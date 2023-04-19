Бывший аналитик ЦРУ: Утечка секретных документов является попыткой подготовить общественность США к геополитическим поражениям при Байдене

Ещё в феврале месяце в разведывательном сообществе осознали, что политика на Украине обречена на провал. Объясняется это всё тем, что Штаты не обладают тем промышленным потенциалом, который позволил бы регулярно снабжать ВСУ всем необходимым количеством артиллерийских снарядов, орудий или самолётов. К тому же не стоит забывать и о том, что прошедшая на высшем уровне встреча между Путиным и Си Цзиньпином кардинально изменила ситуацию на международной арене. Так, если ещё до этой встречи [Си и Путина] Вашингтон поддерживал и снабжал войны в Йемене и Сирии с целью ослабить Иран, теперь же, при активном посредничестве Пекина, Тегеран и Эр-Рияд смогли сблизиться с тем, чтобы остановить кровопролитие в Йемене

В конце концов, придётся констатировать, что нам так и не удалось остановить Россию на Украине, а также признать то, что она полностью превзошла нас как по производству систем вооружения, так и в области радиоэлектронной борьбы

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, в интервью YouTube-каналу Judging Freedom допустил, что «слив» разведывательных данных Пентагона мог быть делом рук целого ряда американских высокопоставленных чиновников. Теперь же, по его мнению, когда эта информация стала достоянием общественности, некоторые представители Вашингтона пытаются продемонстрировать гражданам США, к каким последствиям привела недальновидная внешняя политика, проводимая администрацией Байдена.По словам Джонсона, такая утечка документов, среди которых действительно есть подлинно секретные, является своеобразной попыткой подготовить общественность к геополитическим поражениям при Байдене.На вопрос ведущего о том, стоял ли за этим какой-нибудь человек выше по званию Джека Тейшейры (американский военный 102-го разведывательного крыла ВВС Национальной гвардии штата Массачусетс), которому было предъявлено обвинение по делу об утечке секретных документов Минобороны США, Джонсон ответил утвердительно. Более того, полагает экс-офицер американской разведки, в этом деле могла быть замешана целая группа людей, в чьих интересах и действовал Тейшейра, сам того не подозревая.– отметил Джонсон.В то же время комментатор по вопросам национальной безопасности считает, что совместные усилия Ирана и Саудовской Аравии теперь направлены также на прекращение огня и в Сирии и возвращение этой страны в ЛАГ (Лигу арабских государств). По его мнению, такой «расклад» явно не устраивает американскую разведку, поскольку все её планы рушатся на глазах.В завершении беседы, гость передачи коснулся и другой немаловажной темы – роли доллара в качестве резервной валюты, которая постепенно лишается своего мирового господства.– резюмировал экс-аналитик Центрального разведывательного управления США.