В Конгрессе США рассматривают возможность выделения 10 млн долларов на информацию о преследовании армян в начале XX века

В Соединенных Штатах уже давно идет полемика вокруг признания геноцида армян в начале XX века в Османской империи. И хотя Турция выступала ярым противником этого в 2021 году, президент США Джо Байден официально признал геноцид армян.
Сейчас полемика вокруг этого вопроса поднимается с новой силой, так как некоторые его аспекты решили обсудить в Конгрессе США.
В частности, четверо конгрессменов, Анна Эшу (имеет армянские корни), Дэвид Валадао, Тед Лье и Гас Билиракис, внесли в нижнюю палату Конгресса предложение о выделения 10 миллионов долларов в течение пяти лет. Эту сумму планируется передать библиотеке Конгресса в целях поддержки образовательных программ по истории геноцида армян. По мнению конгрессменов, это позволит массово довести до жителей США информацию о преследовании армян, греков и других христиан в 1915-1923 годы в Османской империи. Средства, как отмечено, должны пойти на поиск информации о геноциде.
Конгрессмены при принятии решения призывают основываться на официальном признании геноцида армян Конгрессом и президентом США.
Есть тут и как минимум одно но. Почему-то конгресс США до сих пор не выделил ни цента на то, чтобы собрать воедино тысячи фактов геноцида коренного американского населения, фактов нечеловеческого отношения к рабам, доставленным из Африки. Не выделяет конгресс и средств на то, чтобы систематизировать многочисленные американские военные преступления по всему миру: от Вьетнама до Афганистана и Сирии.