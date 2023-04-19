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ВСУ обстреляли село в Стародубском округе и атаковали с помощью беспилотника здание военкомата в Новозыбкове Брянской области

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ВСУ обстреляли село в Стародубском округе и атаковали с помощью беспилотника здание военкомата в Новозыбкове Брянской области

Подтвердилась информация о том, что накануне вечером украинские военные осуществили обстрелы и атаки территории Российской Федерации в Брянской области. Информацию подтверждает брянский губернатор Александр Богомаз.


Сначала был произведён обстрел населённого пункта Курковичи в Стародубском округе. Обошлось без пострадавших, но не обошлось без разрушений.

Потом ВСУ, используя беспилотник, атаковали город Новозыбков. По последним данным, целью удара стало здание местного военкомата.

Александр Богомаз:

Пострадавших нет, в здании частично выбиты стекла. На месте работают оперативные службы.

Обстрелы населённых пунктов Брянской, Курской, Белгородской (приграничных) областей РФ со стороны Украины, к сожалению, превратились в постоянные. Буквально ежедневно войска противника осуществляют обстрелы, попытки атак. Накануне в той же Брянской области была пресечена попытка незаконного пересечения границы со стороны Украины. Свою задачу в этом плане выполнило минное заграждение.

Вполне очевидно, что при сохранении активности (да и самого существования) киевского режима эти обстрелы, атаки и вылазки будут продолжаться постоянно. При этом они продолжат спонсироваться западными правительствами и спецслужбами (основными спонсорами этой террористической деятельности).
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7 комментариев
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:55
    +4
    накануне вечером украинские военные осуществили обстрелы и атаки территории Российской Федерации в Брянской области.
    Столько говорено на эту тему, но повторюсь. На каждый удар необходимо отвечать жесткими ударами не только по военным и промышленным объектам, но и по административным, в которых заседают исключительно нацики орущие об уничтожении России. Кстати совершенно не слышно об ударах по ЦИПсО (кроме одного в начале операции), который проводит огромную работу по дистабилизации российского общества.
    1. литий17
      литий17 Сегодня, 06:59
      +2
      Согласен, такое ощущение что НАТО не просто переходить красные линии, а нагло бегает по ним! Начинаешь задумываться, а что нам мешает? Получается что нам тоже надо с кем то согласовывать?
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 07:23
        +3
        Почему не бьем по административным госучреждениям?Да все понятно.Заявление В.В.Путина"У нас нет цели уничтожить государственность на Украине"
        1. ugos
          ugos Сегодня, 08:35
          0
          Хорошо бы определиться какие у нас цели, про демилитаризацию и денацилизацию уже потихоньку забываем, освобождение собственных территорий понятие настолько размытое, что можно завтра сказать что мы своих целей достигли, и пора завязывать, а можно воевать годы.
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:01
    0
    Цитата: rotmistr60
    накануне вечером украинские военные осуществили обстрелы и атаки территории Российской Федерации в Брянской области.
    Столько говорено на эту тему, но повторюсь. На каждый удар необходимо отвечать жесткими ударами не только по военным и промышленным объектам, но и по административным, в которых заседают исключительно нацики орущие об уничтожении России. Кстати совершенно не слышно об ударах по ЦИПсО (кроме одного в начале операции), который проводит огромную работу по дистабилизации российского общества.

    Есть другой путь... после каждого удара по нам отодвигать границу Украину на расстояние дистанции стрельбы оружия ... с которого был произведен выстрел.
    И так до самого Львова.
    1. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 07:48
      +1
      Есть другой путь... после каждого удара по нам отодвигать границу Украину на расстояние дистанции стрельбы оружия ..

      Вот уже больше года этим занимаются. Только не очень то получается. Ну не хотят как-лы отодвигаться.
  3. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 07:30
    +3
    Довольно мерзкое ощущение . Бандеровцы нагло бьют по административным объектам . Уверены- эдентичного, и тройного ответа не будет. А, что и кто дает им такую уверенность? Технически, нанести удар по административным объектам не составило бы большого труда, в отличие от поражения "кочующего" миномета. А, раз не отвечаем, значит имеется запрет.