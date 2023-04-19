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Появились кадры усеянной уничтоженной техникой ВСУ дороги к западу от Артемовска

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Появились кадры усеянной уничтоженной техникой ВСУ дороги к западу от Артемовска

В сети появились снятые украинскими военными кадры, на которых можно увидеть одну из немногих дорог к западу от Артемовска (Бахмута), при помощи которых у ВСУ еще осталась возможность снабжать свою группировку в городе.


На кадрах можно увидеть, что грунтовая дорога, по которой передвигаются на автомобиле боевики киевского режима, буквально усеяна обломками уничтоженной техники ВСУ. Также на кадрах можно заметить временную переправу через овраг. Оператор видео, находящийся на пассажирском сидении транспортного средства, просит водителя ехать быстрее, так как возможен артиллерийский удар по местности, по которой передвигается автомобиль.





Сообщается, что к юго-западу от Артемовска российские войска атаковали на "молчавшем" в течение довольно продолжительного времени участке фронта в направлении населенного пункта Предтечино. Бойцы российской ЧВК "Вагнер" при поддержке артиллерии вели наступление на село Ивановское. При поддержке авиации и артиллерии продолжаются штурмовые действия в западных и южных районах Артемовска. Российская артиллерия продолжает наносить удары по позициям противника в населенных пунктах Новодмитровка, Часов Яр.

В городской застройке Артемовска акцент штурма сместился с центральной части линии боевого соприкосновения на фланги, где продолжается активное вытеснение украинских боевиков с занимаемых ими позиций.
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15 комментариев
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  1. Mizerbal
    Mizerbal Сегодня, 14:37
    +3
    На обочинах лежит гражданские автомобили и гражданские пикапы. Видимо, военную технику не так просто вывести из строя
    1. krot
      krot Сегодня, 15:21
      0
      Интересно, почему эта переправа на месте моста еще жива?
    2. denplot
      denplot Сегодня, 15:54
      0
      В конце видео разбитая бмп. Да и показан кусочек дороги метров 100
    3. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 16:19
      0
      На обочинах лежит гражданские автомобили и гражданские пикапы.

      Как вариант ложные цели для нашей арты. Пока артиллерия уничтожает эти "пузотёрки" тратя б/к и обнаруживая себя где то ждёт своего часа основная колонна. И когда наши меняют позиции и пополняют б/к всуки на всех парах пролетают опасный участок.
  2. Старый_геолог
    Старый_геолог Сегодня, 14:40
    +6
    Мне одному кажется, что эти кадры уж недели две как появились?
    1. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 16:15
      +1
      Цитата: Старый_геолог
      Мне одному кажется, что эти кадры уж недели две как появились?

      Были похожие с другим окружающим пейзажем, и там больше крупной техники было чем легковушек.
  3. На деребасовской
    На деребасовской Сегодня, 14:40
    +2
    странно почему мостик не раздолбали? чтоб знать что через него будут ехать и место +- пристрелено?) или есть какие то иные причины?
    1. AVA77
      AVA77 Сегодня, 14:48
      0
      Зачем уничтожать здание тира .В тире в основном стреляют по мишеням.
  4. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 14:45
    +3
    Странно конечно ,что почти все раздолбанные машины, что можно рассмотреть - гражданские легковушки.
    А сами операторы едут на чемто угловатом цвета хаки. Но кто их, ВСУшников, знает..
    Может , белые малолитражки - это штатная военная техника....
    1. Комментарий был удален.
  5. Luminman
    Luminman Сегодня, 14:45
    -1
    Хорошие кадры...
    ____________________
  6. JD1979
    JD1979 Сегодня, 14:52
    +6
    Появились кадры усеянной уничтоженной техникой ВСУ дороги к западу от Артемовска

    Когда уже за кликбейт банить начнут а? Хотя... простыни бессмысленного текста и фейковые заголовки не нарушение, не, это другое.
  7. Single-n
    Single-n Сегодня, 14:59
    +1
    Хмм. ВСУ снабжает группировку перевозками на ЛЕГКОВЫХ машинах? Странно что нет ни одной грузовой типа "камаза". Или хотя бы трех-пятитоника. Господа/товарищи , граждане. Я не начальник тыла , но как то слабо верится , что можно снабжать минимум бригаду , да еще ведущую активные боевые действия, с помощью легковушек. Или остатки седанов должны усеивать обочину в 5 рядов. Просто посчитайте сколько там в день тратится только патронов.
    1. На деребасовской
      На деребасовской Сегодня, 15:02
      +2
      Ну я так понимаю легковушки не по укатаной дороге долеко не уедут от этого там преимушественно легковая техника, думаю мостик там чтото тяжолое не выдержал бы, у гусунечной и иной тяжолой технике имеются альтернативные маршруты скорее всего.
      А для вывоза раненых и иных подобных задач чем плохи легковые авто?
      1. Single-n
        Single-n Сегодня, 15:17
        0
        Если наше МО не сильно приукрашивает то потери в день там должны быть около 100 чел. Сколько нужно легковушек для перевозки хотя бы 30-50 раненых? Штук 20 должны непрерывно курсировать ТОЛЬКО для перевозки Л/С. И это в течении нескольких месяцев. И не забывайте что там была распутица. Я хз, сможет ли груженый грузовик там пройти. Сильно не уверен.
        1. На деребасовской
          На деребасовской Сегодня, 15:53
          0
          За теже пару месецев это не единственая дорога с таким пейзажем, если там идет бои и есть проблемы со снабжением, если они есть, то за нехваткой профильных авто такие легковушки могут использовать.
          А раненые вроде тоже есть тяжолые ести легкие транспортабельные и не очень, я думаю когда у тебя выбора нету на чем ехать можно и на легковушке пикапе буханке и прочем ехать, но это опять же только предположения точно может сказать только тот кто находится там