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В ОПК Турции назвали сроки создания отечественного аналога российского комплекса ПВО С-400

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В ОПК Турции назвали сроки создания отечественного аналога российского комплекса ПВО С-400

В руководстве ОПК Турции назвали сроки создания отечественного аналога российского комплекса ПВО С-400. Там предполагают, что на разработку системы с похожими техническими характеристиками понадобится не менее шести лет.


Такую оценку дал глава турецкого департамента оборонной промышленности Исмаил Демир в интервью местному телеканалу TRT.

Демир также напомнил, что Анкара закупила в России зенитные ракетные комплексы С-400, которые стоят на вооружении ВС Турции. По его словам, в системе ПВО страны из всех имеющихся средств защиту от баллистических ракет высокой дальности обеспечивают только они. В основном, именно для этого ее и приобретали у России.

Чтобы получить отечественную систему подобного уровня, нам еще нужно пройти определенный путь

- заявил чиновник.

Впрочем, эти системы не находятся постоянно в активном состоянии, чтобы можно было более экономно расходовать их ресурс.

Когда нет угроз, не нужно разворачивать систему ради экономии ее ресурса

- сказал глава департамента, курирующего ОПК Турции.

Он отметил, что в случае появления угроз на приведение комплексов С-400 в активное состояние не потребуется много времени.

На данный момент Вооруженные силы Турции располагают четырьмя дивизионами ЗРК С-400. Они были закуплены у России в 2019 году за 2,5 миллиарда долларов. Как позже пояснял турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, главной причиной заключения данной сделки стал отказ американцев продать Анкаре свои комплексы Patriot.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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22 комментария
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  1. Gnefredov
    Gnefredov Сегодня, 09:49
    +1
    То что будут копировать, ничего страшного если мы не стоим на месте, а мы не стоим. В движении - жизнь, а в застое - мох, болото и лягушки квакают.
    1. KCA
      KCA Сегодня, 09:56
      +2
      Не так просто тупо скопировать, китайцы много тысяч наших АЛ-Ф разных модификаций закупили, скопировать так и не смогли, с теми-же характеристиками, и, сдаётся мне, в С-400 некоторые блоки неизвлекаемые, или залиты компаундом так, что только циркулярной пилой резать, в том числе и саму плату с элементами
      1. Подкидыш
        Подкидыш Сегодня, 09:59
        +2
        Есть ещё интроскопы )))))))))))))))))
      2. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 10:53
        0
        Я платы залитые компаундом ковырял, с целью скопировать интересующую меня схему. Плат вышедших из строя было с десяток, их было не жаль, на одной плате одна чась элементов сохранилась, на другой - другая и т.д. В общем получилось. Схему принципиальную срисовал. Правда она ценности особой не представляет поскольку сама китайская. Но компаунд не помеха. Вот затертая маркировка - это да. Геморрой. Но в с-400 ведь не только сама установка важная часть. Ракеты. А они тоже в экспортном варианте наверное
        1. KCA
          KCA Сегодня, 11:06
          0
          Окромя компаунда, со времён СССР есть практика запекать сборки в керамике, если керамика с металлом, интроскоп не особо поможет, особенно если это свинец, а то и просто сначала плату окунут в высокомолекулярный полиэтилен
  2. Подкидыш
    Подкидыш Сегодня, 09:49
    +5
    Ожидаемо. Впрочем за 6 лет с 400 уже не будет столь современным как сейчас и на его место придет с 500. С учётом опыта СВО я думаю он существенно превзойдет младшего брата. По крайней мере то, что просачивается о ТТХ вселяет осторожный оптимизм. Но всепропальщики думаю порезвится в этой теме)))
    1. Sevastiec
      Sevastiec Сегодня, 09:52
      +1
      Я бы сказал, что ни за 6 лет, ни за 16 не сделают.
      1. Подкидыш
        Подкидыш Сегодня, 09:54
        +3
        Это если с нуля. Обратный инжинеринг вполне может ускорить
    2. Подкидыш
      Подкидыш Сегодня, 09:57
      0
      Интересны перспективные комплексы такого типа весьма уязвимые для бла. Пойдут ли путем создания комплексов с калибром от "мышки до мишки" или все же сохранят иерархию систем
      1. Сабуров_Александр53
        Сабуров_Александр53 Сегодня, 10:08
        0
        Вооруженные силы Турции располагают четырьмя дивизионами ЗРК С-400.
        Раньше не задумывался, а сейчас решил посмотреть, что такое дивизион С-400:

