновляют РВСН, ПВО и в меру возможностей авиацию. У Вас есть претензии к нашей ПВО? Ответ предвижу - есть. Прилетает. Но невозможно прикрыть абсолютно все. Тут никаких ЗРК не хватит. Именно поэтому мы ща тут пальцами по клавам стучим, дискуссии ведём. И там, за бугром, это знают. А то бы сидели сейчас все мы по погребам и при коптилках строчили бы карандашиком записки для почтовых голубей.
        1. victor50
          victor50 Сегодня, 07:43
          +3
          Цитата: lukash66
          В первую очередь обновляют РВСН, ПВО и в меру возможностей авиацию. У Вас есть претензии к нашей ПВО? Ответ предвижу - есть. Прилетает. Но невозможно прикрыть абсолютно все. Тут никаких ЗРК не хватит. Именно поэтому мы ща тут пальцами по клавам стучим, дискуссии ведём. И там, за бугром, это знают. А то бы сидели сейчас все мы по погребам и при коптилках строчили бы карандашиком записки для почтовых голубей.

          Ко всему великолепию последних десятилетий, некоторые научились мастерки оправдывать все, лихо находить или придумывать отмазки. Браво!
          1. lukash66
            lukash66 Сегодня, 07:54
            +1
            Я же у Вас спросил, конкретные предложения есть? Ну там заслать лично Вас и вашего покорного слугу, к станкам на заводы ВПК, в МО, ГШ, или на худой конец в МИД или ЦБ?))))
    2. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 07:04
      +6
      Цитата: lukash66
      Не надоело ещё одно и тоже талдычить изо дня в день? То с 62-ками два месяца каждый день нагнетали, теперь 54-ки в ход пошли. Эта "новость" проходила уже неделю назад. Больше не о чем калякать? Вброс сделан, ща опять понесётся - дно, днище, позорище.... Бубнить не мешки ворочать. Ваши конкретные предложения? Исключая висельницы и расстрельные команды на Рублёвке.)))) И вопрос для особо продвинутых: зачем устаревшая техника стоИт на хранении? Чего сразу не в мартен на переплавку? Посмотрите на те же штаты, на ЕС, там тоже полями за горизонт все это стоит и ждёт своего часа, чтобы напоследок тряхнуть стариной. Это именно моб. резерв, чтобы взять неподготовленного гражданина или отслужившего, к примеру, во времена Маршала Устинова, и хоть чем то вооружить. А не посылать его с СКС и двумя Ф1 на войну. Для второго эшелона вполне себе сойдёт.

      Стоит шуметь как можно больше, а то завтра придёт повестка и поедете в атаку на Абрамс на лихом Т-34 снятым с памятника. wassat
      1. lukash66
        lukash66 Сегодня, 07:40
        -5
        Как бы я уже старенький и пока в планы МО наверное не вхожу. Я именно при Маршале Устинове срочную служил. Просто мне интересно, как Вы себе представляете, взять и запихнуть трех мужуков из запаса, лет под сорока, в Т90М? И не дай боженька в Т14? Один контрактник уже обосрался на Красной площади и даже не в бою. А на репетиции Парада.
    3. Любитель Акул
      Любитель Акул Сегодня, 07:27
      -3
      Вы знаете,я давно на этом сайте,пол года уже,может больше,пишу то,о чем Вы написали. Есть люди,которые работают,а есть,которые ищут виноватых.Вот тут стало очень много вторых.Большинство с генеральскими погонами,мотивация у них,больше плюсов,выше звание,поэтому надо быть ,либо в повестке(все пропало,все утащили),либо быстро написать лозунг в первых рядах коментов,сразу плюсы и выше рейтинг. Короче все как в сми.
      Не обращайте на них внимание,эти на лавочках скоро сидеть будут возле подьезда,что взять с них. Ну,либо украинцы или их почитатели пробрались сюда.
      По всему периметру РФ идет возня,где будет главная, никто не знает(на этом сайте точно),хохляндия это начало. Я только за,если старую технику с баз на фронт,единственное применять по назначение с учетом старения))) Типа зачем деда на сто метров выпускать,пусть лучше шагом 10 км пройдет.
  9. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 06:37
    +2
    Я думаю их отправили по причине того что, есть в наличии снаряды для этих танков. Эти танки в лобовую никто отправлять не собирается, а по пехоте осколочными они неплохо могут работать. По БМП типа Брдли они неплохо могу работать, да и скорее они прошли модернизацию, не отправляли же их со склада ржавыми. Хоть какую то модернизацию они проходили, да и посадят на них танкистов кто еще в СССР служил и знает эти танки
    Эти танки не сильно хуже тех же Т-72, если провести им модернизацию.
    Основная проблема в армии сейчас нехватка снарядов. Отправляют в армию старье по другой причине, это большое количество боеприпасов на складах, эти боеприпасы никто не расходовал, они сейчас видимо я ящиках в антикорозийной смазке
    1. lukash66
      lukash66 Сегодня, 07:06
      -1
      К сожалению наши ура-патриоты не в состоянии этого понять. Вот сейчас по мановению волшебной палочки, взять и наклепать 20 тысяч Т14 и 40 тысяч Т90М. Кого на них сажать? И сколько резервистов имеют представление и навыки в использовании хотя бы Т90 первых серий?
    2. Наган
      Наган Сегодня, 08:04
      +1
      Цитата: AlexWar
      Отправляют в армию старье по другой причине, это большое количество боеприпасов на складах, эти боеприпасы никто не расходовал, они сейчас видимо я ящиках в антикорозийной смазке

