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Китайские власти поддержали намерения президента Франции представить план урегулирования украинского кризиса

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Китайские власти поддержали намерения президента Франции представить план урегулирования украинского кризиса

Китайские власти поддержали намерения президента Франции Эммануэля Макрона представить план по мирному урегулированию вооруженного конфликта на Украине. Об этом говорится в официальном заявлении МИД КНР.


Накануне в западных СМИ была размещена предоставленная рядом источников информация о том, что Макрон готовится обратиться к руководству Китая с планом, благодаря которому возможно начало мирных переговоров между правительствами России и Украины. Французский лидер также поручил МИД своей страны во взаимодействии с МИД Китая начать работу над созданием структуры, которая потенциально может стать площадкой для возможных мирных переговоров.

Во время недавнего официального визита Макрона в Китай председатель Си Цзиньпин заявил, что приветствует выдвижение французскими властями конкретных предложений, предполагающих политическое решение украинского кризиса.

Представленный Макроном план мирного урегулирования предусматривает начало в ближайшие месяцы переговоров, в условия которых включены долгосрочные гарантии безопасности для киевского режима.

Однако мирные планы, представленные Китаем и Францией, как минимум на текущем этапе не будут поддержаны украинским правительством и его западными кураторами. Киев, утративший остатки суверенитета после госпереворота 2014 года, под давлением Запада настаивает на возврате всех территорий, входивших в состав Украины после ее выхода из состава СССР в 1991 году, и не согласится на какие-либо другие условия заключения мира.
Использованы фотографии:
Wikipedia/Dati Bendo
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12 комментариев
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  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 12:34
    0
    Что может предложить пародия на президента Макрон ? Он у себя дома не может порядок навести, уже месяц вся Франция бузит. Общие фразы "мы гарантируем" не дороже бумаги на которой они будут написаны, России не следует на кого-то надеяться в плане собственной безопасности кроме как на самих себя. Мир будет достигнут по итогам СВО, Францию можем пригласить в виде наблюдателей подписания акта о безоговорочной капитуляции, "победителями" как в 1945, они больше не будут и к чужой славе не примажутся.
    1. Маз
      Маз Сегодня, 12:37
      0
      Россия принимает у себя министра обороны Китая Ли Шанфу, и тем самым Путин показывает США средний палец, пишет Business Insider. На Западе уже опасаются того, что Пекин будет тайно поставлять Москве оружие.

      По мнению автора статьи, визит Ли в Россию показывает, что Китай остается непреклонным в своей позиции, несмотря на увещевания и визиты европейских лидеров. Если Пекин вмешается в украинский конфликт, это склонит чашу весов в сторону Москвы.

      Отличный ход. Китай убедился что НАТО все что могли уже отправили. Теперь их очередь.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:35
    0
    Французский лидер также поручил МИД своей страны во взаимодействии с МИД Китая начать работу над созданием структуры, которая потенциально может стать площадкой для возможных мирных переговоров.
    . Ему, похоже, слава Соркази, как "миротворца", покоя не даёт.
    Скорее всего, пустые хлопоты... все ради того, что б к Китаю прислонится.
    Впрочем, это логично. Его в АУКУС не звали, а это минус, да и хочется туда, хоть тушкой, хоть чучелкой, жуть как хочется!!!
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 12:37
    0
    Уже поздно: мир возможен лишь тогда, когда русский флаг будет водружён на стены Измаила.
  4. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 12:40
    0
    Мы тоже в РФ должны чётко предложить план мирного урегулирования Путину, его МИДу РФ, Генштабу РФ и всему миру.
    Вот он:
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 12:43
      0
      Уточните кем будет заселена Галиция ? Если северокорейцами или китайцами то это неплохой вариант.
  5. solar
    solar Сегодня, 12:41
    0
    Еще неизвестно, что за план, а на ВО уже выводы делают.
    А если этот Макрон напишет, что нужно границы вернуть к 1991 году?
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:48
    0
    Похоже Макрон достойно вляпался с мирными инициативами.Скрестить два плана Си Цзиньпина и Макорона ,та ещё генекологическая операция,может получится ОНО.Китайский план нас устраивает полностью,с не большими корректировками,если его выполнять по пунктам.У Мвкрона один план ,Россия должна уйти в границы 1991г.
  7. Правдодел
    Правдодел Сегодня, 12:51
    +1
    план президента Франции

    Примерный план президента Франции:
    п. 1. Россия - агрессор, должна освободить Крым, Кавказ, Среднюю Азию и перестать нападать на Украину.
    п. 2. Отобрать у России все захваченные земли, где угнетаются и гибнут разные негры, индейцы, ирландцы и разные иные прекрасные народы, которые уничтожает Россия, и оставить России только земли в границах Московского княжества, если будет себя хорошо вести. В противном случае, оставить России только Москву, пусть подавиться. На остальное, пусть не рассчитывает.
    п. 3. Все природные ресурсы России поделить между США и Францией. Германии, в зависимости от того, как она будет себя вести, можно выделить небольшое количество ресурсов при условии, что отдаст все захваченные у Франции земли и присоединит к Франции Берлин. Мелкобритании ничего не давать, и так нахапали за столетия, разжирела на награбленном. Всех остальных послать далеко и надолго, должны договариваться о поставках с Францией и, может быть, с США, но, лучше, с Францией. США могут надуть с поставками.
    п. 4. Во главе России должен находиться президент, выбранный народом Франции, которому Франция доверяет и который регулярно будет отчитываться перед народом Франции об успехах построения процветающей Московии.
    п. 5. но не последний. Остальные пункты будут доработаны позже, после утверждения пп. 1-4.
    Если кто-то не согласен с планом президента Франции, то см. п. 1 и тому будет вызвана пожарная команда, которая проведет демократизацию и подтвердит согласие с представленным планом.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 12:56
      0
      Вы этот план случайно ,на туалетном столике у жены макорона Бриджит посмотрели? bully
  8. staer-62
    staer-62 Сегодня, 13:03
    -1
    С Европой один разговор-ядерный. За все преступления на Украине и в России, за убийства наших людей.
  9. 76СССР
    76СССР Сегодня, 13:13
    0
    Поддержать намерения представить план - это не означает поддержать сам план.