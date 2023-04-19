Военное обозрение
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Министр обороны Великобритании выразил уверенность в успехе намеченного контрнаступления со стороны ВСУ

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Министр обороны Великобритании выразил уверенность в успехе намеченного контрнаступления со стороны ВСУ

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес выразил уверенность в успехе намеченного контрнаступления со стороны ВСУ, отметив, что рано или поздно оно в любом случае состоится. Об этом глава британского оборонного ведомства рассказал в интервью газете The New York Times (NYT).


Он заявил журналистам по итогам встречи в Вашингтоне со своим американским коллегой Ллойдом Остином следующее:

Киев, разумеется, держит в строжайшей секретности время и место любого контрнаступления. Тем временем, украинские официальные лица и военные эксперты сходятся во мнении, что Россия концентрирует свои войска в районе Херсона

В то же время британский министр допустил, что боевые действия продолжатся и в 2024 году.

Бен Уоллес:

Я действительно настроен оптимистично по поводу того, что Украина и в дальнейшем будет наращивать свою военную мощь. Тем не менее, нужно смотреть на вещи реалистично, поскольку не стоит думать о том, что Россия так просто рухнет

Напомним, что на днях американский журнал Newsweek со ссылкой на просочившиеся в сеть секретные документы заявил о том, что контрнаступление украинской армии планировалось организовать 30 апреля. По данным источника, его должен осуществить 10-й украинский оперативный корпус, в состав которого входят 9 бригад.

Отметим, что сегодня министр обороны США Ллойд Остин провёл встречу с Беном Уоллесом в Пентагоне, в ходе которой оба подчеркнули важность дальнейшего оказания поддержки Украине, которая должна предусматривать также и помощь в сфере безопасности. По словам пресс-секретаря главы Пентагона, стороны коснулись и темы соглашения в рамках трёхстороннего сотрудничестве в сфере безопасности AUKUS, пообещав продолжать работу по ядерному нераспространению.
Использованы фотографии:
Соцсети/Уоллес
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22 комментария
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:55
    +2
    Министр обороны Великобритании выразил уверенность в успехе намеченного контрнаступления со стороны ВСУ
    . При любом развитии событий будут верещать про успехи скакуасов!
    Можно/будет именно так...
    Если голой з з з филейной на муравейник, штук двадцать муравьёв раздавить можно...
    1. Чеширский
      Чеширский Сегодня, 12:16
      +2
      hi
      Удивляет растущий уровень непрофессионализма на западе, а также отсутствие понятия ответственности за свои высказывания. Неси, что хочешь, всё равно никто тебя никогда не спросит за болтовню...
      1. БедМакс
        БедМакс Сегодня, 12:26
        0
        Нюрнберг 2.0 будет по любому.Каждому да воздастся по заслугам
      2. parabyd
        parabyd Сегодня, 12:29
        +1
        Это следствие безнаказанности и уверенности в том, что они могут силой и кучей задавить абсолютно любого противника. Пока эта идея не развеется, они так и будут продолжать.

