Военное обозрение
Войти Регистрация

Американская пресса: Минэнерго США предупредило «Росатом» об американских технологиях на Запорожской АЭС

41
Американская пресса: Минэнерго США предупредило «Росатом» об американских технологиях на Запорожской АЭС

Министерство энергетики США предупредило российский "Росатом" о том, что на Запорожской АЭС есть техническая информация, подлежащая экспортному контролю американской стороны.


В письме Минэнерго США, цитируемом американским телеканалом CNN, говорится, что неавторизованный доступ к данным технологиям нарушает действующее законодательство США.

Ранее генеральный директор государственного холдинга "Росатом" Алексей Лихачёв в ходе встречи с главой Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси обсудил текущую ситуацию, касающуюся Запорожской АЭС.

Директор МАГАТЭ получил возможность лично убедиться в том, что войска киевского режима не прекращают артиллерийские обстрелы российского атомного объекта, в частности осмотреть последствия обстрелов, произведенных в промежуток времени, прошедший после его прошлого визита в ноябре прошлого года. Правда, МАГАТЭ до сих пор так и не заявило о том, что обстрел осуществлялся ВСУ.

Кроме того, Гросси смог отметить появление на станции дизельных генераторов и блочно-модульных котельных российского производства.

В ходе встречи Лихачев и Гросси обсудили комплекс мер, направленных на обеспечение ядерной безопасности на Запорожской АЭС, а также подчеркнули готовность российской стороны работать в этом направлении.

Украинские боевики не прекращают обстрелы Запорожской атомной электростанции, а также прилегающей к объекту территории. Кроме того, было совершено несколько попыток высадить десант поблизости от ЗАЭС. Все они были пресечены российскими военнослужащими.
Использованы фотографии:
Wikipedia/Ralf1969
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
41 комментарий
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 10:25
    +20
    "centrale nucléaire de Zaporozhye dispose d'informations techniques soumises aux contrôles américains à l'exportation"
    Par contre exporter du pétrole Syrien volé cela ne pose aucun problème aux Etats Unis ?

    "Запорожская АЭС располагает технической информацией, подлежащей экспортному контролю США"
    С другой стороны, экспорт украденной, разграбленной сирийской нефти-это не проблема для Соединенных Штатов ?
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 10:34
      +12
      Цитата: YanniKounnar
      экспорт украденной, разграбленной сирийской нефти-это не проблема для Соединенных Штатов ?

      разграбление Иракских музеев
      1. Zhan
        Zhan Сегодня, 10:51
        +7
        Цитата: Василенко Владимир
        Цитата: YanniKounnar
        экспорт украденной, разграбленной сирийской нефти-это не проблема для Соединенных Штатов ?

        разграбление Иракских музеев

        Вы что, как можно, они же исключительные ! У Америки это называется "экспорт демократии".
      2. Комментарий был удален.
    2. Podvodnik
      Podvodnik Сегодня, 10:34
      +7
      . подлежащей экспортному контролю США"


      Строил СССР, а технологии США? Не смешите мои тапочки.
      Что с воза упало, то пропало. Было ваше, стало наше.
      Контролёры..., блин.
      1. marchcat
        marchcat Сегодня, 10:47
        +2
        неавторизованный доступ к данным технологиям нарушает действующее законодательство США.
        Можно подумать, что США когда то соблюдали законность других стран. Бумеран возвращается и к этому америкосам, без визга и соплей. надо привыкать.
      2. megadeth
        megadeth Сегодня, 11:04
        +4
        Речь скорее всего про ядерное американское топливо для реакторов, которое не совсем подходит для реакторов сделанных в СССР.
        1. НДР-791
          НДР-791 Сегодня, 11:40
          +1
          Цитата: megadeth
          Речь скорее всего про ядерное американское топливо для реакторов, которое не совсем подходит для реакторов сделанных в СССР.

          О них и речь. Там в каких-то блокахх сборки от Вестингауза стоят, а они вообще квадратного сечения (наши шестигранные). Но это не беда, наши лучше за ними присмотрят, ибо нефиг!!!
        2. Peter1First
          Peter1First Сегодня, 12:19
          -1
          и о них тоже, как ни стараются наши доказать, что наши топливные стержни во всем лучше, на практике у амеров тоже не плохие, по крайней мере раньше они обеспечивали более длительный интервал эксплуатации между заменами, чем наши. к тому же в ходе многочисленных неудачных попыток, они таки допилили свои сборки под реакторы ВВЭР. Но думаю, что основное опасение амеров связано все же с электроникой и программным обеспечением управления реактором! После внедрения амерской системы на укро АЭС у них даже мощность возросла кажется на 5...7 % или около того.
      3. Капитан Пушкин
        Капитан Пушкин Сегодня, 11:50
        +1
        Министерство энергетики США предупредило российский "Росатом" о том, что на Запорожской АЭС есть техническая информация, подлежащая экспортному контролю американской стороны.