      Причем раньше или позже их все равно придется утилизировать. Так отчего бы не применить по назначению, хоть с некоторой (надеюсь) пользой?
      1. bk0010
        bk0010 Сегодня, 09:12
        0
        Цитата: Наган
        Причем раньше или позже их все равно придется утилизировать. Так отчего бы не применить по назначению, хоть с некоторой (надеюсь) пользой?
        Потому что вместе с ними утилизируются и танкисты. По 4 человека на железяку.
    3. bk0010
      bk0010 Сегодня, 09:17
      0
      Цитата: AlexWar
      Эти танки в лобовую никто отправлять не собирается
      Кто вам это сказал? На ЛБС будет так: ты танк? В атаку! И такая хрень была всегда и не только с танками. Вон - в своё время сделали линейные крейсера, линкорные пушки и слабая (по линкорным меркам) броня. Тоже говорили: "скоростное крыло эскадры". А как до боя дошло... Калибр линкорный? В линию! И огребали они...
  10. Егоза
    Егоза Сегодня, 06:38
    -8
    машинки таки могут быть вполне активными и качественно усилят обороняемые участки, ведя огонь с этих позиций по врагу и своевременно меняя их.

    Старый конь борозды не испортит. Интересно, он один такой будет или несколько? Где ж его "откопали"? Или просто на утилизацию средства не захотели тратить?
    1. aybolyt678
      aybolyt678 Сегодня, 07:11
      +1
      Цитата: Егоза
      Старый конь борозды не испортит.

      Глубоко не вспашет laughing А учитывая что необходимо быть готовым к многолетней мировой войне, все это довольно грустно...
  11. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 06:38
    +4
    Ещё старше «шестьдесятдвойки: в зону спецоперации поехали танки Т-54

    Да ну?!
    Ждите выезд Шойгу на парад на «козлике»...
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 07:43
      +1
      Цитата: ROSS 42
      выезд Шойгу на парад на «козлике»...

      Он 100 штук Т-34 закупил ! Меня стали терзать смутные подозрения recourse
    2. 1 z1
      1 z1 Сегодня, 08:30
      -1
      Цитата: ROSS 42
      Ещё старше «шестьдесятдвойки: в зону спецоперации поехали танки Т-54

      Да ну?!
      Ждите выезд Шойгу на парад на «козлике»...

      Круче будет если на белом коне. Может свалится кукушкой об брусчатку.......
    3. Serg65
      Serg65 Сегодня, 08:43
      0
      Цитата: ROSS 42
      Ждите выезд Шойгу на парад на «козлике»...

