Появились кадры усеянной уничтоженной техникой ВСУ дороги к западу от Артемовска

В сети появились снятые украинскими военными кадры, на которых можно увидеть одну из немногих дорог к западу от Артемовска (Бахмута), при помощи которых у ВСУ еще осталась возможность снабжать свою группировку в городе.
На кадрах можно увидеть, что грунтовая дорога, по которой передвигаются на автомобиле боевики киевского режима, буквально усеяна обломками уничтоженной техники ВСУ. Также на кадрах можно заметить временную переправу через овраг. Оператор видео, находящийся на пассажирском сидении транспортного средства, просит водителя ехать быстрее, так как возможен артиллерийский удар по местности, по которой передвигается автомобиль.
Сообщается, что к юго-западу от Артемовска российские войска атаковали на "молчавшем" в течение довольно продолжительного времени участке фронта в направлении населенного пункта Предтечино. Бойцы российской ЧВК "Вагнер" при поддержке артиллерии вели наступление на село Ивановское. При поддержке авиации и артиллерии продолжаются штурмовые действия в западных и южных районах Артемовска. Российская артиллерия продолжает наносить удары по позициям противника в населенных пунктах Новодмитровка, Часов Яр.
В городской застройке Артемовска акцент штурма сместился с центральной части линии боевого соприкосновения на фланги, где продолжается активное вытеснение украинских боевиков с занимаемых ими позиций.