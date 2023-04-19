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Украинский посол в Британии: Россия достигла ключевых целей на Украине, задачи непременно взять Киев не было

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Украинский посол в Британии: Россия достигла ключевых целей на Украине, задачи непременно взять Киев не было

Обращает на себя внимание интервью посла Украины в Британии Вадима Пристайко. В этом интервью украинский дипломат заявил о том, что за множеством происходящих событий, «многие упускают из вида немаловажный факт».


Пристайко в интервью изданию Newsweek:

Россия достигла ключевых своих целей при вторжении (на Украину). Они взяли под контроль крупную атомную станцию, чтобы обеспечивать электроэнергией Крым. Они взяли под контроль и инфраструктуру для обеспечения полуострова водой. Они контролируют объекты.

Пристайко заявил, что он «с самого начала говорил о том, что ключевая цель России – обеспечение Крыма». По заявлению посла Украины в Лондоне, российские войска пошли на Киев только по той причине, что «увидели возможность»:

Но им это, на самом деле, это не было нужно.

Пристайко, отметив, что задачи непременно взять Киев у России не было, прокомментировал и постоянные заявления о контрнаступлении вооружённых сил Украины.

Украинский посол:

Все надежды на это контрнаступления, вся его важность – всё это выглядит нездорово. А если что-то пойдёт не так, если оно окажется недостаточно успешным – что в этом случае?

По словам Вадима Пристайко, в таком случае получается, что этот сценарий вообще не рассматривался Украиной, а если рассматривался, то, выходит, что изначально представлялась себе перспектива возобновления переговоров с Россией.

Напомним, что о грядущем контрнаступлении ВСУ сегодня не говорит только ленивый. И анонсы его даты и направления публикуются буквально ежедневно. А Пристайко оказался одним из немногих украинских чиновников, который хотя бы задался вопросом о том, а что вообще ожидает Украину, если это контрнаступление для ВСУ окажется провальным.
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39 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 10:14
    +9
    Ну пусть теперь готовится к порке - ему такие заявления не забудут в салорейхе.
    1. михаилл
      михаилл Сегодня, 10:20
      +9
      Цитата: Nexcom
      не забудут в салорейхе.

      А ему пофигу, он же в Лондоне!
      «Я остаюсь! Я буду здесь жить!»
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 10:21
      +1
      Цитата: Nexcom
      Ну пусть теперь готовится к порке - ему такие заявления не забудут в салорейхе.

      Ох как не любят в рейхе таких вольнодумцев, послом ему больше не быть.
    3. Аргон
      Аргон Сегодня, 10:21
      +1
      Наверное тоже метит на кандидата в президенты. Не в президенты, а в кандидаты
      1. kit88
        kit88 Сегодня, 10:36
        0
        Цитата: Аргон
        Наверное тоже метит на кандидата в президенты

        А что, вполне здравая мысль. Потому что остальных их "политиков" типа Мельника, хочется просто пристрелить, а не разговаривать с ними. Этот адекватные мысли толкает. После войны ведь кто-то должен там руководить.
        1. carpenter
          carpenter Сегодня, 11:42
          -1
          Цитата: kit88
          А что, вполне здравая мысль.

          Что вы, хозяин таких близко не подпустит, вспомните всех президентов незалежной, они все из одного "инкубатора".
    4. Венд
      Венд Сегодня, 11:24
      0
      Это было раньше. Теперь только вместе с Киевом,
    5. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 11:33
      0
      Цитата: Nexcom
      Ну пусть теперь готовится к порке - ему такие заявления не забудут в салорейхе.

      Ниоткуда не следует что это его самодеятельность но не проброс мнения МИД и президента Украны.
      Не понравится полосатым, - будет козлом отпущения,
      прокатит, - тут же об этом и МИД заговорит потом и Зеленский. hi
  2. rusich
    rusich Сегодня, 10:20
    +1
    Пустобрёх. Россия еще не взяла Одессу, Николаев, Днепропетровск, Куев. Земли Новороссии никогда не принадлежали окраине. Учи историю неуч. Мы возьмем все до границы Венгрии, Румынии и пшекии
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:13
      +1
      Я не столь категоричен.Ибо есть заявления официальных лиц,президента,нааонец.Вы их читаете?Я конечно двумя руками до пшекии с румынами.Но есть люди,которые решают,что и сколько
    2. Snay
      Snay Сегодня, 11:22
      -1
      За счет чего возьмем??
      Тут лучшие Бахмут 9 месяц берут..
      А тут Одесса, Николаев.. Я даже не говорю о предательски оставленном Херсоне..
    3. Гнусный скептик
      Гнусный скептик Сегодня, 12:39
      0
      Мы возьмем все

