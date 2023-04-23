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О доносительстве, репрессиях и феномене 1937 года

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О доносительстве, репрессиях и феномене 1937 года

Не успела стихнуть история с доносом на военврача и популяризатора тактической медицины Юрия Евича, на которого пожаловались некие «бдительные граждане», посетившие его лекцию на Сахалине, как появилась информация о том, что некая дама в погонах написала донос на бывшего командира ополчения ДНР, полковника ФСБ в запасе Игоря Стрелкова (Гиркина). Судя по всему, также за «дискредитацию армии». Это далеко не единственные случаи написания кляуз подобного типа, они на слуху у всех лишь по той причине, что Евич и Стрелков – личности достаточно известные.


При этом очевидно, что военная операция на Украине проходит, мягко говоря, не совсем удачно, и очевидно, что в этом кто-то виноват. Отсюда и поиски неких «внутренних врагов», которыми, как недавно справедливо отмечал коллега Роман Скоморохов, с подачи СМИ назначаются абстрактные либералы, блогеры, иностранные агенты и т. д., которые, собственно, и мешают ходу СВО. С ними-то и предлагается «покончить».

В этом контексте от возмущающихся граждан, особенно тех, что придерживаются «левых» взглядов, достаточно часто можно услышать фразу «нужен новый 1937 год». При этом «1937 год» у разных людей вызывает разные ассоциации, а те, кто призывает «повторить», зачастую имеют достаточно смутные представления о том, а что же на самом деле тогда происходило. Есть те, кто полагает, что жестокие репрессии 1937–1938 годов избавили СССР от «тайных врагов» и даже «усилили РККА». При этом упускается из виду главное – собственно представителей военного и политического руководства среди расстрелянных было всего несколько десятков тысяч, при сотнях тысяч расстрелянных в эти годы. Т. е. жертвами репрессий в подавляющем большинстве были обычные советские граждане.

О феномене 1937 года, о том, почему вместо поисков реальных виновников сложившейся ситуации мы видим совсем иную борьбу с теми, кто критикует ход СВО, мы и поговорим в данном материале.

Доносительство и репрессии в 1937–1938


Прологом «большого террора» 1937–1938 гг. стали события после убийства С. М. Кирова 1 декабря 1934 года, когда весь Советский Союз фактически был поставлен в условия чрезвычайного положения. Зимой 1935 года начались аресты бывших оппозиционеров и противников советской власти, показательные судебные процессы, одновременно с этим партийно-государственным аппаратом была развернута мощная пропагандистская кампания, нацеленная на то, чтобы поиск и истребление «врагов народа» считались патриотическим долгом каждого гражданина. Репрессии 1937 года были санкционированы на самом высшем уровне партии и государства [1].

Не вдаваясь в исторические подробности, следует отметить, что типичным явлением того времени стало всеобщее доносительство. В письмах-доносах «бдительных граждан» отражалось их представление о том, какие люди должны попасть под уничтожение или изоляцию. Все, что отличало человека от «рабоче-крестьянской массы», рассматривалось как знак, свидетельствующий о враждебности. Это проявлялось также во время общественных мероприятий, собраний, конференций. Приведем несколько конкретных примеров.

В сентябре 1937 года в Новосибирске состоялась городская отчетно-выборная конференция комсомольской организации. Большая часть заседаний была посвящена разбору подрывной деятельности бывших товарищей, якобы разрушивших нормальную работу комсомольской организации. В выступлении одного из участников в качестве доказательства враждебной деятельности членов горкома ВЛКСМ Марьина и Титкова приводились следующие аргументы: «У меня нет данных, фактов, но чувствуется, что Титков и Марьин не наши люди. У них чувствовалась скрытность, когда за ними наблюдали, было видно, с какой хитрой и злобной улыбкой они слушали выступления руководящих работников края» [1].

Как отмечают историки, частыми жертвами доносительства становились председатели колхозных ревизионных комиссий, вскрывавшие факты хищения колхозным руководством финансовых или материальных средств. В этом случае председатель колхоза своим обращением в НКВД упреждал обращение в судебно-следственные органы председателя ревизионной комиссии. А рядовые колхозники обращались с доносами в НКВД на своих односельчан из-за конфликтов на бытовой почве, а также на своих хозяйственных руководителей – председателей колхозов и особенно часто на бригадиров, своих непосредственных производственных начальников, которые нередко наказывали их штрафами за опоздания и невыход на работу, брак при посеве и уборке, ненадлежащий уход за скотом и т. д. [2].

Характерным в этой связи является свидетельство бывшего бригадира колхоза им. Шмидта Топчихинского района А. З. Колтовских, осужденного 23 ноября 1937 года тройкой по обвинению во вредительстве к 10-летнему лагерному заключению. В своей жалобе на имя Верховного прокурора СССР с просьбой о пересмотре дела, датированной 12 августа 1939 года, он писал, что был арестован по доносу двух колхозников, которые неоднократно снимались правлением колхоза как недисциплинированные [3].

