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Медведев намекает Сеулу на серьёзные неприятности в случае поставки южнокорейского оружия ВСУ

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Медведев намекает Сеулу на серьёзные неприятности в случае поставки южнокорейского оружия ВСУ

Лидер Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил о принципиальной готовности стать очередным поставщиком вооружений для ВСУ. А ведь совсем недавно в Сеуле заверяли о невозможности поставок южнокорейского летального оружия киевскому режиму.


На это обратил внимание и опубликовал свой комментарий в Telegram по данному поводу заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

И действительно, буквально недавно в южнокорейском обществе царило полное единодушие по вопросу поставок вооружений Украине. Против них выступали и власть, и представители оппозиционного лагеря. Но сегодня лидер страны в интервью агентству Reuters неожиданно заявил, что при определенных условиях Сеул способен пересмотреть свои принципы.

Появились новые желающие помочь нашим врагам

- написал он.

Политика глубоко возмутил такое изменение позиции азиатского государства. Поэтому Медведев намекает Сеулу на серьезные неприятности в случае поставки южнокорейского оружия на Украину. Он пишет, что для Южной Кореи стало бы неприятным сюрпризом появление самых современных систем вооружения, оказавшихся в распоряжении армии КНДР. Медведев считает, что южнокорейское население будет недовольно таким развитием событий.

Что называется, Quid pro quo

- отметил зампред Совбеза России.

Недавно между Сеулом и Вашингтоном возникла договоренность о поставке в США полумиллиона снарядов калибра 155 мм. С учетом того, что объем заказа пятикратно превышает прошлогодний, можно предположить, что часть данной партии не предназначена для нужд американских военных.
Использованы фотографии:
https://vk.com/dm
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34 комментария
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 14:49
    +5
    ДАМ лично помчится пороть юж.корейцев ?? Опять грозится, а реальные действия??
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:58
      -1
      Совсем ДАМ с дуба рухнул.С корейцами надо по другому..Иначе судостроительную отрасль загоним в ноль.Только только начали подниматься
      1. Адрей
        Адрей Сегодня, 15:05
        +1
        Цитата: dmi.pris1
        Совсем ДАМ с дуба рухнул.С корейцами надо по другому..Иначе судостроительную отрасль загоним в ноль

        ДАМ не по корабликам, ДАМ больше по самолетикам laughing
        1. krot
          krot Сегодня, 15:19
          0
          Я так за! Модернизировать северокорейские ракеты с ЯО, гиперзвук и.т.д. в случае чего!
      2. frruc
        frruc Сегодня, 15:28
        0
        Медведев намекает Сеулу .......

        Медведев, он такой, он может.....
    2. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 15:17
      +8
      Интересно, какие такие "серьёзные неприятности"(кроме поставок оружия Киму, хотя и тут спорно- впору самим у КНДР боеприпасы и оружие закупать) Сеулу обещает? Неужели окончательно запретят в России корейские машины, смартфоны, прочую электронику?
      Очень плохо тогда, "корейскому населению" будет. Воронеж уже, напрягся....
      1. spirit
        spirit Сегодня, 15:27
        +7
        Интересно, какие такие "серьёзные неприятности" Сеулу обещает?

        Запретят ввоз приправы для Дошираков в Россиюlaughing
        А если серьезно.Айфона за границей никто в всерьез не воспринимает,даже жёлтые газеты.Его опохмелные опусы только у нас освещают
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 15:43
          +2
          Как жить без Доширака??? belay
          ---------------------
          1. Адрей
            Адрей Сегодня, 16:29
            +1
            Цитата: Nexcom
            Как жить без Доширака???

            Мы то может и переживем, а вот как гастарбайтеры бедные смогут? Так недалеко и до бунта! belay
            Кароче... никак нельзя качать лодку еще и здесь! request
        2. Wildcat
          Wildcat Сегодня, 16:01
          -6
          А если серьезно.Айфона за границей никто в всерьез не воспринимает,даже жёлтые газеты.Его опохмелные опусы только у нас освещают


