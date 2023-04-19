В сенате США выяснили, что швейцарский банк до последнего времени продолжал обслуживать счета нацистских преступников

На Нюрнбергском процессе

Бюджетный комитет сената США после выявленных проблем с устойчивостью швейцарской банковской системы решил осуществить «проверку» счетов, обслуживавшихся банком Credit Suisse.В ходе «проверки» выявлено, что этот швейцарский банк позволял открывать счета высокопоставленным нацистским преступникам и после окончания Второй мировой войны. Речь идёт в том числе о нацистах, которые в 1945 году бежали из Германии. Например, в Аргентину. А средства свои при этом они решили оставить на хранение в Credit Suisse.В бюджетном комитете сената США сообщают о том, что речь идёт как минимум о 99 лицах, известных как причастные к деятельности нацистов и сами являвшиеся высокопоставленными военными или политическими чиновниками Третьего рейха. Причём интересно то, что не менее 14 таких счетов швейцарским банком продолжали обслуживаться вплоть до недавнего времени – до 2020 года. Кто оперировал этими счетам, не сообщается.Среди поддерживаемых швейцарским банков счетов – счёт одного из нацистских преступников, в своё время осуждённого Нюрнбергским трибуналом. Его имя на данный момент не называется. Также известно, что среди счетов в Credit Suisse – счёт командира подразделения СС, открытый по соответствующим его документам. Этот счёт был закрыт лишь в 2002 году.Таким образом, упомянутый швейцарский банк (не исключено, что и ряд других тоже) долгие годы оказывал финансовые услуги нацистским преступникам, в том числе и тем, кому удалось избежать уголовного наказания за совершённые военные преступления.Не совсем понятна цель раскрытия такой информации сенатом США, особенно учитывая тот факт, что США входит в узкий круг государств, ежегодно голосующих в ООН против резолюции, осуждающей нацизм и фашизм во всех их проявлениях.Также получается, что бюджетный комитет сената США может себе позволить получать данные обо всех счетах в банках странах-сателлитов. Если так, то почему в сенате Соединённых Штатов озаботились счетами высокопоставленных нацистов только сейчас?Комментариев от самого банка по распространённой сенатом США информации пока не публиковалось.