В конце 1937 года в школе № 22 Челябинска учителя физкультуры Короткова исключили из кандидатов в члены ВКП(б) по причине ареста родителей жены органами НКВД и за «неискренние признания своих ошибок», которые, по сути, сводились к одному: Коротков «не рассказал, кто такие родители жены». А учителя литературы и русского языка Челябинской средней школы № 1 имени Ф. Энгельса Г. И. Цырлину обвинили в недоносительстве на своего мужа [4].

Были и куда более комичные случаи подозрительности и сверхбдительности, такие как, например, произошедший в 1935 году в Омском сельхозинституте. Комсомолец Овчинников по неосторожности рассказал сокурсникам, что видел сон, в котором он управлял страной, а его помощниками были Зиновьев и Каменев. Коллеги-студенты, видимо, припомнив методы фрейдистского психоанализа, заподозрили, что в таком «контрреволюционном» сне отразились коварные замыслы Овчинникова. В итоге бдительные товарищи решили разоблачить его как врага народа и исключить из комсомола [1].

Таким образом, следует отметить, что доносы были неотъемлемой частью больших репрессий 1937–1938 годов, а эти самые репрессии в первую очередь коснулись обычных граждан.

О современных доносах и желающих «повторить» 1937 год


Разумеется, говоря о дне сегодняшнем, мы можем констатировать, что на данный момент подобного рода масштабных репрессий в России не проводится. Однако практика доносительства, особенно после принятия закона о дискредитации ВС РФ, действительно расцветает новыми красками, и чем-то отдаленно напоминает 1937 год.

Ведь, кроме уже вышеуказанных доносов на Евича и Стрелкова, есть и другие случаи доносов. Например, какая-то женщина публично хвалится тем, что она «профессиональная доносчица», и ее цель «cоздать атмосферу страха» и «отучить людей контактировать со СМИ-иноагентами». Есть и комичные случаи. Недавно пенсионер из Подмосковья написал кляузу в полицию, увидев на одежде школьницы цвета флага Украины.

«65-летний житель Подольска написал донос, возмутившись выбором одежды, сделанным школьницей. Девочка гуляла по улице в вещах сине-желтого цвета. Пожилой человек решил обратиться в органы, как только увидел девочку, возвращающуюся из расположенной на Тепличной улице школы № 33. Он позвонил в полицию и вскоре на место прибыли несколько сотрудников ведомства. Известно, что на момент приезда силовиков ученица уже ушла от учебного заведения»,

пишет Газета.Ру.

Если размышлять подобным образом, то в таком случае следует запретить, например, футбольный клуб «Ростов», символика которого также имеет желто-синие цвета. Вероятнее всего, данный дедушка просто стал «жертвой телевидения». Там ведь часто говорят о том, что нужно возродить СМЕРШ, нужно наказать всех злодеев (опять-таки, абстрактных либералов и «врагов народа»), что нужны сталинские репрессии, и о вездесущих агентах Запада и Украины.

Почему требуют репрессий на телевидении, понятно – там нужно перенаправить народные возмущения в нужное русло, в адрес тех, кто критикует СВО. Причем, к сожалению, в большинстве случаев журналистам на ТВ неважно, какая это критика – патриотическая или либерально-прозападная, обе ведь «дискредитируют армию». Там просто выполняют указания сверху, делают свою работу. А вот что касается обычных граждан, делающих подобные призывы, то они по большей части не совсем понимают, что в случае чего репрессии коснутся в первую очередь их и тех, кто критикует. Поэтому, как гласит одна пословица, бойтесь своих желаний, они могут исполниться.

Как показывает ход специальной военной операции, кадровые изменения в России действительно необходимы, однако до сих пор не наказан даже ни один генерал, принявший неверное решение, и по вине которого были потеряны и люди, и военная техника. В материале «Ключевые проблемы СВО и способы их разрешения», я уже отмечал, что основными проблемами военной операции на Украине являются некомпетентность и безнаказанность. С тех пор ничего не изменилось, никто так и не понес ответственности.

Почему? А потому что здесь мы сталкиваемся с принципами Лоуренса Питера. Следуя им, практически любая современная иерархия создается не для устранения некомпетентности, как и не для того, чтобы выявлять и вознаграждать компетентность. Какие бы цели ею изначально ни ставились, как только иерархия утверждается, целью для нее становится ее собственное существование.

«Обычная некомпетентность, как мы уже видели, не служит причиной увольнения, она лишь преграда для повышения. Сверхкомпетентность часто приводит к увольнению, поскольку она подрывает иерархию и, таким образом, нарушает первую заповедь всякой иерархической системы – иерархия должна быть сохранена любой ценой [5]»,

– пишет Питер.

