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Украинские медиа: После поставок ЗРК Patriot на Украину Россия начнёт на них «охоту»

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Украинские медиа: После поставок ЗРК Patriot на Украину Россия начнёт на них «охоту»

Некоторое время назад министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил информацию о том, что в страну поставлен первый американский ЗРК Patriot. По словам Резникова, теперь «красивое украинское небо будет более безопасным». Глава Минобороны Украины добавил, что украинские военные «обучились использованию ЗРК Patriot в максимально сжатые сроки».


Однако даже в украинских медиа усомнились в том, что в связи с «максимально сжатыми сроками обучения украинских военных» небо Украины станет «более безопасным».

Украинский ресурс ТСН и вовсе пишет, что теперь Россия «начнёт охоту на поставленные Украине американские комплексы «Пэтриот». При этом добавляется, что будет это российская армия делать почему-то с помощью «иранских ракет». Возможно, здесь отсылка к тому, как хуситы из Йемена, используя иранские ракеты и дроны, без особых проблем в своё время поражали объекты на территории Саудовской Аравии.

Например, речь об объектах компании Saudi Aramco, которые прикрывались ЗРК Patriot. Несколько лет назад появлялось видео, как саудовский расчёт такого ЗРК, выпустил зенитную ракету, в итоге ударившую в непосредственной близости от точки пуска, нанеся ущерб инфраструктуре.

Западные эксперты тем временем выражают сомнения в том, что за несколько месяцев, которые длилось обучение украинских военных эксплуатации ЗРК Patriot, можно достичь навыков, действительно позволяющих использовать весь потенциал «Пэтриотов». Кроме того, выражено недоумение по поводу той «чудодейственной силы», которая якобы имеется у ЗРК Patriot. В поставленных Украине модификациях они мало чем отличаются, а по ряду параметров даже уступают, ЗРК С-300, десятки которых российскими войсками были уничтожены на территории Украины с начала СВО.

ЗРК Patriot - мощное зенитное ракетное вооружение, но и возвеличивать его до уровня непревзойдённого - явное преувеличение.
Использованы фотографии:
А.Резников
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12 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:49
    +1
    Что сделал один человек, другому под силу порушить....., правда с гиперзвуком у них пока никак.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 15:06
      0
      Пока против гипер объектов, ни у кого, особо, никак.
      1. frruc
        frruc Сегодня, 15:33
        0
        Россия начнёт на них «охоту»

        Чехи, наверно, уже нашили из резины не одну батарею ложных "Патриотов" для бандepлогов.
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 16:31
      0
      Например, речь об объектах компании Saudi Aramco, которые прикрывались ЗРК Patriot. Несколько лет назад появлялось видео, как саудовский расчёт такого ЗРК, выпустил зенитную ракету, в итоге ударившую в непосредственной близости от точки пуска, нанеся ущерб инфраструктуре.


      О.Ну это как раз по адрессу.ПВОшники ВСУ и ЗРК Patriot буквально созданы друг для друга.Вместе будут лупить ракетами по жилым домам.Ждём так же сообщений из Украины что россияне обстреляли позиции ВСУ из ЗРК Patriot по аналогии с сообщениями что россияне обстреливают позиции ВСУ из С-300.
  2. Бомба
    Бомба Сегодня, 14:50
    +1
    Если я вижу вредителя, который направляется в сторону дома, пытаюсь не допустить этого в процессе его движения. В случае поставок оружия хохлам - умом Россию не понять....
  3. Normann
    Normann Сегодня, 14:55
    0
    Как же так? Патриоты - это лучшая система ПВО в мире, а если не так, то нам плевать, Вы обязаны ее купить.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:04
    +1
    Глава Минобороны Украины добавил, что украинские военные «обучились использованию ЗРК Patriot в максимально сжатые сроки».
    . Ну да, также как научились водить немецкие танки...
  5. 30 вис
    30 вис Сегодня, 15:08
    +1
    - "После поставок ЗРК Patriot на Украину Россия начнёт на них «охоту» " - Интересно , а , как это свидоукры догадались ? Вот прямо понять не могу ... laughing
  6. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 15:20
    +1
    украинские военные «обучились использованию ЗРК Patriot в максимально сжатые сроки».
    Надеюсь также , как и танки Леопард в Польше...
  7. ALARI
    ALARI Сегодня, 15:24
    +1
    От поставок бронежилетов и касок до поставок ЗРК Patriot прошел 1год. Все поставленное используется несмотря на наши протесты и демарши.
    1. Sovpadenie
      Sovpadenie Сегодня, 15:45
      0
      Да мы, вроде бы, не протестуем уже с некоторых пор. Утилизируем периодически
      1. ALARI
        ALARI Сегодня, 16:00
        0
        План просто огонь good Это все равно что бороться не с торговцами наркоты, а с потребителями.