Некоторое время назад министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил информацию о том, что в страну поставлен первый американский ЗРК Patriot. По словам Резникова, теперь «красивое украинское небо будет более безопасным». Глава Минобороны Украины добавил, что украинские военные «обучились использованию ЗРК Patriot в максимально сжатые сроки».
Однако даже в украинских медиа усомнились в том, что в связи с «максимально сжатыми сроками обучения украинских военных» небо Украины станет «более безопасным».
Украинский ресурс ТСН и вовсе пишет, что теперь Россия «начнёт охоту на поставленные Украине американские комплексы «Пэтриот». При этом добавляется, что будет это российская армия делать почему-то с помощью «иранских ракет». Возможно, здесь отсылка к тому, как хуситы из Йемена, используя иранские ракеты и дроны, без особых проблем в своё время поражали объекты на территории Саудовской Аравии.
Например, речь об объектах компании Saudi Aramco, которые прикрывались ЗРК Patriot. Несколько лет назад появлялось видео, как саудовский расчёт такого ЗРК, выпустил зенитную ракету, в итоге ударившую в непосредственной близости от точки пуска, нанеся ущерб инфраструктуре.
Западные эксперты тем временем выражают сомнения в том, что за несколько месяцев, которые длилось обучение украинских военных эксплуатации ЗРК Patriot, можно достичь навыков, действительно позволяющих использовать весь потенциал «Пэтриотов». Кроме того, выражено недоумение по поводу той «чудодейственной силы», которая якобы имеется у ЗРК Patriot. В поставленных Украине модификациях они мало чем отличаются, а по ряду параметров даже уступают, ЗРК С-300, десятки которых российскими войсками были уничтожены на территории Украины с начала СВО.
ЗРК Patriot - мощное зенитное ракетное вооружение, но и возвеличивать его до уровня непревзойдённого - явное преувеличение.