То есть для иерархической системы зачастую опаснее слишком яркий и излишне компетентный сотрудник, чем серый и некомпетентный, т. к. его проще контролировать. Собственно, на данный момент именно это мы и наблюдаем. Властная вертикаль считает, что главное в текущих условиях, это сохранение ее устойчивости, а все остальные факторы вторичны. Поэтому генерал, допустивший ошибку и потерявший людей и технику, остается на своем месте, поскольку он «проверенный кадр» и лоялен власти, а вот критикующий его человек рискует подвергнуться остракизму или угодить за решетку за дискредитацию.

К чему это в итоге приведет и насколько подобная политика продуктивна, на данный момент сложно сказать. Но можно констатировать, что имея таких вот некомпетентных генералов, которые не учатся на своих ошибках и не боятся быть наказанными, достаточно сложно рассчитывать на что-то, кроме сохранения текущего статус-кво. Однако даже эта задача далеко не так проста, как кажется, и существуют риски, что продолжение подобной политики может привести к новым чувствительным поражениям.

Использованная литература:
[1]. Исаев В. И. «Выявить и уничтожить»: сибирские комсомольцы в поисках «врагов народа» / В. И. Исаев // ЭКО. Всероссийский экономический журнал – Москва, 2010, № 3. – С. 157–172.
[2]. Большой террор в Алтайском крае 1937–1938 гг. Реализация приказа НКВД № 00447: Коллективная монография / Н. Н. Аблажей, И. А. Гридунова, Г. Д. Жданова, А. А. Колесников, Н. В. Куденко, В. Н. Разгон, А. И. Савин, А. Г. Тепляков, М. Юнге, Е. Р. Юсупова. Барнаул: Азбука, 2014. – 255 с.
[3]. Жалоба А. З. Колтовских Верховному прокурору СССР от 12 августа 1939 г. // ОСД ГААК. Ф. Р–2. Оп. 7. Д. 4127. Л. 334–335.
[4]. Проблемы истории массовых политических репрессий в СССР. К 70-летию Всесоюзной переписи населения 1939 года: материалы VI Международной научной конференции. – Краснодар: Экоинвест, 2010.
[5]. Питер Л. Д. Принцип Питера, или Почему дела всегда идут вкривь и вкось. / Авт. предисл. Р. Холл. – Изд.: Попурри, 2003.
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51 комментарий
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  1. Андрей ВОВ
    Андрей ВОВ Сегодня, 06:48
    +13
    Автор, а причем тут Смерш и репрессии 37 года?
    А об истоках событий 37 года в особенности почитайте историка, к сожалению умершего в этом году, Юрия Жукова.
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 06:53
    +4
    Ну если с ума сходить, то ЛДПР тоже использует синий и желтый цвет в своей символике. И что, бегом писать донос на них теперь??? Обвинять в тайных связях с шароварными и поддержке государственных цветов Украины?
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 07:36
      +4
      Л. Франц Николаевич (1875)
      Дата рождения: 1875 г.
      Место рождения: Волынская губ.
      Пол: мужчина
      Национальность: поляк
      Образование: неграмотный
      Профессия / место работы: колхозник в колхозе им. Фрунзе
      Место проживания: Приморская обл. *Хабаровская обл., Иманский р-н, с. Звенигородка
      Партийность: б/п
      Дата расстрела: 28 апреля 1938 г.
      Место смерти: г. Хабаровск
      Мера пресечения: арестован
      Дата ареста: 22 февраля 1938 г.
      Осуждение: 13 марта 1938 г.
      Осудивший орган: Тройка при НКВД
      Статья: 58, п. 10
      Приговор: ВМН.
      Дата реабилитации: 21 августа 1989 г.
      Реабилитирующий орган: на основании Указа ПВС СССР
      Основания реабилитации: на основании Указа ПВС СССР
      Архивное дело: Дело ПУ-4145
      Источники данных: БД "Жертвы политического террора в СССР"; База данных о жертвах репрессий Приморского края
      Это мой дед. Статья 58 п. 10 - антисоветская агитация. Что мог наагитировать неграмотный 62 летний старик в глухой уссурийской деревне на ВМН ?
  3. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 07:04
    +6
    Доносы и доносчики были, есть и будут. Всегда. Это сущность человеческой натуры.
    Две с лишним тысячи лет назад был такой Иуда Искариот
    После чего Иуда вышел[5] и предал его, выдав первосвященникам за 30 сребреников.

    Дюма-отец в 1844 г. написал "Три мушкетера" с доносчиком Буоносье.

