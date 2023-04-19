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Объёмы пожертвований «для ВСУ» со стороны граждан Украины сократились вдвое в сравнении с 2022 годом

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Объёмы пожертвований «для ВСУ» со стороны граждан Украины сократились вдвое в сравнении с 2022 годом

На Украине решили провести исследование на предмет того, какова динамика объёмов финансовой помощи армии со стороны рядовых граждан. Речь идёт о так называемых донатах (пожертвованиях), которые направляются главным образом в качестве электронных переводов на многочисленные счета.


Проводившее исследование агентство Postmen сообщает о том, что на Украине фиксируется масштабное снижение финансовой поддержки ВСУ со стороны обычных граждан. Представители указанного выше агентства пришли к выводу о том, что объёмы пожертвований в сравнении с 2022 годом сократились вдвое, причём это снижение фиксируется по гражданам всех возрастов.

Отмечено, что наименьшее число донатов (и соответственно, объёмов финансовой поддержки) направлено для нужд ВСУ представителями старшего поколения украинских граждан. Причём это касается как тех, кто остаётся на территории Украины, так и тех, кто страну к настоящему моменту покинул.

Не перечисляли средств «на помощь украинской армии» примерно 14 процентов опрошенных украинцев в возрасте от 50 лет. А среди граждан в возрасте от 18 до 35 лет таковых менее 7%.

Тут нужно понимать, что такие результаты получены исключительно в результате опроса. А при сложившейся обстановке на Украине далеко не все могут себе позволить ответить честно и рассказать, что перечислять средства «на нужды ВСУ» перестали или что не перечисляли их никогда. В таком случае можно запросто оказаться в списках СБУ в качестве «врага Украины».
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6 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 07:16
    +7
    belay Зато западные донаты и техника валом валит...И пока идет война эта помощь не иссякнет
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 07:49
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Зато западные донаты и техника валом валит...

      Вот пусть западники и платят. А у рядовых украинцев (большинство) с ростом цен не успевает дожить до следующей пенсии-зарплаты.
      1. Аль Манах
        Аль Манах Сегодня, 08:49
        0
        Успевают, не успевают, но нас ненавидеть не устают. Хотя на окраинских форумах многие уехавшие за границу в качестве беженцев, сами признаются, что отчасти нам благодарны, ибо без СВО не могли бы сдать жильё вна Окраине, и свалить за бугор получать там пособия на жизнь и халявное жильё для проживания. smile
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:25
    +7
    Объёмы пожертвований «для ВСУ» со стороны граждан Украины сократились вдвое
    У денег есть нехорошая закономерность - заканчиваться если нет источника их пополнения. А источники пополнения у рядовых украинских граждан очевидно становятся все слабее. Другое дело те кто наживается на войне, но они, как правило не горят желанием отдавать безвозмездно заработанное на крови (за исключением оговоренных ранее определенных %).
  3. ЗлойКоммунист
    ЗлойКоммунист Сегодня, 08:33
    0
    ключевая фраза здесь в последнем абзаце, что ЧЕСТНО - никто не отвечает , потому что как и в прошлом году , так и в этом никто, донаты скорее всего НИКТО и НЕ давал.
    Там главные донатодатели на западе, как с финансовой так и с материальной точки зрения. Сказано правильно уже было, закончится западное донатодательство со стороны запада - Украина как государство перестанет существовать и на Западе это понимают и они понимают что неминуемый раздел этого недогосударства как Украина - неизбежен и то что они свой кусок пирога уже будут иметь в виде западных территорий украины - они это прекрасно понимают "надонатили".
    Сейчас, по моему скромному и малокомпетентному мнению, идет лавирование между разделом Украины и 5-ым разделом Польши, тут вся грань и будует проходить... рашаться ли западные хорьки поставить на кон Польшу ну и трибалтов до кучи, это как мелочевка на сдачу?.... поживем увидим.... возможно будет слив 404ой в унитаз...
  4. Егор Адашев
    Егор Адашев Сегодня, 08:47
    0
    Походу заканчиваются жертвователи, сами становясь жертвами кровавого клоуна, утилизирует Зе свой электорат потихоньку под Артемовском... Интересно сколько из них за зелю голосовало?