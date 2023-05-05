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В ЕС заявили, что космические солнечные электростанции помогут решить проблему с хранением энергии

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В ЕС заявили, что космические солнечные электростанции помогут решить проблему с хранением энергии

Европейское космическое агентство (ESA) подписало контракты на два концептуальных исследования космических солнечных электростанций коммерческого масштаба, что является достаточно важным шагом в его новой инициативе под названием SOLARIS.


Концептуальные исследования космических солнечных электростанций коммерческого масштаба послужат актуальным ориентиром для общих усилий участников проекта SOLARIS, доводя до зрелости возможность использования солнечной энергии из космоса. Параллельные контракты должны быть завершены до конца 2023 года.

Космическая солнечная электростанция сможет собирать солнечную энергию там, где она постоянно доступна и в изобилии — на орбите Земли. Собранная энергия затем будет передаваться по беспроводной сети на Землю, где она необходима для получения так называемой чистой энергии. Вариант передачи энергии - лазерный.

Как пишут в западных СМИ, солнечная энергия из космоса сможет дополнить наземные возобновляемые источники энергии, обеспечивая надежную постоянную доступность энергии 24 часа в сутки. Вместе с наземными они способны обеспечить столь необходимую стабильность электросети, поскольку доля прерывистых, зависящих от туч и ветра, возобновляемых источников энергии продолжает расти. Получение такого энергетического «партнёрства» наземных и космических электростанций поможет снизить зависимость от крупномасштабных решений для хранения электроэнергии.

В рамках инициативы SOLARIS, одобренной Советом Европейского космического агентства ещё в ноябре 2022 года, будут проведены исследования и технологические разработки для оценки преимуществ, вариантов реализации, коммерческих возможностей и рисков космической солнечной энергетики в качестве вкладчика в безуглеродную энергетику Европы.

Результаты этой инициативы, как заявляют в ЕС, должны позволить Европе принять обоснованное решение о продолжении полномасштабной программы развития коммерческой космической солнечной энергетики к концу 2025 года.
Автор:
Использованы фотографии:
https://www.esa.int
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44 комментария
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  1. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 08:54
    +3
    Что радует, так это то, насколько быстро планируется решить такую колоссальнейшую задачу! laughing
  2. marchcat
    marchcat Сегодня, 08:55
    +8
    Очень похоже на очередной "развод на бабки" ЕС.
    1. Egeny
      Egeny Сегодня, 10:15
      0
      А что Вы хотите от "британских учёных"...
  3. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 08:56
    +11
    , автор маниловщиной занимается. Этой идее уже лет 40, как минимум. Технологии уже тогда были доступны. Весь вопрос в передаче энергии на землю. Лазером? А если он промахнется? А если он умышленно не промахнется? При нынешнем международном раздрае, кто согласится иметь у себя над головой объект который по сути является оружием массового поражения.
    1. 75Сергей
      75Сергей Сегодня, 09:03
      +2
      Берите дальше, Никола Тесла ещё опыты успешные делал
      1. astepanov
        astepanov Сегодня, 09:29
        -1
        Цитата: 75Сергей
        Берите дальше, Никола Тесла ещё опыты успешные делал

        Тесла - такая же выдумка, как Супермен, Бэтмэн и Человек-паук. Да, он (одновременно с инженерами из России) успешно разработал генерацию и использование переменного тока, занимался СВЧ-генераторами - но не более того. Всё прочее выдумки.
    2. Aken
      Aken Сегодня, 09:11
      +10
      Можно на орбите заряжать аккумуляторы с батарейками и сбрасывать их на парашютах. Как думаете, потянет идея на изобретение?
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 09:13
        +5
        Ниии, не потянет. Парашютов не напасёшься. Надо кабель протянуть. wassat
        1. Aken
          Aken Сегодня, 09:17
          +4
          Нельзя. Кабель бомжи срежут и продадут торговцам цветниной.
          1. Nexcom
            Nexcom Сегодня, 09:18
            +3
            От ё-маё.... Об этом я и не подумал.... what

