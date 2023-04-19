Китайские власти поддержали намерения президента Франции Эммануэля Макрона представить план по мирному урегулированию вооруженного конфликта на Украине. Об этом говорится в официальном заявлении МИД КНР.Накануне в западных СМИ была размещена предоставленная рядом источников информация о том, что Макрон готовится обратиться к руководству Китая с планом, благодаря которому возможно начало мирных переговоров между правительствами России и Украины. Французский лидер также поручил МИД своей страны во взаимодействии с МИД Китая начать работу над созданием структуры, которая потенциально может стать площадкой для возможных мирных переговоров.Во время недавнего официального визита Макрона в Китай председатель Си Цзиньпин заявил, что приветствует выдвижение французскими властями конкретных предложений, предполагающих политическое решение украинского кризиса.Представленный Макроном план мирного урегулирования предусматривает начало в ближайшие месяцы переговоров, в условия которых включены долгосрочные гарантии безопасности для киевского режима.Однако мирные планы, представленные Китаем и Францией, как минимум на текущем этапе не будут поддержаны украинским правительством и его западными кураторами. Киев, утративший остатки суверенитета после госпереворота 2014 года, под давлением Запада настаивает на возврате всех территорий, входивших в состав Украины после ее выхода из состава СССР в 1991 году, и не согласится на какие-либо другие условия заключения мира.