          Для тех, кто не знает собственной страны: "Дми́трий Анато́льевич Медве́дев (род. 14 сентября 1965[1][2][…], Ленинград[3]) — российский государственный и политический деятель. Первый заместитель председателя Военно-промышленной комиссии Российской Федерации с 26 декабря 2022 года. Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации с 16 января 2020 года. Председатель партии «Единая Россия» с 26 мая 2012 года[4][5]."
          Он заместитель Путина в СБ РФ, руководитель правящей партии и не последний, мягко говоря, человек в ВПК РФ.
          К нему очень серьезно относятся.
          1. MDSW
            MDSW Сегодня, 16:16
            +3
            По моему только детям не известно, Что Дима знатный болтун, ничего не решающий.
          2. ДымОк_в_дЫмке
            ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 16:29
            0
            Цитата: Wildcat
            Председатель партии «Единая Россия» с 26 мая 2012 года

            Вот это бы и выделяли в каждом материале.
            Чтоб народ не забывал.
  2. Ганкутсу_
    Ганкутсу_ Сегодня, 14:49
    0
    Птица говорун.

    В самой то армии РФ эта техника есть новейшая?
    Да и пугать ЮК Северной Кореи, это как пугать Израиль арабами.
    1. сайгон
      сайгон Сегодня, 14:59
      -12
      Не знаю с чего вы так о Медведеве ? Наверное вы были главкомом когда биджуков ставили в не удобное положение ? Наверное при вашем руководстве страной малость в Тифлис наши войска чутка не вошли ? Что то мне кажется что ни при вашем и тогда с какого хрена вы его ( Медведева ) так охарактеризовали ?
      1. Fisherman
        Fisherman Сегодня, 16:02
        0
        совсогласен! Кроме этого такая интересная революционная вещь, как РЕГУЛЯТОРНАЯ ГИЛЬОТИНА введена у нас именно по его инициативе и прямому решению, именно она отменяет все просроченные и часто идиотские, несовременные решения и ограничения в производстве, бизнесе и вообще ОЧЕНЬ облегчает жизнь....да и разработанная именно при его инициативе, руководстве и участии Программа продовольственной безопасности привела к тому, что у нас столько еды производится, что девать некуда и мы её импортируем по всему миру! И даже санкции нам - тьфу....а что по угрозам ДАМа - так они УЖЕ реализованы (как обычно политики и действуют - сначала делают втихую, а потом озвучивают как перспективу), иначе новая МБР Хвансон-18 с твёрдым топливом на дня не взлетела бы и не поставила на уши Пентагон, который признал, что теперь от Кимовских новых ракет спасенья им нет. А Южную Корею северяне простой артой опустят в каменный век за пару дней простых обстрелов РСЗО - там расстояния маленькие, что Сеул, что американские базы с 42 000 чисто американских граждан военных превратятся в пыль без ЯО даже.
      2. Замира
        Замира Сегодня, 16:10
        0
        Цитата: сайгон
        Не знаю с чего вы так о Медведеве ?

        Ну, не знаете, так лучше уж молчите (глядишь, за умного сойдёте).
        А если знАете, и дураком только притворяетесь... - в общем, всё равно лучше молчите (от греха). wink
    2. Правдодел
      Правдодел Сегодня, 15:14
      -3
      пугать ЮК Северной Кореи, это как пугать Израиль арабами

      Зачем Израиль пугать арабами!? На это есть Иран... Как-только евреи вспоминают про Иран, сразу у них начинается помутнение в мозгах..
  3. Комментарий был удален.
  4. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 14:53
    +6
    А кто-то сомневается что американцы не прогнут Корею если им это понадобится? Тут даже угроза поставок оружия ничего не решит. Скажут надо, будет сделано.
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 14:55
    -3
    Цитата: Ганкутсу_
    Птица говорун.

    В самой то армии РФ эта техника есть новейшая?
    Да и пугать ЮК Северной Кореи, это как пугать Израиль арабами.

    Поставим бригаду Искандеров и Калибры: они всю Корею перекроют, а то можно разместить там наши nukes.
    1. Адрей
      Адрей Сегодня, 15:03
      +1
      Цитата: Иезекиль 25-17
      а то можно разместить там наши nukes.

      Зачем? У них свои есть.
      1. Incvizitor
        Incvizitor Сегодня, 16:10
        0
        Их долетят до фашингтона? Сомневаюсь...
        1. Адрей
          Адрей Сегодня, 16:24
          0
          Цитата: Incvizitor
          Их долетят до фашингтона? Сомневаюсь...