            зы Парашюты тожу могут украсть и на трусселя пустить... lol
      2. Смею_заметить_
        Смею_заметить_ Сегодня, 09:29
        0
        Ага!
        "На головы беспечных парижан" (с)
    3. Kotofeich
      Kotofeich Сегодня, 09:27
      +1
      А, разве есть мегаваттные лазеры, способные работать в непрерывном режиме годами?
      1. vadimtt
        vadimtt Сегодня, 09:36
        0
        По идее есть - CO2 лазер с накачкой тлеющим разрядом, рабочее тело постоянно прокачивается через активную зону (рециркулируется и восполняется по мере деградации). В теории масштабируется до десятков мегаватт, но проблема таки есть - зеркала даже при активном жидкостном охлаждении довольно быстро деградируют. Но возможны инженерные решения с циклической автоматической их заменой.
        1. astepanov
          astepanov Сегодня, 10:16
          +2
          Цитата: vadimtt
          зеркала даже при активном жидкостном охлаждении довольно быстро деградируют.

          Ага. А еще нужны радиаторы для отвода тепла от жидкости и от СО2 излучением в открытый космос. Закон Стефана - Больцмана вам в руки: площадь радиаторов поболе площади солнечных батарей будет. Кстати, на МКС самые заметные "уши" - это как раз радиаторы, а не солнечные батареи.
    4. astepanov
      astepanov Сегодня, 09:50
      +3
      Цитата: Аркадич
      Технологии уже тогда были доступны.

      Фигня. Тогдашние фотобатареи имели КПД менее 3%. У лазеров - и того меньше. Итого, на Землю попадало бы менее 0,1% от энергии, попавшей на солнечные панели. Сейчас КПД панелей около 20%, лазеров - 30%, в итоге имеем 6%. На фотобатарею попадает около 1 кВт/м кв. мощности. Для получения 1 кВт после передачи на землю нужно не менее 17 м кв. панелей. Типичная мощность электростанций составляет 50 МВт, для такой мощности нужна солнечная батарея площадью 850 млн. квадратных метров (850 квадратных километров). Чем выводить в космос? Как монтировать? Сколько будет стоить такая энергия? Наконец, солнечные панели быстро деградируют под действием солнечной радиации. Во что обойдется замена? Наземные солнечные электростанции не работают в пасмурные дни - но это же относится и к космическим ЭС. Выход мог бы быть в использовании СВЧ-канала. Но какой площади должен быть приемник? Расстояние от панелей до Земли должно быть в тысячи километров, иначе батарея будет уходить в тень Земли, а дифракционное уширение пучка отменить невозможно.
      Резюме: всё это чушь собачья.
  4. Хорон
    Хорон Сегодня, 08:57
    +1
    Собранная энергия затем будет передаваться по беспроводной сети на Землю, где она необходима для получения так называемой чистой энергии. Вариант передачи энергии - лазерный.

    Много лет назад уже рассматривалась такая технология, но была забракована из-за проблем в случае аварии наведения. Что будет если произойдёт сход канала передачи энергии с наземного приёмника?
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:03
    +4
    А с "зеленной энергетикой", как я понимаю, вопрос в ЕС уже полностью решен? Теперь ставятся более глобальные задачи причем вероятно теми кто планирует на этом заработать.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 09:16
      +1
      Какой там решён.... В Германии угольные станции расконсервировали. Типо если могучие фильтры на выхлоп поставить то очень даже и ничего себе получится. Этак они и до паровых машин доберутся скоро...
      1. Аркадич
        Аркадич Сегодня, 09:52
        0
        Цитата: Nexcom
        Какой там решён.... В Германии угольные станции расконсервировали. Типо если могучие фильтры на выхлоп поставить то очень даже и ничего себе получится. ...

