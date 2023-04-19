Американское издание: Россия пытается с помощью системы «Тобол» нарушить работу спутников Starlink на Украине

Россия пытается нарушить работу спутников Starlink на Украине, посредством которых осуществляется доступ в интернет и связь боевиков киевского режима.Как сообщает американское издание The Washington Post со ссылкой на информацию, изложенную в секретном докладе разведки Пентагона, данные из которого были обнародованы вследствие недавней утечки документов.Согласно представленным в публикации данным, российские военные провели испытания систем радиоэлектронной борьбы "Тобол", изначально предназначенных для защиты российских спутников. Американская разведка утверждает, что ранее предназначавшаяся для защиты спутников программа может быть использована для совершения атак на спутники противника.Однако неизвестно, связаны ли перебои в работе Starlink с работой системы "Тобол" или это результат задействования другой системы - "Тирада-2".Американские военные аналитики предполагают, что на вооружении российской армии состоят как минимум семь комплексов "Тобол", расположенных неподалеку от объектов, используемых для отслеживания спутников. Три из семи таких комплексов якобы находятся под Москвой, возле Крыма и в Калининградской области и потенциально могут быть использованы для совершения атак на американские спутники Starlink за счет их относительной близости к украинской территории.Представители американской компании SpaceX, которой принадлежит Starlink, отказались каким-либо образом комментировать эту информацию.