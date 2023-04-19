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Американские БМП М2 Bradley, переданные Украине, прибыли на прифронтовые территории

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Американские БМП М2 Bradley, переданные Украине, прибыли на прифронтовые территории

БМП М2 Bradley, переданные украинской армии в составе очередного пакета военной помощи США, прибыли на прифронтовые территории. Украинское Минобороны опубликовало фотографии этой боевой техники с нанесенной на броню "пиксельной" камуфлированной окраской, используемой ВСУ. Информацию также подтвердил в комментарии американской прессе представитель Пентагона Чарльз Дитц.


Количество поставленных на Украину подобных боевых машин не раскрывается, однако известно, что всего власти США пообещали украинской армии 113 единиц военной техники этого типа. Помимо БМП Bradley разных модификаций в 33-й пакет военной помощи США Украине пообещали поставить боеприпасы для поставленных ранее РСЗО HIMARS и гаубиц, мостоукладчики и другую инженерную технику, а также предоставить техническое обслуживание и поддержку американской военной техники. Общая стоимость поставок оценивается в 400 миллионов долларов.

Bradley на протяжении уже 40 лет является основной главной БМП армии США. Боевая машина этого типа была разработана в конце 1970-х годов и была призвана заменить устаревший на то время бронетранспортер M113.

Вооружение Bradley состоит из 25-мм пушки Bushmaster, пулемета, ракетной пусковой установки. Также в бронемашине есть несколько амбразур для ведения огня десантом.
Использованы фотографии:
Минобороны Украины
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17 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. НДР-791
    НДР-791 Сегодня, 14:00
    -8
    Ничего выдающегося. Заметьте из чего разобран до скелета
    1. frruc
      frruc Сегодня, 14:01
      +2
      БМП М2 Bradley.....прибыли на прифронтовые территории.

      Будем ждать от г-на Чарльза Дитца фотографий и комментарий обуглившихся остовов легендарной американской техники с поджареными бaндeрлoгами.
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 14:17
      +2
      А отчего на нем цифра 5 синей краской от руки писанная, да ещё явно рукой человека явно воспитанного в СССР wassat
      Почерк об этом явно говорит
    3. Incvizitor
      Incvizitor Сегодня, 14:20
      +4
      На нем хотя броня навешана в отличчие от наших картонок хоть при этом и размер больше намного.
  3. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 14:07
    0
    47-я бригада ВСУ, прошедшая обучение на западе и имеющая на вооружении натовскую технику
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 14:12
      -5
      Цитата: ЖЭК-Водогрей
      прошедшая обучение на западе и имеющая на вооружении натовскую технику

      Эту что-ли??? wassat
  4. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 14:13
    +1
    Плохо конечно. Оптика хорошая, пушка, хоть и 25мм, но если снаряды особые, тоже злая для аналогичных наших машин. Кто то из военных до того только в компьютерной игрушке "брэдли" валил, теперь вот в жизни придётся.
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 14:24
      0
      Цитата: Копчёный
      Плохо конечно. Оптика хорошая, пушка, хоть и 25мм, но если снаряды особые, тоже злая для аналогичных наших машин. Кто то из военных до того только в компьютерной игрушке "брэдли" валил, теперь вот в жизни придётся.

      Там и ПТУРы хорошие есть, которые и танки могут на раз-два разбирать
  5. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 14:20
    0
    БМП М2 Bradley, переданные украинской армии в составе очередного пакета военной помощи США, прибыли на прифронтовые территории.
    Вроде бы надо возмутиться как позволили, почему в пути не уничтожили!!!???. А подумаешь, ну вправду ладно , по пути на Украину не могли отследить, а прибытие на прифронтовую территорию? Соглашусь нет агентуры, отследить не кому, а в остальном?..
    1. Edward
      Edward Сегодня, 14:24
      0
      Путин же говорил, что отследить невозможно, потому что по ночам перевозят
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:24
    +3
    Была инфа, что одну уже поджарили под Угледаром, счет открыт? Палладины, Крабы и прочая нечисть уже в пассиве есть, все там будут.
    1. Nesvoy
      Nesvoy Сегодня, 15:30
      +2
      Так было инфа что и Т-14 поджарили. Нет фото или видео фиксации, нечего разводить сплетни, как никак 21 век на дворе.
  7. monetam
    monetam Сегодня, 14:28
    +2
    Можно подумать, что ВСУ хотел их использовать только для тыловой подготовки... Сейчас будут идти в наступление и Леопарды, и Челленджеры. и Бредли. очень надеюсь, что они закончат примерно так же. как немецкая техника на Курской дуге. Дай Бог удачи нашим противотанковым бригадам !
  8. Yapet100
    Yapet100 Сегодня, 14:32
    0
    Да... почти каждая страна старается воткнуть на шпильку. Почти все пляшут под дудку сша. Сдаётся мне, что во внешней политике мы где-то допускали ошибки и слишком много бессмысленно твердили о красных линиях. По факту у нас и друзей надёжных нет... Слабыми мы всем кажемся... К сожалению...
    1. Essex62
      Essex62 Сегодня, 14:39
      0
      Зато партнёров не меренно. В бизнесах какие друзья? Маржа всегда врозь.
  9. spirit
    spirit Сегодня, 14:35
    +1
    А чё американцы дз для Бредли свою не поставили что ли?)Где контакт,где шароварный нож?броня то позволяет даже обычную дз ставить.Странно
  10. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 15:00
    0
    В теории, и бмп с доработками, можно нехило так бронёй обвесить, если отказаться от плавучести. Какой нибудь бмпс (сухопутный). Тогда брэдля может курить со своим бушмастером.