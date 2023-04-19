Российским военным экспертам прислали подозрительные посылки со статуэтками

Украинские спецслужбы продолжают использовать свою излюбленную тактику террора и запугивания. При этом стоит отметить, что последняя акция выглядит особенно циничной.
Напомним, что 2 апреля в Санкт-Петербурге в результате теракта погиб военкор Владлен Татарский. Взрывное устройство было заложено в позолоченный бюст, подаренный блогеру.
В то же время, сегодня стало известно, что подозрительные посылки со статуэтками внутри были отправлены сразу нескольким военным экспертам, поддерживающим СВО. Об этом РИА Новости рассказал доктор военных наук Константин Сивков.
С его слов, странные отправления пришли на имя крупного философа, а также нескольких военных экспертов. При этом характерно то, что все эти люди вступают сторонниками российской спецоперации.
Аналогичная посылка, как рассказал Сивков, пришла и на его имя. При этом он перевел доставку с курьерской на выдачу и вызвал полицию.
Внутри подозрительной посылки оказалась позолоченная статуэтка. Со слов Сивкова, ему и еще одному получателю (эксперт не стал называть фамилий) прислали бюст маршала Жукова.
В одном бюсте взрывчатки не нашли, а в моем — пока неизвестно
- заявил эксперт.
По мнению доктора военных наук, происходящее является ничем иным, как очередной попыткой устрашения, организованной ГУР Украины и СБУ.
На данный момент известно, что посылки были отправлены из Ульяновска, предположительно, одним и тем же человеком.
Стоит напомнить, что на Украине в последнее время регулярно муссируется тема контрнаступления ВСУ, которое якобы может начаться уже в ближайшее время. Таким образом, не исключено, что украинские спецслужбы попытаются оказать максимальное психологическое давление на российских граждан в преддверии операции. Вероятно, вышеупомянутая акция запугивания является частью данного замысла.