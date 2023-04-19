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Президент Ирана пригрозил ударами по Хайфе и Тель-Авиву в случае враждебных действий Израиля

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Президент Ирана пригрозил ударами по Хайфе и Тель-Авиву в случае враждебных действий Израиля

Президент Ирана Эбрахим Раиси предостерёг Израиль от враждебных действий в отношении его страны. Слова иранского лидера прозвучали во время его выступления, посвящённого дню иранских вооружённых сил.


Думаю, что наши враги, особенно это касается режима в Израиле, услышали наш посыл, заключающийся в том, что любые, даже самые незначительные действия против нашей страны встретят жёсткий отпор со стороны вооружённых сил Ирана. Удары по Хайфе и Тель-Авиву будут разрушительными

– приводит слова главы иранского государства израильская газета Times of Israel.

Более того, в своей речи Раиси также коснулся и темы активного присутствия США на Ближнем Востоке, призвав американское руководство вывести свои войска из этого региона. В этом контексте иранский политический деятель выразил полную готовность оказать содействие всем региональным государствам решительно поддерживающим безопасность. Хотя он и не уточнил, о каких странах конкретно шла речь, иранский президент, скорее всего, по данным издания, подразумевал Саудовскую Аравию.

Напомним, что в прошлом месяце, Тегеран и Эр-Рияд договорились о возобновлении дипломатических отношений, которые были разорваны ещё в 2016 году. Такого решения удалось достигнуть по итогам переговоров, прошедших в Пекине. Именно Китай сыграл свою ключевую посредническую роль в этом вопросе. Все эти договорённости могут кардинально изменить ситуацию в регионе, поскольку будут способствовать урегулированию конфликта в Йемене, который был охвачен гражданской войной, начавшейся ещё в 2014 году. К тому же появятся и предпосылки для разрешения противоречий между Сирией и Ливаном.
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28 комментариев
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  1. B-777
    B-777 Сегодня, 13:31
    +2
    Многие начнут «зубы показывать», когда США дадут слабину.
    То ли ещё будет.
    В хорошее время живем - история «делается» на наших глазах!
    1. Вождь_Бармалеев
      Вождь_Бармалеев Сегодня, 13:46
      0
      Вы действительно считаете, что живёте в хорошее время? Если история делается у вас на глазах, то у вас есть не иллюзорный шанс стать смазкой на её колёсах. Не уверен, что это вам доставит удовольствие.
    2. Viktior Vinland
      Viktior Vinland Сегодня, 14:00
      -17
      Дешевые клоуны пытаются привлечь к себе внимание.
      Этими визгливыми истериками они пытаются получить статус в глазах тупых и лицемерных дикарей, последователей секты которая учит что земля плоская и закреплена на рогу у быка, который стоит на рыбе, которая плавает в океане.
      Напомним, что эти хитрые муллы агенты западных спецслужб и достаточно успешно добивают страну разворовывая её природные ресурсы.
      1. marswell
        marswell Сегодня, 14:31
        +5
        Ух ты как распИсался! Сколько букаф наколотил!!! Не иначе на премию в ипсо рассчитываешь))))
      2. Viktior Vinland
        Viktior Vinland Сегодня, 14:52
        -4
        Некоторые товарищи, возможно, не знают факты.
        Аятолла Хаменеи вместе со своим окружением жил во Франции, как оппозиция, при том, что шаха контролировали англосаксы, если бы он не был подконтролен западникам, их бы слили самому демократичному шаху в мире и во всяком случае не дали бы там жить.
        Первый президент Ирана, который там был поставлен после муслимского переворота бежал во Францию когда был разоблачен как французский шпион.
        Любую помощь они воспринимают как должное ибо поставщик благ их поставил якобы за то что он уважает ислам и одновременно как удачный обман «неверных» то есть всех кто не признает этот бред.
        Надо внимательно следить за развитием событий и понимать ситуацию в странах чтобы выносить толковые суждения.
        «Воюют» они в основном визгами в медийном пространстве, а вывозит в Сирии, например, русский солдат.
        Надо помнить как они приходили к власти, обманув и предав многочисленные светские, зачастую левые и продемократические силы, лицемерно давая им надежду на демократизацию этой дикой страны, а потом потопив своих союзников в крови. Отбросив Иран в дремучее средневековье в исламские подлость, тупость, ханжество и лицемерие.
    3. carpenter
      carpenter Сегодня, 15:05
      +2
      Цитата: B-777
      Многие начнут «зубы показывать», когда США дадут слабину.

      Ну пусть молча сидят, у себя на острове, посреди океана и ждут когда Йеллоустоунский вулкан начнёт работать. Никто их не цепляет, ни одна бомба не упала на штаты, чего дергать земной шар за шулята.
  2. Яро Полк
    Яро Полк Сегодня, 13:34
    +3
    Наверно ядерную бИмбу допилили..намекают этому пупу мирового зла)
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 14:15
      +1
      Да вряд ли, вроде, настолько ещё не обогатили, а Ын сомнителен, как поставщик
  3. григорьевич
    григорьевич Сегодня, 13:38
    +4
    Цитата: B-777
    Многие начнут «зубы показывать», когда США дадут слабину.
    То ли ещё будет.
    В хорошее время живем - история «делается» на наших глазах!

    Да ужжж.Как говорили древние:не дай бог вам жить в эпоху перемен fellow
    1. Герман 4223
      Герман 4223 Сегодня, 14:25
      +1
      Перемены они разные бывают. Для США в 90х они были очень даже неплохими. Не дай бог жить в эпоху развала,так будет правильнее.
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 15:23
        +1
        Цитата: Герман 4223
        Для США в 90х они были очень даже неплохими. Не дай бог жить в эпоху развала,так будет правильнее.

