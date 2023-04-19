Американская пресса: Минэнерго США предупредило «Росатом» об американских технологиях на Запорожской АЭС

Министерство энергетики США предупредило российский "Росатом" о том, что на Запорожской АЭС есть техническая информация, подлежащая экспортному контролю американской стороны.В письме Минэнерго США, цитируемом американским телеканалом CNN, говорится, что неавторизованный доступ к данным технологиям нарушает действующее законодательство США.Ранее генеральный директор государственного холдинга "Росатом" Алексей Лихачёв в ходе встречи с главой Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси обсудил текущую ситуацию, касающуюся Запорожской АЭС.Директор МАГАТЭ получил возможность лично убедиться в том, что войска киевского режима не прекращают артиллерийские обстрелы российского атомного объекта, в частности осмотреть последствия обстрелов, произведенных в промежуток времени, прошедший после его прошлого визита в ноябре прошлого года. Правда, МАГАТЭ до сих пор так и не заявило о том, что обстрел осуществлялся ВСУ.Кроме того, Гросси смог отметить появление на станции дизельных генераторов и блочно-модульных котельных российского производства.В ходе встречи Лихачев и Гросси обсудили комплекс мер, направленных на обеспечение ядерной безопасности на Запорожской АЭС, а также подчеркнули готовность российской стороны работать в этом направлении.Украинские боевики не прекращают обстрелы Запорожской атомной электростанции, а также прилегающей к объекту территории. Кроме того, было совершено несколько попыток высадить десант поблизости от ЗАЭС. Все они были пресечены российскими военнослужащими.