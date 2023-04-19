ВСУ обстреляли село в Стародубском округе и атаковали с помощью беспилотника здание военкомата в Новозыбкове Брянской области

Пострадавших нет, в здании частично выбиты стекла. На месте работают оперативные службы.

Подтвердилась информация о том, что накануне вечером украинские военные осуществили обстрелы и атаки территории Российской Федерации в Брянской области. Информацию подтверждает брянский губернатор Александр Богомаз.Сначала был произведён обстрел населённого пункта Курковичи в Стародубском округе. Обошлось без пострадавших, но не обошлось без разрушений.Потом ВСУ, используя беспилотник, атаковали город Новозыбков. По последним данным, целью удара стало здание местного военкомата.Александр Богомаз:Обстрелы населённых пунктов Брянской, Курской, Белгородской (приграничных) областей РФ со стороны Украины, к сожалению, превратились в постоянные. Буквально ежедневно войска противника осуществляют обстрелы, попытки атак. Накануне в той же Брянской области была пресечена попытка незаконного пересечения границы со стороны Украины. Свою задачу в этом плане выполнило минное заграждение.Вполне очевидно, что при сохранении активности (да и самого существования) киевского режима эти обстрелы, атаки и вылазки будут продолжаться постоянно. При этом они продолжат спонсироваться западными правительствами и спецслужбами (основными спонсорами этой террористической деятельности).