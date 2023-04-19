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Немецкое издание: Закрыв собственные АЭС, Германия резко увеличила импорт электроэнергии

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Немецкое издание: Закрыв собственные АЭС, Германия резко увеличила импорт электроэнергии

Сторонники экологически чистой энергии в Германии все-таки добились закрытия всех атомных электростанций на территории страны. Однако было очевидно, что найти замену такому большому объему энергии, который требуется Германии и который покрывали АЭС и российские энергоносители, только в экологически чистом сегменте будет невозможно.


Однако решение все же было принято, и 15 апреля власти ФРГ отключили последние действовавшие в стране три АЭС. Как страна восполнила нехватку электроэнергии, становится понятно из сообщений немецкой газеты Bild.

Издание пишет, что немецкий импорт электричества резко возрос на следующий день после того, как были отключены последние АЭС в стране. При этом отмечается, что импортируется в том числе и энергия с атомных электростанций. По данным немецкой газеты, основными поставщиками энергии в ФРГ являются Франция и Польша. Последняя поставляет электричество с угольных электростанций, а Париж экспортирует энергии с французских АЭС, работающих на топливе, значительная доля которого имеет российское происхождение.

Bild пишет, что импорт поднялся в разы и если раньше он составлял 1,3 ГВт, то сейчас – 6 ГВт.

В ФРГ сделали ставку на возобновляемую энергию, которая сильно зависит от погодных условий (солнечные и ветряные электростанции) и не может стабильно обеспечивать потребности страны.
Использованы фотографии:
Википедия/E.ON Kernkraft GmbH
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10 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 15:33
    +1
    Ну так что, последствия "разворота на 360 градусов" (с). lol
  2. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 15:34
    +1
    Я так много хохоталь!!!! Ладно зимой - назло бабушке отмораживаем уши, но в свою ногу из балисты-то зачем стрелять?... Шиза косит европейские ряды....
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 15:37
      0
      Анналенку уже свои же бундесы чуть ли не в открытую матюкают за её высказывания и деяния. А Ливерного придавить хотят.

      Да пусть отключают АЭС, пусть. Электричество значит подорожает у них.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:25
      0
      Кстати,а если отбросить турбочепуху-они в самом деле отморозили уши,замерзли бундесы?Давайте посмотрим в ценник "на розетку" через месяц-другой.Насколько вырастет.
  3. Brain_
    Brain_ Сегодня, 15:51
    0
    Закрыть АЭС (один из самых чистых источников энергии, если брать весь цикл жизни) в борьбе за экологию - это верх идиотизма.
    Разве что они полностью продумали план замещения другими методами. Но есть подозрение, что ближайшие лет 10-15 Германии придётся усиленно искать замену. Ну либо смириться с тем, что нужно закупать электроэнергию.
  4. Старый_геолог
    Старый_геолог Сегодня, 15:51
    0
    Чего-то у них совсем крыша едет там в европах! Им мало подорожаний после отказа от нефти и газа из России, решили последний сук подрубить? Или тоже ведрами из штатов электричество будут возить?
  5. dirk182
    dirk182 Сегодня, 15:54
    0
    В Германии, как и во всем мире идет "переформатирование". Сокращение производства-сокращение потребления-сокращение населения. Все по плану.
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:55
    0
    Немецкое издание: Закрыв собственные АЭС, Германия резко увеличила импорт электроэнергии
    . Судя по всему это победа зелёной партии и всех, кто их поддерживает... а вот выиграет ли Германия от того, это вопрос???
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:56
    0
    Как думаете ,Макорон в этом году перешагнёт миллирдный рубеж в стоимости экспортированной Эл. энергии в Германию ,ему всего то надо было 100 млн.У Германии раньше был положительный баланс в купле продаже Эл. Энергии где-то 2,5 - 3 млрд.А как обрадовалась Швейцария ,она покупала у Германии электричества на 2,1 млрд $ или € ,не важно.Я люблю зелёных, когда они гадят на чужой территории.Нобелевку им.
  8. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:15
    +1
    Построить "зеленую энергетику" в отдельно взятой стране? Это эксперимент над страной и народом? А выбросы с угольных электростанций в Польше до Германии не долетают? А рвани что на АЭС во Франции немцы ветряками будут тучи разгонять? Была локомотивом ЕС, да походу, уготована участь дрезины.....