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Украинские силовики заперли верующих в одном из корпусов Киево-Печерской лавры

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Украинские силовики заперли верующих в одном из корпусов Киево-Печерской лавры

На Украине продолжается «церковный беспредел», устроенный раскольнической ПЦУ при непосредственной поддержке киевских властей.


Практически по всей стране идет захват храмов, принадлежащих Украинской православной церкви. При этом священнослужителей, отказывающихся примкнуть к ПЦУ, попросту лишают их прихода.

Сложная ситуация по-прежнему остается в стенах одной из главных святынь на территории Украины - Киево-Печерской лавры. Люди пытаются препятствовать рейдерскому захвату монастыря представителями ПЦУ.

Сообщается, что верующие сумели прорваться в 39-й корпус монастыря. Однако на данный момент полиция перекрыла выходы и, по сути, заперла их внутри святыни.

В сети опубликовано видео, на котором заметны украинские силовики, перемещающиеся по Киево-Печерской лавре в полной амуниции и с оружием в руках. При этом верующие, находящиеся внутри святыни, продолжают читать молитвы, не обращая внимания на прибывающие силы полиции.



Стоит добавить, что священнослужители украинской православной церкви в последнее время все чаще подвергаются нападкам со стороны националистов, поддерживающих ПЦУ. Более того, «масла во огонь» подливают и официальные власти в Киеве. Так, советник офиса Зеленского Подоляк в одном из своих интервью назвал священников УПЦ «российскими агентами» и выразил сожаление, что их физически не уничтожили в начале текущего конфликта.
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16 комментариев
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  1. parabyd
    parabyd Сегодня, 15:47
    +5
    Предки этих молодчиков раньше не останавливались на том, чтобы запереть людей в церкви. Да и сами нацики в Доме профсоюзов тоже...

    Как бы тут не догадались
    1. alovrov
      alovrov Сегодня, 15:56
      +2
      Достаточно всего пары буйных... Тем более что все понимают полную безнаказанность вне зависимости ни от чего. А Бога они точно не боятся.
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 16:16
        0
        Цитата: parabyd
        Предки этих молодчиков раньше не останавливалис

        Цитата: alovrov
        все понимают полную безнаказанность

        И, с ними кто-то предлагает вести переговоры о каком-то перемирии?
        1. Чёрный
          Чёрный Сегодня, 16:22
          0
          А "примерные христиане" в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе довольно потирают ручки. И ведь ни одна толерантная тварина на Западе не возмущается гонениям на православных.
      2. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 16:21
        +2
        Тут только один выход-уничтожение украинства как идеи,государственности.По другому не получится.Оставлять просто так это нельзя
      3. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 16:34
        0
        Цитата: alovrov
        Достаточно всего пары буйных...

        Во время Майдана воцерковлённые члены общины Лавры предлагали попам организовать многотысячный церковный ЧОП с прихожанами УПЦ МП по всей Украине, просили разрешение хотя бы на пистолеты. Попы послали их лесом.
    2. Правдодел
      Правдодел Сегодня, 16:10
      +1
      Как бы тут не догадались

      Запросто могут. Упоротых нациков сейчас полно на Украине...
      Могут устроить 2-ую Одессу или даже Хатынь!!!
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 16:17
        0
        Цитата: Правдодел
        Как бы тут не догадались

        Запросто могут. Упоротых нациков сейчас полно на Украине...
        Могут устроить 2-ую Одессу или даже Хатынь!!!

        Для этих целей их и готовили англосаксы с романо-германцами.
      2. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 16:33
        0
        Цитата: Правдодел
        Могут устроить 2-ую Одессу или даже Хатынь!!!

        вряд ли, такого "подарка" они сейчас не сделают
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 15:55
    0
    Зе решил повторить осаду "Маунт Кармел"?
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 16:19
      0
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Зе решил повторить осаду "Маунт Кармел"?

      Вы сравниваете украинскую православную церковь с членами религиозной секты «Ветвь Давидова»?
  3. ALARI
    ALARI Сегодня, 15:57
    -3
    А статью точно сюда на ВО отправляли? Может все же перепутали там со Спасом или какие еще площадки есть УПЦ?
    1. Правдодел
      Правдодел Сегодня, 16:12
      +2
      А статью точно сюда на ВО отправляли?

      Здесь, на ВО таким статьям тоже место. Россия освобождает свою землю от нациков, бандерлогов, предателей русского народа, здесь как раз есть, что освобождать.
    2. Gnefredov
      Gnefredov Сегодня, 16:23
      +1
      А статью точно сюда на ВО отправляли? Может все же перепутали там со Спасом или какие еще площадки есть УПЦ?


      "Наука побеждать» не ограничивается одними лишь техническими средствами. Так, например израильтянам хорошо помогло знание особенностей мусульманской религии и время их молитв в течении суток. Если кто не ещё не в курсе, то Украину тянут в католичество, т.е. в «Папский католицизм» и не без помощи Республики Польши реализуют проект «Великая Галичина». И вот вопрос, а такие тектонические - в рамках макрорегиона где соприкасаются границы нескольких государственных территориальных образований - события, должны ли они пройти мимо внимания военной науки? Наверное, нет потому что понимание происходящих событий, их предвосхищение и есть путь к нашему успеху и победе. Понимание религиозных мотивов и их механизмов необходимо для полнейшего понимания происходящих процессов и выработки таких решений, которые этими процессами позволяют управлять.
      Говоря проще, военное дело более глубокая и широкая наука, нежели это может показаться на первый взгляд. Вооружения с техническими средствами, которые мы видим лишь самая макушка огромного айсберга. Так что религиозные аспекты военная наука тоже должна учитывать (камикадзе и религиозные фанатики лишь крохотный и видимый её фрагмент).
      hi
      1. ALARI
        ALARI Сегодня, 16:36
        0
        Да за 30 лет так в мозгах нагадить умеют только попы. Сначала ты понимаешь религиозные мотивы, потом по этим мотивам отправляешься на костер. Это уже было и человечество выползало из этого несколько кровавых веков.
    3. Теренин
      Теренин Сегодня, 16:25
      +2
      Цитата: ALARI
      А статью точно сюда на ВО отправляли? Может все же перепутали там со Спасом или какие еще площадки есть УПЦ?

      Если Вы уж очень придерживаетесь основной тематике ВО, то в статье можно найти и её yes
      украинские силовики, перемещающиеся по Киево-Печерской лавре в полной амуниции и с оружием в руках.