О доносительстве, репрессиях и феномене 1937 года

Доносительство и репрессии в 1937–1938

О современных доносах и желающих «повторить» 1937 год

«65-летний житель Подольска написал донос, возмутившись выбором одежды, сделанным школьницей. Девочка гуляла по улице в вещах сине-желтого цвета. Пожилой человек решил обратиться в органы, как только увидел девочку, возвращающуюся из расположенной на Тепличной улице школы № 33. Он позвонил в полицию и вскоре на место прибыли несколько сотрудников ведомства. Известно, что на момент приезда силовиков ученица уже ушла от учебного заведения»,

«Обычная некомпетентность, как мы уже видели, не служит причиной увольнения, она лишь преграда для повышения. Сверхкомпетентность часто приводит к увольнению, поскольку она подрывает иерархию и, таким образом, нарушает первую заповедь всякой иерархической системы – иерархия должна быть сохранена любой ценой [5]»,

[1]. Исаев В. И. «Выявить и уничтожить»: сибирские комсомольцы в поисках «врагов народа» / В. И. Исаев // ЭКО. Всероссийский экономический журнал – Москва, 2010, № 3. – С. 157–172.

[2]. Большой террор в Алтайском крае 1937–1938 гг. Реализация приказа НКВД № 00447: Коллективная монография / Н. Н. Аблажей, И. А. Гридунова, Г. Д. Жданова, А. А. Колесников, Н. В. Куденко, В. Н. Разгон, А. И. Савин, А. Г. Тепляков, М. Юнге, Е. Р. Юсупова. Барнаул: Азбука, 2014. – 255 с.

[3]. Жалоба А. З. Колтовских Верховному прокурору СССР от 12 августа 1939 г. // ОСД ГААК. Ф. Р–2. Оп. 7. Д. 4127. Л. 334–335.

[4]. Проблемы истории массовых политических репрессий в СССР. К 70-летию Всесоюзной переписи населения 1939 года: материалы VI Международной научной конференции. – Краснодар: Экоинвест, 2010.

[5]. Питер Л. Д. Принцип Питера, или Почему дела всегда идут вкривь и вкось. / Авт. предисл. Р. Холл. – Изд.: Попурри, 2003.