    Так что нечего делать из этого трагедию...
  4. bober1982
    bober1982 Сегодня, 07:12
    -1
    Статья безграмотная,утверждать,что прологом 1937 года стало убийство Кирова - полное невежество.
    Репрессии 1937 года массово затронули партийную номенклатуру,говоря сталинским языком - английских и немецких шпионов и,простить Сталину этого не могут.
    Насчет доносительства,ничего позорного здесь нет,в СССР в период развитого социализма,каждый десятый гражданин был не штатный сотрудник органов,что говорит о силе самих спецслужб тех лет. В армии процент подобных сотрудников был ещё выше,просто зашкаливал,кому как не Гиркину об этом знать.
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 07:31
      +5
      Цитата: bober1982
      Насчет доносительства,ничего позорного здесь нет

      Сомнительное утверждение. Лет двадцать назад на работе поймали одного пьяного. Привели к директору, и он начал сдавать всех подряд, Кто в каком углу пьет, кто самогонку продает, кто где её прячет. В общем, выпивали втихаря большинство. Так директор, очень глубоко всеми уважаемый человек, мигом его уволил, заявив, что такой товарищ, который после собственных косяков тянет всех за собой, нам не нужен. Всем остальным ничего не было, никто не бросился искать спрятанный самогон по углам, и следить куда ныряет Петров, а где там лакает Сидоров. Все и так это знали, а увольняли только самых зарвавшихся, кто совсем берега попутал. Но последнее китайское наш генеральный всем сделал.
      1. Master2030
        Master2030 Сегодня, 09:39
        +1
        Директор мудрый руководитель. Накрыл бы всю сеть-через неделю бухали бы по другим местам, а директор был бы "нехороший". А так уважуха-стукача выгнал.
        Centerum censo Washingtonium delendam esse
    2. Stas157
      Stas157 Сегодня, 08:49
      +4
      Цитата: bober1982
      Насчет доносительства,ничего позорного здесь нет,в СССР в период развитого социализма,каждый десятый гражданин был не штатный сотрудник органов

      Гнать только не надо.
      1. bober1982
        bober1982 Сегодня, 09:29
        -3
        Цитата: Stas157
        Гнать только не надо.

        Ты ещё,пальцы начни гнуть.
        1. Stas157
          Stas157 Сегодня, 10:02
          0
          Цитата: bober1982
          Ты ещё,пальцы начни гнуть.

          Они у вас не разгибаются??))

          Цитата: bober1982
          Статья безграмотная,утверждать,что прологом 1937 года стало убийство Кирова - полное невежество.

          А что, по вашему, является прологом 1937 года?
          Почему не назвали?
          Ведь без этого ваше заявление выглядит безапелляционным утверждением и просто злобным выпадом.
    3. paul3390
      paul3390 Сегодня, 08:58
      +2
      Насчет доносительства,ничего позорного здесь нет,в СССР в период развитого социализма,каждый десятый гражданин был не штатный сотрудник органов

      Я лично думаю - что корни этого явления несколько другие, и гораздо глубже.

      Вспомните старые советские фильмы - в них стальным ломом по сюжету проходит тезис о том, что гражданин не может быть равнодушным, а уж тем более - коммунист. Если ты видишь что-то, кажущееся тебе несправедливым или неправильным - ты просто обязан вмешаться, нет у тебя права пройти мимо. Иначе - как же народ будет управлять Советским государством? И так - считали и наши вожди.

      Помнится - был такой эпизод, когда во второй раз пускали в серию Ту-2. И Сталин спросил Туполева, почему такую прекрасную машину сняли в первый раз? На что тот ответил, что по вашему же приказу, товарищ Сталин! На что Иосиф Виссарионович сказал, что тогда Туполев, как советский человек, если чувствовал свою правоту, просто обязан был пожаловаться на решение генсека в ЦК.

      Либерасты комментируют этот эпизод как очередное доказательство садистского характера Вождя. Ну-ка - пожаловаться на него!! И типа - подписать себе приговор.. А я лично думаю - товарищ Сталин был предельно искренен.. Советский человек не имеет права допустить, чтобы из-за чьей-то ошибки был нанесён вред Родине, чего бы это ему не стоило и не взирая на ранги ошибшегося.. Именно такой подход товарищ Сталин и пытался всем вдолбить..

      Но увы - человек не совершенен.. И искренних коммунистов, да и просто честных людей - было крайне мало. Вот ситуацией, когда власть пыталась наладить низовое управление и включить связи с народом - и воспользовались всякие мутные обормоты.. Со всеми печальными вытекающими. Но даже при этом - не могу сказать, что подобная политика была неправильной. Ио она - напрямую вытекала из большевистской парадигмы народной власти. Да - люди как всегда подкачали, но что поделать - надо их воспитывать.. Коммунисты сами по себе не появляются.. Коммунизм - надо таки строить. И на этом долгом пути - ошибки неизбежны..

      Что до типа ужасов большевизма - ну давайте припомним, сколько людей легло скажем по религиозным мотивам.. Одна охота на ведьм в Европах чего стоила.. А ведь это только один маленький пример! Мы же по такому случаю не призываем скажем уничтожить христианство? Почему с 1937-м тогда другой подход?

