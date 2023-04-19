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В сенате США выяснили, что швейцарский банк до последнего времени продолжал обслуживать счета нацистских преступников

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В сенате США выяснили, что швейцарский банк до последнего времени продолжал обслуживать счета нацистских преступников

На Нюрнбергском процессе


Бюджетный комитет сената США после выявленных проблем с устойчивостью швейцарской банковской системы решил осуществить «проверку» счетов, обслуживавшихся банком Credit Suisse.

В ходе «проверки» выявлено, что этот швейцарский банк позволял открывать счета высокопоставленным нацистским преступникам и после окончания Второй мировой войны. Речь идёт в том числе о нацистах, которые в 1945 году бежали из Германии. Например, в Аргентину. А средства свои при этом они решили оставить на хранение в Credit Suisse.

В бюджетном комитете сената США сообщают о том, что речь идёт как минимум о 99 лицах, известных как причастные к деятельности нацистов и сами являвшиеся высокопоставленными военными или политическими чиновниками Третьего рейха. Причём интересно то, что не менее 14 таких счетов швейцарским банком продолжали обслуживаться вплоть до недавнего времени – до 2020 года. Кто оперировал этими счетам, не сообщается.

Среди поддерживаемых швейцарским банков счетов – счёт одного из нацистских преступников, в своё время осуждённого Нюрнбергским трибуналом. Его имя на данный момент не называется. Также известно, что среди счетов в Credit Suisse – счёт командира подразделения СС, открытый по соответствующим его документам. Этот счёт был закрыт лишь в 2002 году.

Таким образом, упомянутый швейцарский банк (не исключено, что и ряд других тоже) долгие годы оказывал финансовые услуги нацистским преступникам, в том числе и тем, кому удалось избежать уголовного наказания за совершённые военные преступления.

Не совсем понятна цель раскрытия такой информации сенатом США, особенно учитывая тот факт, что США входит в узкий круг государств, ежегодно голосующих в ООН против резолюции, осуждающей нацизм и фашизм во всех их проявлениях.

Также получается, что бюджетный комитет сената США может себе позволить получать данные обо всех счетах в банках странах-сателлитов. Если так, то почему в сенате Соединённых Штатов озаботились счетами высокопоставленных нацистов только сейчас?

Комментариев от самого банка по распространённой сенатом США информации пока не публиковалось.
Использованы фотографии:
https://commons.wikimedia.org (архивное фото)
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26 комментариев
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  1. K._2
    K._2 Сегодня, 08:01
    +2
    Если так, то почему в сенате Соединённых Штатов озаботились счетами высокопоставленных нацистов только сейчас?


    потому, что нацисты открывали эти счета с их позволения, но что-то пошло не так..
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 08:08
      +2
      В сенате США выяснили, что швейцарский банк до последнего времени продолжал обслуживать счета нацистских преступников
      сейчас они видимо, патриоты и ветераны, а не преступники.Нюрнберг забыт.
      1. Сабуров_Александр53
        Сабуров_Александр53 Сегодня, 08:32
        +1
        Нюрнберг забыт.
        Желательно чтобы автор статьи четко указал, было ли в решениях Нюрнбергского трибунала решение, об изъятии и запрете на размещение финансовых средств нацистских преступников. Или это коснулось только тех, кого смогли задержать и осудить? Как работники банка могли понять, что клиент вчерашний нацистский преступник? Во все банки были разосланы какие-то списки или как? Без такого понимания, статья вызывает множество вопросов без ответа. И по поводу использования нацистских ученых типа Вернера фон Брауна. Мы тоже охотились за ними и вывезли в СССР десятки нацистских ученых с их семьями, где поселили в комфортабельных условиях для работы. Можно почитать об этом у зама Королёва, Бориса Чертока "Ракеты и люди".
        1. Правдодел
          Правдодел Сегодня, 08:52
          +4
          Как работники банка могли понять, что клиент вчерашний нацистский преступник?

          Уважаемый, Сабуров_Александр53 (Alex), банк, тем более Credit Suisse, - не лавочка в ближайшей подворотне, если открывает счет, то точно знает, кому и кто такой клиент банка. А информация о том, что СС - преступная организация и, следовательно, каждый член СС - преступник, была общедоступна всем во время и после Нюрнбергского процесса. Так, что ваш тезис, что банк не мог знать кому открывает счет и кто такой N-СС в Германии, не убедителен или, по крайней мере, сомнителен.
          1. Сабуров_Александр53
            Сабуров_Александр53 Сегодня, 09:26
            0
            Спасибо за ответ! ... банк, тем более Credit Suisse, - не лавочка в ближайшей подворотне, если открывает счет, то точно знает, кому и кто такой клиент банка.[i][/i]
            В этом и состоит мой вопрос! Если нацистский преступник пришел в банк не в эсэсовской форме с железными крестами на груди, не вскинул в приветствии руку "Хайль Гитлер", то как банк распознает в нем преступника? Откуда у банка такая база данных, тем более в те времена без сплошной компьютеризации? Не ищите у меня оправдания нацизму, я всего лишь хочу понять претензии к банку, насколько они обоснованы. winked
        2. Дилетант
          Дилетант Сегодня, 09:33
          0
          Между "нацистскими преступниками" и "нацистскими учеными" есть "большая разница".
          Пожалуйста не надо их сравнивать.
          Мухи отдельно
          Котлеты отдельно
          (Гарант)
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 08:28
      +5
      Вот тоже "открытие" сделали в самих США и Канаде проживают нацистские преступники переехавшие туда после второй мировой, а на Украине они поддерживают современных нацистов которые своих взглядов и не скрывают. Вот бы куда сенату посмотреть.
    3. VicktorVR
      VicktorVR Сегодня, 08:41
      0
      . но что-то пошло не так

      Пряников сладких опять не хватает на всех.

