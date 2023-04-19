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Владимир Рогов: ВСУ накапливают резервы для вероятного наступления на запорожском направлении

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Владимир Рогов: ВСУ накапливают резервы для вероятного наступления на запорожском направлении

Вопрос относительно того, будет или нет украинское контрнаступление, уже давно муссируется в СМИ. При этом время от времени из зоны СВО приходит информация о скоплении в тех или иных местах украинских сил, которые, вероятно, готовятся к наступлению.


По словам представителя администрации Запорожской области и председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, в районе села Богатырь, что находится на территории ДНР, подконтрольной ВСУ, близ границы с Запорожской областью, украинская сторона накапливает резервы. Как передает ТАСС, Рогов считает, что они готовятся для выдвижения либо на запорожском направлении, либо на южнодонецком. Кроме того, силы ВСУ накапливаются и в районе населенного пункта Соленое в Днепропетровской области, отметил Рогов.

Напомним, что вчера украинские подразделения попытались атаковать российские позиции в районе города Орехов в Запорожской области, но атака была отбита. Возможно, это была очередная разведка боем.

По мнению Рогова, ситуация на запорожском направлении находится под контролем, и ВС России готовы встретить противника, как полагается.

Тут следует отметить неясность одного вопроса – если известно о скоплении вражеских сил, которых, очевидно, немало, почему им дают их накапливаться вместо того, чтобы использовать всю мощь боевой авиации и ракетных войск для уничтожения этих сил? Или речь идёт о рассредоточении резервов на широком фронте? Но тогда с этим не стыкуется заявление о накоплении резервов в одном месте - у села Богатырь.
Использованы фотографии:
Википедия/AFU StratCom
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3 комментария
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  1. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 09:24
    +2
    Ну может мы ждём, когда они побольше скучкуются, главное не переждать, а то расползаться как тараканы.
    1. K._2
      K._2 Сегодня, 09:28
      +1
      Я правильно понимаю, что мы видим концентрацию врага, но не бьём по нему? Хотя, после позорного выступления полстакана на ассамблее СНГ на фоне жовто-блакитного полотна я ничему не удивляюсь...
  2. sdivt
    sdivt Сегодня, 09:34
    0
    "если известно о скоплении вражеских сил ... почему им дают их накапливаться?" (с)

    Если проследить сообщения в наших СМИ, то за последние несколько дней (10-12) участились сообщения о нанесении ударов по различным целям противника. Это и склады, и техника, и прочие объекты.
    Можно сделать вывод, что меры принимаются. А вот по каким именно целям работать - полагаю, командование имеет свои резоны, свои разведданные, которые не обязательно должны выкладываться в СМИ