      К тому же - есть сильные сомнения в прям таки полной невиновности абсолютно всех типа жертв репрессий.. Если хорошенько копнуть дела - обычно выясняется, что было, ой было за что нахлобучивать-то! Особенно - когда дело касалась управляющего звена всех рангов.. Хотя - нельзя отрицать, что и перегибов было немало. Что, собственно, товарищ Сталин и понял, сумев таки к 40-му году остановить эту разрушительную тенденцию..
      1. meandr51
        meandr51 Сегодня, 10:42
        0
        Можно подумать, что Сталин до 38 г. безраздельно управлял силовиками. Типа, покосил, потом почесал в затылке - и усовестился. На самом деле, пока он не провел на НКВД Берию, он почти ничего не мог в плане репрессий. И уж точно не был их инициатором. Все, что он мог, как член Политбюро - это ограничить предложения по чистке с мест. Вычеркнуть кого-то из списков. Что он и делал. А на местах просто шла борьба за власть ввиду Конституции 1936 г., где предлагалось выбирать не только членов ВКП(б). Шла местная самозачистка от конкурентов. И ничего с этим нельзя было сделать, т.к. и в Политбюро разных фракций и интересов хватало. Единого руководства не было!
  5. литий17
    литий17 Сегодня, 07:22
    +4

    Результат доносов, мой дед, вина была его в том что он немец, и якобы... А причина как обычно, умный красивый, бабушка первая красавица станицы выбрала его! Правда потом признали что ошибочка вышла... Не разобрались, а план горел! И сколько такого, когда элементарная зависть давала оружие быдлу, которое кстати оставалось безнаказаным! К слову у меня в поселке тоже желающих немало, кое кто пописывает, но менты уже привыкли и даже не показывают. Подобных кстати поставил на место геополитически, они меня бояться и вякуют на дистанции! А на службе подобного также хватало, но как говаривал мой первый командир...., хорошо работаешь лейтенант, они тебя бояться и уважают! Самое страшный вывод из нашей истории следующий, не дай Бог до власти дорвутся собчачки и галкины...., а главный будет идти по принципу я за демократию!
    1. Stas157
      Stas157 Сегодня, 08:54
      +3
      Цитата: литий17
      Самое страшный вывод из нашей истории следующий, не дай Бог до власти дорвутся собчачки и галкины

      А сейчас не такие?
      Напомните-ка, мама у собчачки где работает?
  6. Boris55
    Boris55 Сегодня, 07:32
    -9
    Вся власть Советам!

    Цитата: В.Бирюков
    военная операция на Украине проходит, мягко говоря, не совсем удачно, и очевидно, что в этом кто-то виноват. Отсюда и поиски неких «внутренних врагов»

    Почему не удачно? Мы наступаем, враг - отступает. Вопреки всей военной науке, соотношение погибших 1 к 7-8 в нашу пользу. Вы хотите изменить это соотношение в другую сторону?

    Странно считать, что все те, которые в 90-е были расставлены госдепом на все руководящие посты в России, в одночасье куда то испарились. Они по прежнему работают на своего хозяина. Им это нравится и они делают всё, что бы служить ему и дальше. Можно ли от их одним махом очистить все структуры власти? Нет, нельзя - страна развалится.



    У нас есть ВШЭ - структура созданная госдепом и кующая кадры в его интересах...

    Цитата: В.Бирюков
    ...основными проблемами военной операции на Украине являются некомпетентность и безнаказанность. С тех пор ничего не изменилось...

    С 14 января 2023г.? Извиняюсь, вы академию генерального штаба закончили? А может рядом проходили? Нет? Тогда с какого бодуна МО должно выполнять ваши пожелания?

    В ходе СВО периодически меняются руководители операции. За год - три. Недавно верховный приезжал на передовую, привёз копию иконы, по его словам оригинал принадлежал самому успешному военному министру царской России. Оставил её трём генералам...
    В общем в МО РФ грядут большие перемены...

    ps
    Чем отличается донос от доклада.
    Донос преследует личные интересы. Доклад - интересы страны. Донос - плохо. Доклад - хорошо.
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 07:48
      +3
      Цитата: Boris55
      Недавно верховный приезжал на передовую, привёз копию иконы, по его словам оригинал принадлежал самому успешному военному министру царской России. Оставив её трём генералам...

      А кто был самым успешным?
      1. Boris55
        Boris55 Сегодня, 07:53
        -5
        Цитата: мордвин 3
        А кто был самым успешным?

        По словам Путина - военный министр России второй половины XIX века Дмитрий Алексеевич Милютин. Не важно было это так или нет. Важен сам посыл. Трём генералам сделано предложение, от которого нельзя отказаться - должность министра обороны, начальника генштаба...
        1. мордвин 3
          мордвин 3 Сегодня, 08:03
          +7
          Цитата: Boris55
          Трём генералам "брошена кость" - должность министра обороны, начальника генштаба...