        Развеять же это может либо поражение НАТО, либо опасность такого поражения.
      3. rocket757
        rocket757 Сегодня, 12:29
        0
        Метода у них стандартная... вали больше, всякого разного, может у обывателя голова от того кругом пойдёт, а то и мозги с едут набекрень, по крайне мере у тех, у кого они и так разболтаны поскакушками.
    2. marchcat
      marchcat Сегодня, 12:23
      +1
      Бен Уоллес выразил уверенность в успехе намеченного контрнаступления
      Вот кому абсолютно не интересно, что при этом погибнет большое количество славянского населения. Лицемер
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 12:31
        0
        А когда это белого сахиба волновались потери среди скакуасов?
    3. Сергий_ОСВ
      Сергий_ОСВ Сегодня, 12:35
      +1
      Влажные мечты бритов конечно сбудутся - в сладком сне, а по пробуждении их ждет горькая реальность. Надо же, - столько лет гадить России и вот, - она снова, как Феникс, возрождается!
      Англосаксы не хотят и не могут верить в это.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 12:46
        0
        А чем рискует истеблишмент наглов в любом случае, при любом варианте развитии событий?
        Лучше у них может стать только в том случае, если кузены их на содержание возьмут, позволять прислонится к АУКУС и там подкормится, вот и стараются изо всех силенок...
  2. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 11:56
    -1
    Вооруженные силы РФ в весьма длительный период наступательных операций ни на одном из направлений не проводили. Бои местного значения с докладами военкоров «почти», «осталось чуть-чуть», «еще немного», «контролируем уже на 70%» в районе Марьинки, Авдеевки (легендарные мясные штурмы) и Бахмуте такими операциями не являются. А раз ВС РФ наступательных операций не проводили, то и ВСУ контрнаступательную операцию осуществлять, соответственно, не могут. Со стороны украинской армии, таким образом, это будет наступательная операция. Неверная терминология искажает обстановку в зоне спецоперации
    1. frruc
      frruc Сегодня, 12:04
      0
      Ну если сам Бен Уоллес выразил уверенность в успехе , то бaндерлогам сомневаться нечего, успех гарантирован.
  3. Snay
    Snay Сегодня, 11:56
    +2
    А что еще он мог сказать? Типа не верю, не нада?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:05
      0
      Он уверен в том,что наступление это когда нибудь ,да состоится.В исходе оного он совсем не уверен..Как то так
    2. parabyd
      parabyd Сегодня, 12:31
      0
      Как говорится, не задавайте глупых вопросов и не получите глупых ответов. Ничего другого он сказать и не мог, хотя сам факт того, что приходится подтверждать уверенность в успехе говорит о том, что сомнения имеются.
  4. SwR9
    SwR9 Сегодня, 11:57
    +1
    А я бы вдарил первым, чтоб у них даже мыслей о каком-то там контрнаступе не осталось.
    1. Чеширский
      Чеширский Сегодня, 12:20
      +1
      А я, а мы... А я вам всем сейчас ××××× дам! wassat
      Цитата из анекдота.
  5. Silver99
    Silver99 Сегодня, 12:00
    +1
    Ну да, если оно будет как высадка в Нормандии то "успех" будет оглушающим, зря тогда Сталин их пожалел купались бы они в Ла Манше "союзнички". Не успела закончится вторая мировая как они зубы стали точить против СССР. Самая поганая страна, все интрижки и подлости строят, может Ирландии начать оказывать помощь? Помница в 80 гг прошлого столетия у них там весело на улицах было, а теперь и Шотландия возбудится.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:05
    0
    Уоллесу не надо быть таким самоуверенным.В Англии в самой не всё впорядке.Инфляция хоть и снизилась ,но всё равно 10,1 %.Партия Сунака может летом потерпеть сокрушительное поражение в муниципальных выборах( на помощь даже лохматого Борьку зовут,этот по пьяни поможет.)Да и у пакистанца главного в Шотландии преследует коррупционный скандал в партии.Так что пусть больше на Англию смотрит,а не изображает из себя преподавателя- волшебника Хогвардса.Нам и англицкой прессы хватает,те ещё чревовещатели,у них идиот пусть уроки берёт ,там хоть поржать можно.
  7. Комментарий был удален.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 12:11
      -1
      Он публично признал что Британия сторона конфликта, не понимаю почему наши международные юристы такие беззубые am Закидать все международные суды исками, что б пыль по судам глотали, решения в нашу пользу конечно не вынесут, но оправдываться их заставить тоже стоит.
  8. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 12:10
    +1
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Министр обороны Великобритании выразил уверенность в успехе намеченного контрнаступления со стороны ВСУ

    А он что то мог сказать другое? Когда МИ 6 и военные Великобритании полностью вовлечены в организацию этого "контрнаступа" , рассказывать о вероятном поражении или неудаче, просто кощунство. Каждая лягуха свое болото нахваливает ))
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:18
    0
    Бен Уоллес выразил уверенность в успехе намеченного контрнаступления со стороны ВСУ
    И это говорит чиновник занимающий пост аж целого министра обороны, правда без необходимых для этой должности мозгов. Но в заключении решил показать, что они (мозги) частично у него все таки присутствуют
    не стоит думать о том, что Россия так просто рухнет
    Да не рухнет Россия, придет время мы еще и на ваших могилах станцуем.
  10. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 12:32
    0
    украинские официальные лица и военные эксперты сходятся во мнении, что Россия концентрирует свои войска в районе Херсона

    Надеюсь, что Путин приезжал к Днепру не просто так и отбив наступление ВСУ российская армия тут же перейдет в наступление на Приднестровье через Херсон, Николаев и Одессу.