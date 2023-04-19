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ФСБ предотвратила диверсию в Крыму

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ФСБ предотвратила диверсию в Крыму

Борьба с противником продолжается не только в зоне проведения специальной военной операции, но и в тылу в разных российских регионах, где время от времени появляются проукраинские диверсанты. Особое внимание на фоне сложившейся ситуации уделяется Крыму.


Как передает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России, на Крымском полуострове спецслужбам удалось предотвратить готовящуюся диверсию.

Сообщается о задержании 52-летнего мужчины, имя которого не называется. Злоумышленник планировал совершить диверсию на объекте энергосистемы в крымском городе Керчь. Дома у задержанного провели обыск и обнаружили самодельное взрывное устройство, а также средства связи, в которых оказалась переписка с украинскими спецслужбами, стоящими за подготовкой диверсии. Средства связи содержали и изображение электроподстанции, которую, видимо, готовились подорвать.

Уточняется, что задержанный мужчина имеет двойное гражданство – российское и украинское.

Подозреваемый заключен под стражу и будет проходить по трем статьям УК РФ – 30, 281 и 222.1, по которым ему может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Следует отметить, что на фоне разговоров о готовящемся наступлении ВСУ в направлении Крыма стоит ждать усиления попыток диверсий на полуострове.
Использованы фотографии:
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17 комментариев
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  1. frruc
    frruc Сегодня, 11:47
    +4
    19 апреля — День образования Главного управления контрразведки «СМЕРШ» 1943 — 1946 гг.
    Знаменательная дата. Это управление следует возродить, работы будет много.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:55
      +2
      В частях ВС РФ есть сотрудники ФСБ,отслеживающие происходящее.Дело в названии,или нужен дополнительный штат в ФСБ?Лично я,все же за расширение штата,привлечение сотрудников в отставке.
      1. aakvit
        aakvit Сегодня, 13:11
        0
        Вряд ли нужен дополнительный штат. А вот полномочия сотрудников ФСБ и армейской контрразведки следовало бы довести до уровня СМЕРШа!
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 12:23
      +1
      Цитата: frruc
      19 апреля — День образования Главного управления контрразведки «СМЕРШ» 1943 — 1946 гг.

      Ох, как сейчас нужен СМЕРШ.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:04
    +3
    С учетом новых поправок в УК может получить пожизненное. Сколько же еще этих "укроборцов" на территории России, а сколько въехало под видом беженцев за последний год. Спецслужбам действительно предстоит долгая и кропотливая работа.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:07
      +1
      Да,жаль что Кара Мурза соскочил.Но если он подаст касацию,то вполне может пойти по полной
      1. aakvit
        aakvit Сегодня, 13:14
        0
        А для него 25 лет или пожизненно - сильно большая разница? А вообще-то я уже писал: "Пожизненно кормить подонков?! Лучше сразу в петлю, или на кол! Другим неповадно будет! negative "
    2. aakvit
      aakvit Сегодня, 13:12
      0
      Пожизненно кормить подонков?! Лучше сразу в петлю, или на кол! Другим неповадно будет! negative
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 12:08
    +1
    Пожизненное: ну с кого то надо начинать, остальные и призадумаются...
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:13
      +2
      Полно утырков,уверенных в собственной безнаказанности.Нудно отменять мораторий на смертную казнь
      1. aakvit
        aakvit Сегодня, 13:15
        0
        Всё равно гейропники с матрасами нам не друзья и никогда ими не будут, так зачем держаться за ими навязанное?!
  4. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 12:08
    +1
    В принципе он уже пожил, и его можно показательно расстрелять у забора этого энерго объекта. negative
  5. carpenter
    carpenter Сегодня, 12:16
    +3
    Уточняется, что задержанный мужчина имеет двойное гражданство – российское и украинское.
    Госдума на пленарном заседании во вторник приняла поправку к проекту закона "О гражданстве РФ", по которой могут лишить приобретенного гражданства России за публичные призывы к действиям против территориальной целостности РФ, дискредитацию ее Вооруженных сил и участие в нежелательной иностранной или международной НПО.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 12:21
      +3
      Цитата: carpenter
      Госдума на пленарном заседании во вторник приняла поправку к проекту закона "О гражданстве РФ"

      Давно пора было принять, такой закон.
  6. Havoc
    Havoc Сегодня, 12:27
    +2
    Имя не называется.
    И это зря, крымчане должны знать своих предателей.
    Только тогда, когда санкции будут касаться близких родственников, эти ждуны будут включать голову. Хочешь заработать гривен , значит не будет российских выплат и прочих плюшек, от государства которое ты предал. А лучше, после отсидки, высылать за пределы РФ с запретом на въезд.
  7. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:38
    +1
    Не жилось в Крыму - здравствуй "солнечный" Магадан. Без прикола, 19.04.23 в Норильске - 11, на Тикси -15, в Крыму до + 20. Почувствуй разницу..., лет так это двадцать, если доживет до конца отсидки....
  8. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:49
    0
    Смело заработал 12 годиков отсидки ,если не найдут еще чего .А учитывая его возраст ,то можно не выйти