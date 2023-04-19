Военное обозрение
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Российским военным экспертам прислали подозрительные посылки со статуэтками

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Российским военным экспертам прислали подозрительные посылки со статуэтками

Украинские спецслужбы продолжают использовать свою излюбленную тактику террора и запугивания. При этом стоит отметить, что последняя акция выглядит особенно циничной.


Напомним, что 2 апреля в Санкт-Петербурге в результате теракта погиб военкор Владлен Татарский. Взрывное устройство было заложено в позолоченный бюст, подаренный блогеру.

В то же время, сегодня стало известно, что подозрительные посылки со статуэтками внутри были отправлены сразу нескольким военным экспертам, поддерживающим СВО. Об этом РИА Новости рассказал доктор военных наук Константин Сивков.

С его слов, странные отправления пришли на имя крупного философа, а также нескольких военных экспертов. При этом характерно то, что все эти люди вступают сторонниками российской спецоперации.

Аналогичная посылка, как рассказал Сивков, пришла и на его имя. При этом он перевел доставку с курьерской на выдачу и вызвал полицию.

Внутри подозрительной посылки оказалась позолоченная статуэтка. Со слов Сивкова, ему и еще одному получателю (эксперт не стал называть фамилий) прислали бюст маршала Жукова.

В одном бюсте взрывчатки не нашли, а в моем — пока неизвестно

- заявил эксперт.

По мнению доктора военных наук, происходящее является ничем иным, как очередной попыткой устрашения, организованной ГУР Украины и СБУ.

На данный момент известно, что посылки были отправлены из Ульяновска, предположительно, одним и тем же человеком.

Стоит напомнить, что на Украине в последнее время регулярно муссируется тема контрнаступления ВСУ, которое якобы может начаться уже в ближайшее время. Таким образом, не исключено, что украинские спецслужбы попытаются оказать максимальное психологическое давление на российских граждан в преддверии операции. Вероятно, вышеупомянутая акция запугивания является частью данного замысла.
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21 комментарий
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:02
    +9
    На данный момент известно, что посылки были отправлены из Ульяновска, предположительно, одним и тем же человеком.
    . А не заслать ли ответную "посылку", с пол тонны весом, по ИЗВЕСТНОМУ АДРЕСУ!!! soldier
    1. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 15:15
      -1
      Мы не такие, "мы не воюем с народом украины", а вдруг кто-то из народа при взрыве пострадает?
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 16:15
        0
        В тех, конкретных, местах простого народа НЕТ, по определению...
    2. Венд
      Венд Сегодня, 15:22
      0
      Ну найти этого человека не составит труда. Надеюсь скоро услышать от сотрудников спецслужб об этом.
      1. Piramidon
        Piramidon Сегодня, 15:42
        +1
        Цитата: Венд
        Ну найти этого человека не составит труда. Надеюсь скоро услышать от сотрудников спецслужб об этом.

        Если взрывчатки в посылках не обнаружится (наверняка так и окажется, ведь не конченый недоумок посылал), то предъявить отправителю посылок будет нечего. Ну послал подарки любимым экспертам, и что?
      2. fif21
        fif21 Сегодня, 16:04
        0
        Цитата: Венд
        Ну найти этого человека не составит труда

        Это необходимо сделать ! Отправителя в оперативную разработку и наказать , чтоб другим не повадно было . И клеймо на всю жизнь - пособник нацистов . hi
    3. frruc
      frruc Сегодня, 15:24
      +3
      ....... происходящее является ничем иным, как очередной попыткой устрашения, организованной ГУР Украины и СБУ.

      Хватит уже заниматься чистоплюйством. Стоит быстрее довести расследования с последними известными убийствами и приговорить виновных к каре. А они пусть ходят (или не спят) и думают, когда и где придет их конец.
    4. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 15:33
      +5
      Цитата: rocket757
      с пол тонны весом, по ИЗВЕСТНОМУ АДРЕСУ!!!

      экий Вы жадный
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 16:12
        0
        Так то не жалко и ФАБ *** заслать, но способы доставки, не столь надёжны, скорее рискованные, не, не, если можно без риска и надёжно, пусть так и будет. Им и того хватит, для начала.
  2. Сергей Михайлович Карасёв
    Сергей Михайлович Карасёв Сегодня, 15:16
    +5
    Очень похоже на амерские "письма с белым порошком" 2001 г. На нервы давить пытаются.
    1. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 15:49
      0
      Цитата: Сергей Михайлович Карасёв
      Очень похоже на амерские "письма с белым порошком" 2001 г. На нервы давить пытаются.