        Сразу рассказ Зощенко про печь вспомнил, как её председатель жкх тестировал, на угар. В конце фраза оптимистическая " Человек не блоха- ко всему может привыкнуть"
  6. Chip4ik
    Chip4ik Сегодня, 09:06
    +1
    Помнится мне были предложения построить лифт на орбиту, теперь беспроводная передача энергии, следующий этап - телепорт на марс))
    1. Гум_маноид
      Гум_маноид Сегодня, 09:41
      0
      Был фильм про планету яйцеголовых- там можно было командира лучить в соседнюю комнату, Только неудачка с задницей случилась - вывернули не в ту сторону.
  7. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 09:07
    -1
    А я бы на солнечные батареи ставку не делал, в принципе на орбите можно разместить всё старый добрый кипятильник по принципу паровоза - нагреваем жидкость - пар - турбина.
    Вопрос только с охлаждением бы решить.
    Передача энергии только волновая - лазеры и прочее, только выжигать атмосферу будут, т.к. приёмник будет на поверхности, а оно нам надо?
    Вообще Меркурий для этих целей самое то.
    А солнечные батареи выгорают.
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 09:28
      0
      старый добрый кипятильник по принципу паровоза

      Тогда уж скажем двигатель Стирлинга.. Впрочем - это никак не решает проблему передачи энергии..
  8. Kuroneko
    Kuroneko Сегодня, 09:08
    0
    Как ремонтировать эти "электростанци" в космосе? Сколько это будет стоить? Какова их мощность?

    Ничего лучше АЭС человечество ещё не придумало. А когда укротят термоядерку - вообще ничего иного не потребуется.
    1. Виктор Сергеев
      Виктор Сергеев Сегодня, 09:13
      0
      Фигня мощность, сколько будут стоить провода до земли (шутка). Выработать и накопить это ерунда, главное доставить. Проще сделать солнечные электростанции в Сахаре, только вот по пути до ЕС останется меньше половины.
  9. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 09:11
    +1
    Что они там нюхают? Чую Зеленский и его команда их покусали, ну и ребята поняли как можно бабки рубить из воздуха, главное придумать проект по бредовее.
    1. Старый_геолог
      Старый_геолог Сегодня, 09:19
      +2
      Я думаю, им американцы идеи подкидывают, чтоб уж окончательно Европу завалить. Угу, можно еще прямо сразу и заводы на орбите строить, чтобы на землю провода не тянуть.
  10. mag nit
    mag nit Сегодня, 09:17
    +2
    А может лучше космическую электроэнергию в консервные банки закатывать?
    1. Гум_маноид
      Гум_маноид Сегодня, 09:36
      0
      можно аккумуляторы там заряжать и сюда привозить, но это слишком дорогое развлечение, на ракетном топливе разоришься.
  11. Alien From
    Alien From Сегодня, 09:19
    +2
    Грета их и там своим дебильным лицом достанет wassat bully
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 09:27
      0

      Alien From (Alien From)
      Сегодня, 09:19
      НОВЫЙ
      +1
      Грета их и там своим дебильным лицом достанет wassat bully
      Таки да.Как прознает она, что гейропа будут солнце терзать)) laughing , она их - как Тузик грелку! wink
  12. nov_tech.vrn
    nov_tech.vrn Сегодня, 09:21
    +2
    Помню в 60-е годы в журнале техника молодежи вовсю решалась эта проблема, что опять плагиат ?
  13. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:25
    0
    Результаты этой инициативы, как заявляют в ЕС, должны позволить Европе принять обоснованное решение о продолжении полномасштабной программы развития коммерческой космической солнечной энергетики к концу 2025 года.
    дураки думкой богатеют. Не у свидомых ли нахватались фантазиями? laughing
  14. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 09:28
    +1
    Стесняюсь спросить...
    А что дешевле?
    Провести аж "два! концептуальных исследования космических солнечных электростанций коммерческого масштаба" или тупо восстановить работу СП-1 и СП-2?
  15. Гум_маноид
    Гум_маноид Сегодня, 09:33
    0
    А можно сначала на лазерной тяге трамваи сделать- надоели уже эти провода,Ю если такое где-то практикуется, то почему вся земля проводами обтянута???
    Пусть эти идиоты с ветряными мельницами воюют)))
  16. свой1970
    свой1970 Сегодня, 09:35
    0
    Скоро до космических лифтов доживем- описанных в фантастике 1980х.Не помню как книга называлась
    1. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 10:01
      +1
      Цитата: свой1970
      Скоро до космических лифтов доживем- описанных в фантастике 1980х.Не помню как книга называлась