        А то этот развал сотворил, как не штаты.
    2. B-777
      B-777 Сегодня, 14:46
      +3
      Понимаю, что двояко…
      Но жить «под» товарищами тоже не готов.
      И не готов видеть, как мои 3-е детей будут шагать с цветастой радугой на флагах.
      Тут либо бы, либо нас
      1. mann
        mann Сегодня, 15:14
        +2
        Но жить «под» товарищами тоже не готов.
        И не готов видеть, как мои 3-е детей будут шагать с цветастой радугой на флагах.
        Выбор невелик,либо под Красным знаменем,либо под радужным.
        Вы которое предпочитаете?
    3. carpenter
      carpenter Сегодня, 15:18
      +3
      Цитата: григорьевич
      Как говорили древние:не дай бог вам жить в эпоху перемен

      Да только не получается, так жить. Не дают англосаксы спокойно жить всему миру, то тут, то там устраивают "перемены". Того и гляди, Землю расколют на куски.
  4. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 13:40
    -15
    После попытки удара по Израилю жить Ирану в его сегодняшнем виде считанные часы. Потом на его месте появится новый Иран - цивилизованный и договороспособный. Если кто забыл - то это Иран ставит своей целью уничтожение Израиля. А Израиль всю свою и древнюю, и новейшую историю живёт в мире со всеми, кто на него не нападает. А кто нападает - получает больно но понятно, а потом живёт мирно и богато.
    1. Zaurbek
      Zaurbek Сегодня, 14:03
      +3
      Иран таким и был при Шахе, потом демократы произвели переворот...а власть подхватили исламисты.
      А тотальный удар Израиль нанести не способен, в виду отсутствия общей границы. А при втягивании США (как в Ираке) это другая и масштабная история. В которой , видя пример тех стран утырков, которые поставляют оружие в 404....., многие прогрессивные страны начнут делать тоже самое.
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 14:07
      +4
      Иран уже не тот. Как и Китай. Как и СССР и США. Времена идут, меняются. Сомневаюсь что Израилю под силу справится с Ираном один на один
      1. Вождь_Бармалеев
        Вождь_Бармалеев Сегодня, 15:00
        -2
        Сомневаюсь что Израилю под силу справится с Ираном один на один

        Не сомневайтесь. Израиль не подписывал никаких ядерных конвенций, а его 90 ядерных зарядов, которые Израиль применит не раздумывая, мгновенно поменяют все расклады в регионе. Правда есть надежда, что Саудовская Аравия и Россия, имеющие шкурные интересы в том, чтобы Израиль был целым и невредимым, мозги аятоллам вправят.
    3. ИсламГ
      ИсламГ Сегодня, 14:12
      +2
      Да, Израиль такой мирный. Это вы наверное рассказываете сирийцам и палестинцам
      1. Zaurbek
        Zaurbek Сегодня, 14:33
        +1
        Ну , Сирийцы и Палестинцы не шведы. Сирийцев, конкретно, иранцы спасли от "демократических сил", которые резали головы и ели печень. Одни светлые силы типа ИГИЛ поддерживали Саудиты, вторых - демократов -США.
    4. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 15:33
      0
      Цитата: Вождь_Бармалеев
      А Израиль всю свою и древнюю, и новейшую историю живёт в мире со всеми, кто на него не нападает.

      А сколько то лет прошло с 14 мая 1948 года, вот и вся история, да и с миром у них, как то не всё в порядке. Ну если на него нападают, путь защищается.
      1. Вождь_Бармалеев
        Вождь_Бармалеев Сегодня, 16:20
        0
        Друг мой, по вашей логике история современной России начинается 25 декабря 1991 года? Израиль был государством задолго до начала новой эры, о нём писали и Платон, и Геродот, да и собственно израильских археологических артефактов, датируемых 12-11 веками до н.э. МНОГО. Ну а если обратиться к библейским текстам, то упоминание израильских царей и самого Израиля в Ветхом Завете по несколько раз на каждой странице. Так что не надо передёргивать, не солидно.
  5. Игорь_Божко
    Игорь_Божко Сегодня, 13:41
    +3
    Правильно пригрозил! США и его верный союзник Израиль пытаются действовать в регионе точно так же,как и на Украине против России чужими руками натравливая на Иран Азербайджан в виде пушечного мяса и естественно стоящую за ним НАТОвскую Турцияю. Армянские соросята со своей стороны очень стараются дистабилизировать обстановку в регионе.
    Всем сестрам по серьгам будет!
  6. dump22
    dump22 Сегодня, 14:00
    0
    Удары по Хайфе и Тель-Авиву будут разрушительными


    Очень показательный список городов для ударов.
    Крупнейший город Израиля это Иерусалим, там живет в 2 раза больше народу чем в Тель-Авиве.
    1. Zaurbek
      Zaurbek Сегодня, 14:36
      0
      Тут , для рассуждения о целях БРСД, нужно знать места расположения Ядерных центров, военных баз, крупных пром (нефте-, хим- перерабатывающих) предприятий. БР стоит денег и лупить неядерной БЧ по городам смысла нет.
    2. Talon
      Talon Сегодня, 14:39
      0
      но иранцы не могут сказать, что ударят по Иерусалиму, во первых арабы их не пймут, а во вторых Иерусалим для них не израиль, так что это просто, как им кажется красивое заявление, они их раздают по 2-3 раза в год последние лет 30 может больше, но это они не израилю говорят, а для своих
  7. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 14:30
    0
    Остаётся только пожелать Ирану воплощения его замечательных планов!
    1. Zaurbek
      Zaurbek Сегодня, 15:22
      0
      В том регионе любая стабильность лучше войны. Арабы с турками там быстро в Халифат все превратят. И не Иран там главное зло. В Иране, кстати , довольно крупная еврейская община.