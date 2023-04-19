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Американская газета: Китайская армия будет вести наблюдение за ВМС США в районе Тайваня при помощи сверхзвукового БПЛА

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Американская газета: Китайская армия будет вести наблюдение за ВМС США в районе Тайваня при помощи сверхзвукового БПЛА

В Пекине не раз заявляли, что китайский народ не стремится к военному противостоянию ни с одним государством мира, но готов защищать свои национальные интересы и суверенитет, в том числе в части принадлежности Тайваня, всеми доступными способами.


С целью усиления военной мощи Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и достижения военного паритета с основным противником, Соединенными Штатами, китайское руководство реализует программу масштабной модернизации вооруженных сил, рассчитанную до 2035 года, в том числе путем оснащения новейшими видами вооружений и техники собственной разработки. К этому времени, помимо всего прочего, Китай намеревается почти в три раза увеличить количество ядерных боеголовок.

И хотя почти все что касается разработок китайского ВПК строжайше засекречено, некоторая информация о новых достижениях КНР в этой области периодически попадает в прессу. Американская газета The Washington Post сообщает со ссылкой на секретный документ Национального агентства геопространственной разведки США и данные Пентагона, что на вооружение НОАК вскоре может поступить новейший беспилотный аппарат-шпион, способный на больших высотах развивать скорость, как минимум в три раза превышающую скорость звука.

По данным издания, новейший БПЛА, получивший название WZ-8 («Учжэнь-8», или DR-8), китайское командование намеревается использовать для сбора разведданных о кораблях ВМС США, действующих в районе Тайваня. Кроме того, дрон-шпион будет собирать информацию и о наземных военных базах Соединенных Штатов в Тихоокеанском регионе.

Американская газета отмечает, что оборудование, установленное на новейшем китайском беспилотнике, позволяет вести наблюдение за наземными и морскими объектами и получать картографические данные в режиме реального времени. Полученная информация будет использоваться командованием НОАК для разработки стратегических и тактических планов действий НОАК в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Разведка США считает, что Народно-освободительная армия Китая «почти наверняка» создала свое первое подразделение беспилотных летательных аппаратов.

Редакция The Washington Post обратилась за разъяснением в Минобороны США по поводу информации о скором поступлении на вооружение НОАК новейшего сверхзвукового беспилотника-шпиона. Однако в Пентагоне от комментариев отказались, пишет издание.
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Использованы фотографии:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/19/WZ-8_at_Airshow_China
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2 комментария
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  1. Koronik
    Koronik Сегодня, 11:45
    +1
    "И хотя почти все что касается разработок китайского ВПК строжайше засекречено" -так и должно быть пусть остальные гадают, сколько, чего, и как?
  2. Andriuha077
    Andriuha077 Сегодня, 12:09
    0
    2021: Сообщается, что китайский бомбардировщик Хун-6М оборудован узлом подвески для крепления высотного разведывательного беспилотного летательного аппарата "Учжэнь-8" (WZ-8).
    Первые фотографии бомбардировщика Хун-6М из 10 дивизии Восточного командования ВВС НОАК, оборудованного узлом крепления под фюзеляжем. Предполагается, что самолёт несет на подвеске разведывательный беспилотный летательный аппарат "Учжэнь-8" (WZ-8).
    Сиань H-6 (кит. упр. 轰-6, буквально: «бомбардировщик») — китайская лицензионная копия советского реактивного бомбардировщика Ту-16. Использовался Китаем для первого воздушного термоядерного взрыва над Лоб-Нором 14 мая 1965 года. Ведётся серийное производство глубоко модернизированного семейства H-6K. Продолжают службу устаревшие модификации H-6M и H-6G, а также топливозаправщики. На вооружении ВВС и ВМС НОАК находится свыше 230 самолётов. Бомбардировщик является носителем ядерного и гиперзвукового оружия.
    H-6N получил систему дозаправки в воздухе. На месте демонтированного бомбоотсека крепится аэробаллистическая ракета CH-AS-X-13 или ракетоплан WZ-8.
    Ракета CH-AS-X-13 схожа с DF-17 — от маршевой ступени, летящей по баллистической траектории, отделяется гиперзвуковой планирующий блок. Оснащается конвенциональной или ядерной боевой частью. Дальность ракеты — 3000 км.