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Российские войска наносят удары по скоплению живой силы и техники противника в районе Снигирёвки на южном направлении СВО

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Российские войска наносят удары по скоплению живой силы и техники противника в районе Снигирёвки на южном направлении СВО

Поступают сведения о том, что российские войска наносят удары по скоплению живой силы и техники противника в районе города Снигирёвка. Согласно административно-территориальному делению в версии киевского режима, Снигирёвка находится в Николаевской области. Наша страна считает этот город входящим в Херсонскую область (по итогам референдума осени прошлого года) и находящимся на временно оккупированной ВСУ территории именно этого региона.


В сводках говорится о том, что в Снигирёвке прогремели несколько взрывов.



По предварительным данным, удары наносились с воздуха с применением планирующих авиабомб. Такие бомбы при сбросе с носителя могут достигать цели, находящейся на расстоянии до 80 км от места сброса.

В последнее время всё чаще появлялись сведения о том, что украинские войска накапливают резервы для возможного контрнаступления на южном направлении. Снигирёвка стала одной из точек на карте, где скопление резервов ВСУ выявлено. Туда же противника стянул достаточное большое количество бронетехники и там разместил беспилотники. По этим местам на южном направлении СВО после доразведки и наносятся удары.

Ранее глава британского Минобороны Бен Уоллес выразил надежду на «успех» украинского контрнаступление, однако добавив, что «это вовсе не означает, что Россия рухнет».
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8 комментариев
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  1. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 12:28
    +4
    Чем дольше ВСУ тянут с началом контрнаступа - тем больше они сил потеряют.
    1. abrakadabre
      abrakadabre Сегодня, 12:34
      0
      Чем дольше ВСУ тянут с началом контрнаступа - тем больше они сил потеряют.
      Не так. Чем дольше тянут с безоговорочной капитуляцией, тем... <далее по тексту>
    2. Герман 4223
      Герман 4223 Сегодня, 12:36
      +2
      Да наступление скорее всего будет, может быть что и удачно для них. Вот только война на этом не закончится. Итог всё равно будет один.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 12:43
        0
        Вакуумные авиабомбы начали использоваться по позициям украинской армии.В дополнение к уже активно применяющимся авиабомбам ФАБ-500, по позициям украинской армии начали активно применяться вакуумные 500-килограммовые авиабомбы, известные также как термобарические или же объёмно-детонирующие авиабомбы ОДАБ-500. Информацию на этот счёт представил «Телеграм»-канал «Fighterbomber», а немногим ранее о применении таких авиабомб сообщал и Кирилл Фёдоров.

        «Началась боевая работа УМПК с ОДАБ-500ПМ. Это те самые, долгожданные, эффектные, объёмно-детонирующие (они же термобарические) бомбы, которые не оставляют раненых и от которых нельзя спрятаться в окопе, или блиндаже. "Вакуумные" на языке экспертов. Ну и логично предположить, что вслед за ФАБ-1500, начнут использоваться и авиабомбы ОДАБ-1500», - сказано в сообщении.
        1. aakvit
          aakvit Сегодня, 13:21
          0
          Давно пора! А то за восемь лет понастроили укрепов, только выкуривай, людей клади. А так - жахнули, и пошли далее. Трупаков пущай ихние пленные разгребают...
  2. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 12:30
    +5
    Туда же противника стянул

    украинского контрнаступление,

    Я сам конечно делаю много грамматических ошибок,но это прям глаза режет. Неужели на сайте нет редактора корректора? Который хоть чуть чуть проверяет текст на грамотность.
    1. Панкрат25
      Панкрат25 Сегодня, 12:56
      +1
      Это ещё Петру 1 приписывают высказывание "Боярам в Думе говорить не по писанному, дабы дурь каждого видна была". И тут что то типа того. Личная глупость и неграмотность писателей статей должна быть видна невооружённым глазом.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:39
    +2
    Снигирёвка стала одной из точек на карте, где скопление резервов ВСУ выявлено. Туда же противника стянул достаточное большое количество бронетехники и там разместил беспилотники
    Это хорошо когда противник несет потери в живой силе и технике еще не начав боевых действий.