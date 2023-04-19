Украинские силовики заперли верующих в одном из корпусов Киево-Печерской лавры

На Украине продолжается «церковный беспредел», устроенный раскольнической ПЦУ при непосредственной поддержке киевских властей.
Практически по всей стране идет захват храмов, принадлежащих Украинской православной церкви. При этом священнослужителей, отказывающихся примкнуть к ПЦУ, попросту лишают их прихода.
Сложная ситуация по-прежнему остается в стенах одной из главных святынь на территории Украины - Киево-Печерской лавры. Люди пытаются препятствовать рейдерскому захвату монастыря представителями ПЦУ.
Сообщается, что верующие сумели прорваться в 39-й корпус монастыря. Однако на данный момент полиция перекрыла выходы и, по сути, заперла их внутри святыни.
В сети опубликовано видео, на котором заметны украинские силовики, перемещающиеся по Киево-Печерской лавре в полной амуниции и с оружием в руках. При этом верующие, находящиеся внутри святыни, продолжают читать молитвы, не обращая внимания на прибывающие силы полиции.
Стоит добавить, что священнослужители украинской православной церкви в последнее время все чаще подвергаются нападкам со стороны националистов, поддерживающих ПЦУ. Более того, «масла во огонь» подливают и официальные власти в Киеве. Так, советник офиса Зеленского Подоляк в одном из своих интервью назвал священников УПЦ «российскими агентами» и выразил сожаление, что их физически не уничтожили в начале текущего конфликта.