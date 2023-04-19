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В результате ударов российских БПЛА вспыхнули пожары на военных объектах противника в Одессе и на других территориях

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В результате ударов российских БПЛА вспыхнули пожары на военных объектах противника в Одессе и на других территориях

В ночное время суток была осуществлена атака беспилотниками объектов на подконтрольных киевскому режиму территориях. Несмотря на многочисленные запреты украинских властей и военных публиковать хоть какую-то информацию о прилётах, украинские граждане всё равно выкладывают данные в сеть.


Стало известно о поражении ударными беспилотниками целей в Одессе и Одесской области. По последним сведениям, в результате удара БПЛА вспыхнул пожар на аэродроме «Школьный», который в своих целях используют ВСУ. Это уже не первый удар по названному аэродрому. Атаки обычно следуют после того, как на этом военном объекте в Одессе противник завершает ремонтно-восстановительные работы и подвозит военную технику и ГСМ.

Взрывы прогремели на объектах противника в Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях.

В Запорожской области беспилотник поразил пункт размещения украинских военнослужащих, входящих в состав так называемой «гвардии наступления».

В то же время глава офиса Зеленского в очередной раз заявил о множестве «сбитых» «Шахидов» (так киевский режим продолжает называть российские ударные дроны «Герань»), не уточнив, однако, того, почему дроны «сбиты», но одновременно с этим на военных объектах полыхают пожары.
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13 комментариев
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  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 07:31
    +4
    Одесса по любому войдет в состав России, это дело времени и одесситам пора понять не стоит превращать этот красивый город в Мариуполь или Артемовск, лучше вычистить всю бандеровскую нечисть самим и не подвергать город разрушениям. ВКС России нашли способ как эффективно можно работать по линии фронта, оснастив тяжелые бомбы еще советского производства специальными крыльям, превратив их в планирующие бомбы высокой точности. Относительно ракет, дальность небольшая, всего 40-50 км, но ущерба противнику гораздо больше. ВСУ постоянно жалуются, что ничего сделать не могут. Сейчас применяем ФАБ-1500, в ближайшее время будем использовать 3000 и 5000 и возможно ФАБ-9000.
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 07:52
      +6
      лучше вычистить всю бандеровскую нечисть самим и не подвергать город разрушениям
      И как вы себе представляете это? Выйти на протесты против правительства ( не говоря уже против режима) во время ЧП? Не забывайте, киеву помогает ЦРУ. Они очень быстро отследят возможные объединения, а без них в одиночку мало что возможно. Так было и в Чечне. Те кто вставал против Дудаева, Басаева и пр. ликвидировали очень быстро.
      1. Vita VKO
        Vita VKO Сегодня, 08:52
        +1
        Цитата: Аргон
        как вы себе представляете это

        Например через левые аккаунты скидывать российской разведке информацию о дислокации ВСУ, СБУ и их вооружения.
        1. igorbrsv
          igorbrsv Сегодня, 09:21
          +1
          "Через левые аккаунты"
          Да хоть через правые. Это нужна левая сим-карта, левый телефон, чтоб не спалили по имею, айди, если интернет мобильный. Или левый планшет и свободную точку доступа, и чтоб там камер нигде не было. И при каждом выходе в сеть новое устройство, либо подмену используя специальное программное обеспечение. Рядовому человеку не под силу. Не хватит ни знаний, ни финансов
    2. aakvit
      aakvit Сегодня, 07:54
      +5
      Там теперь не те одесситы, про которых пел Утёсов! Там теперь хатаскрайники и любители еврохалявы, кружев и кастрюль, к сожалению... request
    3. мазута
      мазута Сегодня, 08:14
      +1
      ОДАБ 500,1500 и т.д более им может понравиться...Жаль не всегда может быть использована по техническим причинам.
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:33
    +2
    Этот Школьный уже который раз подвергается ударам с нашей стороны...что там такого могут хранить укронацики.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:34
    +5
    Как они сбивают,новости из Николаевской области в ночь на 18 апреля.В два объекта инфраструктуры попало СЕМЬ БПЛА.Что то расслабились.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 07:54
      +2
      Цитата: tralflot1832
      в ночь на 18 апреля.В два объекта инфраструктуры попало СЕМЬ БПЛА.

      Это кто сказал? Может вброс? Но в любом случае еще могут припомнить "безвинно погибших коров, свиней и прочей живности, которая пострадала от "агрессии"!
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:17
    +2
    беспилотник поразил пункт размещения украинских военнослужащих, входящих в состав так называемой «гвардии наступления»
    Т.н. "Гвардию наступления" пора переименовывать В "Гвардию отхватывающую звездюлей еще не начав воевать". Это наверное уже 4 или 5 удар по местам расположения этой "гвардии". Такими темпами Киев останется не только без "гвардии", но и полицейских с пограничниками. Чего остается им пожелать.
    1. 30 вис
      30 вис Сегодня, 08:36
      0
      Цитата: rotmistr60
      Такими темпами Киев останется не только без "гвардии", но и полицейских с пограничниками. Чего остается им пожелать.

      Пожелаем конечно .. Но рептилоиды отдадут приказ - наловят полЯков , словаков , болгар , чехов и уперед браты славяне . Умирать !!
    2. Хорон
      Хорон Сегодня, 08:44
      0
      "Гвардию наступления" пора переименовывать В "Гвардию отхватывающую звездюлей еще не начав воевать".

      Чтобы такое заявлять нужно точно знать результат, а то было много случаев, когда официально заявлялось об уничтожении какой-то группы укропа, а потом выяснялось, что либо промазали, либо вообще в пустое здание прилетело. Перед налётом они могли просто покинуть здание в котором были и попрятаться в бомбоубежищах или подвалах рядом с местом базирования, в итоге: будет незначительный урон для укропа. feel
  5. Хорон
    Хорон Сегодня, 08:37
    +1
    не уточнив, однако, того, почему дроны «сбиты», но одновременно с этим на военных объектах полыхают пожары.

    Возможно дроны были сбиты, но чтобы никто не догадался об объёмах разворованного оружия, склады с вооружением подожгли сами укропы. Ну и классический уже вариант, когда в роли пво укропы используют объекты инфраструктуры или военные объекты. wassat