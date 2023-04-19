Медведев намекает Сеулу на серьёзные неприятности в случае поставки южнокорейского оружия ВСУ

Лидер Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил о принципиальной готовности стать очередным поставщиком вооружений для ВСУ. А ведь совсем недавно в Сеуле заверяли о невозможности поставок южнокорейского летального оружия киевскому режиму.
На это обратил внимание и опубликовал свой комментарий в Telegram по данному поводу заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
И действительно, буквально недавно в южнокорейском обществе царило полное единодушие по вопросу поставок вооружений Украине. Против них выступали и власть, и представители оппозиционного лагеря. Но сегодня лидер страны в интервью агентству Reuters неожиданно заявил, что при определенных условиях Сеул способен пересмотреть свои принципы.
Появились новые желающие помочь нашим врагам
- написал он.
Политика глубоко возмутил такое изменение позиции азиатского государства. Поэтому Медведев намекает Сеулу на серьезные неприятности в случае поставки южнокорейского оружия на Украину. Он пишет, что для Южной Кореи стало бы неприятным сюрпризом появление самых современных систем вооружения, оказавшихся в распоряжении армии КНДР. Медведев считает, что южнокорейское население будет недовольно таким развитием событий.
Что называется, Quid pro quo
- отметил зампред Совбеза России.
Недавно между Сеулом и Вашингтоном возникла договоренность о поставке в США полумиллиона снарядов калибра 155 мм. С учетом того, что объем заказа пятикратно превышает прошлогодний, можно предположить, что часть данной партии не предназначена для нужд американских военных.