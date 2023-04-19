В ОПК Турции назвали сроки создания отечественного аналога российского комплекса ПВО С-400

Чтобы получить отечественную систему подобного уровня, нам еще нужно пройти определенный путь

Когда нет угроз, не нужно разворачивать систему ради экономии ее ресурса

В руководстве ОПК Турции назвали сроки создания отечественного аналога российского комплекса ПВО С-400. Там предполагают, что на разработку системы с похожими техническими характеристиками понадобится не менее шести лет.Такую оценку дал глава турецкого департамента оборонной промышленности Исмаил Демир в интервью местному телеканалу TRT.Демир также напомнил, что Анкара закупила в России зенитные ракетные комплексы С-400, которые стоят на вооружении ВС Турции. По его словам, в системе ПВО страны из всех имеющихся средств защиту от баллистических ракет высокой дальности обеспечивают только они. В основном, именно для этого ее и приобретали у России.- заявил чиновник.Впрочем, эти системы не находятся постоянно в активном состоянии, чтобы можно было более экономно расходовать их ресурс.- сказал глава департамента, курирующего ОПК Турции.Он отметил, что в случае появления угроз на приведение комплексов С-400 в активное состояние не потребуется много времени.На данный момент Вооруженные силы Турции располагают четырьмя дивизионами ЗРК С-400. Они были закуплены у России в 2019 году за 2,5 миллиарда долларов. Как позже пояснял турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, главной причиной заключения данной сделки стал отказ американцев продать Анкаре свои комплексы Patriot.