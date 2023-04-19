Объёмы пожертвований «для ВСУ» со стороны граждан Украины сократились вдвое в сравнении с 2022 годом

На Украине решили провести исследование на предмет того, какова динамика объёмов финансовой помощи армии со стороны рядовых граждан. Речь идёт о так называемых донатах (пожертвованиях), которые направляются главным образом в качестве электронных переводов на многочисленные счета.Проводившее исследование агентство Postmen сообщает о том, что на Украине фиксируется масштабное снижение финансовой поддержки ВСУ со стороны обычных граждан. Представители указанного выше агентства пришли к выводу о том, что объёмы пожертвований в сравнении с 2022 годом сократились вдвое, причём это снижение фиксируется по гражданам всех возрастов.Отмечено, что наименьшее число донатов (и соответственно, объёмов финансовой поддержки) направлено для нужд ВСУ представителями старшего поколения украинских граждан. Причём это касается как тех, кто остаётся на территории Украины, так и тех, кто страну к настоящему моменту покинул.Не перечисляли средств «на помощь украинской армии» примерно 14 процентов опрошенных украинцев в возрасте от 50 лет. А среди граждан в возрасте от 18 до 35 лет таковых менее 7%.Тут нужно понимать, что такие результаты получены исключительно в результате опроса. А при сложившейся обстановке на Украине далеко не все могут себе позволить ответить честно и рассказать, что перечислять средства «на нужды ВСУ» перестали или что не перечисляли их никогда. В таком случае можно запросто оказаться в списках СБУ в качестве «врага Украины».