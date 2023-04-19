Боец ЧВК «Вагнер»: жители Артёмовска отказываются от эвакуации на подконтрольную Киеву территорию

Жители Артемовска отказываются от эвакуации на подконтрольную Киеву территорию. Они предпочитают оставаться в городе, чтобы дождаться прихода российских военных.
Об этом в беседе с журналистами информационного агентства РИА Новости рассказал боец ЧВК «Вагнер».
Два пацана маленьких. Сидели с родителями в частном секторе, к ним тоже приходили украинцы, хотели их эвакуировать на свою сторону, но они отказались и сидели просто, ждали нас
- рассказывает «вагнеровец».
По его словам, сотрудники группы «Вагнер» помогают вывезти миренных жителей из города в более безопасное место. Недавно они эвакуировали восемь местных граждан, из которых двое – несовершеннолетние.
Военный обратил внимание на то, что люди здесь очень переживают за судьбу своих домашних любимцев и просят, чтобы их вывезли вместе с хозяевами.
Вот такие люди – переживают больше за своих домашних животных, чем за себя
- отмечает боец.
Город Артемовск, которому украинские власти в рамках «декоммунизации» вернули досоветское название Бахмут, находится недалеко к северу от Горловки, в Донецкой Народной Республике. Для украинских войск он имеет большое стратегическое значения, выполняя важные логистические функции в снабжении всей группировки ВСУ на Донецком направлению.
Сейчас штурмовые группы ЧВК «Вагнер» с боями постепенно освобождают один его квартал за другим. Их активно поддерживают авиация и артиллерия Вооруженных сил России.