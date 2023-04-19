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В администрации США ближайшие недели и месяцы назвали критичными для Украины

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В администрации США ближайшие недели и месяцы назвали критичными для Украины

На Западе продолжают «разгонять» тему с контрнаступлением ВСУ, уделяя особое внимание рискам, связанным с его возможным провалом.


Так, в ходе интервью телеканалу CNN координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что ближайшие недели и месяцы будут критичными для Украины. Очевидно, что американский чиновник имел в виду контрнаступление ВСУ, которое может начаться уже в ближайшее время.

Кирби подчеркнул, что США стараются обеспечить Киев всем необходимым. При этом особое внимание здесь привлекает слово «стараются».

Дело в том, что украинские власти в последнее время снова начали регулярно жаловаться на недостаточную помощь со стороны западных партнеров. Более того, в Киеве даже заявляют о вероятном переносе анонсированного контрнаступления из-за нехватки вооружения.

Между тем, как пишет Financial Times, главной темой на предстоящем совещании глав Минобороны НАТО в Рамштайне может стать поставка Украине боеприпасов для ПВО, с которыми у ВСУ сейчас якобы серьезные проблемы.

Возвращаясь к украинскому контрнаступлению, стоит добавить, что на Западе регулярно заявляют о колоссальных рисках, связанных с данной операцией. В то же время, США и их союзники продолжают оказывать, хоть и «дозированную», но поддержку ВСУ. В связи с этим напрашивается вывод, что НАТО пытается избежать резкой эскалации конфликта, оставив его в вялотекущей и затяжной фазе.
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17 комментариев
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  1. Маз
    Маз Сегодня, 11:40
    +1
    Критичные дни укрорейха и все необходимое для них от США любимого... почти фарс.... Ну, что тут сказать, шось там у них не так в ихнем американском королевстве - до самой демократичной в мире диктатуры - полшага..... Петров и Баширов не просто так поезда под откос пускают каждую неделю, заводы горят, свинофермы пылают, взрываются шоколадные фабрики ...эффект на лицо у гегемона...
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 11:45
      +3
      Цитата: Маз
      все необходимое для них от США любимого...

      Окромя людей. Великоукры на полном серьёзе обсуждают запрет на поступление в ВУЗы лиц мужского пола. Отсрочки долой, все в пакеты.
      1. Ilya-spb
        Ilya-spb Сегодня, 12:14
        +1
        Критические дни? Так пусть сделают поставку прокладок. Тех самых, с крылышками.

        А то печеньки уже раздавали)))
      2. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 12:31
        0
        Цитата: НДР-791
        Отсрочки долой, все в пакеты.

        А зачем хозяевам грамотные холопы, их дело с автоматом, защищать интересы хозяина.
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 12:12
      +1
      У старой распутной девки Украины предлагающей себя по сходной цене, все дни критические.
  2. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 11:43
    +3
    все эти заявление это и есть 1 этап атаки, пока на информационном поле боя. поэтому я предполагаю что такие заявления будут сыпаться один за одним..
    1. Ilya-spb
      Ilya-spb Сегодня, 12:15
      +1
      Согласен. Перед началом Великой Отечественной тоже иностранная пресса нагнетала и каждый день писала.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:47
    +2
    В администрации США ближайшие недели и месяцы назвали критичными для Украины
    . Понятно... чётко указали своим туземцам, что им пора на могилизацию.
    Причём, всем указали и сразу, скакуасам и правящей верхушке, громко и конкретно, как и должен БЕЛЫЙ САХИБ руководить своими туземцами!
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 12:33
      +1
      Цитата: rocket757
      как и должен БЕЛЫЙ САХИБ руководить своими туземцами!

      Сахиб приказывает, туземец умирает.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 12:49
        0
        Приветствую soldier
        Если туземец не понимает, то сахиб скажет тож самое, только громче! "Бремя белого человека" как они считают, чем они себя наградили.
  4. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 12:06
    0
    В администрации США ближайшие недели и месяцы назвали критичными для Украины
    ну так отправьте им партию тампаксов
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:12
    +1
    ближайшие недели и месяцы будут критичными для Украины.
    Критичные "недели-месяцы" должны закончатся тем, что полностью отобьют возможность у ВСУ к каким-либо повторным наступлениям-контрнаступлениям. Часть Европы наконец возможно поймет, что все затраты козе под хвост и только англосаксы (особенно англичане) будут продолжать гундеть о "скорой победе" Украины.
  6. Гуран33 Сергей
    Гуран33 Сергей Сегодня, 12:17
    -1
    И все же кто то из "близких к кремлю людей" и очень влиятельных, конкретно информирует ленгли.. Готовность окраинцев к сопротивлению нашему"слабому звену" северным в первом ударе и не отправка им подкреплений..И вообще бидон практически не ошибся называя дату нападения(неделя разницы -ничто ) и дальнейшее-"Стамбул" где наш МИД сел за один стол с нелюдями которые изначально знали что соблюдать соглашение не будут.Но еврейчик из второго ряда мидовцев сделал всё что возможно для уничтожения достигнутых успехов армии А дальше..ужас ..северные решительно кинулись исполнять соглашение,тем более получив пинок в филейную часть а виде "бучи" А вот командование южных тоже остановленное в довольно невыгодных для обороны условиях ,начало арьегардные бои с кремлем,командира пришлось убирать с повышением(иначе армия не поймет) а нам лапшу на уши кинули про неудачника.. и ещё в эту грязь Кадырова на всякий случай макнули,поставили "сурового"..Как только дорвался он до печати для приказов так моментально-"трудное решение".. Интересно что в помощь "суровому "(в связи с отсутствием опыта командования такой группировкой кидают Герасимова(а то вдруг с разгону кроме Херсона и Крым сдаст)
  7. Alexandr2637
    Alexandr2637 Сегодня, 12:24
    0
    в Киеве даже заявляют о вероятном переносе анонсированного контрнаступления из-за нехватки вооружения.

    Не пора-ли нашей разведке как следует поработать над поиском дислокации поступившего вооружения, чтобы авиация поработала? Глядишь и планов контрнаступа нацисты строить не будут.
  8. Франк Мюллер
    Франк Мюллер Сегодня, 12:29
    0
    Так уже критичные дни наступили - половодье! Хошь, не хошь, анонсированные планы потребно менять и, похоже, не в плане ускорения оных. Правда, если Байденко со товарищи повелит, то и "ускорятся". Хотя от "ускорения" и вывих может статься, а то и перелом костей? Открытый, со смещением.
  9. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 12:36
    0
    Нам бы в Приазовье до выборов 2024 года продержаться, а к новому 2024 году военная, финансовая поддержка Украины со стороны США и ЕС, НАТО резко сократится, США и РФ перейдут к заморозке конфликта по текущей ЛБС с сохранением нацистского, реваншистского режима в Киеве и с размещением баз ВМС США в Одессе, Николаеве и Херсоне, ракет и войск США в Харькове, Сумах и Чернигове.
    Все идёт именно к этому.
  10. Егор Адашев
    Егор Адашев Сегодня, 12:36
    0
    Как бы намекают, что свинка не дающая молока пойдёт на сало? wassat