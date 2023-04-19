Глава МВД Турции: Понятия «Европа» уже не существует - она стала пешкой в руках США

Не существует такого понятия, как «Европа». Есть США, а Европа лишь пешка в их руках

Запад уже фактически утратил свой суверенитет. Турция же, в свою очередь, меняет историю , а предстоящие выборы в стране продемонстрируют это. Именно по этой причине и Америка, и Европа сейчас давят на нас. Оказывает на нас давление и Рабочая партия Курдистана. Это не выбор президента Турецкой Республики [Реджепа Тайипа Эрдогана], а выбор будущих поколений нашей страны, отдающие своё предпочтение в пользу её независимости

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил о том, что США продолжают терять свой авторитет на международном арене. Его слова приводит турецкая газета Aydınlık.Вот что он высказал по этому поводу на встрече с молодёжью в Стамбуле:Также, по словам главы ведомства, весь мир стал испытывать ненависть к Америке из-за проводимой ею политики неоколониализма. В качестве примера Сойлу привёл все африканские государства, которые давно уже жаждут выйти из-под американского ига с тем, чтобы вернуться к использованию своих местных языков, заниматься свободной торговлей, заключать соглашения с теми странами, с которыми сами хотят.Заслуживают особого внимания и слова турецкого чиновника о европейцах, столкнувшихся с трудностями в экономическом производстве, которые, по его мнению, будут испытывать их и в дальнейшем.Сулейман Сойлу:Напомним, что президентские и парламентские выборы в Турции намечены на 14 мая. Однако на данном этапе пока что трудно судить, кто же станет победителем этой предвыборной гонки – действующий глава турецкого государства или же его главный конкурент – оппозиционер от партии «Народный альянс» Кемаль Кылычдароглу. Пока электоральный рейтинг обоих кандидатов сопоставим.