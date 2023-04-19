Военное обозрение
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ЧВК «Вагнер» атаковали противника на позициях в районе села Ступочки, не дав перебросить резервы в Артёмовск

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ЧВК «Вагнер» атаковали противника на позициях в районе села Ступочки, не дав перебросить резервы в Артёмовск

В ночное время суток подразделения ЧВК «Вагнер» при поддержке со стороны артиллерии ВС РФ сорвали попытку переброски очередной группы резервов противника в западную часть Артёмовска (Бахмута) со стороны Константиновки.


Несколько подразделений «Вагнера» вышли к селу Ступочки, атаковав противника, занимающего позиции для прикрытия автодороги, ведущей от Константиновки к Артёмовску.



Украинский генеральный штаб заявляет, что российское «наступление» было «отражено», не комментируя информации о том, что в результате боёв у села Ступочки, что южнее Часова Яра, перебрасываемые резервы ВСУ понесли потери и были вынуждены вернуться на исходные позиции.

Обращающая на себя внимание информация приходит и с Южно-донецкого направления. Известно о том, что ВС РФ продвинулись западнее Угледара и вышли в район населённого пункта Пречистовка. Этот населённый пункт находится между Угледаром и Великой (Большой) Новосёлкой и позволяет противнику держать фронт с юга от Курахово.


Это направление экспертами рассматривается как одно из потенциально опасных с точки зрения возможного украинского контрнаступления. Через Угледар ВСУ могут попытаться выйти к побережью Азовского моря в район Мариуполя. При этом пока продвижение осуществляет российская армия, расширяя плацдарм и территории стратегической обороны на Угледарском направлении.
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2 комментария
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  1. Snay
    Snay Сегодня, 08:35
    +4
    Молодцы! Знаю про короткий комментарий!
  2. роман66
    роман66 Сегодня, 08:44
    +5
    Как всегда, порадовали карты. Хоть кол на голове теши