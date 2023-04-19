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Киевский режим отозвал своего посла из Белоруссии после встречи Лукашенко с Пушилиным

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Киевский режим отозвал своего посла из Белоруссии после встречи Лукашенко с Пушилиным

Украинский МИД распространяет сообщение об отзыве посла из Белоруссии. Соответствующее распоряжение было дано послу Игорю Кизиму, находящемуся в занимаемой должности с 2017 года.


Причиной отзыва посла «для проведения консультаций» стала состоявшаяся накануне (18 апреля) встреча президента РБ с врио главы ДНР. Александр Лукашенко и Денис Пушилин обсудили вопросы сотрудничества. Президент Белоруссии подтвердил готовность Минска оказывать помощь многострадальному Донецку.

В ходе своей поездки в Минск Пушилин рассказал белорусскому президенту о том, в чём наиболее остро нуждаются жители Донецкой Народной Республики на текущий момент.

В украинском министерстве иностранных дел заявили, что осуждают устроенный Александром Лукашенко приём Дениса Пушилина:

Это очередной вопиющий недружественный антиукраинский акт. Мы отзываем посла Украины в Республике Беларусь для консультаций.

В течение какого времени киевский режим планирует «консультировать» своего посла, который до последнего времени при крайне сложных отношениях между Киевом и Минском продолжал оставаться в РБ, на данный момент не сообщается.

Для справки: Игорь Кизим в разное время работал в посольствах Украины во Франции, Британии, Нигерии, Канаде, а с 2011 по 2013 годы занимал должность начальника отдела по работе с НАТО в Департаменте международной безопасности и разоружения украинского МИД.
Использованы фотографии:
сайт президента Белоруссии
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17 комментариев
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  1. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 06:57
    +9
    Истерика нацистов Украины ожидаема. smile
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:02
    +11
    Киевский режим отозвал своего посла из Белоруссии
    Так расстроили Александра Григорьевича, что он наверное теперь кушать не сможет, все будет думать об украинском после (ирония в адрес Киева). Киев 24.02.22 г разорвал дипломатические отношения с РФ, но мы это и не почувствовали. Честно говоря мы должны были разорвать первыми и еще в 2014 г. после начала войны на Донбассе.
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 07:07
      +6
      Цитата: rotmistr60
      Так расстроили Александра Григорьевича, что он наверное теперь кушать не сможет, все будет думать об украинском после

      Если Лукашенко решился на такой шаг...значит были веские причины... Президент Белоруссии мы знаем какой имеет характер...под настроение он на такой шаг не пойдет...очень интересно завернулась ситуация.
    2. Правдодел
      Правдодел Сегодня, 07:46
      +2
      Киев 24.02.22 г разорвал дипломатические отношения с РФ, но мы это и не почувствовали.

      Ну, что вы...Наоборот почувствовали. Наши либера....сты есть и спать перестали, перестали скакать и плясать в присядку...Как же так, Киев нас бросил, разорвал отношения с Московией..
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 07:06
    +7
    Забирайте совсем.А то попадет под горячую руку Григорьича..А там уже недосуг будет разбираться,кто змагар,а кто посёл
  4. Silver99
    Silver99 Сегодня, 07:28
    +6
    Лукашенко дал очень точную характеристику Зеленскому, назвав его волосяной живностью, так и всю его украинскую перхоть не грех вымести с Белоруссии.
  5. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 07:37
    +2
    Походу батько определился с направлением окончательно.
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 08:52
      0
      Ага, теперь ждём признания Крыма российским регионом.
  6. Grossvater
    Grossvater Сегодня, 07:48
    +2
    Ага!
    Назовите ранги послов.
    Чрезвычайный посол...
    Пряный посол...
    На три буквы посол...
  7. Игорь_Божко
    Игорь_Божко Сегодня, 07:49
    +1
    Ну,а что здесь сказать?! Это хорошая новость и для России и для Белоруссии. Пусть она еще хоть немного ускорит настоящее объединение русских в одно государство! Пусть укронацисты не возвращают посла-нечего ему там делать.
  8. monetam
    monetam Сегодня, 07:49
    +3
    Предположу, что дело идёт именно к разрыву дипломатических отношений между Украиной и Беларусью. И это было было бы очень здорово. В идеале - хорошо бы ,если Пушилин с официальным визитом в КНР приехал.
  9. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 07:55
    +4
    Украина сама виновата: не надо было плестись в хвосте у Вашингтона.
    1. Талисман
      Талисман Сегодня, 08:06
      0
      Я бы даже сказал, наверное, под хвостом
  10. Алексей Алексеев_5
    Алексей Алексеев_5 Сегодня, 08:06
    -1
    Слава те Господи.После поездки в Китай понял кто есть ху и определился.
  11. g_ae
    g_ae Сегодня, 08:10
    +1
    Ой, как теперь жить нам! От этой чубатой кучи кизяка в Минске никогда никакой пользы кроме вони отродясь не было. То-то с утра на работу шёл и воздух прям чище казался.
  12. Загребун
    Загребун Сегодня, 09:06
    0
    Обидели мышку, написали в норку. Учавствовать в попытке устроить майдан в РБ это нормально. Заявлять о непризнании АГЛ президентом, тоже нормально. Получить в ответ по соплям (после долгого дружественного нейтралитета) это крайне недружественный антиукраинский шаг. Ню, ню.
  13. dimbasic
    dimbasic Сегодня, 09:12
    0
    всё что ни делается, всё к лучшему. меньше гадить будет на белорусской земле этот кизим