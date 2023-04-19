Британский офицер: ВСУ скоро станут лёгкой добычей для российских военных

Для Вооруженных сил Украины ситуация меняется не в самую лучшую сторону. ВСУ скоро станут легкой добычей для российских военных.
Такое мнение высказал в своей статье для британского издания Express подполковник армии Соединенного Королевства Стюарт Кроуфорд.
Он считает, что главной проблемой для украинской армии является исчерпание запасов ракет для комплексов ПВО.
Система противовоздушной обороны Украины практически выведена из строя, и надежды на пополнение запасов нет
- отмечает британский офицер.
Он считает, что избежать краха можно лишь при условии, что западные страны экстренно отреагируют на сложившуюся критическую обстановку.
Кроуфорд отметил, что злополучная утечка информации из Министерства обороны США не только является серьезным проколом американских спецслужб, но и обнажила целый комплекс проблем, некоторые из которых требуют срочного решения. К примеру в рассекреченных документах говорится, что при сохранении интенсивности боевых действий на прежнем уровне ракеты для систем ПВО С-300 Украина израсходует примерно ко 2 мая, а боеприпасы для ЗРК «Бук» закончатся еще раньше.
Это означает, считает британский военный, что дальнейшая судьба киевского режима зависит от того, насколько быстро на Украину прибудут оружие и боеприпасы западных стран, чтобы с их помощью закрыть бреши в противовоздушной обороне ВСУ.
Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в очередной раз заявлял о необходимости наращивания объемов военной помощи Киеву.