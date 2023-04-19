Посол России в Судане сообщил о сложностях с эвакуацией российских дипломатов из Хартума

Куда-то уезжать из Хартума нецелесообразно, потому что непонятно, куда можно уезжать. Пока, к сожалению, один из эпицентров боестолкновений — это район вокруг аэропорта

В Судане последние несколько дней не прекращаются вооруженные столкновения между правительственными войсками, которыми командует влиятельный военачальник, фактический лидер страны Абдель Фаттах аль-Бурхан и Силами быстрого реагирования (RSF) под предводительством генерал-лейтенанта Мохаммеда Хамдана Дагло.Главное противостояние двух военизированных формирований развернулось за контроль над столицей восточноафриканского государства городом Хартум, вернее, его ключевыми объектами, такими как международный аэропорт, президентский дворец и штаб армии. Дипломатические усилия, предпринятые Африканским союзом и арабскими государствами по мирному урегулированию конфликта результата не дали. Жители Хартума прячутся по домам, сообщается о десятках, по некоторым данным сотнях, погибших.После трех дней боев, начавшихся 15 апреля, стороны вроде договорились о перемирии, которое должно было вступить в силу 18 апреля в 18:00, но, по сообщениям из Хартума, сегодня перестрелки в городе возобновились.Накануне нападению подверглась резиденция посла Евросоюза в Судане, сообщил верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель. Был ли ирландский дипломат Эйдан О’Хара в результате ранен, неизвестно.Посол РФ в Судане Андрей Черновол допустил, что в случае продолжения военного противостояния возникнет необходимость эвакуации сотрудников российского дипломатического представительства в Хартуме. Однако сделать это немедленно не представляется возможным из-за боев в районе международного аэропорта.— приводит слова российского дипломата ТАСС Ранее в посольстве России в Судане заявили, что обращений от пострадавших россиянах не поступало, российские дипломаты в Хартуме живы. В свою очередь, сотрудник МИД РФ сообщил в беседе с корреспондентом РИА Новости , что Москва внимательно следит за происходящем в Судане и находится на постоянной связи с посольством в Хартуме, прорабатывая различные варианты развития ситуации.