        Базовый состав дивизиона ЗРС С-400:
        8-12 транспортно-пусковых установок 5П85ТЕ2/5П85СЕ2.
        Радиолокационный комплекс 91Н6E.
        Многофункциональная РЛС 92Н6Е.
        Пункт боевого управления 55К6Е
        Вижу, что это не одна машина с 4-мя ракетами. Только в одном дивизионе до 12 таких машин с ракетами. Хорошо мы вооружили Турцию... smile
    3. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 10:22
      -1
      Весь вопрос в том, когда С-500 будут изготовлены в "товарном количестве". Единичными экземплярами территорию РФ не закрыть даже в критических точках.
  3. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 09:53
    +1
    DAS war doch von Anfang an das Ziel dieser türkischen Ratte
    der angeblichen "Kooperation" mit Russland, das S400-System
    möglichst bald nachzubauen und zwar ohne Russland...!!
    Während dieser Widerling mit seinem Schwiegersohn munter
    Kampfdrohnen an Kiew liefert, heuchelt er bei der "Vermittlung"
    eines Getreideabkommens friedliche Absichten; bisher alleine
    nur zum Nachteil Russlands...!!?

    Es stimmt schon, wer SOLCHE "Freunde" hat, der braucht
    wahrlich keine anderen Feinde mehr...!!!
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 10:57
      0
      Врядли ли они смогут скопировать с-400 и боеприпасы к ним. И сколько уйдет времени..
  4. sdivt
    sdivt Сегодня, 09:54
    +2
    Который раз удивляет Турция.
    У них там рекордная инфляция - больше 50%, и не первый год!
    И, тем не менее, что-то делают, разрабатывают, выпускают...
    Как они умудряются это делать?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 09:55
      +1
      У них нет олигархов которые подрывают мощь Турции. Они ТАМ хотят все производить, у себя, чтобы меньше от зарубежной продукции зависеть. В этом наверно разница...
      1. Аль Манах
        Аль Манах Сегодня, 10:24
        0
        У них нет олигархов которые подрывают мощь Турции.

        Опередили...
  5. Игорь_Божко
    Игорь_Божко Сегодня, 09:56
    +5
    Турция глубоко зависимая от России страна. 70% зависимости приходится на энергоресурсы, равная зависимость и от российского зерна. Ещё туристическая отрасль и вот уже серьезная доля зависимости в ВПК. Это комплектующие, боеприпасы, подготовка специалистов-операторов ЗРК. Турки есть турки и никогда они не будут нам друзьями... Но в плане разобщения стран НАТО (мягко говоря) эффект серьезный.
  6. lukash66
    lukash66 Сегодня, 10:04
    +4
    Китайцы и более простые вещички копируют уже лет цать, типа ТТ и АК. И все как то не в коня корм. Оригиналы однофигственно котируются выше.
  7. Илия
    Илия Сегодня, 10:35
    +1
    В руководстве ОПК Турции назвали сроки создания отечественного аналога российского комплекса ПВО С-400. Там предполагают, что на разработку системы с похожими техническими характеристиками понадобится не менее шести лет.
    Флаг вам в руки. Турецкий. За это время в РФ будет С 700, или уже С 900.
  8. APASUS
    APASUS Сегодня, 10:38
    0
    Сколько стран в мире выпускают подобные комплексы ? А всего три и две разработаны русскими ,для других стран . И тут вдруг Турция станет выпускать подобные системы ПВО .Думаю это реально большая ,долгая дорога
  9. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 10:50
    0
    Смешные они, эти турки. Китайцы уже 30 лет пытаются скопировать С - 300, не очень получается. А они надеются за шесть лет скопировать С - 400?))) Аллах в помощь)))
  10. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 11:30
    0
    Пусть создают. А мы посмотрим как и что у них получится.