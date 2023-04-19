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Западная пресса: На очередном заседании в формате «Рамштайн» Киев запросит срочную поставку ракет для систем ПВО

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Западная пресса: На очередном заседании в формате «Рамштайн» Киев запросит срочную поставку ракет для систем ПВО

Запад ускоряет и увеличивает военные поставки Киеву, буквально заставляя украинское руководство наконец-то принять решение о наступлении, которое под разными предлогами откладывается уже не один месяц. При этом союзники, накачивая ВСУ сухопутными видами наступательной бронетехники и другими вооружениями, вроде как забывают об одном из самых уязвимых мест украинской армии — практически полном отсутствии средств защиты от российских атак с воздуха.


Проблема в этой части усугубилась в последние несколько недель, когда ВКС РФ начали все более массово использовать для атак по прифронтовым и тыловым целям на Украине высокоточные планирующие авиабомбы большой мощности. В командовании Воздушных сил ВСУ уже не раз заявляли, что сбивать их наличествующими ЗРК украинские военные не могут. Тут еще одна беда: оказывается, что у ВСУ в скором времени закончатся ракеты для советско-российских систем ПВО С-300 и ЗРК «Бук». Об этом вновь стал известно из «секретных материалов» Пентагона, попавших в сеть.

И вот уже киевское руководство намерено просить у западных союзников срочно увеличить поставку ракет к системам ПВО. Соответствующее заявление будет сделано на предстоящем в пятницу, 21 апреля, очередном заседании так называемой контактной группы по Украине в формате Рамштайн. Об этом со ссылкой на свои источники пишет газета Financial Times.

В Киеве опасаются, что при отсутствии надежной защиты с воздуха, многие стратегически важные объекты в глубине украинской территории станут легкими целями для российской боевой авиации. При этом издание отмечает, что не все на Западе согласны с такой трактовкой. Некоторые союзники Киева считают, что у ВСУ достаточно средств ПВО не только для защиты в тылу, но и для обеспечения прикрытия грядущего наступления.

Хотя есть мнение, что как раз нехватка ЗРК и боеприпасов к ним может стать причиной провала контрнаступления украинской армии, сообщает Financial Times. К чему приведут эти разногласия в стане союзников Киева, если таковые есть на самом деле, покажет ближайшее заседание министров обороны из пятидесяти стран на военной базе в немецком Рамштайне. Заседание контактной группы пройдет под председательством министра обороны США Ллойда Остина. Очевидно, что за Штатами будет и последнее решающее слово в части возможности усиления украинской системы ПВО.
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Использованы фотографии:
Генштаб ВСУ
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6 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:38
    0
    Западная пресса: На очередном заседании в формате «Рамштайн» Киев запросит
    . Так это такое же очевидное, как и много чего ещё.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 12:44
    0
    А еще истребители,подводные лодки,"минитмены"(стоп,меня что то занесло(..Аппетит приходит во аремя еды. Впрочем и западный ВПК апплодирует стоя..
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:48
    0
    Рамштайн давно ассоциируется с протянутой рукой Киева и придурковато улыбающимся Резниковым. Ну, а представители НАТО в серьезной задумчивости - чем еще помочь идиоту воюющему по их прихоти?
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 13:00
    +1
    Это уже не поможет, они, ракеты, были нужны вчера.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:06
      0
      А вот тут не понял..Вчера мы были под Киевам,а сегодня уже под Львовом?Так,по-Вашему?Или сегодня война уже закончится?
  5. spirit
    spirit Сегодня, 13:11
    +1
    Западные зрк очень дорогие.Остаеться искать ракеты для бука по всему миру Но где же они их найдут столько?По идее Египет имеет и вообще там полно советской техники.Но их продавить даже штатам будет очень непросто hi