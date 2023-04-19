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Президент Южной Кореи впервые с начала военного конфликта на Украине коснулся темы поставок вооружений Киеву

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Президент Южной Кореи впервые с начала военного конфликта на Украине коснулся темы поставок вооружений Киеву

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, в интервью Reuters заявил о том, что Сеул допускает отправку оружия на Украину лишь при условии серьёзного обострения ситуации. Как отметило агентство, южнокорейский лидер впервые с начала военного конфликта в этой стране коснулся темы поставок вооружений Киеву.


Вот как прокомментировал ситуацию глава южнокорейского государства в беседе с международным агентством:

Если возникнут серьёзные угрозы для мирного населения, будь то крупномасштабное нападение на гражданских лиц, массовые убийства или грубое нарушение законов войны, мы, наверняка, не сможем ограничиться лишь гуманитарной и финансовой поддержкой

В то же время, добавил президент Республики Корея, решение об оказании помощи Украине будет приниматься исходя как из отношений его страны со всеми сторонами, вовлечёнными в конфликт, так и ситуации в самой зоне боевых действий.

Отметим, что ранее Сеул отказывался от поставок летального оружия киевскому режиму, занимая нейтральную позицию в этом вопросе.

Республика, как утверждают её власти, предоставляла только гуманитарную и финансовую помощь. Однако в этом месяце, по данным Reuters, Южная Корея сменила свою позицию, решив поддержать США в пополнении их собственных запасов за счёт продажи своих артиллерийских снарядов. Руководство страны согласилось пойти на этот шаг, но лишь при условии, что их бенефициаром должны будут выступать американские военные. Южнокорейские высокопоставленные должностные лица, таким образом, хотели получить гарантии того, что Штаты не перенаправят эти боеприпасы на Украину. Дадут ли США такие гарантии и не станут перенаправлять корейское оружие и боеприпасы на Украину, вопрос открытый.
Использованы фотографии:
https://www.mnd.go.kr/mbshome/mbs/mndEN/
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3 комментария
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 09:35
    0
    Ну вот, начались отговорки... То сначала ничего военного кроме нелетального посылать не будем, теперь уже "при серьезном обострении ситуации"...
  2. Костадинов
    Костадинов Сегодня, 09:35
    0
    Южнокорейские высокопоставленные должностные лица, таким образом, хотели получить гарантии того, что Штаты не перенаправят эти боеприпасы на Украину.

    Хорошо известная формула - мьи пополняем запас боеприпасов союзника, а ето он направляет только своих боеприпасов на Украину.
    Та же схема используют и у нас.
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 09:37
    0
    Есть такое подозрение, что девять лет обстрелов Донбасса и аллея Мучеников для Южной Кореи: " Это другое".