      В последнее время на нервы давить пытаются во всех соцсетях. Сплошным потоком вываливают сообщения о взрывах, пожарах, убийствах, катастрофах... Количество подобных постов увеличилось в десятки раз. А в комментах сплошные панические вопли и стенания - "Ох, что деется!", "Куда катимся!?", "Что же будет и как дальше можно жить в этой стране, при такой власти?" Информвойна набирает обороты.
  3. sdivt
    sdivt Сегодня, 15:20
    +2
    Терроризм, как он есть.
    Причем, остальные посылочки могут быть абсолютно пустыми, да вот только получать/вскрывать их любому нормальному человеку - как-то неуютно, особенно на фоне посылки Татарскому. А значит - привлечение спец.служб, сапёров и прочие процедуры
    И даже вычислить конкретного отправителя, и устроить показательную порку - вряд ли кого остановит. И засланных много, да и своих дураков, как известно, на много лет припасено
    В общем, карта терроризма весьма умело разыграна
  4. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 15:26
    +2
    Этому "шутнику" следует "впаять" не меньше, чем кара-мурзе. Только не за шпионаж, а за отсутствие мозгов и запредельный цинизм.
  5. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 15:30
    0
    Ну так то верное решение, не заказывал, друзья-товарищи- знакомые не оповестили, нафиг с кузни. А так напоминает один из эпизодов романа Эрика Френка Расселла под названием "Оса". Там есть такой эпизод когда диверсант, отправлял подобные посылки... Так что оказывается читают зарубежных классиков фантастики не только у нас. laughing
  6. егорMTG
    егорMTG Сегодня, 15:37
    0
    - В отличии от нас, противник использует все Возможные средства, какими бы они циничными не были ... Они - воюют !
  7. Гнусный скептик
    Гнусный скептик Сегодня, 15:48
    -1
    Ситуация весьма вероятная с рассылкой теперь даже "пустышек", в общую логику происходящего укладывается вполне. Но когда это слышишь от Сивкова, то сразу почему-то вспоминается Г.Х. Андерсен или Ш.Перро.
  8. Касатик
    Касатик Сегодня, 15:56
    0
    Доктор наук Сивков часто несет такое, что в Незаможной должны за него молиться. Такую пургу нен каждый ципсошник способен придумать.
    1. A.A.G.
      A.A.G. Сегодня, 16:27
      0
      Цитата: Касатик
      Доктор наук Сивков часто несет такое, что в Незаможной должны за него молиться. Такую пургу нен каждый ципсошник способен придумать.

      Если не ошибаюсь, это ведь он вещал с центральных каналов СМИ( ТВ, радио) о "генеральном плане ГШ" который войдёт во все аналы))) Военных академий всех ведущих мировых Держав..." в качестве
      прорывного способа, метода действий.. ".
      Не он ли умилялся новой, прогрессивной тактикой ведения БД( боевых действий), на всех доступных ему каналах, - полуохват, полуокружение, " подковы"...?
      ...Было бы смешно... Если бы не приходилось бы сталкиваться со сложностями лечения, захоронения, протезирования ( нет, - увы, / или,- слава Богу/, - почти атеист...) Наших парней.... hi
  9. Касатик
    Касатик Сегодня, 16:00
    +1
    В последнее время "военных экспертов" развелось тьма-тьмущая. Некоторые, как Сивков, известны. В основном благодаря ТВ и отсутствию смысла и логики в выступлениях. Но вот в последний месяц я насчитал более десятка "экспертов", о которых вообще никто не знает. И информации о которых нет. Странновато, имхо
  10. APASUS
    APASUS Сегодня, 16:01
    0
    Психологическая война .Все по правилам. Думаю и украинцы тут не причем .Мастера подобных схем англичане ,они то и главные консультанты у наркомана
  11. sdivt
    sdivt Сегодня, 16:20
    0
    Цитата: Дилетант
    Этому "шутнику" следует "впаять" не меньше, чем кара-мурзе. Только не за шпионаж, а за отсутствие мозгов и запредельный цинизм.

    Абсолютно согласен.
    Но, к сожалению, есть рамки существующего законодательства. Даже если будет доказан факт терроризма, то вступает в силу статья 205 УК РФ, от 10 до 15 лет. Если будет доказано групповое участие - до 20 лет
    Но, почти уверен, что посылки - пустышки, и шутнику светит много меньше, как за простое хулиганство
    А жаль
    Закон иногда очень неповоротлив...

    И да, не могу не отметить по поводу
    Цитата: Дилетант
    ... за отсутствие мозгов ...

    К сожалению, нет такой статьи, чтобы за отсутствие мозгов наказывать)
    Да и, боюсь, слишком много народу под неё может попасть))