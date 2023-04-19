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Немецкий журнал: Украина получила от Германии второй ЗРК Iris-T из четырех обещанных

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Немецкий журнал: Украина получила от Германии второй ЗРК Iris-T из четырех обещанных

Ожидается, что на очередном заседании контактной группы по Украине, которое состоится в ближайшую пятницу в немецком Рамштайне, представители Киева сделают упор на предоставление западными союзниками большего количества систем ПВО и ракет к ним.


Между тем, министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил, что в последнем, весьма обширном по номенклатуре, пакете военной помощи из Германии Киев уже получил американскую систему ПВО/ПРО Patriot. Как всегда в таких случаях, руководитель украинского военного ведомства не преминул вознести хвалу очередному западному «чудо-оружию», которое теперь уж наверняка станет залогом если и не немедленной победы ВСУ, то уж точно обеспечит безопасность от атак российской авиации.

Резников почему-то умолчал, что помимо системы «Пэтриот» в этом же транше Берлин предоставил Киеву вторую из обещанных четырех батарею ЗРК Iris-T немецкого производства и 16 управляемых ракет к ней. Видимо, возможности поставленной еще в октябре прошлого года первой немецкой зенитной установки не сильно помогли украинской ПВО в борьбе с российскими ракетами, дронами и планирующими авиабомбами.

Как раз массовое применение ВКС РФ модифицированных авиационных боеприпасов большой мощности, в основном по прифронтовым целям, стало в последнее время основной головной болью для командования ВСУ.

Что примечательно, об отправке бундесвером второй батареи ЗРК Iris-T на Украину написала немецкая газета Spiegel, указав, что официально о ней не сообщалось. Хотя в списке военной и гражданской помощи, предоставленной Берлином Киеву накануне, указаны как система ПВО Patriot, так и установка Iris-T. Список официально опубликован на сайте правительства ФРГ.
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11 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:01
    +1
    Резников почему-то умолчал, что помимо системы «Пэтриот» в этом же транше Берлин предоставил Киеву вторую из обещанных четырех батарею ЗРК Iris-T немецкого производства и 16 управляемых ракет к ней.
    . Это как? Очередную батарею и всего лишь 16 ракет к ней??? На один залп, что ли??? Или они будут беречь ракеты для особых целей???
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 16:03
      +1
      ну если экономно, то ракет хватит на два залпа....
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 16:24
      0
      Немецкий журнал: Украина получила от Германии второй ЗРК Iris-T из четырех обещанных


      Бедняжки опять выпросили себе что то.В долг или натурой расплатились?
    3. Закиров Дамир
      Закиров Дамир Сегодня, 16:26
      0
      Цитата: rocket757
      . Это как? Очередную батарею и всего лишь 16 ракет к ней? На один залп, что ли? Или они будут беречь ракеты для особых целей?

      Нет! Это для парада на Крещатике 8 мая 2023. Прямо с парада,
      вся Западная техника будет уходить в Великий Контрнаступ, а голос из-за кадра будет "уразумевать" - страну, сколько поставили и сколько ещё нужно.
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 16:31
        +1
        Украина получила от Германии второй ЗРК

        Что-то я потихоньку перестаю жалеть о взорванных трубопроводах в Германию. winked Не?
    4. Senator Om
      Senator Om Сегодня, 16:29
      0
      Сколько пво украины сбило наших самолетов? За год сво всего пару штук. Однако после потери пары летунов наши пилоты стали работать лишь на передке и то делают быстро залп нурсами и улетают. За последний год пользы от самолетов около нуля.
    5. Max2022
      Max2022 Сегодня, 16:31
      -1
      Похоже предоставляют только для обкатки, да pr-акций
      Современные системы ПВО крайне дорогие и запад не собирался серьёзно тратиться...
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:19
    0
    Усё, жители куева могут теперь спокойно доедать банки с огурцами, не пригодятся они более для ПВО.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 16:21
      0
      Да Вы что - как можно сравнивать банку с солениями и какой-то IRIS??? lol
  3. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 16:28
    +1
    Любое, поставляемое ВФУ оружие создаёт дополнительные проблемы для ВС РФ. Решаются они не бесплатно. Это не только расход не бесплатных ср-в поражения, но и жизни наших бойцов.
    Перекрыть поставки оружия с Запада задача ВС РФ №1!
  4. Normann
    Normann Сегодня, 16:29
    0
    Всем ясно и понятно что четыре батареи погоды не сделают, но это далеко не самый плохой комплекс ПВО.