      Вы со страниц Топвара брать будете?
  3. Игорь_Божко
    Игорь_Божко Сегодня, 10:23
    -5
    Это очередная констатация факта, что не все украинские чиновники высокого ранга шуты. Если бы мы стремились взять Киев то взяли бы его.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:14
      -1
      А таа же Харьков с Херсоном..Или это совсем другое? belay
      1. Игорь_Божко
        Игорь_Божко Сегодня, 12:28
        -2
        Цитата: dmi.pris1
        А таа же Харьков с Херсоном..Или это совсем другое? belay

        Харьков возьмем,а Херсон вернем. Есть еще вопросы?
        1. Гнусный скептик
          Гнусный скептик Сегодня, 12:40
          -1
          Харьков возьмем,а Херсон вернем. Есть еще вопросы?

          Конечно есть. Например, - когда?
          1. Игорь_Божко
            Игорь_Божко Сегодня, 13:03
            0
            Обратитесь у администрации Зеленского. Там сидят любители прогнозов. А вам я сразу же отвечу на ваш вопрос,когда это будет целесообразно. Вы больше года назад прогнозировали,что освобожденная ВС России территория Украины будет в пять раз больше ЛДНР или привычно посыпали голову (причем чужую) пеплом? Полагаю,что последнее.
  4. Alexej
    Alexej Сегодня, 10:24
    0
    А если судить по моей диванной аналитике, то скорее всего поход к Киеву был отвлекающим маневром, а главной целью было опустошить чернобыльские хранилища ядерных отходов, которые придумали использовать вторично с еще большей отдачей энергии.
    1. Pavel73
      Pavel73 Сегодня, 10:55
      +2
      А была информация о вывозе ядерных отходов с Чернобыля?
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:18
      +2
      Вы то хоть представляете,что есть хранилище отходов на АЭС,и как все это вывезти?
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 11:51
        0
        Цитата: dmi.pris1
        Вы то хоть представляете,что есть хранилище отходов на АЭС,и как все это вывезти?

        А никак не вывезти, так и будет стоять сотни лет.
  5. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 10:24
    +4
    Что то скромничает посол. Маловато будет! Украина стала более опасной для нас. Это факт совершенно очевидный. И целей своих Россия не достигла . Даже промежуточных. Все еще впереди. Если не будет предательства наших национальных интересов.
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:30
    +2
    Не понятно, он "умный" или хитрый? К чему бы такие высказывания? Отзовут за вольнодумство. Понятно, что не вернется, но с довольствия снимут.
  7. Илия
    Илия Сегодня, 10:33
    +1
    Пристайко в интервью изданию Newsweek:

    Россия достигла ключевых своих целей при вторжении (на Украину). Они взяли под контроль крупную атомную станцию, чтобы обеспечивать электроэнергией Крым. Они взяли под контроль и инфраструктуру для обеспечения полуострова водой. Они контролируют объекты.
    Мелковато мыслит. Видимо не данО.
  8. APASUS
    APASUS Сегодня, 10:35
    +1
    Украинский посол почему то видит только материальные ценности . И совсем не замечать фашизма и дремучей русофобии . А еще серьезных денег стоит украинская пашня ,а тут как быть ? Ее мы еще не завоевали полностью ..........
  9. Podvodnik
    Podvodnik Сегодня, 10:36
    +2
    . цель России – обеспечение Крыма».


    И Приднестровья. Так что не расслабляйтесь.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 11:54
      0
      Цитата: Podvodnik
      И Приднестровья. Так что не расслабляйтесь.

      С приднестровцами всё намного сложнее.
  10. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 10:38
    +1
    А Пристайко оказался одним из немногих украинских чиновников, который хотя бы задался вопросом о том, а что вообще ожидает Украину, если это контрнаступление для ВСУ окажется провальным.

