Вопрос относительно того, будет или нет украинское контрнаступление, уже давно муссируется в СМИ. При этом время от времени из зоны СВО приходит информация о скоплении в тех или иных местах украинских сил, которые, вероятно, готовятся к наступлению.
По словам представителя администрации Запорожской области и председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, в районе села Богатырь, что находится на территории ДНР, подконтрольной ВСУ, близ границы с Запорожской областью, украинская сторона накапливает резервы. Как передает ТАСС, Рогов считает, что они готовятся для выдвижения либо на запорожском направлении, либо на южнодонецком. Кроме того, силы ВСУ накапливаются и в районе населенного пункта Соленое в Днепропетровской области, отметил Рогов.
Напомним, что вчера украинские подразделения попытались атаковать российские позиции в районе города Орехов в Запорожской области, но атака была отбита. Возможно, это была очередная разведка боем.
По мнению Рогова, ситуация на запорожском направлении находится под контролем, и ВС России готовы встретить противника, как полагается.
Тут следует отметить неясность одного вопроса – если известно о скоплении вражеских сил, которых, очевидно, немало, почему им дают их накапливаться вместо того, чтобы использовать всю мощь боевой авиации и ракетных войск для уничтожения этих сил? Или речь идёт о рассредоточении резервов на широком фронте? Но тогда с этим не стыкуется заявление о накоплении резервов в одном месте - у села Богатырь.