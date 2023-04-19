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«США могут обмануть в любой момент»: глава МИД России высказался об обещаниях Вашингтона ослабить санкционное давление на Венесуэлу

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«США могут обмануть в любой момент»: глава МИД России высказался об обещаниях Вашингтона ослабить санкционное давление на Венесуэлу

После своей поездки в Бразилию глава российского МИД отправился с визитом в Каракас, столицу Венесуэлы. Там он встретился с министром иностранных дел Иваном Хилем, обсудив многочисленные вопросы как двусторонней, так и общемировой повестки. На сегодня запланирована встреча с вице-президентом Делси Родригес и главой государства Николасом Мадуро.


Выступая с Иваном Хилем на совместной пресс-конференции, Сергей Лавров сообщил о достигнутых практических мерах по расширению объёмов взаимной торговли, по инвесткооперации, расширению бизнес-контактов. Глава российского МИД отметил, что согласованы планы по совместным проектам в сельскохозяйственной, фармацевтической сферах, в вопросах освоения космоса, а также в области новых технологий и образования.

Также Иван Хиль и Сергей Лавров подтвердили участие российских спортсменов в стартующих 21 апреля международных спортивных играх ALBA. Это соревнования, в которых участие традиционно принимают атлеты из Южной и Северной Америки. Среди участников – Венесуэла, Куба, Пуэрто-Рико, Бразилия, Перу, Боливия, Мексика и др. Всего - около 3500 атлетов.

Сергей Лавров:

Обсудили происходящее на Украине. Как можно надеяться, что киевский режим представляет интересы крымчан или жителей юго-востока Украины? Именно возвращения этих территорий силой от Киева требуют его западные хозяева. Вспомним недавние заявления представителей режима В.А.Зеленского, которые требовали обязательно вернуть полуостров и с радостью обещали, что как только это произойдет, они уничтожат русский язык и русскую культуру в Крыму и сделают там доминирование украинской и глобальной культуры.

В ходе пресс-конференции Сергею Лаврову был задан вопрос о попытках США в последнее время демонстрировать определённую лояльность в отношении официального Каракаса с прицелом на то, чтобы власти Венесуэлы поддержали антироссийские санкции. Напомним, что ради этого ранее Вашингтон фактически отказался от прямой поддержки Хуана Гуаидо, которого ещё несколько лет назад называл «президентом Венесуэлы». Заявляют о готовности ослабить санкционный режим.

Глава российского МИД:

Всем прекрасно известно, что США могут обмануть в любой момент. Они гораздо чаще обманывают, чем выполняют собственные обещания и предложения. Можно начать с «истории», когда заверяли М.С.Горбачёва и Б.Н.Ельцина, что НАТО не будет расширяться.

По словам Сергея Лаврова, обо всех невыполненных обещаниях США утомительно рассказывать, о них и так все знают. Глава МИД России добавил, что Россия будет способствовать тому, чтобы венесуэльская экономика становилась всё менее зависимой от геополитических игр США и других стран так называемого коллективного Запада.
Использованы фотографии:
МИД России
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17 комментариев
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:28
    +6
    «США могут обмануть в любой момент»
    Что доказано практикой на примере многих стран. Поэтому очередное предупреждение лишним не будет. На поездку Лаврова по странам Латинской Америки Сша отреагировали болезненно. А представитель Пентагона Кирби даже умудрился оскорбить президента Бразилии сказав, что тот "попугайничает оглашая российскую пропаганду". Американцы почему-то уверены, что угрозы, шантаж и оскорбления должны укрепить взаимоотношения между Сша и теми странами кому это адресовано. А на деле получают противоположный эффект.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 06:45
      +3
      Хамство и высокомерие у них в крови.А это выбивается только силой
    2. Грэг Миллер
      Грэг Миллер Сегодня, 07:03
      -2
      Обмануть в любой момент американцы могут лишь того, кто готов обманываться сам... Путина и Россию не обманывали только те, с кем наши не садились за стол переговоров. Но я ни разу не слышал, что кому-нибудь бы удалось обмануть Лукашенко или Эрдогана...
  2. Егоза
    Егоза Сегодня, 06:32
    +1
    Ну вот и игры для наших спортсменов нашлись. И под своим флагом выступать будут, и есть с кем побороться.
    1. K._2
      K._2 Сегодня, 08:05
      +1
      С играми хорошо конечно их надо больше и свои надо организовать.

