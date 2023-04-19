Министр обороны Великобритании выразил уверенность в успехе намеченного контрнаступления со стороны ВСУ

Киев, разумеется, держит в строжайшей секретности время и место любого контрнаступления. Тем временем, украинские официальные лица и военные эксперты сходятся во мнении, что Россия концентрирует свои войска в районе Херсона

Я действительно настроен оптимистично по поводу того, что Украина и в дальнейшем будет наращивать свою военную мощь. Тем не менее, нужно смотреть на вещи реалистично, поскольку не стоит думать о том, что Россия так просто рухнет

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес выразил уверенность в успехе намеченного контрнаступления со стороны ВСУ, отметив, что рано или поздно оно в любом случае состоится. Об этом глава британского оборонного ведомства рассказал в интервью газете The New York Times (NYT).Он заявил журналистам по итогам встречи в Вашингтоне со своим американским коллегой Ллойдом Остином следующее:В то же время британский министр допустил, что боевые действия продолжатся и в 2024 году.Бен Уоллес:Напомним, что на днях американский журнал Newsweek со ссылкой на просочившиеся в сеть секретные документы заявил о том, что контрнаступление украинской армии планировалось организовать 30 апреля. По данным источника, его должен осуществить 10-й украинский оперативный корпус, в состав которого входят 9 бригад.Отметим, что сегодня министр обороны США Ллойд Остин провёл встречу с Беном Уоллесом в Пентагоне, в ходе которой оба подчеркнули важность дальнейшего оказания поддержки Украине, которая должна предусматривать также и помощь в сфере безопасности. По словам пресс-секретаря главы Пентагона, стороны коснулись и темы соглашения в рамках трёхстороннего сотрудничестве в сфере безопасности AUKUS, пообещав продолжать работу по ядерному нераспространению.