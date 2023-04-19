Российский морпех снайперски сбил украинский Су-25 из ПЗРК «Игла» над Угледаром

Пока киевские власти требуют у западных союзников срочно нарастить поставки систем ПВО и ракет к ним, а также безрезультатно выпрашивают современные истребители, Воздушные силы ВСУ продолжают терять остатки боевой авиации.
Российские военные дефицита в зенитно-ракетных комплексах, как по-прежнему эффективных советского производства, так и самых современных, не испытывают. В прифронтовой зоне СВО и в тыловых районах РФ выстроена надежная эшелонированная система ПВО, эффективно перехватывающая и сбивающая не только самолеты и вертолеты противника, но и украинские БПЛА различной модификации, и ракеты РСЗО HIMARS.
Однако и здесь, как говорится, есть место подвигу рядового солдата. Российские телеграм-каналы распространяют кадры поражения штурмовика Су-25 Воздушных сил Украины. Вражеский самолет был перехвачен и уничтожен в районе Угледара в Донецкой республике, где накануне противник безуспешно пытался контратаковать, дабы сдержать наше наступление.
Снайперский выстрел из ПЗРК «Игла» по украинскому самолету произвел военнослужащий 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота с оказавшимся очень удачным для этой ситуации позывным «Хищник». На кадрах видно, что после падения штурмовик загорелся. Удалось ли летчику подбитой машины катапультироваться, не сообщается.