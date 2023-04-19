ФСБ предотвратила диверсию в Крыму

Борьба с противником продолжается не только в зоне проведения специальной военной операции, но и в тылу в разных российских регионах, где время от времени появляются проукраинские диверсанты. Особое внимание на фоне сложившейся ситуации уделяется Крыму.
Как передает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России, на Крымском полуострове спецслужбам удалось предотвратить готовящуюся диверсию.
Сообщается о задержании 52-летнего мужчины, имя которого не называется. Злоумышленник планировал совершить диверсию на объекте энергосистемы в крымском городе Керчь. Дома у задержанного провели обыск и обнаружили самодельное взрывное устройство, а также средства связи, в которых оказалась переписка с украинскими спецслужбами, стоящими за подготовкой диверсии. Средства связи содержали и изображение электроподстанции, которую, видимо, готовились подорвать.
Уточняется, что задержанный мужчина имеет двойное гражданство – российское и украинское.
Подозреваемый заключен под стражу и будет проходить по трем статьям УК РФ – 30, 281 и 222.1, по которым ему может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Следует отметить, что на фоне разговоров о готовящемся наступлении ВСУ в направлении Крыма стоит ждать усиления попыток диверсий на полуострове.