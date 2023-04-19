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ВС РФ нанесли серию ударов по украинским военным в нескольких районах ДНР и Харьковской области

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ВС РФ нанесли серию ударов по украинским военным в нескольких районах ДНР и Харьковской области

Как стало известно, ВС России нанесли удары по позициям украинских военных на подконтрольной ВСУ территории Донецкой Народной Республики, а также в Харьковской области.


В частности, об это передает Телеграм-канал «Иди и смотри», по данным которого, мощные удары били нанесены по укрепрайонам ВСУ в донецких городах Славянске и Краматорске.

Сообщается также о нанесении ударов по позициям ВСУ в городах Харьковской области Чугуеве, Волчанске и Купянске. Взрывы от ударов были слышны в самом Харькове. При этом не сообщается, какие именно боеприпасы использовались при нанесении ударов, но говорится о том, что у ВСУ есть потери.

Информацию о поражении объектов в Волчанске и в районе Купянска подтверждают и украинские СМИ. При этом там традиционно заявляют о гражданских объектах, ни слова не говоря о том, что на этих объектах осуществлялась военная деятельность.

Напомним, что города Волчанск и Купянск находились под российским контролем практически с начала СВО и до сентября прошлого года, когда после отвода российских войск они были заняты подразделениями ВСУ.

Что касается Славянска и Краматорска, то эти города находятся на территории ДНР, которую пока контролирует украинская сторона.

На данный момент основные бои в районе проведения СВО продолжают идти в Артёмовске (Бахмута) и в районе Авдеевки.
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7 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 12:11
    +4
    Должен быть результат этих ударов.Надеюсь,что разведка отработала точно,и удары достигли своей цели
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 12:15
      +2
      Применяются планирующие ФАБ 1500, результат не сомненный, мощность в тротиловом эквиваленте намного выше чем у "калибров" и ПВО ВСУ бессильно, а доработка авиационных бомб в планирующие стоит сущий пустяк, там запасов со времен СССР на сто лет СВО хватит, а ФАБ 9000 им на торт в виде вишенки будет.
      1. НДР-791
        НДР-791 Сегодня, 12:30
        +1
        Цитата: Silver99
        а ФАБ 9000 им на торт в виде вишенки будет.

        Это для Банковой побережём. Кстати труха разоряется что наконец-то пришло ТРИ (УРА!!!) комплекса Пэтриот. И теперь всем нашим бомбам и даже баллистическим ракетам полная хана. Ржунемогу wassat laughing fool
  2. БедМакс
    БедМакс Сегодня, 12:23
    0
    Показать резервам,что не стоит на передок даж приближаться.Успокоить пыл в лагерях.Многих охладит..
  3. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 12:30
    0
    Интенсивные удары по скоплениям сил ВСУ в ближайшем тылу способны провалить их контрнаступление ещё до его начала.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:35
    0
    Сегодня смотрел ролик об уничтожении бронетехники ВСУ под Угледаром, в т.ч. американской БМП "Bradley". Горит, как и любая другая после прямого попадания да еще и с детонацией боекомплекта.
    https://topcor.ru/34278-v-set-popali-pervye-kadry-unichtozhenija-bmp-bradley.html?utm_source=warfiles.ru
    1. topol717
      topol717 Сегодня, 12:48
      0
      Цитата: rotmistr60
      Сегодня смотрел ролик об уничтожении бронетехники ВСУ под Угледаром, в т.ч. американской БМП "Bradley". Горит, как и любая другая после прямого попадания да еще и с детонацией

      Странно ожидать другого, ибо это легкий бронированный транспорт.
      Броня там в лучшем случае только от 30 мм пушки, и то только в лбу. в боках и корме она вообще как картон.