      Глава МИД России добавил, что Россия будет способствовать тому, чтобы венесуэльская экономика становилась всё менее зависимой от геополитических игр США и других стран так называемого коллективного Запада.


      А так могли бы и ракеты свои в Венесуэле разместить и военную базу, вот тогда сразу независимость от США бы вышла на новый уровень
  3. Магог_
    Магог_ Сегодня, 06:39
    +4
    Можно начать с «истории», когда заверяли М.С.Горбачёва и Б.Н.Ельцина, что НАТО не будет расширяться.
    А то Лавров "первый день на посту МИД", вдруг прозрел : США, оказывается, обманывают со времён Горбачёва ! Когда его же ведомство поддерживало западные санкции против Северной Кореи и Ирана, и он был министром - тогда не знал и не догадывался о коварстве Запада...
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 06:50
      +3
      Цитата: Магог_
      А то Лавров "первый день на посту МИД", вдруг прозрел : США, оказывается, обманывают со времён Горбачёва

      smile Настало время теперь обманывать США, любыми способами...должок платежом красен.
      Говорить им красивые слова мир, дружба, жвачка...а самим делать то что нам нужно.
      Также и с ЕС вести дела...с друзьями по честному, с врагами их же методами общаться...так сказать транспарентно отвечать.
      Мы не индейцы чтобы жить по правилам устанавлимыми США и ее марионетками...надо жить по своим правилам.
      1. Магог_
        Магог_ Сегодня, 07:04
        +3
        по своим правилам
        А это не "те же я..а, только в профиль" ? В обычной жизни тоже так можно ? На глазах тех, кого считаете друзьями, кого-то явно обманывать, а "хорошим людям" тут же обещать честные отношения...?!
        1. Леха с Андроида.
          Леха с Андроида. Сегодня, 07:27
          +3
          Цитата: Магог_
          В обычной жизни тоже так можно

          Можно...еще как.
          Мне по телефону постоянно различные мошенники звонят...вот им я обещаю златые горы и кисельные берега... вру напропалую, что в голову взбредет.
          Друзьям и товарищам никогда не вру, потому что обманешь один раз доверие в их глазах не восстановишь никогда...да и себя надо уважать.
          Особенно люблю разводить тех персонажей которые бабушек и дедушек обманывают...их легко ловить на крючок... smile.
          Хоть какое то моральное удовлетворение получаю за это.
    2. agel26r
      agel26r Сегодня, 06:55
      0
      Времена были другие не забывайте. Все таки Лавров толковый мужик и справляется со своими задачами на все 250 %
      1. Грэг Миллер
        Грэг Миллер Сегодня, 07:06
        0
        А каких успехов наш МИД достиг под его руководством? Можете хоть один из этих "250%" назвать?
        1. Комментарий был удален.
        2. Ратибор_А
          Ратибор_А Сегодня, 07:18
          0
          Сделал дружественными Африку, Ближний Восток и Азию, почти 2/3 планеты...
          Считаете этого мало?
          1. Аль Манах
            Аль Манах Сегодня, 09:07
            0
            А они были враждебными? lol Или 2/3 планеты признали Крым российским? belay
      2. Магог_
        Магог_ Сегодня, 07:14
        +1
        со своими задачами на все 250 %
        Вот так не бывает : "свои задачи" - это 100 %, "сверхзадачи или не свойственные задачи/чужие/не свои задачи" - тогда выше 100 % ! А хорошо ли это : "залезать в чужие дела" ?
        1. Ратибор_А
          Ратибор_А Сегодня, 07:28
          +2
          Если это приносит пользу обществу., то да
    3. K._2
      K._2 Сегодня, 08:06
      -1
      Это другое, тогда дети в США жили и дети уважаемых друзей, семьями дружили, это другое, вы совсем все всё не понимаете(((
  4. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 07:20
    -2
    Беда в том, что многие рады обманываться. Ну, конечно не бескорыстно, а "за толику малую". А, потом можно и ручкой помахать.