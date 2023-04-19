ВС РФ нанесли серию ударов по украинским военным в нескольких районах ДНР и Харьковской области

Как стало известно, ВС России нанесли удары по позициям украинских военных на подконтрольной ВСУ территории Донецкой Народной Республики, а также в Харьковской области.В частности, об это передает Телеграм-канал «Иди и смотри», по данным которого, мощные удары били нанесены по укрепрайонам ВСУ в донецких городах Славянске и Краматорске.Сообщается также о нанесении ударов по позициям ВСУ в городах Харьковской области Чугуеве, Волчанске и Купянске. Взрывы от ударов были слышны в самом Харькове. При этом не сообщается, какие именно боеприпасы использовались при нанесении ударов, но говорится о том, что у ВСУ есть потери.Информацию о поражении объектов в Волчанске и в районе Купянска подтверждают и украинские СМИ. При этом там традиционно заявляют о гражданских объектах, ни слова не говоря о том, что на этих объектах осуществлялась военная деятельность.Напомним, что города Волчанск и Купянск находились под российским контролем практически с начала СВО и до сентября прошлого года, когда после отвода российских войск они были заняты подразделениями ВСУ.Что касается Славянска и Краматорска, то эти города находятся на территории ДНР, которую пока контролирует украинская сторона.На данный момент основные бои в районе проведения СВО продолжают идти в Артёмовске (Бахмута) и в районе Авдеевки.