Поступают сведения о том, что российские войска наносят удары по скоплению живой силы и техники противника в районе города Снигирёвка. Согласно административно-территориальному делению в версии киевского режима, Снигирёвка находится в Николаевской области. Наша страна считает этот город входящим в Херсонскую область (по итогам референдума осени прошлого года) и находящимся на временно оккупированной ВСУ территории именно этого региона.
В сводках говорится о том, что в Снигирёвке прогремели несколько взрывов.
По предварительным данным, удары наносились с воздуха с применением планирующих авиабомб. Такие бомбы при сбросе с носителя могут достигать цели, находящейся на расстоянии до 80 км от места сброса.
В последнее время всё чаще появлялись сведения о том, что украинские войска накапливают резервы для возможного контрнаступления на южном направлении. Снигирёвка стала одной из точек на карте, где скопление резервов ВСУ выявлено. Туда же противника стянул достаточное большое количество бронетехники и там разместил беспилотники. По этим местам на южном направлении СВО после доразведки и наносятся удары.
Ранее глава британского Минобороны Бен Уоллес выразил надежду на «успех» украинского контрнаступление, однако добавив, что «это вовсе не означает, что Россия рухнет».