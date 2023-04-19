«США могут обмануть в любой момент»: глава МИД России высказался об обещаниях Вашингтона ослабить санкционное давление на Венесуэлу

Обсудили происходящее на Украине. Как можно надеяться, что киевский режим представляет интересы крымчан или жителей юго-востока Украины? Именно возвращения этих территорий силой от Киева требуют его западные хозяева. Вспомним недавние заявления представителей режима В.А.Зеленского, которые требовали обязательно вернуть полуостров и с радостью обещали, что как только это произойдет, они уничтожат русский язык и русскую культуру в Крыму и сделают там доминирование украинской и глобальной культуры.

Всем прекрасно известно, что США могут обмануть в любой момент. Они гораздо чаще обманывают, чем выполняют собственные обещания и предложения. Можно начать с « истории », когда заверяли М.С.Горбачёва и Б.Н.Ельцина, что НАТО не будет расширяться.

После своей поездки в Бразилию глава российского МИД отправился с визитом в Каракас, столицу Венесуэлы. Там он встретился с министром иностранных дел Иваном Хилем, обсудив многочисленные вопросы как двусторонней, так и общемировой повестки. На сегодня запланирована встреча с вице-президентом Делси Родригес и главой государства Николасом Мадуро.Выступая с Иваном Хилем на совместной пресс-конференции, Сергей Лавров сообщил о достигнутых практических мерах по расширению объёмов взаимной торговли, по инвесткооперации, расширению бизнес-контактов. Глава российского МИД отметил, что согласованы планы по совместным проектам в сельскохозяйственной, фармацевтической сферах, в вопросах освоения космоса, а также в области новых технологий и образования.Также Иван Хиль и Сергей Лавров подтвердили участие российских спортсменов в стартующих 21 апреля международных спортивных играх ALBA. Это соревнования, в которых участие традиционно принимают атлеты из Южной и Северной Америки. Среди участников – Венесуэла, Куба, Пуэрто-Рико, Бразилия, Перу, Боливия, Мексика и др. Всего - около 3500 атлетов.Сергей Лавров:В ходе пресс-конференции Сергею Лаврову был задан вопрос о попытках США в последнее время демонстрировать определённую лояльность в отношении официального Каракаса с прицелом на то, чтобы власти Венесуэлы поддержали антироссийские санкции. Напомним, что ради этого ранее Вашингтон фактически отказался от прямой поддержки Хуана Гуаидо, которого ещё несколько лет назад называл «президентом Венесуэлы». Заявляют о готовности ослабить санкционный режим.Глава российского МИД:По словам Сергея Лаврова, обо всех невыполненных обещаниях США утомительно рассказывать, о них и так все знают. Глава МИД России добавил, что Россия будет способствовать тому, чтобы венесуэльская экономика становилась всё менее зависимой от геополитических игр США и других стран так называемого коллективного Запада.