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Российский морпех снайперски сбил украинский Су-25 из ПЗРК «Игла» над Угледаром

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Российский морпех снайперски сбил украинский Су-25 из ПЗРК «Игла» над Угледаром

Пока киевские власти требуют у западных союзников срочно нарастить поставки систем ПВО и ракет к ним, а также безрезультатно выпрашивают современные истребители, Воздушные силы ВСУ продолжают терять остатки боевой авиации.


Российские военные дефицита в зенитно-ракетных комплексах, как по-прежнему эффективных советского производства, так и самых современных, не испытывают. В прифронтовой зоне СВО и в тыловых районах РФ выстроена надежная эшелонированная система ПВО, эффективно перехватывающая и сбивающая не только самолеты и вертолеты противника, но и украинские БПЛА различной модификации, и ракеты РСЗО HIMARS.

Однако и здесь, как говорится, есть место подвигу рядового солдата. Российские телеграм-каналы распространяют кадры поражения штурмовика Су-25 Воздушных сил Украины. Вражеский самолет был перехвачен и уничтожен в районе Угледара в Донецкой республике, где накануне противник безуспешно пытался контратаковать, дабы сдержать наше наступление.

Снайперский выстрел из ПЗРК «Игла» по украинскому самолету произвел военнослужащий 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота с оказавшимся очень удачным для этой ситуации позывным «Хищник». На кадрах видно, что после падения штурмовик загорелся. Удалось ли летчику подбитой машины катапультироваться, не сообщается.

Использованы фотографии:
Соцсети
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6 комментариев
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  1. vargo
    vargo Сегодня, 13:14
    +1
    Снайперский выстрел из Иглы? Что за странная формулировка? Это как снайперский выстрел из Калибра
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 13:19
      0
      Там же под Угледаром.
      Видео уничтожения БМП Bradley под Угледаром по ссылке ниже.
      Российский Ка-52 точным попаданием уничтожил первую украинскую БМП Bradley.Первая американская БМП Bradley, переданная ВСУ, была уничтожена под Угледаром. Автор «Телеграм»-канала «Fighterbomber» опубликовал информацию о том, что в районе города Угледар в результате боевых действий была уничтожена первая американская боевая машина пехоты (БМП) Bradley, которая недавно была передана Вооружённым силам Украины (ВСУ).


      https://dzen.ru/b/ZD7QinzckR6q7IPZ

      Командир и наводчик украинской БМП Bradley отправились в полёт после удара российской ракеты "Атака".Удар российской ракеты "Атака" выбросил из башни украинской БМП Bradley наводчика и командира. Экипаж украинской БМП Bradley отправился в полёт после точного попадания российской ракеты "Атака". Инцидент произошёл во время попытки украинских военных устроить штурм окрестностей угольного разреза, в котором были задействованы не только танки украинской армии, но и новейшие БМП Bradley, появившиеся на вооружении украинской армии всего лишь несколько дней назад.


      https://dzen.ru/b/ZD-N7Z0_RE676Taf
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 13:16
    0
    Приземлил банлеровца.Парашута не видно.
  3. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 13:17
    +1
    Все, что нужно знать о применение штурмовиков над современным полем боя, перенасыщенным средствами ПВО
  4. Яро Полк
    Яро Полк Сегодня, 13:19
    0
    одним меньше.
    бывший Варшавский блок..им всё передал..теперь только на убыль идет счет этих самолетов.
  5. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 13:22
    0
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