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Соотношение сил артиллерии СССР и Германии на 22 июня 1941 года

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Соотношение сил артиллерии СССР и Германии на 22 июня 1941 года

Накануне Второй мировой войны, несмотря на то, что Германия была в значительной степени разоружена по итогам Первой мировой, в 20-е годы прошлого века там продолжала разрабатываться и выпускаться артиллерия. Промышленная мощь Германии в значительной степени сохранилась, несмотря на поражение в Первой мировой войне.


Советский Союз после Октябрьской Революции с отделением Польши и Прибалтики утратил часть и без того относительно слабого промышленного потенциала, которым обладала Российская Империя. После Гражданской войны на вооружении РККА оставалось всего 2400 артиллерийских орудий, притом устаревших на то время образцов: 22-мм гаубиц немецкой и французской разработки 1909 и 1910 годов. Основная часть артиллерийских орудий Советской Армии состояла из "трехдюймовок" - 76-мм пушек образца 1902 года, достаточно хорошо проявивших себя в начале Первой мировой войны, однако не соответствовавших требованиям времен конца этого вооруженного конфликта.



Советская артиллерия является порождением проведенной индустриализации, в условиях которой уже по итогам первой пятилетки было выпущено 17 тысяч орудий, а к началу Великой Отечественной войны Советская Армия обладала 67 тысячами артиллерийских орудий, что полностью опровергает миф о том, что СССР вступил в войну на запасах царской армии.

По состоянию на начало Великой Отечественной войны СССР и Германия обладали примерно одинаковым количеством противотанковой артиллерии, однако, немецкая артиллерия, усиленная противотанковыми ружьями, была способна поражать в значительной части устаревшие советские танки - боевые машины новой разработки, способные выдержать прямое попадание артиллерийского снаряда, составляли лишь 8 процентов от всего парка бронетехники.

Кроме того, Германия обладала некоторым качественным преимуществом своих полковых орудий. Что касается дивизионной артиллерии, то советские новые орудия этого типа были способны успешно противостоять танкам. На вооружении вермахта были лишь трофейные французские дивизионные орудия.

Таким образом, СССР обладал условным паритетом в артиллерии с Германией, достигнутым благодаря проведенной в предвоенные годы индустриализации.

Использованы фотографии:
Wikipedia
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5 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. антивирус
    антивирус Сегодня, 06:58
    +1
    Железо - мелочь.
    Все в сумме имеет значение.
    Химия.
    Выучка.
    Цветмет.
    Транспорт.
    Образовпние.
    Общая культура.
    Преимущества были за западом/германией/. И сейчас так.
    Кроме яхт героеврыночныхреформ
  3. Konnick
    Konnick Сегодня, 07:19
    +5
    Таким образом, СССР обладал условным паритетом в артиллерии с Германией, достигнутым благодаря проведенной в предвоенные годы индустриализации.

    Очень примитивно делать выводы из сопоставления количества орудий. Тактику, опыт, а также наличие артиллерийских тягачей с местами для расчетов и грузовых автомобилей для перевозки боеприпасов никто не отменял. А уж отлаженную систему аэроразведки, помимо аэрофотосъемки, одно только наличие прямой радиосвязи между авиакорректировщиком и батареями повышало эффективность применения артиллерии в разы.
    1. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 08:04
      +1
      Цитата: Konnick
      Тактику, опыт, а также наличие артиллерийских тягачей с местами для расчетов и грузовых автомобилей для перевозки боеприпасов никто не отменял. А уж отлаженную систему аэроразведки, помимо аэрофотосъемки, одно только наличие прямой радиосвязи между авиакорректировщиком и батареями...

      А в этом до "условного паритета" было очень далеко...
  4. Eug
    Eug Сегодня, 09:13
    0
    Железо - отнюдь не мелочь, ибо все перечисленное в итоге сказывается на качестве железа и уроне, наносимом противнику. У СССР перед Великой Отечественной не было времени "поднять" ВСЕ, в итоге после восстановления по мере исчерпания сталинской инерции развитие страны где-то затормозилось, где-то пошло не тем путем....
  5. sergej_84
    sergej_84 Сегодня, 09:32
    0
    22-мм гаубиц немецкой и французской разработки 1909 и 1910 годов.

    Очевидно автор имел ввиду 122-мм гаубицу образца 1910 года французской фирмы "Шнейдер" и 122-мм гаубицу образца 1909 года , разработанная немецкой оружейной фирмой "Крупп", которые, будучи модернизированными, оставались на вооружении РККА и в 1941 году.