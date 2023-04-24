Великий князь Николай Константинович и тень Полины Бонапарт



Великий князь Николай Константинович и Фанни Лир



Н. К. Романов в молодости

Жизнь до скандалов



Фанни Лир

Петр Владимиров, Матильда Кшесинская и Великий князь Андрей Владимирович

«Что же я буду делать теперь, когда новое правительство – Совет рабочих и солдатских депутатов – состоит из 2 000 человек?!»

Хивинский поход 1873 года



Хивинское ханство на карте



Хивинский хан Сеид-Мухаммед-Рахим



Карта Хивинской экспедиции 1873 г.



К. П. Кауфман

«В Петербурге слишком много начальства, а здесь, в песках, я сам себе начальник. Удачу не ловят в столице, она живет на полях сражений».



Подполковник М. Скобелев



Н. Н. Каразин. Через мёртвые пески к Колодцам Адам-Крылган. Хивинский поход 1873 г.



Н. Н. Каразин. Русские войска входят в Хиву



Медаль «За Хивинский поход», которой были награждены все участники этой экспедиции, в том числе медицинские работники, священники и гражданские чиновники

Новая встреча с Фанни Лир

«Любую женщину можно иметь, все зависит, сколько ей нужно дать: пять рублей или пять миллионов».

«Клянусь всем, что есть для меня священного в мире, никогда нигде и ни с кем не говорить и не видеться без дозволения моего августейшего повелителя. Обязуюсь верно, как благородная американка, соблюдать это клятвенное обещание и объявляю себя душой и телом рабою русского Великого князя. Фанни Лир».



Скульптура Антонио Кановы



Скульптура Томмазо Солари

«Члены императорской фамилии не носят с собой денег; делая покупки, они оставляют в магазине записку, по которой расплачивается дворцовая контора, и поэтому они не знают счета деньгам; торгуются из-за копейки и бросают тысячи».

«Голубой воришка» дома Романовых

«Никакого раскаяния, никакого сознания, кроме, когда уже отрицание невозможно, и то пришлось вытаскивать жилу за жилой. Ожесточение и ни одной слезы. Заклинали всем, что у него осталось святым, облегчить предстоящую ему участь чистосердечным раскаянием и сознанием! Ничего не помогло!»

«Полномочный посланник Соединенных Штатов имеет честь сообщить, что сегодня днем в квартиру миссис Блэкфорд, американской гражданки, явилась полиция. Квартира подверглась обыску и многие вещи унесены. Миссис Блэкфорд арестована. Посланник надеется, что генерал сообщит ему – сегодня вечером, если возможно, – за что полиция арестовала ее, в каком преступлении ее обвиняют и где она в данный момент находится. Посланник не намерен вмешиваться в дела правосудия, однако он полагает, что миссис Блэкфорд не будет лишена должной защиты со стороны закона».

«миссис Блэкфорд со всей должной заботой и вниманием переведена в место, где не будет недостатка ни в чем, и где будет пребывать в добром здравии и наилучшем расположении духа».

«Возвратившись домой, я стала спокойно перебирать в памяти разные странности Николая, на которые до сих пор мало обращала внимания. При этом вспомнила его манию уносить с моего стола разные безделушки. Когда я замечала их исчезновение, он возвращал их мне, говоря, что хотел меня подразнить. Но они остались бы у него, если бы я не вспомнила. И как это я не подумала об этом раньше! Не догадалась, что мой бедный Николай страдает ужасным недугом, называемым клептоманией… зачем прибегать к воровству человеку, имеющему дохода более миллиона франков в год?.. Вскоре я узнала от своей прислуги, что великий князь был арестован у своего отца, что он был страшно раздражен, что на него надевали смирительную рубашку, обливали холодной водой и даже били».

«Случись такая пропажа в семье обыкновенных людей, её бы скрыли; здесь же, напротив, подняли на ноги полицию».