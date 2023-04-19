Военное обозрение
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Американское издание: Россия пытается с помощью системы «Тобол» нарушить работу спутников Starlink на Украине

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Американское издание: Россия пытается с помощью системы «Тобол» нарушить работу спутников Starlink на Украине

Россия пытается нарушить работу спутников Starlink на Украине, посредством которых осуществляется доступ в интернет и связь боевиков киевского режима.


Как сообщает американское издание The Washington Post со ссылкой на информацию, изложенную в секретном докладе разведки Пентагона, данные из которого были обнародованы вследствие недавней утечки документов.

Согласно представленным в публикации данным, российские военные провели испытания систем радиоэлектронной борьбы "Тобол", изначально предназначенных для защиты российских спутников. Американская разведка утверждает, что ранее предназначавшаяся для защиты спутников программа может быть использована для совершения атак на спутники противника.

Однако неизвестно, связаны ли перебои в работе Starlink с работой системы "Тобол" или это результат задействования другой системы - "Тирада-2".

Американские военные аналитики предполагают, что на вооружении российской армии состоят как минимум семь комплексов "Тобол", расположенных неподалеку от объектов, используемых для отслеживания спутников. Три из семи таких комплексов якобы находятся под Москвой, возле Крыма и в Калининградской области и потенциально могут быть использованы для совершения атак на американские спутники Starlink за счет их относительной близости к украинской территории.

Представители американской компании SpaceX, которой принадлежит Starlink, отказались каким-либо образом комментировать эту информацию.
Использованы фотографии:
Wikipedia/Official SpaceX Photos
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17 комментариев
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  1. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 11:17
    +1
    А они там думали, что им даром пройдёт помогать Ненке: нет, халявы не бывает.
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 11:27
      -3
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Если правда, то в этом нет ничего плохого. Если очередная утка, то это придаст вес возможностям и вооружению России.

      Да им норм, спокойно могут потренироваться и отработать защиту от РЭБ.
      1. Правдодел
        Правдодел Сегодня, 11:31
        +1
        могут потренироваться и отработать защиту от РЭБ

        Пусть тренируются... Лучше будет, если даже попрыгают как предлагал Рогозин
    2. Сармат Саныч
      Сармат Саныч Сегодня, 11:34
      +6
      Так эт не ново, 21 декабря 2021го "Тирада-2С" из Ростовской обл.отключила два военных спутника Еврокосмоагентства, о чем заявлялось гейропейцами официально, причем на март 2022го(уже с началом СВО) на их французском сайте было замечание о том что "два спутника до сих пор не функционируют".

      Глава SpaceX И.Маск в апреле 2023 заявил, что "опасается возможностей новейшей российской РЭБ, которая способна безвозвратно выводить из строя гражданские и военные спутники на геостационарной орбите". Маск ответил, что новое противоспутниковое оборудование позволит российским военным подавлять работу космических аппаратов гражданского и военного назначения на высотах до 36 тысяч км от поверхности Земли.
      Мощность излучателей новой системы позволит безвозвратно выводить электронику спутников из строя посредством радиопомех или электромагнитного излучения вплоть до сжигания электроники направленными волнами. На вооружении Армии находится несколько систем РЭБ(«Тирада-С», «Красуха», «Леер», «Москва», «Инфауна», "Мурманск-БН", т.д.) способные выводить из строя вражескую электронику. При этом возможности комплекса «Поле-21» позволяют ставить заслон из радиопомех для БПЛА, а также подавлять сигналы навигационных спутников для передачи координат местонахождения артиллерии и ракетных войск. Целями для подавления российских систем РЭБ являются системы и средства связи противника, а также радиоэлектронные станции. Возможности новой системы РЭБ позволят подавлять работу спутников связи Starlink, размещаемых на высоте порядка 1000 км и спутников глобальной навигационной системы JPS на высоте до 20 тысяч км. Разработка и совершенствование комплексов радиоэлектронной борьбы отнесено Минобороны России к приоритетным направлением политики государства в сфере национальной безопасности.

      Принципы действия фантастических "Тирад-2С/Д", глушат любые спутники мира, включая военные и помехозащищенные, при этом у ВКС есть и ещё более мощные противоспутниковые РЭБ:
      https://youtu.be/p6njudH5WVk
      РЭБ ВКС РФ в ноябре 2022 прекрасно отключили спутниковую группировку США+НАТО:
      https://youtu.be/fUIDXnmpX04
      РЭБ "Тирада-2С/" начали выключать американские спутники:
      https://youtu.be/ad7SqYyx3Qg
      В России разработали систему РЭБ, способную подавлять космические аппараты на геостационарной орбите, рассказал РИА информированный источник по случаю Дня специалиста РЭБ: "Это 36 тысяч км над уровнем моря, мощность ее излучателей позволяет не только подавлять, но и безвозвратно выводить из строя электронику противника". Фактически это означает крах стратегии США и НАТО, потому что их военная доктрина строилась на космической разведке и позиционировании. Круто. Кроме многотысячных трат бесплатного "мяса", единственный плюс ВСУ это наличие НАТОВского космического слежения. Информация что будут блокировать спутники НАТО? Логично. Попробовать надо. Это победа полная, над НАТО в целом, ВСУ сдуется до Алькайдовских банд. Что особенно приятно, чем выше технологии, тем легче с ними бороться такими методами, Западу придется возрождать производство 128 нм))
      1. НДР-791
        НДР-791 Сегодня, 11:50
        0
        Цитата: Сармат Саныч
        глушат любые спутники мира, включая военные и помехозащищенные, при этом у ВКС есть и ещё более мощные противоспутниковые РЭБ:

        И ведь это мы ещё лом из прорабской не доставали wassat
    3. Маз
      Маз Сегодня, 11:45
      +1
      Алягер ком Алягер, вы хотели этого вы это получили, шо ж теперь ныть и подвывать, а Тобол видать хорош, если столько стону наблюдаем от нашего гегемона
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:18
    +2
    Если правда, то в этом нет ничего плохого. Если очередная утка, то это придаст вес возможностям и вооружению России.
  3. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 11:31
    0
    Американская разведка утверждает, что ранее предназначавшаяся для защиты спутников программа может быть использована для совершения атак на спутники противника.

    Если может быть использована - значит, используется! Чего тут думать? Хайли-лайкли...

    Одно непонятно - если следовать логике WP, то, раз мы можем уничтожить США - почему до сих пор не уничтожили?
    fool

    Посоветовать им посмотреть фильм Гайдая?
    Имею возможность купить козу, но не имею желания.
    Имею желание купить дом, но не имею возможности.
    Так ведь не поймут, каким образом у нормальных людей желания коррелируются с возможностями.
    Всё-таки молодость и незрелость нации в целом напрямую связана с мозгами отдельного индивидуума. Только маленьким детям и американцам непонятно - почему бы не реализовать самые дикие "хотелки", если есть возможность.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:31
    +3
    американское издание The Washington Post со ссылкой на информацию, изложенную в секретном докладе разведки Пентагона
    Кучеряво живут американские СМИ, им секретные данные поступают напрямую из Пентагона и Лэнгли. На крайний случай всегда есть знающий источник из ближайшего окружения. А воздействовать на спутниковую систему давно пора.
  5. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 11:45
    +1
    Вы действительно верите,что по сути критически важная информация стала достоянием какой то хоть и крупной газеты?Я не верю.Все эти утечки призваны спровоцировать интерес к этой теме,а там и информация какая -нибудь да всплывет.Не секрет ,что разведки Запада тщательно отслеживают наши интернет сети.Особенно сейчас когда в России стало "трудно"работать этим разведкам.Хорошо бы подсунуть им "нужную"информацию.
  6. Cronus
    Cronus Сегодня, 11:56
    0
    А что не пользуемся?вырубить все спутники старлинка,из за них нет прогресса.Все как на ладони
    1. igork735
      igork735 Сегодня, 12:14
      0
      Уже выше писали - "Имею возможность...,но не имею желания."Только так можно объяснить.
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:58
    0
    Американское издание: Россия пытается с помощью системы «Тобол» нарушить работу спутников Starlink на Украине
    . Лишить противника надёжной связи и т. пп. мечта/задача любого военноначальника.
  8. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 12:02
    0
    Если брать за основу ТТХ данные Старлинка и принцип его работы то можно похерить его работу запуском типа "космического бульдозера" на орбиту спутников Старлинка. В качестве ножа или отвала использовать магнит просчитанной мощности, который или сбивал бы спутники в сторону или сгонял в кучу, как метла. Несколько оборотов по орбите и вроде там ничего и не было. И вообще кто Маску выдал лицензию засорять космос. Как говорил каретник из " Формулы любви", если кто то придумал что то, и сделал это, то другой запросто это сломает. Всё в наших руках. soldier
    1. Гуран33 Сергей
      Гуран33 Сергей Сегодня, 12:26
      0
      солдатов В\старлинк вообще то самые известные спутники с самоликвидацией,кончилось топливо в ионном ускорителе и прощай космос ,здраствуй плотная атмосфера..
  9. Гуран33 Сергей
    Гуран33 Сергей Сегодня, 12:23
    0
    Я уже писал что РЭБ эволюционирует и получает недекларируемые возможности,которые в мирное время не показывались и что на испытательных полигонах возможно уже в железе образцы которые придут в роты и закроют космос. Но время время..его мы пока размениваем на погибших.
  10. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 12:25
    0
    Американское издание: Россия пытается с помощью системы «Тобол» нарушить работу спутников Starlink на Украине

    И что? Надо на Россию в ООН пожаловаться? Мол, поступает непрофессионально и агрессивно! Не даёт нам безопасно для нас уничтожать русских солдат?