Киевский режим отозвал своего посла из Белоруссии после встречи Лукашенко с Пушилиным

Это очередной вопиющий недружественный антиукраинский акт. Мы отзываем посла Украины в Республике Беларусь для консультаций.

Украинский МИД распространяет сообщение об отзыве посла из Белоруссии. Соответствующее распоряжение было дано послу Игорю Кизиму, находящемуся в занимаемой должности с 2017 года.Причиной отзыва посла «для проведения консультаций» стала состоявшаяся накануне (18 апреля) встреча президента РБ с врио главы ДНР. Александр Лукашенко и Денис Пушилин обсудили вопросы сотрудничества. Президент Белоруссии подтвердил готовность Минска оказывать помощь многострадальному Донецку.В ходе своей поездки в Минск Пушилин рассказал белорусскому президенту о том, в чём наиболее остро нуждаются жители Донецкой Народной Республики на текущий момент.В украинском министерстве иностранных дел заявили, что осуждают устроенный Александром Лукашенко приём Дениса Пушилина:В течение какого времени киевский режим планирует «консультировать» своего посла, который до последнего времени при крайне сложных отношениях между Киевом и Минском продолжал оставаться в РБ, на данный момент не сообщается.Для справки: Игорь Кизим в разное время работал в посольствах Украины во Франции, Британии, Нигерии, Канаде, а с 2011 по 2013 годы занимал должность начальника отдела по работе с НАТО в Департаменте международной безопасности и разоружения украинского МИД.