      Василич, судя по вашим комментариям, вы специалист широкого профиля...и экономист, и военачальник, и даже как оказалось флотоводец!
      У меня всего один вопрос, почему вы не пошли учиться в военное училище?
  12. Прокоп_Свинин
    Прокоп_Свинин Сегодня, 06:39
    -4
    Можно строить планы оптимального их использования, но жизнь распоряжается по своему. И на ум ничего больше не придет, кроме как "хотели как лучше, а получилось как всегда".
  13. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 06:50
    +3
    Информация о наличии боеприпасов она сейчас секретная, потом возможно раскажут. Я думаю большинство складов пустые. Линии фронта на Украине сотни километров, везде снаряды нужны. Изначально для этой операции даже 250 тысяч человек не хватило
    https://dzen.ru/a/ZCVh-uWQ9SyHxVgp
    У Т-55 хорошая нарезная пушка, которая очень прицельно бьет до 3 километров, никто на этих танках наступать не будет а вот в качестве защиты вполне могут использоваться. Если они хорошо модернизированные, с системами прицеливания, ночного видения, могут хорошо бить точно
  14. Найк
    Найк Сегодня, 06:50
    0
    Скоро где то в тайге откопают Т-34-85 и на фронт, а что он же ещё не сгнил до дыр пусть повоюет, вспомнит молодость.
    1. 75Сергей
      75Сергей Сегодня, 07:34
      -7
      При грамотном подходе и Т-34 может дел наделать не плохих, за 80 лет простоя, выкашивать нацистов она не разучилась.
  15. smart fellow
    smart fellow Сегодня, 07:13
    +2
    Будут использовать как огневые точки, что актуально в свете украинского наступления. У противника в первых рядах идут боевые машины пехоты, а не танки. Впрочем, БМП несут противотанковые ракеты, но во всяком случае малокалиберные скорострельные пушки броню Т54/Т55 не пробьют. Тем более, танки будут окопаны. Это всяко лучше чем просто боец в окопе с противотанковым гранатометом, которого будут поливать огнем из скорострельных пушек и засыпать сверху минами. Все зависит от правильного их применения.
    1. DMFalke
      DMFalke Сегодня, 07:36
      +4
      Едет такой Леопард 2, видит Т-54 стоит. Говорит - " попался" am А Т-54 очёчки поправляет и занудным голосом отвечает "товарищ, ну сколько можно, я не танк, я мобильная огневая точка и воевать с вами не буду, идите своей дорогой и ищите Т-90" laughing
      1. 75Сергей
        75Сергей Сегодня, 08:15
        -1
        Не доводите до абсурда, т.е. по-вашему неграмотному мнению, каждый боец должен иметь вооружение и защиту для беспроблемного уничтожения Абрамыча?!

        Узко мыслите.
        И не забывайте про прилагательное - ПТУР

        Чушь не несите.
      2. AdAstra
        AdAstra Сегодня, 09:10
        -1
        Леопард-2 смущенно извиняется и едет дальше wassat Смешно если бы не было так грустно.
  16. Пессимист22
    Пессимист22 Сегодня, 07:17
    -4
    Пенсионеры и диванные эксперты, всё ноют,они знают как надо было делать, жаль что все они на пенсии,на диване или в такси работают,а так бы давно уже победили всех,не на Арматах,а на Т 95, уже бы тысячами их наделали, хорошо что у нас есть люди которые знают как надо делать.
    1. bk0010
      bk0010 Сегодня, 09:19
      0
      Цитата: Пессимист22
      Пенсионеры и диванные эксперты, всё ноют,они знают как надо было делать, жаль что все они на пенсии,на диване или в такси работают,а так бы давно уже победили всех,не на Арматах,а на Т 95, уже бы тысячами их наделали, хорошо что у нас есть люди которые знают как надо делать.
      Именно так. Но тех, кто знает, выгнали на пенсию, а распоряжаются те, кто лижет.
  17. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 07:21
    -5
    Как подвижная мобильная огневая точка - даже очень ничего, выстрелил и свинтил и контрбатарейный ответный огонь - пофиг!
    Как средство борьбы с пехотой и всякими Бредлями - нормально,
    Как эрзац БМП , тоже пойдёт - всё-равно всё на броне ездят, да и бронированные волокуши можно применить для десанта.
    А если ещё к башне присобачить по 4 - 8 ПТУРов, то можно и Леопарду с Абрамычес привет передать.

    Больше всех тут в комментах волну гонят чубатые салоеды, причём они этого ти не скрывают.
    Вопрос в том, как это использовать грамотно и вот тут салоеды куда креативней чем мы в этом вопросе.


