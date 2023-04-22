Соотношение сил артиллерии СССР и Германии на 22 июня 1941 года

Накануне Второй мировой войны, несмотря на то, что Германия была в значительной степени разоружена по итогам Первой мировой, в 20-е годы прошлого века там продолжала разрабатываться и выпускаться артиллерия. Промышленная мощь Германии в значительной степени сохранилась, несмотря на поражение в Первой мировой войне.
Советский Союз после Октябрьской Революции с отделением Польши и Прибалтики утратил часть и без того относительно слабого промышленного потенциала, которым обладала Российская Империя. После Гражданской войны на вооружении РККА оставалось всего 2400 артиллерийских орудий, притом устаревших на то время образцов: 22-мм гаубиц немецкой и французской разработки 1909 и 1910 годов. Основная часть артиллерийских орудий Советской Армии состояла из "трехдюймовок" - 76-мм пушек образца 1902 года, достаточно хорошо проявивших себя в начале Первой мировой войны, однако не соответствовавших требованиям времен конца этого вооруженного конфликта.
Советская артиллерия является порождением проведенной индустриализации, в условиях которой уже по итогам первой пятилетки было выпущено 17 тысяч орудий, а к началу Великой Отечественной войны Советская Армия обладала 67 тысячами артиллерийских орудий, что полностью опровергает миф о том, что СССР вступил в войну на запасах царской армии.
По состоянию на начало Великой Отечественной войны СССР и Германия обладали примерно одинаковым количеством противотанковой артиллерии, однако, немецкая артиллерия, усиленная противотанковыми ружьями, была способна поражать в значительной части устаревшие советские танки - боевые машины новой разработки, способные выдержать прямое попадание артиллерийского снаряда, составляли лишь 8 процентов от всего парка бронетехники.
Кроме того, Германия обладала некоторым качественным преимуществом своих полковых орудий. Что касается дивизионной артиллерии, то советские новые орудия этого типа были способны успешно противостоять танкам. На вооружении вермахта были лишь трофейные французские дивизионные орудия.
Таким образом, СССР обладал условным паритетом в артиллерии с Германией, достигнутым благодаря проведенной в предвоенные годы индустриализации.