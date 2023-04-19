Боец ЧВК «Вагнер»: жители Артёмовска отказываются от эвакуации на подконтрольную Киеву территорию

Два пацана маленьких. Сидели с родителями в частном секторе, к ним тоже приходили украинцы, хотели их эвакуировать на свою сторону, но они отказались и сидели просто, ждали нас

Вот такие люди – переживают больше за своих домашних животных, чем за себя