    Любой окраинский чиновник, предположивший неудачу контрнаступления, будет немедленно забросан экскрементами со стороны упоротых диванных военов, которые в своих безумных мечтах уже почти взяли Белгородчину и Кубань, не говоря уж о ЛДНР/Крыме. Что там говорить - не только чиновники, а и сами свидомые пiтриоты не упоминают возможность поражения. Это для них табу - только пэрэмога, других вариантов нет и быть не может, потому что не может быть никогда. Тем больнее, конечно, будет провальный итог. Впрочем, любые ура-патриоты, не только окраинские, не любят принцип "надейся на лучшее, но будь готов к худшему" - не каждый готов смотреть на мир без использования розовых очков.
  11. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:42
    +1
    Все надежды на это контрнаступления, вся его важность – всё это выглядит нездорово
    Сегодня так выглядит все нездоровое украинское общество, политики которого скармливают своему обывателю мифы о "победе" не сегодня-завтра, возвращении Крыма и т.д. А обыватель с удовольствием это пережевывает и верит в это. А вот то, что одной из наших задач является отрезать Украину от Черного моря почему-то упустил.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 11:57
      -1
      Цитата: rotmistr60
      А вот то, что одной из наших задач является отрезать Украину от Черного моря почему-то упустил.

      Если не отрезать, то через год, там будет стоять весь американский флот.
  12. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 10:44
    -1
    Украинский посол в Британии: Россия достигла ключевых целей на Украине, задачи непременно взять Киев не было

    what А теперь выслушаем начальника транспортного цеха... ой, т.е. а что скажет консул ук-ро посольства в Гамбии? wink
  13. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 10:47
    0
    Нужны выходы 404 к Черному морю и ПМР.
  14. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 10:53
    0
    Никто и не собирался брать Киев - дошло наконец-то!
  15. engy
    engy Сегодня, 11:14
    -4
    Всё это хорошо. В какой-то мере я и подозревал, что после всех этих "перегруппировок" под контролем ВС России остался сухопутный коридор в Крым и водный крымский канал. Возможно, это даже успех. Однако есть ещё и психологический фактор, который кремлёвцы не учитывают. Они приняли участие в т.н. "побудови украинськои нации". Как принято считать, история - это цепь конфликтов, которая и создаёт людские общности в том числе и нации. И если в 14-м году на Украине играли роль пророссийские организации, то через 8 лет их не стало. Ещё через 8 лет на Украине не будут знать, что такое Россия - что-то ужасное и ненужное. Если московские удовлетворятся этим этапом, то это приведёт к цивилизационной катастрофе Руси и всего что с этим понятием связано.
  16. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 11:35
    0
    На текущий момент наша основная задача минимум, это отбить украинский "наступ" сохранив военный потенциал и остаться на тех же территориях. Далее все будет зависеть от решения нашего высшего руководства. Либо правильно рассчитав силы освободить новые ключевые территории, либо оставаться на старых позициях и ждать "адекватных" предложений о мире. sad ps. Предвижу, что многие не будут согласны со мной, но практика последнего года показывает....
  17. Джорж Милославский
    Джорж Милославский Сегодня, 11:57
    0
    Он ШО тупой?! В 16 декабря Путин чётко сказал, о целях. Хохляндия это только этап.
  18. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 12:10
    +3
    Вообще все это затевалось под соусом защиты жителей Донецкой и Луганской области , и хотя водоснабжение Крыма удалось обеспечить - массив задач по обеспечению безопасности ЛДНР выполнен не был -ни с ходу, ни в общем-то к этому дню . Какие-то занятые территории,на кот.провели референдумы частично "оккупированы" противником - что также плохо укладывается в тезис о том, что "ключевые цели на Украине были выполнены". Ключевыми целями ,если уж на то пошло, было бы создание значительно лучшей оборонной конфигурации для обеспечения безопасности новых территорий РФ . Это как минимум. Мы к этому еще не пришли - так что рассуждать о каком-то "частичном успехе" совершенно некорректно..
  19. Никита Виноградов
    Никита Виноградов Сегодня, 12:30
    0
    Крым дважды избыточен по энергии и может её продавать... А цели СВО совсем другие - прекращение государственности ВГН, освоение территорий и денацификация украинства.
  20. Гуран33 Сергей
    Гуран33 Сергей Сегодня, 12:34
    0
    Первоначальный план-удар северных и южных по западному берегу днепра с отсечением всего востока..Кто то похерил его "стамбульским соглашением",раз в Стамбуле не было Лаврова,значит ВВП кто выломал руки(что его с таким доверием в обществе на тот момент совершенно не красит)