        Нужно срочно "ставить под экспортный контроль" (прекращать) наши поставки урана в США, пока они не готовы к альтернативным поставкам.
        После того, как найдут замену нашему урану (а они её ищут и точно найдут) они сами откажутся от нашего, но для них тогда это пройдет безболезненно.
      4. Peter1First
        Peter1First Сегодня, 12:29
        +1
        Для того, чтобы внедрять свои технологии на ЗАЭС, амерам надо было сначала "авторизоваться" у изготовителя /Росатома/, который, на сколько я знаю, не давал им разрешение что-то там менять и выражал протесты по поводу нелицензионного амерского топлива -но их никто не слушал....
    3. RealPilot
      RealPilot Сегодня, 11:07
      +8
      А когда американцы на станции нашего производства заходили, там разве не было проприетарной информации "Росатома"?
      То есть к советским/российским технологиям их специалисты доступ не получали просто так, воспринимая как должное?

      Лицемерие чистейшей пробы, с легированием радужной пропагандой и отборнейшим хамством!
    4. Венд
      Венд Сегодня, 11:23
      +3
      Спасибо, обязательно изучим laughing Хотя думаю для наших их технология по атому уже прошлый век laughing
    5. Peter1First
      Peter1First Сегодня, 12:06
      0
      Украденный американцами Т-90М содержит российские технологии не предназначенные на экспорт, не изучайте наш танк и верните его нам! -Примерно так нужно отвечать этим наглецам
    6. Петр_Колдунов
      Петр_Колдунов Сегодня, 12:19
      0
      Цитата: YanniKounnar
      "centrale nucléaire de Zaporozhye dispose d'informations techniques soumises aux contrôles américains à l'exportation"

      Sur le territoire de Russian Federation - il n'y a rien que les USA aient le droit à contrôler!
  2. vadi64
    vadi64 Сегодня, 10:30
    +8
    Да наплевать на законодательство сша в России, как звездно-полосатики это не поймут?
  3. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 10:32
    +1
    В случае какой-либо "нештатной ситуации" у них будет повод обвинить нас в "неавторизованном доступе", как причине аварии.
  4. APASUS
    APASUS Сегодня, 10:32
    +7
    Финансовые средства России на территории стран ЕС и США ,тоже подлежат контролю. Но РФ лишена данного контроля.
    Мы можем вам передать привет ...............
  5. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 10:33
    0
    неавторизованный доступ к данным технологиям нарушает действующее законодательство СШАнеавторизованный доступ к данным технологиям нарушает действующее законодательство США
    проблемы индейцев шерифа не интересуют
  6. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 10:33
    +2
    Атомная энергетика в штатах "немного" отстаёт от российской. Сомнительно, что бы там можно было найти что то интересное, разве, что какое-то программное обеспечение.
    1. Мини Мокик
      Мини Мокик Сегодня, 11:02
      +2
      Наверно Виндоус стоит на компах в бухгалтерии winked
      1. Deadушка
        Deadушка Сегодня, 11:45
        0
        там по ходу весь софт пиратский поэтому и боятся спалиться laughing
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 11:24
      +1
      Вроде как топливные стержни там ихние. Или как их там...
  7. JonnyT
    JonnyT Сегодня, 10:33
    0
    Все, господа американцы, было ваше, а стало наше.
    Щеки можете не надувать, тем более ничего там прорывного и не было
  8. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 10:34
    +1
    Ну и теперь понятно, зачем америкосы столько раз хо..лов гнали на откровенный убой через Каховское водохранилище.
  9. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:35
    +2
    А какое отношение имеет законодательство полосатых к законодательству в России? У них на законодательном уровне разрешены однополые браки, а у нас нет. Ну и? Мы нарушаем законодательство полосатых если на территории России откажем в регистрации брака двум полосатым заднеприводным? Пусть так, и что?
  10. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 10:35
    +1
    "Министерство энергетики США предупредило российский "Росатом" о том, что на Запорожской АЭС есть техническая информация, подлежащая экспортному контролю американской стороны."
    И?..
    Хорошо, что "есть". Надеюсь её даже нашли и прочитали!
    Спасибо, за помощь, но мы и без сопливых обойдёмся.
  11. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 10:41
    +3
    неавторизованный доступ к данным технологиям нарушает действующее законодательство США.