    Не нойте, надо грамотно использовать то, что есть!
    1. Derbes19
      Derbes19 Сегодня, 08:26
      0
      А можно еще крылья приделать, и он прям в полете всех косить будет, да и ПЗРК летающему Т-54/55 не страшны. Главное правильно использовать то что есть !)
  18. Kaiten
    Kaiten Сегодня, 07:28
    +5
    Считаю совершенно необходимым мобилизовать по всей стране слаженные экипажи из игры World of Tanks и посадить их на БТ-7.
    1. 75Сергей
      75Сергей Сегодня, 07:47
      -4
      Ну вот ВСУки в Лисичанске,
      что использовали и не ныли
  19. Галеон
    Галеон Сегодня, 07:49
    0
    А слабо Герасимову с сердюковым на этой нестареющей классике повоевать полгодика? Руководители из них так себе, может, танкистами окажутся нормальными? А как моральный дух бы вырос!
    1. Serg65
      Serg65 Сегодня, 08:47
      0
      Цитата: Галеон
      А слабо Герасимову с сердюковым

      А слабо пойти командующим ТОФа?
      1. Галеон
        Галеон Сегодня, 09:16
        0
        Цитата: Serg65
        Цитата: Галеон
        А слабо Герасимову с сердюковым

        А слабо пойти командующим ТОФа?

        Я что, прошусь?
        Не позовут. Академию генштаба я не заканчивал, и форма допуска у меня третья, а не первая. Почему то после 50 пропадает способность к обучению. Так что думаю, правильно, что не позовут.
  20. Cap
    Cap Сегодня, 08:03
    +3
    Пару месяцев назад поставки М113 снятых с хранения, выпуска 60х годов, распиаривались, как умопомрачительная оснащенность ВСУ. Вот, мне не понятно, чего вопить про поставки Т55 в зону СВО? Ну нет больше чего поставить туда в массовом порядке, НЕТУ!!!!! Что лучше, опорный пункт стрелковой роты с штатным вооружением, где пара минометных расчетов, пара ПТУР и остальное в лице АГС, РПГ7 и т.д. , или, эта же рота с поддержкой 3 - 6 танков Т55? Давайте спросим любого командира такой роты или бойца, и он ответит....Ни кто Абрамс или Леопард и даже Т72 ВСУ на дальность 1 000 - 1 500 м подпускать к позициям не собирается!!!! Все это буйство брони будет поражаться на подступах от 4х до 2 км до наших позиций, танковых атак клиньями Гудериана ожидать не стоит, у ВСУ нет столько танков, поэтому, рассматривать Т55 исключительно, с позиции танковой дуэли, малоразумно.
    1. Derbes19
      Derbes19 Сегодня, 08:35
      +3
      Те кто ответсвенен за то что "НЕТУ" наверное уже под следствием или как? Я думаю что любой командир роты или боец будет за то что к его опорному пункту ни кто близко подойти не сможет даже без т-55. А так то вообще все оправдать можно. Можно и тачанки опрпвдать. Ну че? Мобильная огневая точка, соляру не жрет, легко маскируется, ну а если поставить на нее ПТУР, пулемет и миномет то вобще конфетка получится.... (сарказм)
      1. Cap
        Cap Сегодня, 08:49
        0
        А кто ответственный за то, что НЕТУ????? У нас на момент начала СВО были танковые части и соединения не укомплектованные техникой? На базах хранения не было некоего резерва???? При чем здесь "виновные"? Кто-то виновен, что пришлось 300 000 срочно под ружье ставить? Кто в этом виновен и кого под суд? Кто-то виновен, что на поле боя ежедневно идут потери в технике и л.с? Кого за это под суд?
    2. bk0010
      bk0010 Сегодня, 09:21
      0
      Цитата: Cap
      Ну нет больше чего поставить туда в массовом порядке, НЕТУ!!!!!
      А где оно все? После СССР оставалось 60000 танков. Допустим, 30000 из них были Т-55. Где остальные?
  21. МЮД
    МЮД Сегодня, 08:19
    -1
    Мое предложение по использованию т-55 следующее: снимаем башню с арудием, выкидываем все из нутри кроме двигателя и места механика-водителя, навешиваем ДЗ, прицепляем минный трал, оборудываем место механика-водителя простейшим автоматом управления - получаем полубеспилотный минный разградитель. Механик-водитель используется - при перегоне и выдвижению к ЛБС, а затем как оператор беспилотника.
    Тактика применения следующая: первым идет разградитель, попасть в него очень сложно, низкий профиль, так же он дополнительно бронирован, что снижает вероятность его поражения, даже при некоторых поражениях, что ему будет (пустая железная коробка). Понятно ходовая, двигатель самые уязвимые элементы (можно продумать лучшею защиту). Затем за ним движится танк, прикрывая разградитель огнем орудия и пулемета. За ним идет БМП и пехота.
    Задача бронегруппы выйти к позициям противника через минное поле.
    Поражение разгродителя не критично, замена двигателя или ходовой устранится в полевых условиях, а мелкие пробоины в корпусе так изаделывать не надо.
  22. Million
    Million Сегодня, 08:20
    0
    А зачем их хранить то?Сейчас самое время для них.Потом только на переплавку.
    1. agond
      agond Сегодня, 09:08
      0
      Цитата автора
      "Ни дальность ведения огня, ни приборы наведения из танка самоходку не сделают ни при каких обстоятельствах,"
      да для стрельбы из закрытой позиции и для прорыва линии фронта Т-55 не подходит, а выехать из за угла дома ( более короткая пушка легче маневрировать в городских застройках) и выстрелить их точной нарезной пушки в пределах прямой видимости подходит, и против колесной техники типа AMX-10RC подходит , и потом при весе 36т проходимость лучше чем у 72
  23. Chack Wessel
    Chack Wessel Сегодня, 08:51
    +2
    Цитата:"Они были, да, похоже, сплыли. Благодаря политике прошлого министра обороны было отправлено в утиль очень много танков, в числе которых и ныне упомянутые модернизированные Т-55. "

