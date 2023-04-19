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В Конгрессе США рассматривают возможность выделения 10 млн долларов на информацию о преследовании армян в начале XX века

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В Конгрессе США рассматривают возможность выделения 10 млн долларов на информацию о преследовании армян в начале XX века

В Соединенных Штатах уже давно идет полемика вокруг признания геноцида армян в начале XX века в Османской империи. И хотя Турция выступала ярым противником этого в 2021 году, президент США Джо Байден официально признал геноцид армян.


Сейчас полемика вокруг этого вопроса поднимается с новой силой, так как некоторые его аспекты решили обсудить в Конгрессе США.

В частности, четверо конгрессменов, Анна Эшу (имеет армянские корни), Дэвид Валадао, Тед Лье и Гас Билиракис, внесли в нижнюю палату Конгресса предложение о выделения 10 миллионов долларов в течение пяти лет. Эту сумму планируется передать библиотеке Конгресса в целях поддержки образовательных программ по истории геноцида армян. По мнению конгрессменов, это позволит массово довести до жителей США информацию о преследовании армян, греков и других христиан в 1915-1923 годы в Османской империи. Средства, как отмечено, должны пойти на поиск информации о геноциде.

Конгрессмены при принятии решения призывают основываться на официальном признании геноцида армян Конгрессом и президентом США.

Есть тут и как минимум одно но. Почему-то конгресс США до сих пор не выделил ни цента на то, чтобы собрать воедино тысячи фактов геноцида коренного американского населения, фактов нечеловеческого отношения к рабам, доставленным из Африки. Не выделяет конгресс и средств на то, чтобы систематизировать многочисленные американские военные преступления по всему миру: от Вьетнама до Афганистана и Сирии.
Использованы фотографии:
Википедия/O.J.
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31 комментарий
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 13:30
    +4
    Очередные спекуляции и стремление поджечь ситуацию. Чортовы пен до сы.
    1. MidnightBear
      MidnightBear Сегодня, 13:40
      -8
      Спекуляции? А Вы историю Армении изучали?
      1. incoggnoto
        incoggnoto Сегодня, 13:44
        +6
        спекуляции в даном случае не от того что этого не было а от того что этого не замечали
      2. frruc
        frruc Сегодня, 13:51
        +2
        MidnightBear ....Вы историю Армении изучали?

        Геноцид армян в начале ХХ века со стороны Османской империи официально признанный факт. Такое впечатление, американцы хотят "насолить" чисто Эрдогану (сместить его) за это, ведь там скоро выборы.
      3. Luminman
        Luminman Сегодня, 14:17
        -1
        Цитата: MidnightBear
        А Вы историю Армении изучали?

        У Армении нет никакой истории...
        1. роман66
          роман66 Сегодня, 14:19
          0
          Да что там, даже Арарата нет ( я не про коньяк)
          1. tihonmarine
            tihonmarine Сегодня, 16:26
            0
            Цитата: роман66
            Да что там, даже Арарата нет ( я не про коньяк)

            Часто бывал Ереване и останавливался в одноимённой гостинице. Хороша она, была после ремонта 1974 года. Я своим друзьям показывал пальцем и говорил -"Это гора Арарат ?" А они мне отвечали- " Ты как всегда скажешь что это Турция, но мы с эти живём." Я конечно не говорил им "А кто в этом виноват", зачем по больному месту сыпать соль.
        2. Игорь_Божко
          Игорь_Божко Сегодня, 14:29
          +1
          Цитата: Luminman
          Цитата: MidnightBear
          А Вы историю Армении изучали?

          У Армении нет никакой истории...

          Вы похоже азербайджанскую школу закончили с золотой медалью!
          1. Luminman
            Luminman Сегодня, 14:32
            -2
            Цитата: Игорь_Божко
            Вы похоже азе

            Я просто долго жил на Кавказе...
            1. Игорь_Божко
              Игорь_Божко Сегодня, 15:16
              0
              А я учился в МГИАИ и было это во время СССР. Потому "кавказский долгожитель" не нужно здесь распространять азерпропаганду если конечно не желаете выглядеть глупо!)
        3. carpenter
          carpenter Сегодня, 16:07
          +1
          Цитата: Luminman
          У Армении нет никакой истории...

          Ну почему же, еще до Рождества Христова существовало армянское государство. Самым великим армянским правителем в истории по праву считается царь Тигран II, что правил в I-м столетии до нашей эры.