    Американцы считают, что ЗАЭС находится на территории США? Или юрисдикция судов США распространяется на весьмирсними? laughing
  12. HAM
    HAM Сегодня, 10:43
    0
    Полагаю,эти "технологии секретные и передовые,не имеющие аналогов в мире"........ hi А "Росатом" взял и скопировал..... crying
  13. Правдодел
    Правдодел Сегодня, 10:46
    0
    Минэнерго США предупредило «Росатом» об американских технологиях на Запорожской АЭС

    Нам бы тоже следует предупредить США о российских технологиях на Запорожской АЭС и на других АЭС во всем мире. Также нужно предупредить о поставке нашего урана в США и еще много о чем. Пусть не расслабляются, а занимаются делом и думают, а то с этим у них большиеее проблемы.
  14. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:49
    0
    неавторизованный доступ к данным технологиям нарушает действующее законодательство США.
    А мы авторизируемся, тем более на своей территории и в чем тогда проблема? На территории России по российским законам законодательство Сша не действует.
  15. Gpn27
    Gpn27 Сегодня, 10:53
    +1
    Надеюсь наши вернут данное письмо без рассмотрения с формулировкой "неправильно челобитную подаете".
  16. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 10:58
    0
    ОК. Можно это вернуть 3,14159ндосам в обмен на снятие всех ссссанкций, запрет на поставки оружия укрофашистам и изъятие уже поставленного.
  17. Себастьян Аристархович Перейра
    Себастьян Аристархович Перейра Сегодня, 11:08
    0
    -Ну, как Михалыч, что там в блоке?
    - А ничего,Митрич! Пружинка и два болтика.... а говорили ,высокие технологии, мать их!!!!!
  18. old_pferd
    old_pferd Сегодня, 11:23
    +2
    Никаких особых "технических данных" США на Запорожской АЭС нет, а имеющиеся там расчетные программы раньше писали студенты-старшекурсники, российской стороне они неинтересны, заявил РИА Новости главный редактор портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров.
    "Прежде всего, никаких особенных американских "ядерных технических данных" на Запорожской АЭС нет. В тех письменных претензиях, что я имел возможность видеть, говорится о двух расчетных программах (кодах) общего назначения, адаптированных Westinghouse и его партнерами под свои нужды", - сказал Уваров.
    ....
    https://ria.ru/20230419/zaes-1866247438.html
  19. DDisturbed
    DDisturbed Сегодня, 11:26
    0
    А заморозка Российских активов, в одностороннем порядке - нарушает законодательство России. И ? Спасибо что сообщили про технологии, надо доскональнее их изучить, вдруг что-то полезное
  20. михаил3
    михаил3 Сегодня, 11:27
    0
    Наши атомщики небось вежливо поржали. У США нет технологий, которые были хотя бы сравнимы с нашими в атомной отрасли. Можно было бы подумать об электронике, но атомные котлы являются в управлении простыми до примитива. Фактически, ими можно управлять при помощи микрокомпьютеров) Кажется. бедняги совсем отчаялись...
  21. Boris63
    Boris63 Сегодня, 11:41
    0
    Ну, вроде как, американцы сами обогащают только только оружейный уран. А для ТВЭЛ покупают у канадской компании "ураниум уан", контрольный пакет акций которой принадлежит России. И вроде как " киндер сюрприз" как раз за эту операцию (покупки компании) и получил Героя. А вот компания продаёт уран нашего обогащения, с учётом разности сборок и работы реакторов.
    Может кто лучше знает эту "проблему", поправьте.
  22. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:42
    0
    В письме Минэнерго США, цитируемом американским телеканалом CNN, говорится, что неавторизованный доступ к данным технологиям нарушает действующее законодательство США.

    Нашим правящим и законодателям, давно пора заняться изменением/модернизаций нашего законодательства, что б на всякие притензии всяких наглы козлов, отвечать им их же монетой, только втройне!!!
    ЗАЭС это НАШИ технологии, наша зона ответственности и мы туда НЕ ЗВАЛИ полосатиков со своей фигней, так что присутствуют они там НЕ ЗАКОННО!!! И ПОШЛИ НАФ, СО СВОИМИ ПРИТЕНЗИЯМИ!!!
  23. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 11:58
    0
    Противозаконный отъем государственной и частной недвижимой собственности российского дипломатического корпуса в конце второго срока Обамы - также нарушает не только американское, но и любое законодательство в мире... А для Штатов нарушение прав частной собственности - это вообще страшное и самое запретное табу!
    Но обошлись они с этим очень легко. Штаты этот вопрос не очень парил, когда они отнимали русские посольские дома и особняки по всей Америке.
  24. Джорж Милославский
    Джорж Милославский Сегодня, 11:58
    0
    И что?! Нам болт с гайкой на ваш контроль и законы США, мы в России и у нас свои законы.
  25. aybolyt678
    aybolyt678 Сегодня, 12:03
    0
    они что, казус белли ищут??? или повод для разведки?