          Такое там развертывать смысла нет. И со своей территории применять можем. Или вы им подарить их собрались с "широкого плеча"?
    2. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 15:18
      +3
      С КНДР можно технологиями ракетными и систем ПВО поделиться.
      1. Vita VKO
        Vita VKO Сегодня, 15:35
        +3
        С КНДР вообще пора начинать полноценное сотрудничество. Придерживаться санкции ООН полная глупость.
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 15:44
          -2
          Либерастня "наша" не даст.....
          К сожалению.
    3. dirk182
      dirk182 Сегодня, 15:47
      0
      Северная Корея сама успешно развивает свои nuclear forces. К чему им Искандеры и тем более Калибры??? К тому же, мне так кажется, с Южной Кореей они достигли определенного паритета, пусть и неофициально озвученного. Понимаете в чем сюр высказываний Дмитрия Анатольевича....он как бы пытается поставить то, о чем еще не просили/ и туда, где возможно и не ждут. Такой вот мировой решатель) куда захочет, туда и поставит.
  6. Wildcat
    Wildcat Сегодня, 15:02
    -1
    soldier
    Я еще вчера предлагал такие меры, только мое мнение - на Ю. Корее не надо останавливаться:
    "Но есть еще неохваченные победами нашей дипломатии страны, которые делают много оружия.
    Предлагаю подлодки Северной Корее продать и самолеты - для возбуждения Южной Кореи. soldier
    Для возбуждения Японии надо бы как-то их задеть... по матушке кого-нибудь послать... или Лаврова hi с докладом попросить вступить на тему Императорской семьи. soldier
    Швейцарии надо пообещать что-нибудь тоже, например, что Эрликон купит олигарх (сделано... ну почти), "Красный октябрь" купит Линд, а Викторинокс пусть купит общество "Выставка Клинок 2023". ... намекнуть на ЦНР - Цюрихскую Народную республику. soldier
    Кого забыл request ? Подсказывайте.    "
  7. German Brit
    German Brit Сегодня, 15:05
    -2
    миша обломайся ни чего не сделаете.Ни одной поставки не уничтожено! Там хозяин накажет вас и отберёт имущество за бугром
  8. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 15:09
    +3
    Ну вот опять для Кремля сюрпризы. В очередной раз "Удивлены и разочарованы" поведением колонии США?
  9. dirk182
    dirk182 Сегодня, 15:10
    +6
    все же помнят про прошлые громкие высказывания Дмитрия Анатольевича? Раньше они в основном призывали нас терпеть или идти в бизнес. То есть по сути, никаких проблем Дмитрий Анатольевич не решал, а лишь раздавал "советы". Спустя время ничего не поменялось. Ан нет..поменялось. Южная Корея сейчас-страна превосходно развитая и продолжающая развиваться. А не поменялся лишь Дмитрий Анатольевич, думающий, что кто-то всерьез воспринимает его высказывания.
  10. Правдодел
    Правдодел Сегодня, 15:12
    -3
    Медведев намекает Сеулу

    Сеул не должен забывать, что у него под боком - Северная Корея, которая спит и видит, как вся Корея объединиться под красным знаменем идеи чучхе.
  11. ALARI
    ALARI Сегодня, 15:16
    +5
    ДАМу нужно книжечку завести и записывать туда обиды. На досуге перечитывать и будет стимул писать очередные опусы и грезить о победах.
  12. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 16:19
    0
    Ой насмешил laughing Ну какие неприятности, какие?
  13. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 16:23
    0
    Цитата: Fisherman
    совсогласен! Кроме этого такая интересная революционная вещь, как РЕГУЛЯТОРНАЯ ГИЛЬОТИНА введена у нас именно по его инициативе и прямому решению, именно она отменяет все просроченные и часто идиотские, несовременные решения и ограничения в производстве, бизнесе и вообще ОЧЕНЬ облегчает жизнь....да и разработанная именно при его инициативе, руководстве и участии Программа продовольственной безопасности привела к тому, что у нас столько еды производится, что девать некуда и мы её импортируем по всему миру! И даже санкции нам - тьфу....а что по угрозам ДАМа - так они УЖЕ реализованы (как обычно политики и действуют - сначала делают втихую, а потом озвучивают как перспективу), иначе новая МБР Хвансон-18 с твёрдым топливом на дня не взлетела бы и не поставила на уши Пентагон, который признал, что теперь от Кимовских новых ракет спасенья им нет. А Южную Корею северяне простой артой опустят в каменный век за пару дней простых обстрелов РСЗО - там расстояния маленькие, что Сеул, что американские базы с 42 000 чисто американских граждан военных превратятся в пыль без ЯО даже.