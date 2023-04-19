Президент Ирана пригрозил ударами по Хайфе и Тель-Авиву в случае враждебных действий Израиля

Думаю, что наши враги, особенно это касается режима в Израиле, услышали наш посыл, заключающийся в том, что любые, даже самые незначительные действия против нашей страны встретят жёсткий отпор со стороны вооружённых сил Ирана. Удары по Хайфе и Тель-Авиву будут разрушительными

Президент Ирана Эбрахим Раиси предостерёг Израиль от враждебных действий в отношении его страны. Слова иранского лидера прозвучали во время его выступления, посвящённого дню иранских вооружённых сил.– приводит слова главы иранского государства израильская газета Times of Israel.Более того, в своей речи Раиси также коснулся и темы активного присутствия США на Ближнем Востоке, призвав американское руководство вывести свои войска из этого региона. В этом контексте иранский политический деятель выразил полную готовность оказать содействие всем региональным государствам решительно поддерживающим безопасность. Хотя он и не уточнил, о каких странах конкретно шла речь, иранский президент, скорее всего, по данным издания, подразумевал Саудовскую Аравию.Напомним, что в прошлом месяце, Тегеран и Эр-Рияд договорились о возобновлении дипломатических отношений, которые были разорваны ещё в 2016 году. Такого решения удалось достигнуть по итогам переговоров, прошедших в Пекине. Именно Китай сыграл свою ключевую посредническую роль в этом вопросе. Все эти договорённости могут кардинально изменить ситуацию в регионе, поскольку будут способствовать урегулированию конфликта в Йемене, который был охвачен гражданской войной, начавшейся ещё в 2014 году. К тому же появятся и предпосылки для разрешения противоречий между Сирией и Ливаном.