          По мне, лучше бы он привез им учебники по военному делу, а икона, по-моему, это шаг назад.
        2. paul3390
          paul3390 Сегодня, 10:00
          +2
          Хрена себе - самый успешный военный министр! А чего тогда мы Русско-турецкую войну 1877—1878 годов еле-еле выиграли?? И против кого - турок!

          Вообще - должен заметить, что наш обожаемый гарант вечно выбирает себе весьма сомнительные образцы для подражания.. Что явно сказывается на происходящих событиях..
          1. Старший матрос
            Старший матрос Сегодня, 10:24
            0
            Цитата: paul3390
            Хрена себе - самый успешный военный министр!

            Как ни странно очень многие историки называют графа Милютига лучшим военным министром Российской империи, хотя и не очень понятно за какие заслуги. То есть, они, конечно, есть, нокак по мне проколов еще больше.
            Цитата: paul3390
            Вообще - должен заметить, что наш обожаемый гарант вечно выбирает себе весьма сомнительные образцы для подражания..

            я бы сказал - частенько
        3. solzh
          solzh Сегодня, 10:44
          0
          Цитата: Boris55
          По словам Путина - военный министр России второй половины XIX века Дмитрий Алексеевич Милютин

          Лучшим министром обороны из всех, когда либо занимавших эту должность, был Устинов. Именно Устинов спас военную промышленность во время Великой Отечественной войны и после войны поднял её до максимальных высот, до сих пор используем вооружение разработанные при нем.
    2. ААК
      ААК Сегодня, 08:30
      -5
      Уж когда и расцвело пышным цветом доносительство, так именно при большевиках... при "проклятых царских сатрапах" не было и сотой части подобного, а как пришла "народная власть" - тут и началось...
  7. Эдуард Ващенко
    Эдуард Ващенко Сегодня, 07:38
    +5
    Про доносительство сегодня уместно сравнивать ни какой нибудь "1937 год", который был сто лет назад в период борьбы за социализм, или с доносами какого нибудь XVIII в. при Анне Иоанновне laughing
    Лучше сравнить с США, по образу и подобию которой устроено всё в РФ: от гос. институтов до моды, эдак с началом 50-х ХХ в. Вот тогда все и станет ясно, а пока только новый поиск "черной кошки в черной комнате". good
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 07:48
      +6
      На Западе стучат все. Могут настучать на вас что неправильно воспитываете ребенка и приедет социальная служба и отберет дитя. Могут настучать что мусор не сортируете и не в тот контейнер выбрасываете и т.п.
      Это не оправдание 37 года. Просто факт.
    2. Старший матрос
      Старший матрос Сегодня, 10:30
      0
      Цитата: Эдуард Ващенко
      Лучше сравнить с США, по образу и подобию которой устроено всё в РФ: от гос. институтов до моды, эдак с началом 50-х ХХ в.

      Вы про "Макартизм"?
      Как по мне, немножечко этого самого нам бы и впрямь не помешало. Но проблема в том, что по большей части все то, о чем пишет уважаемый автор существует не в реальности, а скорее в медиа. То есть... ну да. Некоглая погнали, Ахеджакову на пенсию отправили, но... большая часть из этой гоп-компании сами уехали. Но на самом деле, опасны не они, а те кто остались.
  8. parusnik
    parusnik Сегодня, 07:57
    +3
    Историки , копья ломают, пытаясь разобраться в цепи событий 1937-1938 г.г. всплывают новые документы,подтверждение тех или иных фактов ,или не подтверждение.А автор,разобрался в нескольких строчках. О доносах.Они были и до СВО, у нас один тип, писал на соседей,в надежде получить кусок земли.Года два писал. Петухи в городке не поют, не держат, ибо нарушение тишины и покоя.А что бы тишина и покой был, пишут доносы.Да ,лягушки квакать перестали весной,их тож наверное, "по тундре ,по железной дороге"..
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 08:34
      +5
      Ну недавно на одного сотрудника нашего настучали что ведет контакты и научную работу с учеными из недружественных стран. Нам запретили оффициально с ними контактировать. Только Китай и кого нет в списках недружественных стран. Так что уже где то близко к 37 году.... Может оно и правильно - не стоит с врагами России дела иметь. Но факт - стукачество начинает процветать. И именно в контексте расправы с неугодными.

