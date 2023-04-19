Маск предупредил о вероятном влиянии искусственного интеллекта на выборы президента США в 2024 году

Никто из людей не может писать так же хорошо, как ChatGPT, и, насколько мне известно, никто не делает это настолько хорошо и быстро. Разве что Уильям Шекспир

В ноябре следующего года состоятся выборы президента США. При этом в американских СМИ уже традиционно начинают муссировать тему о вероятности вмешательства в процесс и влияния на результат кампании.В частности, по мнению владельца SpaceX Илона Маска, на выборы президента США в 2024 году может оказать влияние искусственный интеллект. Об этом американский миллиардер рассказал в ходе интервью телеканалу Fox News.Со слов бизнесмена, нейросети, несмотря на их стремительное развитие, пока не обладают полной свободой действий. Однако по мнению Маска, для вмешательства в предстоящие выборы этого и не нужно. Потенциалом ИИ в качестве мощного инструмента могут воспользоваться люди. При этом он не уточнил, о ком речь: противоборствующих политических силах внутри страны или внешнем вмешательстве.Также миллиардер выразил обеспокоенность по поводу того, что нейросети сегодня развиваются без каких-либо ограничений и надзора. Подобная тенденция, со слов Маска, может представлять реальную «опасность для общества».Он подчеркнул, что на данный момент нейросети уже «научились» выполнять некоторую работу лучше человека.- отметил бизнесмен.Стоит добавить, что Маск уже не впервые заявляет о рисках, связанных с искусственным интеллектом. В то же время, миллиардер ранее рассказывал, что работает над конкурентом ChatGPT – чат-ботом TruthGPT, в котором не будет цензуры. Видимо, свою нейросеть бизнесмен считает «безопасной».