      "Фонтаны рая" А.Кларк.
      Жаль кстати, что человечество погрязло в мелкой возне и приближает свой конец. Вроде в 80х была публикация, что если человечество не выведет в космос грязные предприятия в течении 100 лет, то будет погребено под валом экологических проблем.
      1. YanniKounnar
        YanniKounnar Сегодня, 10:42
        0
        Merci vous avez une meilleure mémoire que moi je me rappelais la trame de l'histoire mais impossible de me rappeler du titre...l'âge sans doute :-)
        1. Аркадич
          Аркадич Сегодня, 12:08
          0
          Bonjour. J'écris sur un traducteur, donc avec des erreurs. Vous vous êtes toujours intéressé à la façon dont vous lisez notre flux, ne maîtrisant pas le russe?
    2. YanniKounnar
      YanniKounnar Сегодня, 10:10
      0
      Peut être "Europa" ?

      Может быть, "Европа"?
  17. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 10:03
    0
    Des gigawatts ( pour avoir quelques influence sur le bilan energetique mondial ce ne pourrait que des fortes puissances )transmis par laser ...leur utilisation pacifique ne pourra t elle pas être "détournée" pour une utilisation militaire ?

    Гигаватты (оказать определенное влияние на мировой энергетический баланс могли только сильные импульсы), передаваемые с помощью лазера ...не может ли их мирное использование быть "перенаправлено" для использования в военных целях
  18. Crasher
    Crasher Сегодня, 11:00
    0
    В одном из фантастических рассказов (запамятовал, в каком) на орбите земли, на темной стороне крутилось здоровенное зеркало. Все просто. не нужно решать проблему передачи энергии лазерами-свч- проводами)
  19. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:29
    0
    До чего только не додумаются, чтобы газ и нефть у России не покупать.... Пусть экспериментируют, но только на своей и над своей территорией.
  20. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 11:30
    0
    Нереально тупая идея и распыление ресурсов как оно есть. КПД (не лабораторных) сб - в лучшем случае ~25% ,при этом он будет падать под воздействием агрессивных факторов космич. среды . КПД лазера (электрическую в оптическую на орбите) будет в лучшем случае % 40, на земле соотв. эту конверсию придется повторять (помимо потерь в атмосфере какого-то % мощности) , т.е на наземной принимающей станции будет КПД также максимум 40%. Таким образом от нагенеренного 1 МВТ на орбите до земли (в сеть) дойдет "в идеальных условиях" ок. 250-300 КВТ. Это при том, что запуск ферм способных на орбите производить этот 1 МВТ будет весьма и весьма дорог , их придется охлаждать, обслуживать (на весьма высоких орбитах) , при том что 1 МВТ это даже не капля в море с точки зрения потребностей.
    Банально сев и подсчитав сколько генерации понадобится на пр-во изделий ,способных генерировать эту мощность на орбите и изделий ,способных их вывести (+расходы средств на изготовление и запуски) - мы приходим к тому ,что это дичайший лохотрон с точки зрения экономической целесообразности.
    Солнечная генерация это не мельница Сампо.

    С точки зрения военных проект может оказаться любопытным, но вложения и масштаб все равно вселяют в меня лютый скепсис..

    ЕС стоило бы сфокусировать усилия на крупных АЭС и реакторах на быстрых нейтронах ,на термояде том же ,на геотермальной генерации . Если уж так уперлось то на замене ядовитых соединений в солнечных панелях высокой эффективности на что-то менее токсичное и дорогое.