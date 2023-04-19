Украинский посол в Британии: Россия достигла ключевых целей на Украине, задачи непременно взять Киев не было

Россия достигла ключевых своих целей при вторжении (на Украину). Они взяли под контроль крупную атомную станцию, чтобы обеспечивать электроэнергией Крым. Они взяли под контроль и инфраструктуру для обеспечения полуострова водой. Они контролируют объекты.

Но им это, на самом деле, это не было нужно.

Все надежды на это контрнаступления, вся его важность – всё это выглядит нездорово. А если что-то пойдёт не так, если оно окажется недостаточно успешным – что в этом случае?

Обращает на себя внимание интервью посла Украины в Британии Вадима Пристайко. В этом интервью украинский дипломат заявил о том, что за множеством происходящих событий, «многие упускают из вида немаловажный факт».Пристайко в интервью изданию Newsweek:Пристайко заявил, что он «с самого начала говорил о том, что ключевая цель России – обеспечение Крыма». По заявлению посла Украины в Лондоне, российские войска пошли на Киев только по той причине, что «увидели возможность»:Пристайко, отметив, что задачи непременно взять Киев у России не было, прокомментировал и постоянные заявления о контрнаступлении вооружённых сил Украины.Украинский посол:По словам Вадима Пристайко, в таком случае получается, что этот сценарий вообще не рассматривался Украиной, а если рассматривался, то, выходит, что изначально представлялась себе перспектива возобновления переговоров с Россией.Напомним, что о грядущем контрнаступлении ВСУ сегодня не говорит только ленивый. И анонсы его даты и направления публикуются буквально ежедневно. А Пристайко оказался одним из немногих украинских чиновников, который хотя бы задался вопросом о том, а что вообще ожидает Украину, если это контрнаступление для ВСУ окажется провальным.