В ночное время суток была осуществлена атака беспилотниками объектов на подконтрольных киевскому режиму территориях. Несмотря на многочисленные запреты украинских властей и военных публиковать хоть какую-то информацию о прилётах, украинские граждане всё равно выкладывают данные в сеть.
Стало известно о поражении ударными беспилотниками целей в Одессе и Одесской области. По последним сведениям, в результате удара БПЛА вспыхнул пожар на аэродроме «Школьный», который в своих целях используют ВСУ. Это уже не первый удар по названному аэродрому. Атаки обычно следуют после того, как на этом военном объекте в Одессе противник завершает ремонтно-восстановительные работы и подвозит военную технику и ГСМ.
Взрывы прогремели на объектах противника в Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях.
В Запорожской области беспилотник поразил пункт размещения украинских военнослужащих, входящих в состав так называемой «гвардии наступления».
В то же время глава офиса Зеленского в очередной раз заявил о множестве «сбитых» «Шахидов» (так киевский режим продолжает называть российские ударные дроны «Герань»), не уточнив, однако, того, почему дроны «сбиты», но одновременно с этим на военных объектах полыхают пожары.