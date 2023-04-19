Немецкое издание: Закрыв собственные АЭС, Германия резко увеличила импорт электроэнергии

Сторонники экологически чистой энергии в Германии все-таки добились закрытия всех атомных электростанций на территории страны. Однако было очевидно, что найти замену такому большому объему энергии, который требуется Германии и который покрывали АЭС и российские энергоносители, только в экологически чистом сегменте будет невозможно.Однако решение все же было принято, и 15 апреля власти ФРГ отключили последние действовавшие в стране три АЭС. Как страна восполнила нехватку электроэнергии, становится понятно из сообщений немецкой газеты Bild.Издание пишет, что немецкий импорт электричества резко возрос на следующий день после того, как были отключены последние АЭС в стране. При этом отмечается, что импортируется в том числе и энергия с атомных электростанций. По данным немецкой газеты, основными поставщиками энергии в ФРГ являются Франция и Польша. Последняя поставляет электричество с угольных электростанций, а Париж экспортирует энергии с французских АЭС, работающих на топливе, значительная доля которого имеет российское происхождение.Bild пишет, что импорт поднялся в разы и если раньше он составлял 1,3 ГВт, то сейчас – 6 ГВт.В ФРГ сделали ставку на возобновляемую энергию, которая сильно зависит от погодных условий (солнечные и ветряные электростанции) и не может стабильно обеспечивать потребности страны.