      На меня стучали что работаю на иностранной аппаратуре - типа не поддерживаю импортозамещение... laughing Типа адепт Запада. wassat А где её взять, отечественную исследовательскую аппаратуру то? Нет её - не производят.... Те же фотоэлектронные спектрометры например... Или "правильнее" нихрена не работать но типа поддерживать "импортозамещение" и языком чесать? Я же по Российским госконтрактам на этой западной аппаратуре работаю. На Россию работаю, а не на США, хоть и прибор англо-американский...
      1. parusnik
        parusnik Сегодня, 08:49
        +1
        Как бы на этой волне, не развился вид преступления,вымогательство.Пригрозил, я знаю, ты в желто голубых трусах ходишь,давай бабок, иначе.. laughing На волне повышения цен на все,вполне возможно. laughing
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 08:54
          +2
          Вы абсолютно правы! Нашего шефа уже пытались так шантажировать чтобы он "поделился" деньгами с проекта, а то типа сообщим куда следует и подписей насобираем. Типа там конечно разберутся но осадок то останется ...
          Негодяев хватает. Их и в 37 хватало - зависть, по работе дорогу перешёл, баба начальнику не дала - её сразу раз и в агенты западные. Всё это было. Не стоит отрицать и идеализировать....
          1. parusnik
            parusnik Сегодня, 10:00
            +1
            Типа там конечно разберутся но осадок то останется ...
             Если , "типа там", кто разбирается , не в доле. Да, идеализировать не надо.Но, Вы почитайте,юмористические рассказы А.Чехова,А.Аверченко,М.Зощенко,вот эти типы характеров,не соц.положение имею в виду и сидели, и там, и не там и писали доносы,и эти характеры и сейчас остались и плодятся, и размножаются.Вспомните слова бойца Некрасова из фильма "Служили два товарища":" Накормить то людей мы накормим , но вот чтоб мозги переделать , боюсь 10-ти лет будет мало ... тут и 20-ти может не хватить "(с) А сейчас происходит следующее, вернее 30 лет как,но основа была."Бездушные твари. Сам кроил. Душу оставил только бургомистру, и то потому, что он душевнобольной. Для примера."(с)"Вот дай им свободу, они передушат друг друга, перегрызут."(с) хф "Убить, дракона"
      2. paul3390
        paul3390 Сегодня, 09:07
        +2
        Ленин. Эзопа? Что же вы им сказали из Эзопа?

        Часовщик. Я сказал им о той лисице, которая упрекала львицу за то, что несчастная львица рождает одного детеныша. А львица ей на это отвечала: «Зато я рождаю льва». Эзоп говорит — дело не в количестве, а в качестве.

        Ленин. А что же они вам на это сказали?

        Часовщик. Председатель собрания сказал, что Эзоп контрреволюционер и агент Антанты, а я являюсь агентом Эзопа. И меня выгнали оттуда.

        Ленин, склонившись над столом, начинает смеяться. Смеется Дзержинский, смеется и сам часовщик.
  9. Million
    Million Сегодня, 08:39
    0
    Сейчас некоторые опять Сталина в этом обвинят.
  10. oleg Pesotsky
    oleg Pesotsky Сегодня, 08:39
    +1
    37-й год уже превратился в какой то фетиш. А любой привлеченный к ответственности в то время автоматически считается "невинной жертвой" Стоило бы вспомнить что "политические процессы" над оппозицией того времени были открытыми. Производилась киносьемка, присутствовали иностранные дипломаты. Ни у кого не возникло сомнений в справедливости приговора. Был ли заговор военных под руководством Тухачевского? Даже отьявленные антисоветчики и либералы сквозь зубы признают что был. На фоне всех этих ужасов забывают что процент оправдательных приговорв в то время доходил до 15% по сравнению с 0,1 сегодня. Про бериевские амнистии ни слова, а ведь были освобождены и востановлены невиновные. Другим или перебили статью или сократили срок. Миф про репрессии 37-го создан полностью по заветам гебельса - ложь повторенная тясячю раз становится правдой.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 08:50
      +2
      А у мингрела никогда его положительные моменты не вспомнят. Нет, я его не оправдываю. Просто у любой палки два конца.
      1. paul3390
        paul3390 Сегодня, 10:09
        +1
        я его не оправдываю

        А он - и не нуждается в наших оправданиях. За него - предельно ясно говорят его дела. Например - атомный проект СССР. И я уверен - однажды Лаврентию Павловичу потомки поставят таки охрененный памятник. Потому что только благодаря в том числе ему, его таланту, способностям и энергии - мы все до сих пор живы и Россия - ещё существует.. Не сделали бы тогда в предельно короткие сроки ядерное оружие - даже боюсь представить, чтобы с нами стало.. А ведь это - только один из аспектов его деятельности..
  11. Stas157
    Stas157 Сегодня, 08:45
    +3
    основными проблемами военной операции на Украине являются некомпетентность и безнаказанность.

