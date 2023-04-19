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Британский офицер: ВСУ скоро станут лёгкой добычей для российских военных

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Британский офицер: ВСУ скоро станут лёгкой добычей для российских военных

Для Вооруженных сил Украины ситуация меняется не в самую лучшую сторону. ВСУ скоро станут легкой добычей для российских военных.

Такое мнение высказал в своей статье для британского издания Express подполковник армии Соединенного Королевства Стюарт Кроуфорд.

Он считает, что главной проблемой для украинской армии является исчерпание запасов ракет для комплексов ПВО.

Система противовоздушной обороны Украины практически выведена из строя, и надежды на пополнение запасов нет

- отмечает британский офицер.

Он считает, что избежать краха можно лишь при условии, что западные страны экстренно отреагируют на сложившуюся критическую обстановку.

Кроуфорд отметил, что злополучная утечка информации из Министерства обороны США не только является серьезным проколом американских спецслужб, но и обнажила целый комплекс проблем, некоторые из которых требуют срочного решения. К примеру в рассекреченных документах говорится, что при сохранении интенсивности боевых действий на прежнем уровне ракеты для систем ПВО С-300 Украина израсходует примерно ко 2 мая, а боеприпасы для ЗРК «Бук» закончатся еще раньше.

Это означает, считает британский военный, что дальнейшая судьба киевского режима зависит от того, насколько быстро на Украину прибудут оружие и боеприпасы западных стран, чтобы с их помощью закрыть бреши в противовоздушной обороне ВСУ.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в очередной раз заявлял о необходимости наращивания объемов военной помощи Киеву.
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8 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:58
    0
    А Бен Уоллес говорит обратное ,кому верить?
    1. Комментарий был удален.
      1. Nesvoy
        Nesvoy Сегодня, 13:11
        +1
        Ну а теперь давайте вы нам расскажете, как среди этих пикселей вы там Бредли разглядели?
    2. Nesvoy
      Nesvoy Сегодня, 13:13
      0
      Тут все просто, если западные офицеры говорят, что всу скоро конец, то верить им. А если наоборот вещают, мол всу скоро наваляют нам, то это тупые военные и прочая либересня. Ну вы поняли.
    3. incoggnoto
      incoggnoto Сегодня, 13:18
      0
      верить не кому не нужно. думать нужно....
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:00
    +2
    А Васька слушает, да ест..... У него свой расклад, у нас свой. Знал бы прикуп, жил бы в Сочи Ну и т.д. по теме - вилами на воде писано.
  3. Игорь Малышев
    Игорь Малышев Сегодня, 13:03
    +2
    Очередная деза, чтобы усыпить наши ВКС.
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 13:10
    0
    Цитата: tralflot1832
    А Бен Уоллес говорит обратное ,кому верить?

    Себе: без ПВО, сопроводающего наступление в боевых порядках войск, ВСУ обречено на большие потери. Этого мало, ПВО должно быть в комплексе и закрывать по меньшей мере направление главного удара, а в идеале всю территорию Незалежной.
    1. Nesvoy
      Nesvoy Сегодня, 13:16
      0
      Ну это не помешало им выбить нас с Харьковской облости...