      Будут раскулачивать всех "чужих".
    4. Александр Расмухамбетов
      Александр Расмухамбетов Сегодня, 09:04
      +3
      Дак америка самая фашисткая нация на земле.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:12
    +9
    Швейцария не желает оказывать военной помощи Украине, которая плаксиво жалуется на это. А давайте вспомним, как их банки обслуживали счета нацистских преступников. Может тогда Швейцария станет сговорчивее? Г-да американцы, а давайте вспомним кто вывозил нацистских преступников на свою территорию, правил им документы, устраивал на работу по специальности (разведка, диверсии, теракты), а потом еще и пенсии платил.
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 08:37
      0
      Все верно вы заметили! Швейцария старается соблюдать нейтралитет ибо деньги это деньги , а игры это игры. Но пиндам очень это не нравится. А ведь по сути , зачем швейцарцам влезать в эту авантюру и потерять российские деньги ради сиюминутной выгоды. Они то работают давно и знают , что все войны, когда-то заканчиваются , а имидж нужно сохранять
      1. Severok
        Severok Сегодня, 09:14
        +2
        Швейцарский нейтралитет с прошлого года стал, как бы помягче сказать, мифом, ибо и на гордую горную европейскую территорию нашлись вожжи и трензеля на североамериканском континенте.
  3. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 08:16
    +4
    А разве это тайна? Сколько себя помню, читал об этом. О лояльности швейцарских банков к любым источникам денег. belay Не в чемоданах же тысячи нацистов на запад подушку безопасности везли.
  4. lwxx
    lwxx Сегодня, 08:22
    +5
    "Истинный ариец должен быть белокурым, как Гитлер, высоким, как Геббельс, стройным, как Геринг и целомудренным, как Рем".И надежным как швейцарский банк.
  5. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 08:23
    -1
    швейцарцы не хотят всеми силами украине помогать, вот америка и начала давить.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 08:44
      +2
      Не мелите чушь. Их давно продавили США заставив раскрыть священную "тайну вклада" ещё в начале 2000-х.
  6. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 08:24
    +2
    А сколько США у себя преютили нацистов, Фон Браун чего стоит, а ну это другое.
  7. Aken
    Aken Сегодня, 08:24
    +3
    Полагаю, это очередной этап опускания европейской банковской системы. Все европейские деньги должны храниться в банках США,
  8. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 08:25
    +3
    Денег хотят выцыганить со швейцарцев: такое уже было при Клинтоне. Повод был другой, но схема одна.
  9. Я_Ков
    Я_Ков Сегодня, 08:26
    0
    Всё просто. Подтолкни утопающих и займи их место.
  10. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:34
    +3
    А что тут не понятного.Информация вброшена,в США мощнейшее еврейское лобби.Те дадут команду через НКО ,заставить банковскую систему каятся ,оправдываться ,опять каятся.А потом будет предложение ,от которого нельзя отказаться.Оказывать не только финансовую помощь ,но и военную еврею не нацисту.На западе всё перевёрнуто с ног на голову.Украина - молодая демократия ,отстаюваящая европейские демократические ценности .А мы представлены уже совсем по другому,чуть ли не "последователями" ,с кем Европа боролась вместе с нами.
  11. bamse
    bamse Сегодня, 08:34
    +3
    Во времена СССР Израиль не вернул Америке часть архива с данными о членах нацисткой партии Германии. После этого США перестали предоставлять архив другим странам. Интересно, сколько нацистских преступников избежало наказания благодаря Израилю?
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 08:41
      0
      Ну, я так понимаю, Израиль оставил себе данные для поимки и наказания преступников, а США нашли повод использовать это в своих целях.
      1. nemez
        nemez Сегодня, 09:27
        0
        В нацистах было достаточно евреев,или с ними сотрудничающих .Так что у самих рыльце в пушку,а то и полностью запачкано.Вот и скрывается всё.Что то главный раввин России в последнее время притих.
      2. Сабуров_Александр53
        Сабуров_Александр53 Сегодня, 09:35
        0
        Израиль оставил себе данные для поимки и наказания преступников
        При этом взял к себе в агенты Отто Скорцени, когда нужно было навредить Египту... smile
  12. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 09:14
    0
    Имхо, вроде понятно ,что просто давят систему непрозрачности счетов в Швейцарии..
    Это отнюдь не первый наезд на конкурента, и Швейцария уже приняла несколько законов против "обезличенности"
    С другой стороны, кому надо, все знабт. И эти ССовцы давно померли, и при надобности, Швейцария быстро дает все нужные справки.
    Так, например, выдала все справки Думе РФ по "исчезнувшему" в 90е-00 займу...
    Писали тогда, их "потеряли в Думе" и т.п.