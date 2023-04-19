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Глава МВД Турции: Понятия «Европа» уже не существует - она стала пешкой в руках США

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Глава МВД Турции: Понятия «Европа» уже не существует - она стала пешкой в руках США

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил о том, что США продолжают терять свой авторитет на международном арене. Его слова приводит турецкая газета Aydınlık.


Вот что он высказал по этому поводу на встрече с молодёжью в Стамбуле:

Не существует такого понятия, как «Европа». Есть США, а Европа лишь пешка в их руках

Также, по словам главы ведомства, весь мир стал испытывать ненависть к Америке из-за проводимой ею политики неоколониализма. В качестве примера Сойлу привёл все африканские государства, которые давно уже жаждут выйти из-под американского ига с тем, чтобы вернуться к использованию своих местных языков, заниматься свободной торговлей, заключать соглашения с теми странами, с которыми сами хотят.

Заслуживают особого внимания и слова турецкого чиновника о европейцах, столкнувшихся с трудностями в экономическом производстве, которые, по его мнению, будут испытывать их и в дальнейшем.

Сулейман Сойлу:

Запад уже фактически утратил свой суверенитет. Турция же, в свою очередь, меняет историю, а предстоящие выборы в стране продемонстрируют это. Именно по этой причине и Америка, и Европа сейчас давят на нас. Оказывает на нас давление и Рабочая партия Курдистана. Это не выбор президента Турецкой Республики [Реджепа Тайипа Эрдогана], а выбор будущих поколений нашей страны, отдающие своё предпочтение в пользу её независимости

Напомним, что президентские и парламентские выборы в Турции намечены на 14 мая. Однако на данном этапе пока что трудно судить, кто же станет победителем этой предвыборной гонки – действующий глава турецкого государства или же его главный конкурент – оппозиционер от партии «Народный альянс» Кемаль Кылычдароглу. Пока электоральный рейтинг обоих кандидатов сопоставим.
Использованы фотографии:
Официальная страница Министерства внутренниих дел Турции
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16 комментариев
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  1. Татьяна
    Татьяна Сегодня, 12:35
    +5
    Глава МВД Турции: Понятия «Европа» уже не существует - она стала пешкой в руках США

    Я с ним совершенно согласна!
    Оказывается "наверху" и в Турции есть очень умные люди и абсолютно грамотные политики!
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 12:36
      0
      На кануне выборов и в отставке все становятся умными и грамотными политиками, Эрдоган не забыл кто его спас от цветной революции США, вот и сейчас его конкурент 14 мая клоун сродни Зеленского.
    2. Маз
      Маз Сегодня, 12:40
      0
      очень своевременная карикатура, грибы явно растут на европейских полях у макронов, шольцев, моравецких, сунаковских и прочих
    3. barclay
      barclay Сегодня, 12:50
      0
      Там есть и люди, которые помнят, как долго Турцию унизительно динамили с приемом в ЕС. Теперь в Турции найдётся много людей, которые помня это, будут откровенно топтать ЕС.
    4. Incvizitor
      Incvizitor Сегодня, 13:14
      0
      Перед выборами они все с виду умнеют.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:36
    +3
    Глава МВД Турции: Понятия «Европа» уже не существует - она стала пешкой в руках США
    . Открыл америГу...
    Это ведь не вероятное, это очевидное.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:47
      +2
      При всей моей нелюбви а туркам,с их МИДом трудно не согласится.Да и вообще.Умеют они отстаивать свои интересы
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 12:52
        +1
        Не любя турки наглосаксов никак... уж больно часто они их обманывали, предавали! Если что то и делали, для турок, то это за счёт того, что там были ИХ интЭрЭсы, а турок сбоку, заодно, прицепили.
  3. Гуран33 Сергей
    Гуран33 Сергей Сегодня, 12:37
    +1
    А ведь турок уже лет семь не просится в ЕС к чему бы это?
  4. carpenter
    carpenter Сегодня, 12:39
    +1
    Пока электоральный рейтинг обоих кандидатов сопоставим.

    Что такое электронное голосование, я увидел две недели назад, там где я живу.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 13:09
      +1
      Цитата: carpenter

      Что такое электронное голосование, я увидел две недели назад, там где я живу.

      Ага, в субботу официально голосование закончилось, а в понедельник выкатили "электронку" и победа.
    2. vadimtt
      vadimtt Сегодня, 13:12
      0
      И чем-же по вашему "электоральный рейтинг" отличается от "электронного голосования"? laughing
  5. Alexandr2637
    Alexandr2637 Сегодня, 12:42
    -1
    Не существует такого понятия, как «Европа»

    Похоже всё идёт к тому, что европа скоро вообще перестанет существовать. От слова совсем....
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:43
    0
    Не существует такого понятия, как «Европа». Есть США, а Европа лишь пешка в их руках
    Смело, а главное верно. Американцы опустили ЕС ниже плинтуса, а сейчас спокойно вьют из него веревку, на которой впоследствии и повесят хваленную Европу.
  7. raki-uzo
    raki-uzo Сегодня, 12:47
    +2
    Он говорит так, потому что ему осталось месяц на посту. Эрдоган сделал так, чтобы все его министры становились депутатами после выборов. Таким образом, в случае поражения, сегоднящным министрам будет предоставлен статус неприкосновенности. Но, по сегодняшней конституции, депутаты не могут быть министрами. Это не так важно. Потому что есть много кандидатов в министры, которые будут следовать указаниям Эрдогана и исключительно делать то, что он хочет.
  8. Игорь_Божко
    Игорь_Божко Сегодня, 12:55
    +2
    Глава МВД Турции не хочет предложить Эрдогану выйти из НАТО?