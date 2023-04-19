Военное обозрение
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Посол России в Судане сообщил о сложностях с эвакуацией российских дипломатов из Хартума

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Посол России в Судане сообщил о сложностях с эвакуацией российских дипломатов из Хартума

В Судане последние несколько дней не прекращаются вооруженные столкновения между правительственными войсками, которыми командует влиятельный военачальник, фактический лидер страны Абдель Фаттах аль-Бурхан и Силами быстрого реагирования (RSF) под предводительством генерал-лейтенанта Мохаммеда Хамдана Дагло.


Главное противостояние двух военизированных формирований развернулось за контроль над столицей восточноафриканского государства городом Хартум, вернее, его ключевыми объектами, такими как международный аэропорт, президентский дворец и штаб армии. Дипломатические усилия, предпринятые Африканским союзом и арабскими государствами по мирному урегулированию конфликта результата не дали. Жители Хартума прячутся по домам, сообщается о десятках, по некоторым данным сотнях, погибших.

После трех дней боев, начавшихся 15 апреля, стороны вроде договорились о перемирии, которое должно было вступить в силу 18 апреля в 18:00, но, по сообщениям из Хартума, сегодня перестрелки в городе возобновились.

Накануне нападению подверглась резиденция посла Евросоюза в Судане, сообщил верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель. Был ли ирландский дипломат Эйдан О’Хара в результате ранен, неизвестно.

Посол РФ в Судане Андрей Черновол допустил, что в случае продолжения военного противостояния возникнет необходимость эвакуации сотрудников российского дипломатического представительства в Хартуме. Однако сделать это немедленно не представляется возможным из-за боев в районе международного аэропорта.

Куда-то уезжать из Хартума нецелесообразно, потому что непонятно, куда можно уезжать. Пока, к сожалению, один из эпицентров боестолкновений — это район вокруг аэропорта

— приводит слова российского дипломата ТАСС.

Ранее в посольстве России в Судане заявили, что обращений от пострадавших россиянах не поступало, российские дипломаты в Хартуме живы. В свою очередь, сотрудник МИД РФ сообщил в беседе с корреспондентом РИА Новости, что Москва внимательно следит за происходящем в Судане и находится на постоянной связи с посольством в Хартуме, прорабатывая различные варианты развития ситуации.
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6 комментариев
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  1. Normann
    Normann Сегодня, 14:52
    +1
    Интересно откуда уши растут) -----------------
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 14:59
      0
      Судя по всему, ослиные демократические уши... хотя и республиканские слоновьи могут быт, потому как против интересов России, у них полный консенсус!
  2. dimbasic
    dimbasic Сегодня, 15:23
    -2
    чета святоши молчат о необходимости оккупации страны
  3. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 15:24
    +1
    Интересно, а почему автор заметки называет армию крупного независимого государства "военизированным формированием"? laughing
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 16:05
      0
      А что не так? Наша Росгвардия тоже военизированное формирование.
  4. фа2998
    фа2998 Сегодня, 16:28
    0
    И вот в этом дурдоме мы хотели базу создавать? Хорошие "партнеры",очень стабильный режим. laughing Хорошо,что еще не "закопали" миллиарды долларов на обустройстве.Нужно дикарей искать поцивилизованнее wassat hi