    Прошлый Министр Обороны уже 10 лет как не министр. Может ещё будем всё валить на Ворошилова?..."Прошлый министр обороны" должен был посмотреть в Магический Хрустальный Шар Предсказывающий Будущее, и предугадать, что после него будет Новый Министр, который будет проводить танковые бадминтоны и разводить в МО 28-ми летних генеральш, а не строить новую технику?

    Цитата:"Но неужели на Т-54/55 будут воевать, бросая их в атаку на тяжеловооружённого противника? "

    Почему-то многие не берут в расчёт тот вариант, когда "тяжёловооружённый противник" может бросить в атаку на эти танки свои более современные танки, и противотанковые средства. А мне кажется, что именно это он и сделает. И что тогда!? "Шаги Доброй Воли"?
    1. AdAstra
      AdAstra Сегодня, 09:14
      0
      "Перегруппировки с выравнивание линии фронта". hi
  24. Chack Wessel
    Chack Wessel Сегодня, 08:53
    +2
    Цитата: Галеон
    А слабо Герасимову с сердюковым на этой нестареющей классике повоевать полгодика? Руководители из них так себе, может, танкистами окажутся нормальными? А как моральный дух бы вырос!

    А при чём тут Сердюков!? Он уже лет 10 как не министр.
    1. Галеон
      Галеон Сегодня, 09:19
      0
      Цитата: Chack Wessel
      Цитата: Галеон
      А слабо Герасимову с сердюковым на этой нестареющей классике повоевать полгодика? Руководители из них так себе, может, танкистами окажутся нормальными? А как моральный дух бы вырос!

      А при чём тут Сердюков!? Он уже лет 10 как не министр.

      Я знал, что по Герасимову возражений не будет ))
  25. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 08:58
    0
    "Поэтому принижать подвиг наших танкистов, проливающих кровь и работающих на старых и менее защищённых машинах, не стоит."
    А никто и не принижает подвиг наших танкистов - потому что воевать сейчас на 54/55 это действительно Подвиг. Но 54/55 в СВО у ВТОРОЙ армии мира - это "позор какой-то"(с).
  26. Квас
    Квас Сегодня, 09:13
    0
    Может наши тоже таким образом пыль в глаза противнику запускает? Вряд ли конечно, но хотелось бы..