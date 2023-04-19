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Боец ЧВК «Вагнер»: жители Артёмовска отказываются от эвакуации на подконтрольную Киеву территорию

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Боец ЧВК «Вагнер»: жители Артёмовска отказываются от эвакуации на подконтрольную Киеву территорию

Жители Артемовска отказываются от эвакуации на подконтрольную Киеву территорию. Они предпочитают оставаться в городе, чтобы дождаться прихода российских военных.

Об этом в беседе с журналистами информационного агентства РИА Новости рассказал боец ЧВК «Вагнер».

Два пацана маленьких. Сидели с родителями в частном секторе, к ним тоже приходили украинцы, хотели их эвакуировать на свою сторону, но они отказались и сидели просто, ждали нас

- рассказывает «вагнеровец».

По его словам, сотрудники группы «Вагнер» помогают вывезти миренных жителей из города в более безопасное место. Недавно они эвакуировали восемь местных граждан, из которых двое – несовершеннолетние.


Военный обратил внимание на то, что люди здесь очень переживают за судьбу своих домашних любимцев и просят, чтобы их вывезли вместе с хозяевами.

Вот такие люди – переживают больше за своих домашних животных, чем за себя

- отмечает боец.

Город Артемовск, которому украинские власти в рамках «декоммунизации» вернули досоветское название Бахмут, находится недалеко к северу от Горловки, в Донецкой Народной Республике. Для украинских войск он имеет большое стратегическое значения, выполняя важные логистические функции в снабжении всей группировки ВСУ на Донецком направлению.

Сейчас штурмовые группы ЧВК «Вагнер» с боями постепенно освобождают один его квартал за другим. Их активно поддерживают авиация и артиллерия Вооруженных сил России.
Использованы фотографии:
https://t.me/wagnernew
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3 комментария
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  1. Маз
    Маз Сегодня, 11:48
    +1
    НУ, молодцы музыканты, настоящие патриоты России, не жалеют живота своего на благо Отечества и берегут тех за кого воюют с нежитью. Быть воином - жить вечно.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:59
    +3
    Это частный случай.Подавляющее большинство населения вывезено на запад.Кого насильно,кто сам уехал.Из почти 80 тыс .населения,там по данным осталось несколько тысяч гражданских
  3. Cronus
    Cronus Сегодня, 12:01
    -4
    А куда тему потерли с большим взрывом на западе Артемовска.Победные реляций что это было скопление по противнику с помошью фаб 1500 оказалось другим,противник взорвал дома где наступали вагнеровцы.Так задумаешься что и другие новости преувеличены,взяты с потолка и оказалось совсем иначе.