    Но наказывать должны тех, кто усомнился в компетентности руководителей операции.
  12. Любитель_чтения
    Любитель_чтения Сегодня, 09:09
    -1
    Очень неоднозначные выводы. Сообщить о том, чтобы запретили концерт какого-нибудь певца, потому что он ругает армию и собирает деньги в пользу ВСУ это донос? Или про автосервис (кафе и т.п) куда не пускают участников СВО? Или о том, что студентам читают лекции "борцы с режимом"? Или что в государственном театре играют те, кто это государство нещадно критикует?
    1. parusnik
      parusnik Сегодня, 10:31
      0
      Или что в государственном театре играют те, кто это государство нещадно критикует?
       А вот когда эти люди,хаяли СССР,призывали раздавить "гадов"у Белого дома в 1993 году, получали медальки за это от государства,а потом, вдруг стали кусать руку дающего?"Ты приучил меня, к потребностям, я полюбил колбасу и сметану"(с) Что произошло? Потребности стали урезаться и дороже стали, а то государство,СССР ругали, что не давало развиться потребностям,за это и хаяли, а не за отсутствие "свободы творчества". А когда хаяли, в восторге от них были.А стали хаять уже это государство, все в шоке. laughing
  13. Master2030
    Master2030 Сегодня, 09:33
    -1
    Очередной корявый антисоветский памфлет. Автор тиражирует дешёвых балаболов на подсосе соросятни что бы в очередной раз харкнуть в СССР. А не потому ли т н СВО превратилась в смесь Русско-японской войны и финской кампании 1939\40 что мы 30 лет гадили на свою историю.
    Centerum censo Washingtonium delendam esse
    1. parusnik
      parusnik Сегодня, 10:05
      +3
      в смесь Русско-японской войны и финской кампании 1939\40
      Финская компания, закончилась через три месяца достигнув целей и результатов.Присоединение Финляндии, не было целью.
  14. Адрей
    Адрей Сегодня, 10:01
    +2
    Интересная точка зрения автора. Или он специально решил немного "пригладить" материал? laughing
    В этом контексте от возмущающихся граждан, особенно тех, что придерживаются «левых» взглядов, достаточно часто можно услышать фразу «нужен новый 1937 год».

    Насколько я понимаю, "левые взгляды" удел тех, кто не согласен с проводимой политикой и действиями власти на данный момент. В контексте вышедших новых законов отображающих вектор направленности государственной политики в настоящий момент времени, взгляды данной данной группы граждан (как и многих комментаторов ВО laughing) следует рассматривать как "ультраправые", т.е. направленные на поддержку курса власти и призывающие к еще большему радикализму путем создания СМЕРШ (из кого создавать, никто не задумывается), ну а дальше видимо и "троек" hi
    1. Engineer
      Engineer Сегодня, 10:12
      0
      А здесь нет никаких противоречий.
      Поскреби русского "марксиста" -найдешь ымперца.
      1. Адрей
        Адрей Сегодня, 10:14
        +1
        Цитата: Engineer
        А здесь нет никаких противоречий.
        Поскреби русского "марксиста" -найдешь ымперца.

        С ортодоксальными фанатиками сейчас вообще трудно вездеrequest, зато товарно-денежные отношения процветают laughing
        1. Engineer
          Engineer Сегодня, 10:18
          +1
          Ортодоксальный фанатик на топваре только один-полоумная Татра. Как ни странно, она ближе всех к пониманию происходящего .
          Остальные еретики, сектанты и просто злобные дегенераты. Тут уже объясняют,что 37 год полезно и правильно
          1. Адрей
            Адрей Сегодня, 10:24
            0
            Цитата: Engineer
            Остальные еретики, сектанты и просто злобные дегенераты. Тут уже объясняют,что 37 год полезно и правильно

            Цитата: Адрей
            зато товарно-денежные отношения процветают

            request hi
          2. Адрей
            Адрей Сегодня, 10:37
            0
            Цитата: Engineer
            Ортодоксальный фанатик на топваре только один-полоумная Татра.

            И где она? Давненько не видать. Кстати, на фоне ее лозунгов изредка проскальзывали вполне здравые мысли и выводы, что вызывало определенный когнитивный диссонанс и заставляло задуматься о ее сущности и отношениях laughing
            1. Engineer
              Engineer Сегодня, 10:52
              0
              Цитата: Адрей
              И где она? Давненько не видать

              Я лишь надеюсь, что никто из стукачей до нее не докопался
      2. parusnik
        parusnik Сегодня, 10:18
        0
        Поскреби русского "марксиста" -найдешь ымперца.
         Поскреби ымперца, - найдешь русского "марксиста". laughing
    2. parusnik
      parusnik Сегодня, 10:15
      +1
      взгляды данной данной группы граждан (как и многих комментаторов ВО laughing) следует рассматривать как "ультраправые"
       При этом ,эта группа считает, что мозги, переделали только у украинцев, у них нет. laughing hi
      1. Адрей
        Адрей Сегодня, 10:27
        +1
        Цитата: parusnik
        При этом ,эта группа считает, что мозги, переделали только у украинцев, у них нет.

        Тут как бы два ответа "или,или"request
        1.
        Цитата: parusnik
        у них нет.

        2.
        Цитата: Адрей
        зато товарно-денежные отношения процветают
        1. parusnik
          parusnik Сегодня, 10:35
          0
          Без или , или..."Ты приучил меня к потребностям, я полюбил колбасу и сметану"(с) мф "Кот и клоун", советский ещё. Жаль , не показывают,очень пророческий, вчера ,о сегодня.