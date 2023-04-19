В администрации США ближайшие недели и месяцы назвали критичными для Украины

На Западе продолжают «разгонять» тему с контрнаступлением ВСУ, уделяя особое внимание рискам, связанным с его возможным провалом.Так, в ходе интервью телеканалу CNN координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что ближайшие недели и месяцы будут критичными для Украины. Очевидно, что американский чиновник имел в виду контрнаступление ВСУ, которое может начаться уже в ближайшее время.Кирби подчеркнул, что США стараются обеспечить Киев всем необходимым. При этом особое внимание здесь привлекает слово «стараются».Дело в том, что украинские власти в последнее время снова начали регулярно жаловаться на недостаточную помощь со стороны западных партнеров. Более того, в Киеве даже заявляют о вероятном переносе анонсированного контрнаступления из-за нехватки вооружения.Между тем, как пишет Financial Times, главной темой на предстоящем совещании глав Минобороны НАТО в Рамштайне может стать поставка Украине боеприпасов для ПВО, с которыми у ВСУ сейчас якобы серьезные проблемы.Возвращаясь к украинскому контрнаступлению, стоит добавить, что на Западе регулярно заявляют о колоссальных рисках, связанных с данной операцией. В то же время, США и их союзники продолжают оказывать, хоть и «дозированную», но поддержку ВСУ. В связи с этим напрашивается вывод, что НАТО пытается избежать резкой эскалации конфликта, оставив его в вялотекущей и затяжной фазе.