Маск предупредил о вероятном влиянии искусственного интеллекта на выборы президента США в 2024 году

В ноябре следующего года состоятся выборы президента США. При этом в американских СМИ уже традиционно начинают муссировать тему о вероятности вмешательства в процесс и влияния на результат кампании.
В частности, по мнению владельца SpaceX Илона Маска, на выборы президента США в 2024 году может оказать влияние искусственный интеллект. Об этом американский миллиардер рассказал в ходе интервью телеканалу Fox News.
Со слов бизнесмена, нейросети, несмотря на их стремительное развитие, пока не обладают полной свободой действий. Однако по мнению Маска, для вмешательства в предстоящие выборы этого и не нужно. Потенциалом ИИ в качестве мощного инструмента могут воспользоваться люди. При этом он не уточнил, о ком речь: противоборствующих политических силах внутри страны или внешнем вмешательстве.
Также миллиардер выразил обеспокоенность по поводу того, что нейросети сегодня развиваются без каких-либо ограничений и надзора. Подобная тенденция, со слов Маска, может представлять реальную «опасность для общества».
Он подчеркнул, что на данный момент нейросети уже «научились» выполнять некоторую работу лучше человека.
Никто из людей не может писать так же хорошо, как ChatGPT, и, насколько мне известно, никто не делает это настолько хорошо и быстро. Разве что Уильям Шекспир
- отметил бизнесмен.
Стоит добавить, что Маск уже не впервые заявляет о рисках, связанных с искусственным интеллектом. В то же время, миллиардер ранее рассказывал, что работает над конкурентом ChatGPT – чат-ботом TruthGPT, в котором не будет цензуры. Видимо, свою нейросеть бизнесмен считает «безопасной».