          Даже в недалекие времена Армения была не самой последней по площади населению.
  2. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 13:39
    +4
    Это хорошо, дружба Турции с США от этого не окрепнет, отнюдь. good
  3. frruc
    frruc Сегодня, 13:40
    +4
    Сколько индейцев, японцев, вьетнамцев, иракцев, сирийцев, афганцев умертвили США. Почему бы эти данные не обнародывать и не напомнить миру. Или они это делают выборочно и назло (в данном случае Эрдогану)
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 14:11
      +1
      Теперь ещё и украинцев до могилы довели
  4. Яро Полк
    Яро Полк Сегодня, 13:40
    +1
    Эрдогана хотят сделать в ответе за всё виноватым..ведь он реально топит за то что не было геноцида.
    1. incoggnoto
      incoggnoto Сегодня, 13:45
      +4
      здесь больше не по Турции работают.. а по Армении. штаты пытаются разыграть классическую партию.
  5. Glagol1
    Glagol1 Сегодня, 13:55
    +3
    Простая история: полосатые рвут пупок, чтобы оторвать Армению от России. Сейчас идеальный вариант, у власти Пашинян, соросенок, а Россия увязла в 404-й. Кое-что получается, вот они тут ещё «выделили» 10 млн на 5 лет своей же библиотеке. На типа проармянские исследования. Конечно топорно сработано, но на массового обывателя частично, да повлияет. Ну а армянам остаётся выбор: сбросить на следующих выборах соросенка и избрать проармянского политика, либо наблюдать, как корабль под названием Россия медленно уходит за горизонт.
    1. Комментарий был удален.
  6. Seal
    Seal Сегодня, 13:57
    0
    Ничего удивительного. Все четверо - это официально зарегистрированные лоббисты от Армянского национального комитета США. Вполне официально получают от этого комитета деньги. Вполне официально эти деньги отрабатывают.
  7. Million
    Million Сегодня, 13:59
    +1
    Плохо то,что армяне могут обрадоваться этому и попасть под очередную "демократизацию".
  8. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 14:00
    +3
    Джо Байден в таком состоянии, что и геноцид эскимосов, признаёт. Возраст. Все такими будем.)
  9. APASUS
    APASUS Сегодня, 14:13
    0
    Почему-то конгресс США до сих пор не выделил ни цента на то, чтобы собрать воедино тысячи фактов геноцида коренного американского населения, фактов нечеловеческого отношения к рабам, доставленным из Африки. Не выделяет конгресс и средств на то, чтобы систематизировать многочисленные американские военные преступления по всему миру: от Вьетнама до Афганистана и Сирии.

    Я честно говоря думал что опять виноваты русские ,но нет османы.По сути очередная попытка надавить на Турцию
  10. Seal
    Seal Сегодня, 14:22
    +1
    Цитата: Яро Полк
    Эрдогана хотят сделать в ответе за всё виноватым..ведь он реально топит за то что не было геноцида.
    Это он зря. Ведь согласно определения известного русофоба Рафаэля Лемкина, ряд работ которого запрещен на территории Российской Федерации, геноцидов в истории человечества были сотни. Если не тысячи. В том числе в начале XX века. И геноцид армян турками был. И геноцид турок армянами был. Геноцид армян курдами был. Геноцид курдов армянами был. Геноцид курдов турками был. Геноцид турок курдами был. Геноцид армян арабами был. Геноцид арабов турками был. Геноцид турок арабами был ... и так далее и так далее....
  11. Seal
    Seal Сегодня, 14:28
    +3
    Цитата: Glagol1
    Простая история: полосатые рвут пупок, чтобы оторвать Армению от России
    Извините, но наоборот. Полосатые рвут за то, чтобы Армения осталась в ОДКБ. Ибо им нужен свой казачок. И при чем тут Пашинян ? Разве это при Пашиняне посольство США в Армении достигло численности в 2,5 тысячи человек персонала ?
    Разве это Пашинян разрешил США обустроить в Армении американские бактериологические лаборатории, которые собирают образцы ДНК ??
    Разве это Пашияна в США наградили специальной медалькой :"Медаль острова Эллис" (медаль общественная, но признается Конгрессом США и весьма уважаемая, практически нет ни одного бывшего Президента США, не награжденного этой медалью) , которая дается "за особый вклад в дело развития отношений того или иного государства с США".
    А вот Саргсян получил такую медальку еще в 2011 году, во время своего визита в США. Видимо как раз за то, что разрешил на территории Армении деятельность бактериологических лабораторий США.
    Как только Саргсян вступил на пост Президента Армении (в 2008), так и разрешал (в 2009).
    К моменту ухода Саргсяна таких бактериологических лабораторий США в Армении было уже 12 штук. Не за эти ли заслуги Саргсян получил свою медальку ? Кстати, он был первым и остается пока единственным иностранным Президентом, награжденным такой медалью. Вторым, возможно, станет Зеленский.
    Саргсян, как и все предыдущие президенты Армении, точно также, как и Пашинян, ориентировались исключительно на США. Но они умели держать язык за зубами и не забывали периодически громко славословить Россию. Единственный раз, когда Саргсян явно прокололся - это когда он со свитой в торжественной обстановке 29 мая 2016 года открывал в Ереване памятник нацистскому пособнику Нжде.
    Единственное отличие Пашиняна от Саргсяна в том, что Пашинян иногда позволяет себе говорить то, что он думает.
    Да, встает вопрос, почему слили Саргсяна ? Ну видимо в ГосДепе также случаются ситуации, как у нас. У нас же бывает, что по одному и тому же вопросу наши кремлевские башни имеют разные мнения. Утрированно можно сказать так: ГосДеповский тяжелый буфетный шкаф поддерживал Саргсяна, а вот скользкий ГосДеповский унитаз взял и слил его.
  12. Романенко
    Романенко Сегодня, 14:30
    0
    Никак крысы американские не успокоятся, новые ключики подбирают про армокосты и голодоморы
  13. uav80
    uav80 Сегодня, 14:34
    0
    Просто в Анкаре ранее заявили:

    Международное сообщество испытывает ненависть к США, в то время как Европа является "пешкой" Вашингтона. Такое заявление сделал глава турецкого МВД Сулейман Сойлу.

    "Америка продолжает терять репутацию, весь мир ненавидит Америку", - заявил Сойлу, слова которого приводит газета Aydinlik.

    Министр отметил, что Вашингтон использует Европу как свою "пешку". По его мнению, Запад потерял свой суверенитет, а главы европейских стран постоянно дискредитируют себя. Он также добавил, что Европа является "поездом в колонне Америки".

    Ранее глава турецкого МВД уже делал резкие заявления в отношении США. В частности, он призвал главу американской дипмиссии "убрать свои грязные руки" от Турции.
  14. Правдодел
    Правдодел Сегодня, 14:35
    0
    В Конгрессе США рассматривают возможность выделения 10 млн долларов на информацию о преследовании армян в начале XX века

    Обязательно найдут, что прокляты русские не один раз заварушку в Армении устраивали и постоянно подбивали армян на войну...
  15. Seal
    Seal Сегодня, 14:35
    +1
    Цитата: frruc
    Геноцид армян в начале ХХ века со стороны Османской империи официально признанный факт.
    Простите, не могли бы вы уточнить, что такое "официально признанный" ?? И почему то, что по вашим словам "официально признано" - признано в основном противниками России на Западе и , как ни странно, нашей ГосДумой тоже. Но вот что характерно. Владимир Владимирович будучи в 2015 году в Армении, термин "геноцид" произносил только применительно к названиям чего-то. Типа :"Мы посетили Музей Геноцида" ; "Мы побывали у памятника жертвам геноцида". Вот только столь желаемое армянами выражение : "Геноцид армян турками" (или его вариации) он так и не произнес. По крайней мере публично.
    И еще немного об "официально признанном". Правомерно ли что-то называть "официально признанным", если это "что-то" не признано 2/3 стран на планете, в которых проживает почти 3/4 населения Земли ?
  16. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 14:38
    0
    Почему? Кто девушку ужинает, тот ее и танцует.
  17. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:39
    0
    После того как Пашинян согласился поучаствовать в натовской "зарнице" он стал "своим" парнем...., полосатые показывают, что денежки есть, пока только для себя, но во имя армян. Будете "дружить" и ручеек может потечь в нужном направлении. Все по методичке, пока не могут в открытую воевать, покупают правительства.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 15:48
      +1
      Цитата: Uprun
      Все по методичке, пока не могут в открытую воевать, покупают

      Так не зря же в Ереване, самое большое посольство США, даже больше чем в 404.
  18. carpenter
    carpenter Сегодня, 15:46
    +1
    президент США Джо Байден официально признал геноцид армян.

    Ну если только Чумадед признал, то теперь ясно кто следующий будет за ним. Хотя дед и помнит, где армяне живут и кто они такие, но вот про геноцид индейцев он никогда не выскажется и тем более не признает, как не признавали 45 президентов США.