Правительство Германии: Первая система ПВО Patriot с ракетами уже поступила в распоряжение украинских военных

Первая система противовоздушной обороны американского производства Patriot с ракетами уже находится на территории Украины. Об этом стало известно из опубликованного на сайте правительства ФРГ списка летальных и нелетальных военных и вспомогательных вооружений, оборудования и техники, отправленных Киеву из собственных запасов бундесвера.
Помимо американского ЗРК, Берлин направил ВСУ немецкую систему противовоздушной обороны Iris-T SLM и зенитные самоходные установки «Gepard» в количестве 34 машин, включая 600 выстрелов к ним. Судя по ремарке правительства ФРГ, решение об отправке батареи Patriot с ракетами, а также 76 полноприводных грузовиков Zetros и 124 машин пограничной службы, Берлин принял в последний момент. Еще в предыдущем списке военной помощи, опубликованном на прошлой неделе, данная система ПВО вообще отсутствовала.
Кроме того, согласно списка, Киев получил четыре бронеэкскаватора Pioneer DACHS, 32 разведывательных беспилотника, 18 основных боевых танков Leopard 2A6 с боеприпасами и 40 бронетранспортеров Marder с боекомплектами из запасов немецкой армии и промышленности. В заявлении немецкого кабмина отмечается, что ОБТ «Леопард 2» были отправлены на Украину совместно с другими европейскими государствами.
Среди отправленной Германией на Украину военной помощи есть запчасти для танков Leopard и БМП Marder, стрелковое вооружение и артиллерийские боеприпасы для орудий 155-мм калибра, множество вспомогательного оборудования. Имеются и машины инженерно-технического предназначения, в частности, для эвакуации танков, разминирования и других вспомогательных задач.
Помимо летального оружия, Берлин отправил для нужд ВСУ обмундирование, палатки, медицинские аптечки, кареты скорой помощи и даже 1200 больничных коек. Одних только гражданских грузовиков, микроавтобусов и внедорожников выделено в количестве 280 машин.
В заявлении правительства ФРГ сообщается, что в общей сложности на военную и прочую поддержку украинской армии Берлин выделит в этом году 2,2 миллиарда евро, в прошлом году на эти цели было потрачено два миллиарда. Причем часть средств пойдет в так называемый Европейский фонд мира, учрежденный странами Евросоюза для оказания военной помощи Украине.
Еще одну систему ПВО Patriot Киеву обещали предоставить Соединенные Штаты, где в январе было начато обучение украинских военнослужащих использованию ЗРК. В Пентагоне сообщили, что зенитно-ракетных комплекс прибудет на Украину вместе с обученным экипажем. Пока официальных данных, когда это произойдет, нет.