Американская газета: Китайская армия будет вести наблюдение за ВМС США в районе Тайваня при помощи сверхзвукового БПЛА

В Пекине не раз заявляли, что китайский народ не стремится к военному противостоянию ни с одним государством мира, но готов защищать свои национальные интересы и суверенитет, в том числе в части принадлежности Тайваня, всеми доступными способами.
С целью усиления военной мощи Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и достижения военного паритета с основным противником, Соединенными Штатами, китайское руководство реализует программу масштабной модернизации вооруженных сил, рассчитанную до 2035 года, в том числе путем оснащения новейшими видами вооружений и техники собственной разработки. К этому времени, помимо всего прочего, Китай намеревается почти в три раза увеличить количество ядерных боеголовок.
И хотя почти все что касается разработок китайского ВПК строжайше засекречено, некоторая информация о новых достижениях КНР в этой области периодически попадает в прессу. Американская газета The Washington Post сообщает со ссылкой на секретный документ Национального агентства геопространственной разведки США и данные Пентагона, что на вооружение НОАК вскоре может поступить новейший беспилотный аппарат-шпион, способный на больших высотах развивать скорость, как минимум в три раза превышающую скорость звука.
По данным издания, новейший БПЛА, получивший название WZ-8 («Учжэнь-8», или DR-8), китайское командование намеревается использовать для сбора разведданных о кораблях ВМС США, действующих в районе Тайваня. Кроме того, дрон-шпион будет собирать информацию и о наземных военных базах Соединенных Штатов в Тихоокеанском регионе.
Американская газета отмечает, что оборудование, установленное на новейшем китайском беспилотнике, позволяет вести наблюдение за наземными и морскими объектами и получать картографические данные в режиме реального времени. Полученная информация будет использоваться командованием НОАК для разработки стратегических и тактических планов действий НОАК в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Разведка США считает, что Народно-освободительная армия Китая «почти наверняка» создала свое первое подразделение беспилотных летательных аппаратов.
Редакция The Washington Post обратилась за разъяснением в Минобороны США по поводу информации о скором поступлении на вооружение НОАК новейшего сверхзвукового беспилотника-шпиона. Однако в Пентагоне от комментариев отказались, пишет издание.